De parte de ANRed November 20, 2022 225 puntos de vista

El conflicto b茅lico en el Atl谩ntico Sur no logr贸 detener la presencia argentina en la copa del mundo desarrollada en Espa帽a. Muchos a帽os despu茅s, integrantes de aquel plantel fueron autocr铆ticos con su participaci贸n. Por Pulso Noticias.

Se suele asociar dictadura y deporte al mundial de 1978. Pero el 2 de abril de 1982, mientras la selecci贸n de f煤tbol dirigida por C茅sar Luis Menotti se preparaba para jugar el mundial de Espa帽a, las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas, iniciando un conflicto armado muy doloroso para nuestro pa铆s que no logr贸 frenar a la pelota.

Para la junta militar, tanto como para la FIFA, era muy importante la participaci贸n de Argentina en la copa del mundo. El deporte, sobre todo el f煤tbol, aparec铆a como una herramienta de much铆sima ayuda a la hora de mover el foco de atenci贸n de la poblaci贸n.

El aparato propagand铆stico de la dictadura, con la obediencia y la complicidad de muchos medios de comunicaci贸n, le contaban al pueblo una realidad que no era fiel a lo que estaba sucediendo en el Atl谩ntico Sur. En ese marco, Leopoldo Galtieri presion贸 para que Argentina jugara el mundial que se ven铆a.

Adem谩s, desde lo deportivo, a la base del equipo campe贸n del conjunto campe贸n en el 78 donde estaban futbolistas como Kempes, Bertoni, Ardiles, Passarella, Gallego y Fillol, se le sumaban nombres como los de Diego Maradona y Ram贸n D铆az, campeones juveniles en 1979. Por lo que parec铆a que el bicampeonato iba a ser s贸lo un tr谩mite.

Si bien hubo algunos futbolistas que plantearon no viajar a Espa帽a, la decisi贸n del seleccionado fue que el mejor aporte que pod铆an hacer en aquel momento era tratar trasmitir a los argentinos una alegr铆a desde adentro de la cancha.

En tanto, en el Reino Unido, documentos desclasificados revelaron que el Gobierno brit谩nico evalu贸 la posibilidad de bajar a sus selecciones de la Copa del Mundo. Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte estuvieron cerca de no jugar el mundial de 1982 para evitar cruzarse con Argentina mientras se llevaba adelante la guerra.

En abril de ese a帽o, el ministro de Deportes, Neil Macfarlane, le escribi贸 al Consejo de Deportes pidiendo evitar contacto deportivo con Argentina en todas las disciplinas, tanto a nivel individual como en deportes de conjunto. Y m谩s all谩 de la l铆nea bajada desde el gobierno, varios jugadores tambi茅n dudaron de asistir a al campeonato del mundo.

El gabinete brit谩nico debati贸 sobre si asistir o no al Mundial, que empezaba el 13 de junio, pero temieron que eso fuera usado por la dictadura argentina para hacer propaganda. Finalmente, las selecciones del Reino Unido jugaron la copa y fueron eliminadas sin tener que cruzarse con Argentina.

Del lado del conjunto nacional, mientras cientos de j贸venes argentinos mor铆an luchando en Malvinas, los dirigidos por Menotti se preparaban para dar el puntapi茅 inicial en el Camp Nou, casa del Barcelona.

Lo cierto es que la participaci贸n de la selecci贸n argentina en Espa帽a no cumpli贸 con las expectativas previas. El debut fue el 13 de junio con ca铆da frente a B茅lgica 1 a 0. Un d铆a despu茅s, el 14 de junio, el ej茅rcito nacional presentaba su rendici贸n en Malvinas.

Luego de pasar la fase de grupos (venci贸 a Hungr铆a 4 a 1 y derrot贸 a El Salvador por 2 a 0), cay贸 frente a Italia (1-2) y Brasil (1-3), y qued贸 eliminado en la segunda fase del mundial. Maradona en el 煤ltimo partido se fue expulsado por una patada sin pelota, como para completar el amargo final de ese campeonato.

La autocr铆tica

Muchos a帽os despu茅s varios integrantes de aquel plantel realizaron una autocr铆tica y reconocieron como un error la participaci贸n argentina en 1982.

Daniel Passarella, el capit谩n y l铆der de aquel grupo, dijo en 2001: 鈥淣o deb铆 haber jugado el Mundial del 82. En Malvinas muchos chicos murieron y yo, como capit谩n, deb铆 hacer algo para que no entr谩ramos a la cancha鈥.

Patricio Hern谩ndez, otro integrante de aquel plantel, se帽al贸: 鈥淟a guerra no fue un hecho menor. Quer铆amos sacar fuerzas de donde fuera para hacer olvidar todo eso, para darle una satisfacci贸n a la gente. Pero cuando sal铆 a la cancha sent铆 mucho fr铆o, lo humano super贸 a lo futbol铆stico鈥.

Osvaldo Ardiles vivi贸 una situaci贸n muy particular. El volante jugaba en el Tottenham ingl茅s junto a Ricardo Villa cuando se desat贸 la guerra. En ese contexto, los hinchas rivales lo abucheaban y le repet铆an la palabra 鈥淓ngland鈥 cada vez que tocaba la pelota. La situaci贸n lo llev贸 a pensar que no volver铆a a jugar en aquel pa铆s tras el mundial, pero retorn贸 y no sufri贸 inconvenientes.

Sin embargo, el futbolista argentino adem谩s de lo sufrido en Tottenham vivi贸 la guerra en su entorno familiar. Perdi贸 en Malvinas a su primo, el aviador militar Jos茅 Le贸nidas Ardiles. A帽os m谩s tarde, reconoci贸: 鈥淓n esos meses la pas茅 muy mal, mi mente estaba destruida. La guerra fue una locura, producto de una p茅sima evaluaci贸n del gobierno argentino. En retrospectiva, me da mucha bronca c贸mo se us贸 a tantos chicos como carne de ca帽贸n鈥.