Cónclave de la ultraderecha en la FIL Guadalajara 2022.

Surge en el seno de ultraderecha racista, anti indigenista y proimperialista el gran gurú e influencer argentino Agustín Laje que es recibido con muchísimo cariño en México por sus padrinos cristeros guadalupanos, yunqueros, sectas puritanas católicas pro sionistas, los opusimos, los guerrilleros de Cristo Rey, la Legión de María (bajo la advocación de Juan Pablo II, Ratzinger) priistas, panistas, filántropos integristas , cipayos, vendepatrias, empresarios, financistas que lo adoptan como su redentor. Es decir, una inmensa mayoría de los sectores más retrógrados y reaccionarios de Guadalajara de “Nueva España”. Acólitos que lo apoyan económica y espiritualmente.

Laje disfruta de un envidiable tren de vida en el que no faltan los viajes alrededor del mundo, los hoteles de 5 estrellas, magníficos restaurantes, auditorios abarrotados. Y el muy ególatra lo repite una y otra vez: “lleno estadios, soy el mejor, el más inteligente, nadie puede eclipsarme; reto a todos mis rivales a un debate abierto porque tengo argumentos irrefutables que demuestran que poseo la verdad” En estas conferencias o actos multitudinarios no faltan los acarreados de la “zona rosa” Jamás concurren las clases bajas, campesinos, obreros, indígenas pues todos sus incondicionales son criollitos hijos de las clases altas, los Mexwhite, pitucos y pitucas, momios de altos vuelos que exhalan perfumes de Chanel 5 y Creed Aventus, la mayoría son chicos plásticos, cabezas de chorlito cuyos cerebros están conectados directamente a los iPhone 14 Pro Max.

Según el propio gurú Laje más de 1.000 personas abarrotaron el auditorio de la FIL para asistir al sermón sobre la “Batalla Cultural” . ¡¡¡¡¡ Y claro, como suele suceder en sus cónclaves miles de sus fanáticos se quedaron por fuera!!!! aplausos y vítores a nuestro guía, a nuestro ultra superstar, un afamado bestseller, escritor, filósofo, politólogo y conferencista presentado por Ricardo Homs, un ultraderechista mexicano experto en marketing político.

Este es un libro de ciencia política y filosofía de 500 páginas, es decir, la biblia de la derechona, es nada más y nada menos que un exitoso bestseller que ha vendido -dice él-miles y miles de libros de autoayuda para endulzar a sus huestes. Y es que tras el éxito del “Libro Negro de la Nueva Izquierda” ahora llega la bomba de neutrones.

Esa es la casta que defiende el predicador argentino, fanático del sistema neoliberal causante de la miseria de nuestros pueblos. Él afirma que es un best seller universal con millones de seguidores y admiradores en YouTube, en Twitter, Tik Tok, en Instagram, que se rinden a sus pies. ¡aplausos! el campeón de los likes en las plataformas digitales y las redes sociales, el consagrado influencer de la derechona, el príncipe del revisionismo histórico pues consagra falsedades y mentiras como verdades inmutables que se saca debajo de la manga. Él como el supremo hacedor posee la verdad suprema. Su especialidad: el negacionismo del genocidio indígena cometido por los conquistadores españoles en América. Se declara el más fiel súbdito del rey de España y por ende adalid de la lucha contra la Leyenda Negra, admirador de Cortés y Pizarro, los padres portadores de la civilización cristiana occidental.

¡Viva la batalla cultural! -Gritan sus cachorros –“el pueblo unido jamás será vencido” sin darse cuenta que esta es una batalla perdida de antemano- Este es el panfleto de 500 páginas con el que intenta adoctrinar a las nuevas generaciones que necesitan un guía o un “fuhrer” que les eleve la moral en estos momentos de tribulación. Son reflexiones criticas para forjar una la “nueva derecha” cuando estamos ante un resurgir de otra ola de gobiernos izquierdistas en América Latina. La derecha está ardida y se lanzan como kamikazes a la “Batalla Cultural”. Pero Agustín Laje no quiere realizar solo el sueño utópico, sino acompañado por una serie de escuderos intelectuales, escritores, profesores, doctores, influencers de primera línea pertenecientes a lo más granado de la ultraderecha internacional tales como: Lons, Gullo, Miklos Lukacs, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz, Javier Milei. Este es el comando de élite de la derechona internacional. ¡Vamos a darle jaque mate a los zurdos! La derecha esclerótica desesperada se lanza dizque a la Batalla Cultural con los ojos vendados y dando palos de ciego.

