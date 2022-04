–

Con la llegada de la primavera a Kurdistán aumenta la intensidad de los ataques turcos. Se habla de un nuevo ataque turco a gran escala contra las Zonas de Defensa Medya, en el sur del Kurdistán (Bashur, norte de Irak), en medio de la estela del conflicto de Ucrania.

El portavoz del Centro de Prensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG), Serdar Yektaş, al repasar los fracasos del Estado turco durante el año pasado, reflexionó: “¿Cuál es el resultado de todas estas operaciones (turcas)? Una gran nada para el Estado turco. Cuando nuestros camaradas se retiraron a posiciones fortificadas en Dersim y Mardin, en el invierno de 2021, hubo algunas bajas. Ya lo hemos comunicado a nuestro pueblo. Sin embargo, las operaciones de primavera e invierno no tuvieron éxito. No tuvimos bajas. La iniciativa y la superioridad la tenemos nosotros”.

-Antes del Newroz (año nuevo kurdo), tuvo lugar la reunión del Consejo de Mando de las HPG. Se dijo que el Estado turco estaba preparando nuevas operaciones para la primavera. ¿Cuál es la situación actual en las zonas de la guerrilla?

-Los guerrilleros celebran cada año la fiesta del Newroz con los mismos sentimientos. Sin embargo, la diferencia este año fue que las celebraciones fueron más visibles y aparecieron en los medios de comunicación. Este año la fiesta del Newroz fue aún más espléndida y entusiasta para nuestro pueblo. Los guerrilleros celebraron con el espíritu de la victoria y entran en el nuevo año de lucha con determinación. Para nosotros, el Newroz es la fiesta de la resurrección y la resistencia, y el comienzo del nuevo año de lucha.

Con el comienzo de la primavera, se ha recibido información de que el Estado turco podría lanzar un ataque de invasión contra las Zonas de Defensa Medya o, si puede, contra otras partes de Kurdistán. Pero esto no significa que no haya guerra o ataques en este momento. Quien piense eso, está completamente equivocado. Desde el otoño hay operaciones y ataques intensos e ininterrumpidos en el norte del Kurdistán y en las Zonas de Defensa Medya. El estado de guerra total no cesa.

El Ministerio del Interior turco afirma que sólo en los últimos tres meses se han llevado a cabo más de 8.000 operaciones militares en el norte de Kurdistán. El ejército se ha retirado de algunas zonas de las regiones kurdas del sur de Zap, Metîna y Avaşîn, porque no ha podido avanzar. Sin embargo, las Zonas de Defensa Medya son objeto de constantes ataques por parte de drones y cazas armados. Casi todos los días hay ataques aéreos. Al fin y al cabo, lo compartimos a través de nuestras declaraciones. Actualmente, sobrevuelan el Kurdistán del Norte y las Zonas de Defensa de Medya más aviones de combate y de reconocimiento turcos que aviones de combate sobre Ucrania. Algunos pueden considerar exagerada esta afirmación, pero si se observan los servicios de radar, civiles y militares, se puede comprobar que es cierta. Actualmente, hay ataques y operaciones permanentes contra las zonas de la guerrilla. Sin embargo, la guerrilla ha llegado al nivel de neutralizar todo eso. Como el Estado turco no obtiene resultados, parece que no hay ataques ni operaciones, pero esa no es la realidad.

-¿Cómo ve la probabilidad de una invasión turca con tropas terrestres?

-Por supuesto, es muy probable. Nos enfrentamos a un enemigo que quiere cometer un genocidio. La cuestión es por qué ha tenido que esperar tanto tiempo para atacar por tierra. El año pasado, el enemigo fue golpeado con fuerza en muchos lugares, desde Bakur hasta las Zonas de Defensa Medya. Las fuerzas invasoras no pudieron llevar a cabo lo que habían anunciado; no pudieron alcanzar sus objetivos. A partir de Gare, sufrieron una serie de derrotas, que se repitieron desde Avaşîn hasta Zap y Metîna. El Estado turco quiere atacar, pero para reunir la fuerza necesaria para hacerlo debe preparar sus fuerzas armadas. Todo esto demuestra la mala situación en la que se encuentra. El Estado turco lleva semanas preparándose para lanzar un ataque contra nuestro movimiento y nuestro pueblo, mantiene intensas conversaciones con fuerzas externas y les pide ayuda. Están tratando de construir su propia columna traidora dentro de los kurdos y conseguir nueva tecnología armamentística. Si consiguen incluso algo de esto, por supuesto que atacarán. Si el Estado turco no pudo continuar la ofensiva de invasión que comenzó el 23 de abril del año pasado, si lanzó ofensiva tras ofensiva pero no logró avanzar, fue porque se vio impotente y débil ante la resistencia de la guerrilla.

