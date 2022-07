–

De parte de Kurdistan America Latina July 11, 2022 286 puntos de vista

El co-presidente del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), Cemil Bay谋k, brind贸 declaraciones sobre la actualidad de la regi贸n kurda y denunci贸 la pol铆tica de exterminio llevada adelante por el gobierno turco, en complicidad con el Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK), que administra Bashur (Kurdist谩n iraqu铆).

Bay谋k tambi茅n se refiri贸 al aislamiento carcelario impuesto contra el l铆der del pueblo kurdo Abdullah 脰calan, el cual est谩 empeorando cada d铆a que pasa. El co-presidente de la KCK subray贸 que la alianza gobernante de los partidos turcos AKP-MHP presion贸 a 脰calan para que avalara al Ejecutivo y as铆 perpetuar su sistema fascista.

El dirigente kurdo adem谩s afirm贸 que el Estado turco quiso impedir la realizaci贸n de la denominada la marcha de Gemlik, celebrada en los 煤ltimos d铆as para acabar con el aislamiento de 脰calan, pero que fracas贸.

Bay谋k explic贸 que 鈥渆l PDK y su inteligencia recogen informaci贸n y se la pasan al MIT (servicios de iteligencia turcos) dentro y fuera de las Zonas de Defensa de Medya (donde est谩n las bases de las guerrillas del PKK). Identifican a nuestros camaradas, especialmente a los responsables, lugares, casas, veh铆culos y toda esta informaci贸n. El MIT entonces lleva a cabo ataques y masacres actuando sobre esta informaci贸n. Si el PDK no cooperara con el Estado turco, Turqu铆a no podr铆a dar un paso en ninguna zona de Bashur, y mucho menos en Kelar鈥.

-El aislamiento agravado impuesto al l铆der del pueblo kurdo Abdullah 脰calan contin煤a. No hay noticias de 茅l y se le castiga constantemente. 驴Qu茅 pretende el AKP-MHP con este aislamiento? Las respuestas al aislamiento tambi茅n contin煤an. Una de estas respuestas fue la marcha de Gemlik. 驴C贸mo valora esta marcha, la actitud de la gente y las acciones contra el aislamiento?

-La marcha de Gemlik se celebr贸 para protestar contra el aislamiento impuesto a R锚ber Apo (脰calan). El Estado turco quiso impedir esta marcha, pero fracas贸. Por eso la marcha de Gemlik tuvo un gran impacto. Por esta raz贸n, saludo y presento mis respetos a todos los que participaron en esta marcha. La cortina de miedo creada por el gobierno del AKP-MHP en la sociedad se destruy贸 con esta marcha. La marcha de Gemlik dio valor a todos. Despu茅s de la marcha, hubo tanto discusiones positivas como discusiones al servicio de la guerra psicol贸gica. Pero esto demuestra el poder y la influencia de R锚ber Apo. Si R锚ber Apo no hubiera sido tan influyente, estas discusiones no habr铆an tenido lugar.

Hay una raz贸n por la que el aislamiento impuesto a R锚ber Apo se agrava d铆a a d铆a. La alianza AKP-MHP est谩 presionando a R锚ber Apo para que mantenga su poder y perpet煤e su sistema fascista (del Estado turco). Pero nuestro l铆der no lo acepta y se resiste. Quieren romper la voluntad de R锚ber Apo. Por eso, est谩n profundizando a煤n m谩s el aislamiento. R锚ber Apo tiene una verdad. Fue hecho prisionero porque luchaba por la libertad del pueblo kurdo, de los pueblos de Oriente Medio. Tanto cuando R锚ber Apo estaba en el extranjero como despu茅s de ser hecho prisionero, se centr贸 en la democratizaci贸n de Turqu铆a y en la soluci贸n del problema kurdo, sobre esta base. R锚ber Apo protegi贸, defendi贸 y ampli贸 los valores creados por los revolucionarios, los socialistas y las fuerzas democr谩ticas de Turqu铆a.

Si los valores de la democracia se han mantenido vivos en Turqu铆a, es gracias al papel de R锚ber Apo. 脡l quiere desarrollar un sistema democr谩tico en Turqu铆a en el que se resuelvan los problemas de todos los pueblos, de las personas de diferentes creencias. Por eso lucha. El AKP-MHP est谩 en contra de la democracia y utiliza todos los medios para perpetuar su sistema fascista. El mayor obst谩culo que tienen delante es R锚ber Apo. Por eso se libra una guerra psicol贸gica en Imrali. El AKP-MHP quiere imponer el fascismo y eliminar a todos los que no le sirven. R锚ber Apo se opone a esto y lucha por la democracia y la libertad. En Imrali se est谩 librando una guerra sobre esta base. La guerra emprendida por el gobierno del AKP-MHP contra los kurdos, los pueblos de Turqu铆a, los socialistas, las fuerzas de la democracia y la libertad se desarrolla en Imrali.