Necesitamos elites que ejerzan el poder: los lobbys empresariales, los grupos financieros, los inversionistas, los industriales, las grandes corporaciones y multinacionales que patrocinen la gran revolución de ultraderecha bajo las líneas maestras marcadas por el MAGA (Make America Great Again) trumpista.

“Las generaciones venideras se van a ir acomodando a este nuevo orden, los liberales demócratas cimentarán la hegemonía de las derechas. Se necesita una narrativa y un gran reto para copar todas las instituciones culturales, universidades, escuelas que hoy está en manos de la izquierda. El error de la derecha es que despreció las ideas, la filosofía, o el arte, el cine, la literatura, la poesía. Porque nos hemos acostumbrado a hablar de economía y no de cultura. Ese ha sido el grave error. La derecha no está a la ofensiva, es solamente reaccionaria. Los activistas son de izquierda, la derecha se mantiene al margen en las trincheras. Se necesitan ciberactivistas dedicados a generar contenido en Facebook, Tik Tok, Twitter, Instagram, YouTube o en las plataformas de streaming”

“Hoy la Batalla Cultural básicamente debe plantearse en las redes sociales, los medios de comunicación, plataformas tecnológicas, universidades, gigantes corporativos, las iglesias, las universidades, las escuelas, la academia, hay que apoyar proyectos culturales que enaltezcan y sublimen la opción conservadora, libertaria y tradicionalista que defiendan los valores supremos del capitalismo: el libre mercado, la propiedad privada, la jerarquía, la religión. Somos soldados de la derecha virtual cibernética. Es fundamental forjar una conciencia colectiva que sea nuestra mayor fortaleza para detener la influencia del comunismo y el marxismo. Tenemos que ser consecuentes y confesar: yo me represento a mí mismo bajo la idea de estar dando una Batalla Cultural”

Y es que estamos ante una gran paradoja pues la mayoría de los consorcios de los mass media en Latinoamérica los dominan la derecha conservadora, esas grandes empresas de comunicación tienen una misión propagandística de crear nuevos consumidores .

Pero el izquierdismo sutilmente se ha infiltrado en el entretenimiento, en la televisión, en el cine, la prensa, las revistas, en el arte en general. La izquierda ya ganó la batalla cultural y sus victorias se traducen en victorias políticas. la ONU y la agenda 2030, y el patrocinio de las Fundaciones filantrópicas Open Society Foundation de Soros y Bill y Melina Gates Foundation.

Con su oratoria milonguera mantiene hipnotizados a sus devotos que con sus teléfonos móviles filman cada movimiento que realiza en el escenario. El libro de la Batalla Cultural – dice pretencioso- se vende como pan caliente. Sus incondicionales lo adquieren más como un souvenir o fetiche porque realmente nadie leerá ese mamotreto que tiene 500 páginas. Lo compran para adornar las bibliotecas de sus mansiones donde con el paso del tiempo irremediablemente será pasto de las polillas. Las estadísticas nos dicen que el índice de lectura en México es bajísimo. Y encima los niñatos burgueses o los adolescentes están más entretenidos en el PlayStation, Netflix, Tik Tok, Facebook o Instagram. Quizás si este libro fuera una historieta al estilo Harry Potter tendría alguna trascendencia.

Los patriotas de la batalla cultural se enfrentan contra al monstruo del globalismo y nos advierten que el peligro más grande para la humanidad es el nuevo orden mundial y su agenda 2030 de desarrollo sustentable. Plan globalista que pretende suplantar la soberanía de las naciones, ejercer el control poblacional e imponer por ley el aborto para disminuir la natalidad, la ideología de género será el nuevo paradigma para entender al ser humano. Las decisiones políticas tendrán que pasar por la ecología y el medio ambiente. El ejemplo más clarificador es el caso de la constitución de Chile.

Laje como pupilo de los Chicago Boys y de Milton Friedman, se erige como ideólogo de la derecha reaccionaria y fundamentalista del siglo XXI. Pero ¿qué es la Batalla Cultural? Él mismo responde que faltaba una teoría política pues no hay práctica política y uno anda desorientado. Este es un mito político o un motor de la acción, pero es que la mayoría de los ámbitos culturales han sido copados por la izquierda; llámense intelectuales, escritores, poetas, artistas, cineastas, pintores, escultores, etc.

