La investigaci贸n 鈥淟a reacci贸n conservadora鈥, realizada por un equipo period铆stico independiente y federal, relev贸 casos, document贸 din谩micas y entrevist贸 a voces locales. A煤n en formaci贸n, la alt-right argentina est谩 en pie de guerra y funda su identidad en un objetivo com煤n: atacar, obstaculizar y evitar la agenda de derechos humanos en general, y la de las mujeres y disidencias en particular.

Por Soledad Vallejos.

La reacci贸n conservadora est谩 en pie de guerra. Durante m谩s de un a帽o, un equipo de investigaci贸n period铆stica federal, del que forma parte esta cronista, relev贸 y document贸 casos, entrevist贸 a muchos de sus referentes de la sociedad civil, l铆deres pol铆ticos y religiosos, estableci贸 el mapa de redes que vincula individuos, instituciones y din谩micas en el mundo virtual y en el institucional, en la vida cotidiana y en campa帽as breves e intensas dise帽adas con objetivos puntuales, que tanto pod铆an ser rechazar un proyecto de ley como hostigar para callar e impugnar a quienes los defendieran. El trabajo 鈥La reacci贸n conservadora鈥, que desde hoy puede consultarse 铆ntegramente en internet, detalla c贸mo esta ola anti -que justifica su raz贸n de ser en la oposici贸n a avances o intentos de- est谩 protagonizada por la nueva derecha en gestaci贸n en Argentina, un movimiento que va en sinton铆a con el que en Estados Unidos, de la mano del ex presidente Donald Trump, logr贸 visibilidad como 鈥渁lt-right鈥, la derecha alternativa que impuls贸 la desinformaci贸n como arma y la 鈥渞ealidad alternativa鈥 como herramienta para desdemocratizar y cuestionar consensos internacionales construidos durante la segunda mitad del siglo XX para contraponerles documentos sectoriales con nombres que emulan el de los tratados reconocidos por los Estados.

El de la nueva derecha argentina es un universo que tiene lazos con su par espa帽ol, y que aunque se presenta como enteramente nuevo, presenta trazos de una genealog铆a largamente conocida, como permite establecer una mirada hist贸rica.

En Argentina, en estos meses, y con especial 茅nfasis desde fines del a帽o pasado, cuando el Congreso nacional retom贸 el debate sobre la IVE y garantiz贸 el acceso a ella por ley, queda cada vez m谩s claro que los avances de mujeres y disidencias no son gratuitos. La construcci贸n de la igualdad molesta. Se ve en los recurrentes intentos de obstaculizar la implementaci贸n de la Ley 27.610 por la v铆a judicial, con pedidos de amparo que van desplaz谩ndose de fuero en fuero, de provincia en provincia, en busca de juzgados amigables y con firmas de amparistas todoterreno. Se transparenta en algunos de los argumentos que empezaron a discurrir luego de la votaci贸n del proyecto de cupo laboral travesti-trans, que parafrasearon los que se usaron para rechazar el voto femenino, el divorcio, la patria potestad compartida, la educaci贸n sexual.

El fen贸meno no es local o regional, sino global, y sus l铆deres -muchos, diversos, en disputa inclusive hacia adentro del universo- comparten experiencias y estrategias en encuentros y capacitaciones, al tiempo que procuran fortalecer e instalar versiones hacia adentro y hacia afuera a trav茅s de sus propios espacios de comunicaci贸n org谩nicos, como los que llevan adelante muchos de sus voceros, que en algunos casos est谩n directamente vinculados con referentes pol铆ticos en ejercicio de cargos p煤blicos.