Nuestro pueblo lo ha entendido muy bien, y los socialistas e intelectuales de Turqu铆a tambi茅n lo entienden mejor. De nuevo, los pueblos de Turqu铆a empezaron a entenderlo, aunque lentamente. Por eso todo el mundo debe levantarse contra el aislamiento. Los que dicen estar en contra del AKP-MHP, los que quieren establecer un sistema de rep煤blica democr谩tica en Turqu铆a y resolver los problemas por medios democr谩ticos deber铆an levantarse contra el aislamiento. La medida de la democracia y la libertad hoy en d铆a es oponerse al aislamiento. Esto es para que la voz de R锚ber Apo llegue a todos. Quien no se opone al aislamiento no puede llamarse dem贸crata, socialista, antifascista, ni alguien que desarrollar谩 la democracia en Turqu铆a.

-Este a帽o se cumpli贸 el 26潞 aniversario de la acci贸n de auto sacrificio del m谩rtir Z卯lan el 30 de junio de 1996. 驴C贸mo se mantiene viva en el Movimiento por la Libertad la l铆nea de sacrificio desarrollada bajo el liderazgo del M谩rtir Z卯lan? 驴C贸mo debe entenderse el sacrificio?

-R锚ber Apo cre贸 un movimiento de sacrificio en el Kurdist谩n. Porque nada m谩s que el sacrificio puede ser una respuesta a lo que se ha hecho en el Kurdist谩n. Nada puede hacer resurgir al pueblo kurdo de entre los muertos y resucitarlo. Por eso la lucha se ha desarrollado a trav茅s del sacrificio desde el inicio del movimiento hasta el presente. Los militantes de este movimiento y el pueblo kurdo luchan desinteresadamente cada d铆a. Heval Z卯lan comprendi贸 muy bien la l铆nea desarrollada por R锚ber Apo. Por eso R锚ber Apo puso mucho 茅nfasis en heval Z卯lan. Porque heval Z卯lan entendi贸 muy bien la l铆nea y, en consecuencia, llev贸 a cabo una acci贸n de sacrificio. Comprendi贸 muy bien los ataques del Estado turco genocida contra el movimiento, R锚ber Apo y el pueblo kurdo. Se centr贸 en c贸mo se enfrentar铆a a esto, qu茅 mensaje enviar铆a al pueblo y a los militantes del movimiento, y lo puso en pr谩ctica. Por lo tanto, la pr谩ctica desarrollada por la m谩rtir Z卯lan se convirti贸 en un punto de referencia para este movimiento y el pueblo. En Zap, Ava艧卯n y Met卯na, ponen en pr谩ctica la l铆nea de abnegaci贸n del heval Z卯lan al m谩s alto nivel.

Si queremos entender la l铆nea de estos activistas, tenemos que conocer bien la l铆nea de R锚ber Apo. Si se entiende bien la l铆nea, la lucha se desarrolla sobre la base del sacrificio. La l铆nea de sacrificio creada por R锚ber Apo es a veces malinterpretada. La percepci贸n de que los camaradas ir谩n a actuar sobre la base del sacrificio y morir谩n no es correcta. R锚ber Apo se opuso a la filosof铆a desarrollada por el Estado turco invasor en el Kurdist谩n. La filosof铆a desarrollada por el enemigo es la filosof铆a de la muerte. Debido a lo que se hizo a nuestro pueblo, la gente dec铆a: 鈥楢unque Dios nos quite la vida, podemos salvarnos鈥. As铆 que vieron la soluci贸n en la muerte. Porque el Estado turco invasor hab铆a desarrollado la filosof铆a de la muerte en nuestra sociedad. R锚ber Apo desarroll贸 su filosof铆a de la vida contra esto. Con esta filosof铆a, se opusieron a la ocupaci贸n y al genocidio. Esta filosof铆a sac贸 al pueblo kurdo de su lecho de muerte.

No hay mayor sacrificador que R锚ber Apo. Porque dedic贸 toda su vida a la libertad de los pueblos. Vive para la democracia y la libertad. No vive para nada m谩s que eso. Ha dicho no a una vida sin libertad y democracia para 茅l y su pueblo. Sobre esta base, desarroll贸 una lucha hist贸rica. Como Heval Z卯lan comprendi贸 bien esa l铆nea, llev贸 a cabo una acci贸n abnegada. Gracias a ello, Z卯lan sigue vivo hoy en d铆a. Es esta l铆nea de resistencia la que mantiene vivos al movimiento, a los militantes y al pueblo.

