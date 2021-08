–

La cuesti贸n de la emergencia clim谩tica apunta a su momento clave, en el que obligaremos al capital a reconstruir las plantas de coches de combusti贸n para producir energ铆a y detendremos la construcci贸n de aeropuertos o sus intereses prevalecer谩n sobre la mayor铆a, y entonces el mundo no tendr谩 futuro.

militante de Anticapitalistas, ecosocialista y participante en Arganzuela en Transici贸n.

En los d铆as movilizaci贸n clim谩tica juvenil se hizo popular la expresi贸n 鈥渘uestra casa est谩 en llamas鈥 para describir la situaci贸n de emergencia clim谩tica que sufre el planeta. Hoy que es casi es literalmente cierta la afirmaci贸n. Este a帽o ha ardido desde el Mediterr谩neo oriental hasta California, pasando por Siberia, leemos en el informe del Panel Internacional de Cambio Clim谩tico de la ONU (IPCC, en sus siglas inglesas), y m谩s de que la casa est谩 en llamas, uno recuerda la imagen de la guerra de Machado y aquellos 鈥渇il贸sofos nutridos de sopa de convento鈥 que en su contemplar de cielo han sido incapaces de darse cuenta de que la guerra ha abierto la puerta de su casa. Castilla miserable, escrib铆a Machado. Espa帽a, Europa y mundo miserables, tendr铆amos que decir hoy. La guerra est谩 llamando, ha entrado por la puerta de casa.

El informe del IPCC contiene mucha informaci贸n que ha sido ya comentada por especialistas; en ese aspecto no podemos aportar nada sustancial. Y sin embargo, lo que apenas se comenta es la sensaci贸n de normalidad: no contiene nada que no esper谩semos, todo es como suele ser en estos informes. El mundo est谩 en llamas, pero eso parece ser parte del bussiness as usual. Incluso la alarma se ha convertido en normalidad. Pero la alarma que suena en la normalidad hoy oculta una guerra. Poco a poco, la actualidad de la crisis ecol贸gica se ha abierto paso; es eso, sin duda, lo que ha abierto la grieta de los nuevos partidos verdes y de los planes institucionales que se visten de verde, desde la actuaci贸n del Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica hasta los fondos Next Generation. Hasta un aeropuerto, y aqu铆 llegamos al meollo del asunto.

En plena postpandemia, con una supuesta agenda de transici贸n ecol贸gica, con la emergencia clim谩tica en situaci贸n extremadamente alarmante, llega la ampliaci贸n de El Prat. De regalo, tambi茅n la de Barajas. La primera, la m谩s sangrante en t茅rminos ecol贸gicos porque se realizar铆a sobre zona protegida, es anunciada a bombo y platillo, por cuestiones evidentes de los tejemanejes que el gobierno central y la Generalitat realizan como escenario de reconciliaci贸n. El segundo pasa m谩s desapercibido, pero la cantidad dedicada y el objetivo son los mismos: 1.700 millones en un caso, 1.600 en el otro, con la idea de convertirlos en dos nodos de tr谩fico internacional 鈥攁lgo que ya es Barajas鈥 bajo la etiqueta de hub; nota mental: pon un nombre vistoso en una lengua extranjera a todos tus proyectos m谩s desquiciantes.

Sin embargo, es evidente que no hay volumen para tanto aeropuerto. Es m谩s, estos d铆as en redes es f谩cil encontrar denuncias de las enormes zonas en desuso en Barajas, particularmente en la T4, su 煤ltima ampliaci贸n; no zonas que hayan ca铆do en desuso a partir de la crisis de la covid, sino que llevan en desuso desde su misma construcci贸n. El volumen, por supuesto, no va a volver a corto plazo, pero es que si miramos lo que dicen los datos oficiales no parece que haya fuentes para que vuelvan tampoco a corto plazo. La industria del fracking cay贸 con la crisis 鈥攕iempre fue un invento de nula rentabilidad econ贸mica鈥 y no parece que pueda volver a levantarse, pero esa industria es la que hab铆a mantenido la producci贸n mundial en auge, copando el crecimiento de la producci贸n mundial. Una vez que la producci贸n no convencional ha ca铆do, parece dif铆cil ver c贸mo se alimentar谩 un mercado de vuelos internacionales, teniendo que cuenta que tiene contra la disponibilidad energ茅tica, los coletazos de la pandemia y una crisis econ贸mica mundial y prolongada.

