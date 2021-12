–

Siguiendo los pasos de guerrilleras y guerrilleros por las tierras de Extremadura, desde las primeras partidas de huidos hasta la creaci贸n de las agrupaciones, con una mirada a la participaci贸n de las mujeres y otra a la militancia anarquista que combati贸 por aquellas tierras.

Lo primero es pedir disculpas a la gente que pueda leer este blog por el olvido en el que he mantenido a la regi贸n extreme帽a, pues aunque si he escrito sobre algunas de las partidas que actuaron temporalmente en sus tierras, en general siempre he tenido un poco dejada su historia al no haber tanta importancia de la guerrilla libertaria si la comparamos con otras regiones guerrilleras.

As铆 que una vez entonado el 鈥渕ea culpa鈥, voy a recuperar una de las secciones que eran normales mientras el blog funcionaba dentro del proyecto Diagonal, y que a煤n no hab铆a dado el salto hasta este ya no del todo nuevo formato, y que no es otra que la de un estado general tanto de la guerrilla libertaria, como una m铆nima historia guerrillera de una regi贸n en concreto. Por lo tanto, y con varios a帽os de retraso, vamos a echar un ojo a la guerrilla en Extremadura.

Los primeros grupos se echaron al monte en el mismo 1936, con el avance de las tropas fascistas. De ellos sabemos algunos nombres como 鈥渆l Teto鈥 o 鈥渆l Morao鈥, que llegaron a formar grandes partidas y tuvieron al ejercito en jaque desde sus bases en el castillo de Zagala o la sierra del Potrenque. El 煤ltimo grupo que actu贸 por tierras extreme帽as fue el de Francisco Blancas Pino 鈥淰eneno鈥, quien tambi茅n merodeaba por tierras de Toledo o Ciudad Real y, en mayo de 1955, tomaron camino hacia Francia y, tras 25 d铆as de marcha, lograron pasar al pa铆s vecino.

Imanol Acta de creaci贸n de la Agrupaci贸n Guerrillera de Extremadura.

Empezamos pues por un repaso a la actuaci贸n de los anarquistas de la tierra o de sus provincias lim铆trofes que cruzaron la muga para sus acciones. La primera partida que actu贸 por la zona sur de Badajoz fue la del libertario Juan Manuel Garc铆a Mart铆nez 鈥淐hato de Malcocinado鈥, fugado de la prisi贸n de Azuaga en 1940. Esta partida se unir铆a posteriormente, entre finales de 1941 y principios del 42, a la del 鈥淐hato de Huelva鈥. Bajo este apodo se encontraba Lorenzo Garc铆a Romero, tambi茅n libertario y natural del Cerro de And茅valo. La partida cada vez fue m谩s numerosa, hasta que al final decidieron crear tres grupos, uno dirigido por cada uno de los 鈥淐hatos鈥 y otro por Jos茅 Mart铆n Campos 鈥渆l Tripa鈥, otro libertario proveniente de la provincia de Sevilla y a quien alguna fuente le da militancia socialista.

Dentro de este primer gran grupo, que luego se convirti贸 en tres, hab铆a varios anarquistas, entre ellos Antonio Atahona P茅rez 鈥淭urronero鈥, Cipriano Di茅guez Bella 鈥淧errero de Azuaga鈥, Carmelo Romero Ortega 鈥淧inche鈥, Jos茅 Rubio Mart铆nez 鈥淛oselito鈥, Daniel S谩nchez D铆az 鈥淏aldomero鈥 y Antonio Sevilla Morales 鈥渆l Pipa鈥. Los grupos de 鈥渆l Tripas鈥 y 鈥淐hato de Malcocinado鈥 fueron aniquilados a finales de 1944, mientras que el 鈥淐hato de Huelva鈥 ser铆a abatido junto a Sagrario Vera en junio de 1945.

Otra de las partidas for谩neas con base en tierras de Toledo, la de 鈥淨uincoces鈥, sol铆a actuar por tierras tanto de C谩ceres como de Badajoz desde 1940. Entre sus miembros, el anarquista Saturio G贸mez Recio 鈥淨uijote鈥, hermano de 鈥淨uincoces鈥.

Entre las partidas no libertarias, las m谩s conocidas fueron las pacenses de Honorio Molina Merino 鈥淐omandante鈥, la de Joaqu铆n Ventas Cita 鈥淐haquetalarga鈥, la de Eugenio Herrera Garc铆a 鈥淐uquillo鈥, la del 鈥淐olorao鈥 o la de 鈥淰alent铆n鈥, entre otras, mientras en C谩ceres destacaban las del 鈥淐ompadre鈥 o la del toledano Jes煤s G贸mez Recio 鈥淨uincoces鈥. Aunque la m谩s importante, y que acab贸 siendo el jefe de la Agrupaci贸n, fue la de Pedro Jos茅 Marquino Monje 鈥渆l Franc茅s鈥.

