Por Vijay Prashad

Nos llegan graves noticias de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU). El 煤ltimo Informe sobre Desarrollo Humano (2021-22) registra que, por primera vez en treinta y dos a帽os, el 脥ndice de Desarrollo Humano ha registrado un segundo a帽o consecutivo de descenso. Los avances de los cinco a帽os anteriores en 谩mbitos como la salud y la educaci贸n se han visto anulados por este retroceso. 鈥淢iles de millones de personas se enfrentan a la mayor crisis del costo de la vida en una generaci贸n鈥, dice el informe. 鈥淢iles de millones se enfrentan ya a la inseguridad alimentaria, debido en gran medida a las desigualdades de riqueza y poder que determinan los derechos a la alimentaci贸n. Una crisis alimentaria mundial les afectar谩 m谩s鈥.

Aunque el informe de la ONU se帽ala la pandemia y la guerra en Ucrania como las fuentes inmediatas de esta angustia, un informe anterior sobre seguridad humana se帽ala que 鈥渕谩s de 6 de cada 7 personas en todo el mundo percib铆an sentirse moderadamente o muy inseguras justo antes del estallido de la pandemia COVID-19鈥. Ciertamente, la pandemia y las recientes presiones inflacionarias debido al conflicto en Eurasia han hecho la vida m谩s dif铆cil, pero esta preocupaci贸n precede a ambos acontecimientos. El problema m谩s profundo es el sistema capitalista mundial, que se tambalea de crisis en crisis, y que ha hecho muy dif铆cil la vida de m谩s de seis mil millones de personas.

En el Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social, hemos estado trabajando en la comprensi贸n de la naturaleza de esta seguidilla de crisis y sus causas subyacentes desde nuestra creaci贸n hace casi cinco a帽os. A lo largo de este periodo, hemos sido testigos del aumento, no de la cooperaci贸n mundial para hacer frente al hambre, el desempleo, los problemas sociales, la cat谩strofe clim谩tica, etc., sino de una mentalidad y unas estructuras que promueven la guerra como soluci贸n. El l铆der aqu铆 ha sido, sin duda, Estados Unidos. Contra China, por ejemplo, ha llevado a cabo una guerra comercial y ha intentado utilizar argumentos de seguridad nacional para perjudicar los avances de la sofisticada tecnolog铆a china. Mientras que la mayor铆a de los pa铆ses 鈥攁lentados por el creciente descontento social de las masas鈥 han mostrado voluntad de cooperar a nivel internacional para hacer frente a las preocupaciones m谩s acuciantes de sus pueblos, Estados Unidos ha seguido una peligrosa estrategia de amenazas pol铆ticas y confrontaci贸n militar para preservar sus ventajas econ贸micas, ya que no puede mantenerlas por medios comerciales.

Para comprender mejor los problemas acuciantes que definen nuestra 茅poca, el Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social se asoci贸 con la prestigiosa revista socialista Monthly Review y la plataforma pacifista No Cold War para estudiar los nuevos avances en la estrategia militar y en el arsenal de Estados Unidos. Esta investigaci贸n ha dado sus frutos en nuestra primera publicaci贸n de una nueva serie denominada Estudios sobre Dilemas Contempor谩neos. Este estudio, Estados Unidos est谩 librando una Nueva Guerra Fr铆a: una perspectiva socialista, contiene ensayos de John Bellamy Foster (director de Monthly Review), John Ross (miembro de No Cold War) y Deborah Veneziale (investigadora del Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social ). La secci贸n inicial de mi introducci贸n al estudio constituye el resto de este bolet铆n.

En la reuni贸n del Foro Econ贸mico Mundial en Davos (Suiza), el 23 de mayo de 2022, el ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, hizo algunos comentarios sobre Ucrania que tocaron fibras sensibles. Plante贸 que Occidente, liderado por Estados Unidos, debe posibilitar un acuerdo de paz que satisfaga a los rusos en vez de dejarse llevar por 鈥渆l estado de 谩nimo del momento鈥. 鈥淐ontinuar la guerra m谩s all谩 de [este] punto鈥, dijo Kissinger, 鈥渘o se tratar铆a de la libertad de Ucrania, sino de una nueva guerra contra la propia Rusia鈥. La mayor铆a de los comentaristas occidentales sobre pol铆tica exterior pusieron los ojos en blanco y desestimaron sus observaciones. Sin embargo, hay que reconocer que Kissinger, que no es un pacifista, resalt贸 el gran peligro de una escalada no solo por el establecimiento de una nueva cortina de hierro alrededor de Asia, sino por tal vez comenzar una guerra abierta y letal entre el Occidente y Rusia, as铆 como China. Este resultado impensable era demasiado incluso para Henry Kissinger, cuyo jefe, el expresidente Richard Nixon, hablaba frecuentemente de la teor铆a del loco de las relaciones internacionales: Nixon le dijo a su jefe de gabinete, Bob Haldeman, que ten铆a 鈥渟u mano en el bot贸n nuclear鈥 para aterrorizar a Ho Chi Mihn y que capitule.