La historia nos enseña que la cultura es de izquierdas y no de derechas; las derechas históricamente han sido reaccionarias aliadas al estamento político, eclesiástico y militar, y ha combatido la ilustración excluyendo de la educación y la formación a esas masas de pobres, de obreros, de campesinos, indígenas, comunidades negras o mestizas porque les convenía más mantenerlos en la perpetua ignorancia. El igualitarismo es perverso pues no respeta la sangre azul. Lo cierto es que la Batalla Cultural la dio la izquierda en los dos últimos siglos para liberar a millones de esclavos. Como olvidar la Revolución Rusa, madre de tantas revoluciones, como olvidar la Revolución Cultural de Mao. ¿Quién rompió las cadenas del yugo opresor a millones de empobrecidos? Desde luego es que la izquierda es la que mueve las ruedas de la historia: Marx, Engels, Lenin, José Martí, Trotsky, Mao, Ho Chi Minh, Zapata, Farabundo Martí, Sandino, el che Guevara, Fidel Castro, Manuel Pérez o Chávez, referentes importantísimos de la invencible y triunfante batalla cultural. Porque la conciencia social nace de la izquierda que hoy significa libertad, la igualdad, la comunidad, el ecologismo, el feminismo, o la ideología de género.

El poder cultural sumado al poder político puede modificar el pensamiento por medio de la manipulación o la coacción por parte de los mass media y la revolución cibernética. El poder cultural es más eficiente que el poder económico porque es muy disimulado y apenas levanta sospechas. ¿Qué es la cultura? Los ilustrados la definieron como el cultivarse para desarrollar la inteligencia y la intelectualidad, los antropólogos la relacionaron a las diferentes lenguas y tradiciones que heredamos, el idioma, la organización social, la forma de ver el mundo y la tercera es la sociológica que es la práctica humana de la creatividad; poesía, música, la pintura, escultura, literatura…

“La Batalla Cultural es la madre de todas las batallas. Es vital el dominio de los contenidos de los elementos de una cultura; costumbres, creencias, tradiciones, lenguaje, arte, música, cine, y la memoria histórica. Estamos viviendo una agresión de tipo cultural, los ejes del conflicto político están en el ámbito cultural que en occidente lo acapara la izquierda y sus tentáculos. No hay un solo resquicio para la derecha. Para nuestra Batalla Cultural utilizaremos dos polos: estructurante y estructurado. La cultura estructura la idea del hombre. La cultura no es simplemente ocio o divertimiento o contemplación, sino que la cultura es poder y la probabilidad de imponer la voluntad. Hay que dar la batalla por los símbolos, los valores y las ideas.

“La política no es solo economía. En la guerra fría, por ejemplo, la disputa fue entre economía de mercado o economía socialista planificada por el estado. Pero hoy el eje de la contradicción política se ha multiplicado y la política está en cualquier manifestación cultural; en las redes sociales, en la farándula, en los conciertos, en los partidos de fútbol. Hasta tal punto que la homosexualidad es un asunto político, el lesbianismo es asunto político por que recibe un subsidio del estado, si yo me autopercibo de otro sexo, también, mi etnia, mi raza es un asunto político, los animales son un asunto político. La ideología de género, el sexo también es una creación cultural”

“Hoy la política ha penetrado todos los ámbitos de la existencia y por eso hay que dar la Batalla Cultural para cambiar el paradigma y abrir nuevas posibilidades de acción política. Hoy hacer política es usar tus redes sociales que traspasa las fronteras. Por eso en las redes sociales hay tanta censura. Hoy la gran disputa es si Twitter va a seguir siendo descargable en el sistema de Apple o si va a seguir siendo descartable en el sistema de Google P4”

“El lugar donde la política se está generando es la plaza pública virtual, es decir, en las redes sociales. Y yo (Agustín Laje) me puedo convertir en un desaparecido pues si el dueño de las plataformas decide que mi discurso no es tolerable para su agenda política entonces, yo tendré un grave problema pues me callarán. Y esto está generando cambios muy profundos en el sistema occidental. Se dice que todos somos iguales ante la ley y que somos ciudadanos libres. Esto es un cuento pasado: yo no puedo tener una opinión en el tema del aborto pues no tengo útero; sí sos indígena perteneces a esa tribu, si sos negro perteneces a esa tribu, si sos inmigrante es otra tribu”