-¿Cuáles son los preparativos de la guerrilla contra una próxima operación terrestre?

-La declaración tras la reunión de nuestro Consejo de Mando respondió adecuadamente a esta pregunta. La reestructuración de las HPG y las nuevas tácticas de la guerrilla se han implementado en un grado importante. Sin embargo, se trata de un proceso en constante evolución. La guerrilla es una fuerza que sigue educándose cada día, cuestionando sus prácticas, aprendiendo de sus deficiencias y renovándose en consecuencia. A la luz de esta realidad, se han aprendido importantes lecciones y se han hecho preparativos ideológicos y militares para la guerra de 2021. La guerrilla está preparada y ya está activa en la guerra. No está en posición de espera, como piensa el enemigo. El enemigo dice que ha realizado miles de operaciones en los últimos tres meses sólo en Bakur. Si incluimos la caída, el número de operaciones es de decenas de miles. ¿Y cuál es el resultado de todas estas operaciones? Una gran nada para el Estado turco. Cuando nuestros compañeros se retiraron a posiciones fortificadas en Dersim y Mardin en el invierno de 2021, hubo algunas bajas. Ya lo hemos comunicado a nuestro pueblo. Sin embargo, las decenas de miles de operaciones que tuvieron lugar en la primavera y el invierno no tuvieron éxito. No tuvimos bajas. La iniciativa y la superioridad son nuestras.

-Contrariamente a lo que usted dice, el Estado turco exagera la información sobre las bajas de la guerrilla. ¿Qué puede decir al respecto?

-En una palabra: es una mentira. El Estado turco da cifras exageradas sobre nuestras pérdidas. Que digan dónde y cuándo murieron nuestros combatientes. El Ministro del Interior, que se cuenta entre los elementos más importantes de la guerra especial, ha difundido tantas mentiras y ha sido refutado tantas veces que ni siquiera se atreve a aparecer él mismo en este momento. Por ello, se creó la institución de un portavoz del Ministerio del Interior. Ahora tenemos un burócrata que difunde estas declaraciones por encargo. Creo que esta solución es para evitar ser un mentiroso. El enemigo se jacta de cuántos kurdos han masacrado. Los representantes del Estado compiten en la difusión de sus éxitos. Cuando el Ministerio de Defensa turco emitió una declaración sobre los guerrilleros caídos, el Ministerio del Interior emitió inmediatamente una también, para no quedarse atrás. Estas declaraciones no suelen ir dirigidas sólo contra nosotros, sino que al mismo tiempo reflejan su competencia y sus contradicciones internas. Podemos decir concretamente que desde principios de 2022 nos ha llegado la noticia de siete mártires en las Zonas de Defensa Medya. El 23 de enero, como ya hemos explicado, cayeron tres camaradas, y en los últimos días cayeron cuatro camaradas en dos lugares diferentes. En el Kurdistán del Norte (sudeste de Turquía) no tenemos ninguna baja. Por lo tanto, lo que el Estado turco declara sobre nuestras bajas tanto en Bakur como en las Zonas de Defensa Medya está completamente alejado de la realidad.

-La guerrilla parece estar en acción desde principios de año. ¿Qué puede decirnos sobre estas acciones y las pérdidas del Estado turco?

-El ritmo de las acciones de la guerrilla varía a veces en función de las condiciones estacionales, pero las acciones se desarrollan sin interrupción. Como ya ha señalado, la guerrilla ha continuado sus acciones desde principios de este año a pesar de las duras condiciones invernales. Los guerrilleros atacaron tanto en enero como en febrero. Las acciones se incrementaron el 8 de marzo, en el Newroz y durante la Semana de los Mártires. Estamos convencidos de que seguirán aumentando durante el año. Desde principios de 2022, el Estado turco ha llevado a cabo 312 ataques aéreos con aviones de combate y 30 veces con helicópteros. Por lo tanto, el número total de ataques aéreos es de 342. Ha habido diez ataques con obuses y morteros. Estos ataques son los que nuestros cazas vieron y pudieron confirmar. Como la mayoría de las veces, se bombardea el terreno sin rumbo, también hay ataques que ni siquiera percibimos. En cambio, los guerrilleros llevaron a cabo veinte acciones. En estas acciones murieron al menos 23 ocupantes y dos resultaron heridos. Aparte de estos, puede haber ocupantes que murieron o resultaron heridos en las acciones, pero cuyas muertes no pudieron ser determinadas con certeza por nuestras fuerzas. Publicamos sólo la información confirmada. El Estado turco difunde mentiras de guerra especial para ocultar su propia debilidad y para ocultar el efecto de las acciones de la guerrilla. Como nuestras unidades que llevan a cabo las acciones conocen bien este hecho, graban todas sus acciones en la medida de lo posible y nos las envían. Luego ponemos estas grabaciones en Gerîla TV. Decimos lo que hacemos, ni más ni menos.