Durante los preparativos de la invasi贸n ilegal a Irak por parte de EE. UU. en 2003, convers茅 con un alto cargo del Departamento de Estado que me dijo que la teor铆a predominante en Washington se reduc铆a a un eslogan simple: 鈥渄olor a corto plazo para ganancia a largo plazo鈥. Me explic贸 que la opini贸n general es que las 茅lites del pa铆s est谩n dispuestas a tolerar el dolor a corto plazo de otros pa铆ses, y tal vez de la clase trabajadora estadounidense, que podr铆a experimentar dificultades econ贸micas debido a los trastornos y la carnicer铆a creados por la guerra. Sin embargo, si todo sale bien, este precio va a resultar en una ganancia a largo plazo, ya que Estados Unidos lograr谩 mantener lo que ha tratado de mantener desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la primac铆a. Si todo sale bien es la premisa que me dio escalofr铆os mientras 茅l hablaba, pero lo que me sacudi贸 igualmente fue la insensibilidad sobre quienes tienen que enfrentar el dolor y quienes disfrutar铆an las ganancias. Se dec铆a muy c铆nicamente en Washington que val铆a la pena que los iraqu铆es y los soldados estadounidenses de clase trabajadora sufrieran impactos negativos (y murieran) mientras las grandes empresas petroleras y financieras pudieran saborear los frutos de un Irak conquistado. Esta actitud: 鈥渄olor a corto plazo para ganancia a largo plazo鈥 es la alucinaci贸n que define a las 茅lites en Estados Unidos, que no est谩n dispuestas a tolerar el proyecto de construir dignidad humana y la longevidad de la naturaleza.

鈥淒olor a corto plazo para ganancia a largo plazo鈥 define la peligrosa escalada de Estados Unidos y sus aliados occidentales contra Rusia y China. Lo que llama la atenci贸n de la posici贸n de EE. UU. es que trata de impedir un proceso hist贸rico que parece inevitable, que es el proceso de la integraci贸n de Eurasia. Despu茅s del colapso del mercado inmobiliario estadounidense y la gran crisis crediticia en el sector bancario occidental, el gobierno chino, junto con otros pa铆ses del Sur Global, dieron un giro hacia la construcci贸n de plataformas que no dependieran de los mercados de Am茅rica del Norte y Europa. Estas plataformas incluyen la creaci贸n del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sud谩frica) en 2009 y el anuncio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI o Nueva Ruta de la Seda) en 2013. El suministro de energ铆a de Rusia y la enorme cantidad de metales y minerales que posee, as铆 como la capacidad industrial y tecnol贸gica de China, atrajeron a muchos pa铆ses, a pesar de su orientaci贸n pol铆tica, a una asociaci贸n con la BRI sustentada por la exportaci贸n de energ铆a rusa. Estos pa铆ses incluyen Polonia, Italia, Bulgaria y Portugal, mientras Alemania es actualmente el mayor socio comercial de China en materia de bienes.

El hecho hist贸rico de la integraci贸n de Eurasia amenaza la primac铆a de Estados Unidos y de las 茅lites atl谩nticas. Esta amenaza es la que impulsa el peligroso intento de Estados Unidos de utilizar cualquier medio para 鈥渄ebilitar鈥 tanto a Rusia como a China. Los viejos h谩bitos siguen dominando en Washington, que hace mucho que busca la primac铆a nuclear para negar la teor铆a del d茅tente [distensi贸n]. EE. UU. ha desarrollado una capacidad nuclear y una postura que le permitir铆an destruir el planeta para mantener su hegemon铆a. Las estrategias para debilitar a Rusia y a China incluyen el intento de aislar a estos pa铆ses mediante la escalada de una guerra h铆brida impuesta por Estados Unidos (como las sanciones y la guerra de informaci贸n) y un deseo de desmembrar a estos pa铆ses y luego dominarlos a perpetuidad.

Estados Unidos est谩 librando una Nueva Guerra Fr铆a, es un documento escalofriante, que esperamos que sea le铆do por personas comprometidas de todo el mundo y que ayude a movilizar una urgente campa帽a mundial por la paz. La paz es esencial, sobre todo en Ucrania. En el n煤mero de septiembre/octubre de 2022 de Foreign Affairs, Fiona Hill (ex asistente adjunta del presidente Donald Trump) y la profesora Angela Stent escribieron que en abril, 芦los negociadores rusos y ucranianos parec铆an haber acordado tentativamente las l铆neas generales de un acuerdo provisional negociado禄 en el que Rusia se retirar铆a a las fronteras anteriores mantenidas antes del 23 de febrero y Ucrania prometer铆a no buscar la adhesi贸n a la OTAN.

Sin embargo, en un movimiento revelador de la agenda de Occidente, el primer ministro del Reino Unido en ese momento, Boris Johnson, lleg贸 a Kiev e inst贸 al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a romper las negociaciones. Aunque Ucrania estuviera dispuesta a firmar un acuerdo de seguridad con Rusia, dijo Johnson, Occidente no lo respaldar铆a. As铆, Zelensky ces贸 las negociaciones y la guerra continu贸. El art铆culo de Hill-Stent revela la peligrosa t谩ctica de Occidente, que prolonga un conflicto que ha incrementado el sufrimiento ucraniano y ruso, y ha extendido la inestabilidad por todo el mundo, para perpetuar su Nueva Guerra Fr铆a contra China y Rusia.

El 17 de septiembre, la y los autores del estudio ser谩n protagonistas del Foro Internacional de la Paz organizado por No Cold War. Les invitamos a acompa帽arnos.

El Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU se帽ala que 芦los puentes que conectan a los distintos grupos son uno de nuestros activos m谩s importantes禄. No podr铆amos estar m谩s de acuerdo. Debemos construir m谩s puentes en lugar de bombardearlos.

Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social