La guerra de los mundos

En Argentina, ahora mismo el Congreso es un campo de batalla en el que conviven estrategias diversas con un enfoque en com煤n: obstaculizar, destruir, subvertir todo lo que pueda implicar un avance para las garant铆as de mujeres y disidencias. El a帽o pasado, el cambio abrupto que la declaraci贸n de la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) signific贸 tambi茅n para la agenda legislativa permiti贸 ver c贸mo el bloque de inter茅s que conforman las y los referentes anti en ambas c谩maras reaccionaron con flexibilidad y de manera desestructurada. La pandemia sirvi贸 de comod铆n: muchos de sus proyectos incorporaron el argumento de la emergencia sanitaria a veces como marco y, en otros casos, como excusa, para oponerse a decisiones pol铆ticas que garantizaban el acceso a derechos sexuales y reproductivos, o al avance de agendas progresistas vinculadas a asuntos de salud p煤blica.

En el mundo legislativo nacional, los discursos y el elenco anti se mantienen relativamente estables, pero los nombres demuestran que hay cierta renovaci贸n, de la mano de incorporaciones (como la de la diputada Dina Rezinovsky o su par neuquino Francisco S谩nchez, ambos del Pro y llegados a la C谩mara en 2019) que sumaron sus intervenciones a las de representantes ya conocidos y con visibilidad adquirida en otros momentos pol铆ticos (los senadores Silvia El铆as de P茅rez y Mario Fiad, de la UCR, su colega Esteban Bullrich, de, Pro, y diputados como David Schlereth y Carmen Polledo, ambos del Pro, entre ellos), al tiempo que imprimen otras din谩micas. Sus proyectos de 2020 se podr铆an leer en tres grandes ejes. Uno est谩 formado por las preocupaciones por la gestaci贸n, los derechos que involucran las decisiones sobre ella (el embarazo; la interrupci贸n voluntaria; lo que suceda con el feto; la maternidad; la adopci贸n a煤n 鈥減renatal鈥) y la voluntad de desafiar el est谩ndar internacional de derechos humanos efectivamente reconocido por el Estado argentino, con la construcci贸n de un corpus paralelo. Otro, por procurar, legitimar y fortalecer la irrupci贸n de lo confesional en la dimensi贸n laica de la vida institucional p煤blica -a trav茅s de su consagraci贸n por el Estado-, tanto en lo estrictamente religioso como a trav茅s de sus asociaciones civiles, que no siempre transparentan los v铆nculos. El 煤ltimo es la voluntad de jerarquizar y reivindicar el rol social de las iglesias, con especial 茅nfasis en el marco establecido por la pandemia.

El p煤lpito en el Estado laico

Fueron algo m谩s de diez las iniciativas que procuraron legitimar la irrupci贸n de lo confesional en la dimensi贸n laica, a fuerza de pedir la consagraci贸n estatal de 谩mbitos, eventos y aniversarios estrictamente confesionales, a lo que se sumaron pedidos de reconocimiento a asociaciones civiles vinculadas de manera 铆ntima con cultos (sean derivadas de ellos o bien que encarnen el proceso de oenegeizaci贸n de esos cultos para intervenir en tanto entidad de la sociedad civil y no en tanto religi贸n).

Por ejemplo, ambas C谩maras registraron el ingreso de textos referidos a una de las entidades de la sociedad civil m谩s activas a la hora de confrontar y obstaculizar la agenda de derechos de las mujeres, diversidades y minor铆as, y cuyos referentes p煤blicos militan activamente en favor de la agenda desdemocratizadora. En marzo, El铆as de P茅rez y Braillard Poccard presentaron en el Senado una iniciativa para declarar 鈥渄e inter茅s el programa de acompa帽amiento y contenci贸n 鈥楧efensores de mam谩s鈥, de la asociaci贸n civil Frente Joven, encargado de disminuir la mortalidad materna e infantil鈥. Los fundamentos de la iniciativa aclaran que el texto 鈥渞econoce como antecedente el expediente D- 396-2020, iniciativa de la Diputada Nacional Dina Rezinovsky鈥, que hab铆a ingresado a la C谩mara baja tres d铆as antes (con el aval tambi茅n de Schlereth, Polledo, Marcela Campagnoli, Carla Piccolomini y Victoria Morales Gorleri entre otros).