Crisis econ贸mica, crisis ecol贸gica. Estos son los elementos de fondo. El aeropuerto de El Prat, como el de Barajas, son solo dos episodios, particularmente sangrantes, claro est谩, de un escenario mundial complejo en lo pol铆tico y en lo econ贸mico. Por una parte, la sensibilidad social sigue creciendo junto con la amenaza clim谩tica y parece m谩s que evidente que los viejos proyectos de gobierno 鈥攃onservadores y socioliberales鈥 no tienen m谩s opci贸n que reconvertirse en clave verde para volver a ganar mayor铆as bajo un imaginario de renovaci贸n y modernidad, si no quieren que los populismos ultra conservadores les coman la tostada. Por otro lado, las instituciones de Gobierno con las que estos partidos se han fundido desde hace d茅cadas no saben hacer otra cosa que trabajar para el capital, y eso es lo que est谩n haciendo.

As铆 pues, tiene raz贸n Oscar Blanco cuando explica que es una batalla de clases: se trata de una macro inversi贸n que apenas tiene visos de materializarse, pero que por el camino dejar谩 miles de millones en el desarrollo de las infraestructuras que, con toda probabilidad, no llegar谩n a explotarse. Una mega transferencia del Estado al capital y, teniendo en cuenta que el estado se financia con lo que aporta el trabajo, un regalo que el Estado hace con nuestros impuestos a las grandes empresas. Y a煤n as铆, es una batalla clim谩tica, como cada batalla que se da entre el productivismo al servicio del capital y la apuesta por el territorio y por las inversiones con valor social. El problema es que el capital est谩 ahogado en una d茅cada larga en la que las tasas de beneficio no logran subir, esto es, el motor del capital est谩 gripado y su 煤nica forma de subsistir es captar fondos p煤blicos de forma descarnada si es necesario. No es que esto sea nuevo, lo que es nuevo es la centralidad que adquiere, puesto que las operaciones empiezan a ser generalmente estas. Es lo que la Uni贸n Europea ha entendido perfectamente, y el motivo por el que lanza unos presupuestos Next Generation que son la 煤ltima bala de los estados para relanzar la imposible recuperaci贸n del capital.

Pero volvamos al informe del IPCC. Si la crisis es tal como la dibuja este organismo, entonces deber铆amos estar parando las m谩quinas, literalmente, de la econom铆a capitalista. Hay v铆as, muchas, para hacerlo. En realidad, es el momento de experimentar todo aquello que se ha estudiado durante a帽os y que siempre fue percibido como una especie de plan de fuga, algo que s贸lo estaba en un caj贸n por si la cosa se pon铆a muy fea: planes de resiliencia, producci贸n local, energ铆as exclusivamente renovables, agricultura biol贸gica. Y bien: la cosa se ha puesto terriblemente fea. Es momento de sacar del caj贸n todas aquellas cosas que sonaban un poco locas dentro de la gram谩tica neoliberal que ha dominado el mundo en las 煤ltimas d茅cadas, pero que ahora empiezan a ser razonables. Por ejemplo, nacionalizar f谩bricas para ponerlas a producir renovables, bloquear el crecimiento de ciudades cada vez m谩s inhabitables para recuperar la poblaci贸n rural, o parar los aeropuertos y dedicar la inversi贸n de estas infraestructuras a construir trenes y otros medios de transporte de corta y media distancia, que articulan el territorio y permiten tr谩nsitos sostenibles y desarrollo local. Pero todo esto, no nos olvidemos, no se podr谩 realizar sin librar la batalla de clases, porque el viejo Marx sigue teniendo raz贸n en aquello de que solo los intereses de las clases populares son v谩lidos para el conjunto de la sociedad, porque s贸lo esas clases tienen intereses leg铆timos, sin privilegios.

El informe del IPCC presenta un horizonte dur铆simo, brutal, pero contiene tambi茅n una esperanza: estamos a tiempo de dejar el calentamiento global por debajo de 1,5潞, que es lo mismo que decir que nos llevaremos consecuencias catastr贸ficas pero podemos salvar lo peor. Pero no lo haremos sin lucha. La cuesti贸n de la emergencia clim谩tica apunta a su momento clave, en el que obligaremos al capital a reconstruir las plantas de coches de combusti贸n para producir energ铆a y detendremos la construcci贸n de aeropuertos o sus intereses prevalecer谩n sobre la mayor铆a, y entonces el mundo no tendr谩 futuro. Un aeropuerto, o dos en este caso, son un buen lugar para empezar a ganar batallas.