“Estamos enfrentando un mundo muy dividido. Ya no hay soberanía del pueblo, la soberanía está en los organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea. Ahora se agudizan las contradicciones entre izquierda y derecha; la izquierda nunca ha tenido vergüenza de su apellido, pero si yo le voy a preguntar a un libertario ¿usted es de derechas? él dirá que los de derechas son los conservadores; si le preguntamos a un conservador ¿usted es de derechas? dirá que esos son los patriotas y así sucesivamente. Por eso hay que definirnos con valentía y dignidad para articular una nueva derecha y unificar los sectores libertarios, conservadores, patriotas y tradicionalistas. ¿cómo lograr esa articulación? Pues dando la “Batalla Cultural” tenemos que superar esa hegemonía aplastante de la corrección política que hoy marca el progresismo. Mi esperanza con este libro es promover a que surjan nuevas fuerzas políticas y figuras de derechas que se adhieran a la Batalla Cultural. El globalismo y el populismo se propone destruir la familia, destruir la tradición y también la historia. Porque el enemigo marxista, comunista, totalitario y colectivista son los propagadores del anticristianismo y el ateísmo. La izquierda es atea, hereje, antipatriota, antidemocrática. Solo hay que ver esos progresistas radicales de la ideología “woke”, agitadores que luchan contra la discriminación y la desigualdad como los contestatarios del Black Lives Matter, las ONG, el ecologismo, el lobby LGBT, el feminismo, la transexualidad, las abortistas… Agitan a las masas manipuladas y promueven la emancipación de las personas”

Orgulloso y sin ningún complejo Laje anunció: “En Madrid el diputado de VOX Jorge Buxade presentó este libro la semana pasada en un salón abarrotado de seguidores de la Iberosfera -Aplausos de sus cachorros mexicanos”

Laje desde el púlpito predica que si queremos llevar a una nueva derecha al poder debemos comprometernos a estudiar su libro de 500 páginas “La Batalla Cultural” (la biblia de la ultraderecha ) que concretamente es un material de formación política. Y si no lo entienden, estudien a fondo e investiguen cualquier duda que tengan. Por lo tanto, hay que devanarse los sesos a tiempo completo en las bibliotecas y universidades para armar una “nueva derecha” que serán los que en un futuro dominarán el mundo.

“El primer paso es formarse políticamente” -Bastante optimista a sabiendas que la gente apenas lee pues se han acostumbrado a los medios audiovisuales: las pantallas y el teléfono celular es el que manda. Esta sociedad en crisis con un mermado poder adquisitivo tiene otras prioridades. Solo son las clases acomodadas, esas elites de intelectuales y privilegiados las que puede darse el lujo de comprar “la Batalla Cultural” cuyo precio es 400 pesos (20 euros)

¿Quiénes son las figuras de la derecha que tanto defiende? ¿Quiénes son sus referentes o a quiénes les rinde pleitesía? Sus principales iconos son próceres tan ilustres como los reyes Católicos, Colón, el fhurer Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Trujillo, Batista, Somoza, Stroessner, Pinochet, Videla, Thatcher, Reagan, Fujimori, Berlusconi, Uribe, Pinochet, Videla, Fujimori, Uribe, Bolsonaro, Trump, Abascal, Le Pen, Orban, Meloni… ¡el pueblo unido jamás será vencido! La derecha conservadora, monárquica y militarista a través de la historia ha sido la causante de guerras, la represión, muerte, esclavismo, explotación, el aniquilamiento y la destrucción de pueblos y naciones. Porque no existen obstáculos para imponer sus sagrados principios. Son incontables los ejemplos de momios golpistas, militaristas, dictadores todos bendecidos por esos poderes fácticos comenzando por la santa madre iglesia católica, apostólica y romana. Se cumple al pie de la letra el lema del fascismo: Dios, la Patria y el Rey.

Ahora todo el mundo se dirige a la multitudinaria sesión de selfies y autógrafos que se llevará a cabo en foro FIL Guadalajara donde podrán disfrutar de un encuentro más cercano con su ídolo. Los genios del marketig empresarial de la editorial Harper Collins saben explotar muy bien los sentimientos de júbilo y éxtasis que provoca entre las masas la presencia del Agustín Laje. Sobre todo, cuando están ávidas de triunfos pues las opciones de izquierda han copado en este año 2022 la mayoría de los gobiernos de América Latina.

Carlos de Urabá 2022