-Las grabaciones de Gerîla TV se siguen con gran interés. En su opinión, ¿qué papel juega Gerîla TV?

-El sistema de la modernidad capitalista y los colonialistas están haciendo todo lo posible para cerrar todos los canales a través de los cuales el movimiento por la libertad y la guerrilla pueden expresarse y llegar a la sociedad. Gerîla TV es una forma, a través de la cual se rompen estos esfuerzos del enemigo y la realidad de la guerrilla llega a la sociedad. Gerîla TV responde eficazmente a los esfuerzos del Estado turco de difundir mentiras especiales de guerra y fingir que no hay acciones, iniciativas o presencia de la guerrilla. En este momento, nuestro acceso a todos los medios digitales está cerrado bajo el control de las fuerzas hegemónicas, y Gerîla TV está prohibida. Pero Gerîla TV se abrió a partir de los propios esfuerzos de los guerrilleros y es el espacio donde se expresan. Los que quieren saber la verdad sobre la guerrilla y la guerra en el Kurdistán dirigen sus ojos a Gerîla TV.

El Estado turco puede difundir todas las mentiras que quiera. Que someta a la sociedad a un bombardeo de mentiras. Si grabamos nuestras acciones y las hacemos públicas, sus mentiras dejarán de tener sentido. Cuando una unidad guerrillera lleva a cabo una acción en una zona, golpea al enemigo una vez. Pero cuando transmitimos esta acción en Gerîla TV, golpea al enemigo mil veces. Esto se debe a que los rostros de los jefes de la guerra especial turca, que utilizan sus medios de comunicación para fomentar la ola de fascismo y distorsionar la verdad, son golpeados por ella como por una bofetada en la cara. Por eso hay muchos intentos de bloquear o restringir Gerîla TV. Pero todos estos ataques, por muy intensos que sean, son infructuosos.

Nosotros somos la guerrilla y estamos en guerra. No hacemos Gerîla TV para presentarnos. Pero ha quedado claro que Gerîla TV es una necesidad de la revolución y de nuestra lucha. Gerîla TV juega un papel importante en este momento y tiene una función significativa. Por supuesto, nuestra principal tarea es comunicar mejor nuestra realidad y llevarla más a nuestra gente, a los pueblos y a todos los que quieran tomar nuestra lucha guerrillera como ejemplo. Toda la guerrilla ha hecho mucho en este sentido y se ha esmerado, y seguirá haciéndolo. Porque Gerîla TV no es sólo un medio a través del cual se difunden las acciones de la guerrilla. Al mismo tiempo, compartimos cómo viven los guerrilleros de la libertad del Kurdistán, qué hacen, qué piensan, cómo se educan, qué sienten y cómo expresan sus sentimientos en según qué canciones. Se trata, pues, de un archivo completo, un espejo de los guerrilleros, un intento de dar una imagen global.

A propósito de esto, quiero señalar que mientras nuestros amigos han hecho estos esfuerzos para Gerîla TV y hay un gran interés por parte de nuestra gente, otros organismos no le dan suficiente importancia. Los guerrilleros son capaces de documentar sus propias acciones y actividades en unos pocos minutos de metraje y presentarlos al público. Sin embargo, para que estos pocos minutos de acción se lleven a cabo, se necesitan días de planificación, esfuerzo sobre esfuerzo y gran perseverancia. La base de estos pocos minutos de metraje se construye con sangre y sudor y con el máximo sacrificio. Por eso deseamos que las películas no se vean simplemente durante un corto periodo de tiempo y se olviden. Queremos que la gente conozca el esfuerzo con el que fueron creadas y que se haga todo lo posible por difundir la realidad de la guerrilla.FUENTE: Hevidar Ceylan / ANF