Fue Rezinovsky tambi茅n quien, en noviembre, present贸 en Diputados una iniciativa para 鈥渄eclarar de inter茅s de la Honorable C谩mara el 10 aniversario del 鈥楩rente Joven Asociaci贸n Civil鈥欌, que cont贸 con el acompa帽amiento de la tucumana Beatriz 脕vila (Partido por la Justicia Social), Luis Contiagini, Polledo, Campagnoli, Natalia Villa, Schlereth, entre otros.

Algunas propuestas buscaron que el Congreso realizara manifestaciones sobre acontecimientos netamente religiosos. En Diputados, se enrolaron en ese sentido el proyecto de declaraci贸n para 鈥渆xpresar benepl谩cito por el hallazgo de la virgen Mar铆a bajo la advocaci贸n de nuestra se帽ora del valle de Catamarca, a conmemorarse en el mes de abril de 2020鈥 y otro de 鈥渂enepl谩cito por el proceso de Canonizaci贸n y Beatificaci贸n, en curso en la Iglesia Cat贸lica, de nuestro compatriota Enrique Shaw, notable emprendedor dotado de una sensibilidad humanista excepcional, sobresaliendo su amor al pr贸jimo鈥, ambos de Alberto Asseff, que reclut贸 entre los dos a Polledo, Morales Gorleri, S谩nchez, Torello, entre otros. Tambi茅n en Diputados se present贸 una de declaraci贸n de inter茅s educativo y cultural del 鈥渟erm贸n de la Constituci贸n de Fray Mamerto Esqui煤, pronunciado en la iglesia matriz de la ciudad de Catamarca鈥, de la porte帽a Paula Oliveto Lago, que en alg煤n sentido, dialog贸 con otro presentado en Senado por el catamarque帽o Dalmacio Mera, para que se declarara 鈥渂enepl谩cito por la beatifacion del venerable fray Mamerto de la Ascensi贸n Esqui煤, declarada por el papa Francisco el 19 de junio de 2020鈥.

Bases para dinamitar consensos de derechos humanos

Las intervenciones en el terreno legislativo no siempre fueron transparentes. La acci贸n anti se empez贸 a servir el a帽o pasado tambi茅n de una estrategia paralela, m谩s sigilosa y que parece apostar m谩s a futuro que al resultado inmediato: la siembra para generar pseudo est谩ndares de derechos humanos, no reconocidos por organismos internacionales ni por Estados, pero que s铆 emulan sus nombres y coptan su lenguaje.

Al calor del posible tratamiento de la ley de IVE, la noci贸n de 鈥渆mbarazos en situaci贸n de vulnerabilidad鈥 aliment贸 un peque帽o grupo de iniciativas que, a primera vista, parec铆an compartir esp铆ritu con la oficialista 鈥淟ey nacional de atenci贸n y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia鈥 (conocida como Plan de los Mil D铆as), presentada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en simult谩neo con la de IVE. Algunas, como la del senador bonaerense Esteban Bullrich (Pro) -en realidad una re-presentaci贸n del texto que el mismo legislador hab铆a ingresado en 2018 y que hab铆a perdido estado parlamentario-, reiteraban el argumento de 鈥渁tenci贸n a la mujer o persona gestante鈥, quien deb铆a recibir 鈥渁compa帽amiento鈥 por parte de ONGs con 鈥減ersoner铆a jur铆dica y experiencia comprobable en la tem谩tica鈥, lo que podr铆a leerse como una puerta para la participaci贸n de asociaciones generadas en espacios confesionales, como Gravida o La Merced Vida, algunos de cuyos integrantes relataron en el Congreso mismo, en 2018, c贸mo procuran disuadir a embarazadas que manifiestan el deseo de abortar.