Una vez fracasado el intento de invasi贸n del Valle de Ar谩n en oto帽o de 1944, la estrategia del PCE fue la de introducir cuadros y guerrilleros para tratar de agrupar a las partidas diversas y unirlas en agrupaciones guerrilleras, sin olvidar tampoco que, a parte de unirlas, el objetivo principal era dirigirlas.

Por tierras de Extremadura actuaron diversas agrupaciones guerrilleras, que se fueron formando a partir de finales de 1944, entre ellas, la 1陋 Agrupaci贸n, formada el 15 de noviembre de dicho a帽o y que actuaba entre las tierras de C谩ceres y Toledo. La 2陋 Agrupaci贸n se form贸 poco despu茅s, y su territorio se centraba sobre todo en las tierras de Ciudad Real, tocando a veces la provincia de Badajoz. Finalmente, la 3陋 Agrupaci贸n, cuyo nacimiento data m谩s o menos del oto帽o de 1945, abarcando la mitad norte de la provincia de C贸rdoba, el norte de la de Sevilla y el sur de la provincia de Badajoz. Hay que resaltar el buen entendimiento ideol贸gico en la 3陋, en la que abundaron los anarquistas, no as铆 en la 2陋, donde funcionaban los anarquistas y socialistas por un lado y los comunistas por otro, mientras que en la 1陋 Agrupaci贸n la hegemon铆a comunista era muy mayoritaria.

De la 1陋 Agrupaci贸n podemos destacar primero la figura de Eusebio Moreno Marcos 鈥淒urruti鈥, natural de Navalmoral de la Mata, quien formaba parte del estado mayor de la divisi贸n de 鈥渆l Frances鈥 y, posterirormente, del estado mayor de la 1陋 Agrupaci贸n. Asimismo, fue parte del estado mayor Saturio G贸mez Recio, de la 14陋 Divisi贸n, la que comandaba su hermano 鈥淨uincoces鈥. Tambi茅n formaban parte de esta agrupaci贸n y de una numerosa familia de guerrilleros el libertario Eulalio Barroso Escudero 鈥淐arrete鈥 y Atanasio Herrera Minguill贸n 鈥淐hato鈥, en la 13陋 Divisi贸n.

Imanol Eusebio Moreno Marcos 芦Durruti禄 jefe de partida y parte del estado mayor de la 1陋 Agrupaci贸n.

Dentro de la 2陋 Agrupaci贸n, que actu贸 en alguna ocasi贸n por tierras pacenses pero sobre todo en la vecina Ciudad Real, destacamos entre sus filas a algunos anarquistas extreme帽os como Manuel Mart铆nez de la Mata 鈥渆l Mera鈥, de Cabeza del Buey, o Eusebio Liborio Lombard铆a 鈥淟avija鈥 y Fernando Mara帽a Falc贸n 鈥渆l Joven鈥, ambos provenientes de Guare帽a y que llegaron a alcanzar puestos de mando en dicha agrupaci贸n. De hecho, 鈥淟avija鈥 lleg贸 a ser nombrado jefe de la misma. 鈥淟avija鈥 muri贸 en las calles de Madrid en noviembre de 1946, mientras 鈥渆l Joven鈥 consigui贸 llegar hasta Barcelona, donde form贸 otro grupo, esta vez de guerrilla urbana, hasta que fue abatido en septiembre de 1947.

Imanol Eusebio Liborio Lombard铆a 芦Lavija禄 guerrillero y uno de los lideres de la 2陋 Agrupaci贸n.

Dentro de la 3陋 Agrupaci贸n , el grupo del libertario de Villaviciosa de C贸rdoba Bernab茅 Caballero Calvo 鈥淐ojo de la Porrada鈥 actu贸 por tierras de Badajoz desde julio de 1946, siendo encargado de las actuaciones de la Agrupaci贸n por tierras extreme帽as desde julio del 47. Entre otras actividades, los guerrilleros de Bernab茅, en peque帽os grupos, organizaban reuniones durante la siega con numerosos grupos, tanto para darles propaganda como para lanzarles proclamas pol铆ticas y laborales, tras lo cual volv铆an r谩pidamente a desaparecer. Tambi茅n realizaron sabotajes en las infraestructuras viarias, adem谩s de los inevitables atracos. Finalmente, la partida fue descubierta el 17 de octubre de 1947 en una de sus bases, la situada en el burdel de Fregenal de la Sierra, regentado por Luisa Ramos 鈥渓a Cortada鈥, donde murieron tras fuerte tiroteo Bernab茅 y su hermano Domingo, que con su resistencia lograron ganar el tiempo suficiente para que el resto de la cuadrilla pudiera huir. Entre dicha fecha y el 6 de mayo del siguiente a帽o fueron detenidos o aniquilados el resto de la partida.