Otra, del diputado mendocino Omar de Marchi (Pro) propon铆a su propia versi贸n: el texto, no formulado desde la perspectiva de derechos (de las mujeres, de ni帽as, ni帽os y adolescentes), recurri贸, entre las citas de autoridad jur铆dicas y de plexo normativo internacional, a acuerdos que no forman parte de los standards internacionales de Derechos Humanos, como el 鈥淐onsenso de Copenhague鈥, iniciativa del gobierno dan茅s y la revista The Economist, autodefinido en su p谩gina web como 鈥渦n Think tank que busca las soluciones m谩s inteligentes para los problemas m谩s grandes del mundo, y que aconseja a decisores pol铆ticos y fil谩ntropos c贸mo gastar su dinero de la manera m谩s efectiva鈥. Entre los fundamentos, adem谩s, reconoc铆a como antecedente valioso la experiencia de obstaculizaci贸n de acceso a derechos llevada adelante en el municipio de San Miguel (y sobre la cual puede leerse tambi茅n en la investigaci贸n publicada). La iniciativa fue acompa帽ada por numerosas firmas del sector antis, como las de David Schlereth, Francisco S谩nchez, Dina Rezinovsky, H茅ctor 鈥淭oty鈥 Flores, Marcela Campagnoli, Estela Regidor Belledone, entre otros.

El esfuerzo por construir est谩ndares paralelos a los reconocidos internacionalmente en derechos humanos destac贸 tambi茅n, de manera menos enmascarada, en dos proyectos de Schlereth, presentados el mismo d铆a y de manera consecutiva. Ambos tematizaron el 鈥淐onsenso de Ginebra鈥, una declaraci贸n -que no tiene rango de tratado internacional ni es vinculante- sobre 鈥渆l fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia鈥 elaborada a instancias de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para, entre otros objetivos, 鈥渆xpresar la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida鈥. El documento glosa diversos textos internacionales, algunos de los cuales s铆 forman parte de los est谩ndares, y en sus citas los resignifica en nuevos t茅rminos, emanados de la agenda neoconservadora y des-democratizadora: 鈥減onemos de relieve que 鈥榚n ning煤n caso se debe promover el aborto como m茅todo de planificaci贸n de la familia鈥欌, 鈥渞eafirmamos que 鈥榣a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad鈥 (鈥) y que 鈥榣as mujeres desempe帽an una funci贸n decisiva en la familia鈥欌. Entre los compromisos, no planteados desde la perspectiva de derechos, se encuentran el de 鈥渕ejorar y garantizar el acceso de las mujeres a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y reproductiva (鈥) sin incluir el aborto鈥 y el de 鈥渞eafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligaci贸n internacional de financiar o facilitar los abortos鈥.

Es en relaci贸n a ese documento que el diputado Schlereth propuso tres iniciativas. El primero, acompa帽ado por Francisco S谩nchez, abri贸 el camino. Fue un proyecto de declaraci贸n para 鈥渆xpresar benepl谩cito por la participaci贸n de 95 organizaciones de la sociedad civil en defensa de derechos humanos avasallados en los 煤ltimos tiempos en la quincuag茅sima sesi贸n ordinaria de la Asamblea General de la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA) llevada a cabo del 19 al 21 de octubre de 2020鈥. Esa participaci贸n busc贸 disputar en el campo de los organismos internacionales nociones como 鈥渆l derecho a la vida, la familia, la educaci贸n, la libertad religiosa y de conciencia鈥, algo que d铆as despu茅s cobr贸 otro cuerpo con el 鈥淐onsenso de Ginebra鈥.

El segundo, de resoluci贸n, propon铆a 鈥渆xpresar benepl谩cito por la celebraci贸n de la declaraci贸n del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, adoptada el 22 de octubre de 2020, que reafirma que no hay un derecho al aborto鈥 (acompa帽aron, entre otros, Rezinovsky, Campagnoli, Carla Piccolomini, Alicia Fregonese, Jos茅 Torello, Julio Sahad, Soher El Sukaria, Carmen Polledo). En la misma l铆nea sigui贸 el proyecto de declaraci贸n para 鈥渟olicitar al Poder Ejecutivo proceda a la adhesi贸n de la declaraci贸n del Consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia y el no derecho al aborto鈥, presentado con los mismos avales que el anterior.

13 de junio de 2021