Imanol 芦El Cojo de la Porrada禄 junto a Luisa Ramos 芦la Cortada禄.

Fue Extremadura tierra en la que actuaron varias mujeres integradas en la guerrilla, cosa que no era nada bien vista desde la alta jerarqu铆a guerrillera. Entre las diversas partidas y agrupaciones, sabemos que en enero de 1944 se echaron al monte Saturnina Serrano Gonz谩lez, Concepci贸n Pinel Redondo y Concepci贸n P茅rez Serrano. Estuvieron unos meses con la guerrilla y fueron detenidas en abril, purgando largos a帽os de c谩rcel. En la provincia de C谩ceres, encontramos a una guerrillera sin identificar, detenida el 21-5-45 junto al Villar del Pedroso tras un tiroteo en el que muri贸 鈥淧elos Grifos鈥. Casimira 脕lvarez Felipe 鈥淟a Jopa鈥, de la partida de 鈥淨uincoces鈥, se ech贸 a la sierra en 1943, siendo finalmente detenida el 8-6-1946. Daniela Barroso Escudero 鈥淟a Daniela鈥, de la partida de 鈥淨uincoces鈥 desde 1943, acabo entreg谩ndose en julio de 1946. Flora Mart铆n estuvo unos meses huida en la sierra de Santa B谩rbara, en las cercan铆as de Plasencia, para entregarse posteriormente. Rosa Padilla Pulido 鈥淟a Rosa鈥 se integr贸 en 1943 en la partida de 鈥淓l Franc茅s鈥, se ocult贸 en Madrid a finales de 1946 y fue asesinada en dicha ciudad por un grupo comunista. Las hermanas Mar铆a y Paula Rodr铆guez Ju谩rez, 鈥淟a Goyoria鈥 y 鈥淟a Migueleta鈥, respectivamente, de la partida de 鈥淐haquetalarga鈥, fueron finalmente abandonadas por sus 鈥渃ompa帽eros鈥 en la guerrilla y detenidas el 30-3-1948. Carmen Ruiz Rubio 鈥淟a Vivillo鈥.

En la vecina provincia de Badajoz tenemos datos sobre Josefa Bermejo Grueso 鈥淧aquita鈥, de la partida del libertario 鈥淐hato de Malcocinado鈥. Se entreg贸 en Sevilla sin fecha confirmada pero no antes de 1945. Josefa G贸mez Rodr铆guez 鈥淢ariselva鈥, de la partida de 鈥淓l Ben铆tez鈥, se entreg贸 el 28-7-1946. Isidora Merino Merino se ech贸 al monte junto al 鈥淭emplao鈥, fue capturada en el t茅rmino de Fuente Obejuna tras un tiroteo el 27-2-1947. Y, finalmente, Sagrario Vera Gordo, de la partida del libertario 鈥淐hato de Huelva鈥, junto al que muri贸 en el t茅rmino de Valdemusa (Huelva) tras un tiroteo el 8-6-1945. Orencia Ventas Cita, hermana de 鈥淐haquetalarga鈥, aunque actu贸 como infiltrada de la guardia civil siendo ejecutada por la guerrilla durante el verano de 1945.

Imanol Los restos de Sagrario Vera tras ser tiroteada por la guardia civil.

Menci贸n especial para 鈥渆l carnicero de Extremadura鈥, sobrenombre con el que fue conocido el impresentable de Manuel G贸mez Cantos, un saco de esti茅rcol y mala hostia embutido en un traje de teniente coronel de la guardia civil, con quien no me voy a extender pues merecer谩 un capitulo especial dentro de la secci贸n 鈥渆l Enemigo鈥. Solo decir que como era m谩s f谩cil matar civiles que enfrentarse a la guerrilla armada, pues a ello se dedic贸 con extrema sa帽a y realiz贸 matanzas en lugares como Al铆a en 1942 o la de Castilblanco, que tuvo que frenar el cura. En Mesas de Ibor, pueblo que ocup贸 la guerrilla, ejecut贸 a tres guardias civiles por cobard铆a ante el enemigo, y como el franquismo era una dictadura con todas las letras, solo fue condenado por no haber consentido que a dichos guardias les fueran ofrecidos los auxilios espirituales鈥 En fin, sin comentarios.

Imanol Manuel G贸mez Cantos, teniente coronel de la guardia civil, pero sobre todo, represor y asesino de inocentes.