-Desde el 17 de abril se libra una guerra encarnizada en las Zonas de Defensa de Medya. 驴Cu谩l es la situaci贸n actual? 驴Tiene alg煤n mensaje para los combatientes de Zap, Ava艧卯n y Met卯na?

-Una gran guerra est谩 teniendo lugar en las Zonas de Defensa de Medya. El gobierno del AKP/MHP es un r茅gimen de guerra. Hay una ley no escrita en Turqu铆a: s贸lo los que hacen la guerra contra el pueblo kurdo pueden llegar al poder. Cualquier otra cosa no es posible. Si un gobierno no tiene 茅xito en su guerra contra el pueblo kurdo, caer谩. El r茅gimen del AKP-MHP est谩 utilizando todos los medios de que dispone Turqu铆a para cumplir esta tarea autoimpuesta.

Porque si el r茅gimen no puede liquidar al PKK y a la guerrilla, tampoco puede completar su genocidio. Entonces el r茅gimen no puede permanecer en el poder. Al contrario, tendr谩 que rendir cuentas. Sus representantes lo saben muy bien. Por eso atacan a R锚ber Apo, al PKK, a la guerrilla y a todos los kurdos libres. De este modo, se quiere mantener el sistema fascista y convertir a Turqu铆a en una c谩rcel para el pueblo kurdo, para todos los dem谩s pueblos, para los intelectuales, los artistas, los socialistas y las fuerzas democr谩ticas.

Por eso hay ataques a todos los niveles. Los principios 茅ticos, el derecho de la guerra, la constituci贸n y el derecho internacional general se estrellan. El r茅gimen trabaja d铆a y noche para aniquilar al PKK y al pueblo kurdo. Los que no sirven al r茅gimen son declarados traidores. Se utiliza toda la tecnolog铆a puesta a disposici贸n de Turqu铆a por la OTAN. Adem谩s, se utilizan armas qu铆micas, armas nucleares t谩cticas y bombas termob谩ricas. Los ataques se llevan a cabo d铆a y noche. Todo ello para lograr la victoria. A pesar de que se utilizan todas estas armas, hay un silencio internacional. Pero eso no tiene nada que ver con la fuerza del Estado turco. Algunos estados dan al estado turco estas armas por sus propios intereses. Utilizan al Estado turco y le han prometido que si utiliza estas armas, guardar谩n silencio. Como el Estado turco ha recibido permiso para hacerlo, utiliza estas armas sin restricciones.

Los medios de comunicaci贸n informan de que se utilizan armas qu铆micas y de que se producen explosiones. Pero nadie sabe por qu茅 se producen esas explosiones. Esto debe aclararse. Las bombas utilizadas por el Estado turco no son bombas ordinarias. Cuando explotan, destruyen las cuevas y matan todo lo que hay dentro. En otras palabras, el Estado turco no est谩 librando una guerra normal contra la guerrilla. El Estado turco hace tiempo que tir贸 por la borda el derecho internacional de la guerra y la 茅tica. Las armas ilegales deben producir resultados.

La guerrilla lucha valiente y desinteresadamente contra estos ataques. Esta resistencia es realmente de proporciones hist贸ricas. Los guerrilleros conocen el objetivo del Estado turco. Protegen sus vidas y siguen luchando. Los guerrilleros no tienen grandes armas ni capacidades. Luchan en las condiciones m谩s duras y siguen asestando golpe tras golpe al enemigo.

El Estado turco ocupante est谩 perdido. Oculta sus p茅rdidas a la opini贸n p煤blica de Turqu铆a para ocultar su propia debilidad. Muchos soldados mueren, pero esto no se menciona en los medios de comunicaci贸n. Porque el Estado turco y el gobierno del AKP-MHP han advertido a los medios de comunicaci贸n que no escriban sobre ello. Si alguien lo hace, ser谩 eliminado. De este modo, se oculta lo que ocurre en Zap, Met卯na y Ava艧卯n. En esta ocasi贸n, quiero felicitar y presentar mis respetos a los abnegados combatientes del pueblo kurdo, del Medio Oriente, en Zap, Met卯na y Ava艧卯n. Ellos luchan y caen no s贸lo por el pueblo kurdo y el PKK, sino por la humanidad. Recuerdo con gratitud y respeto a los amigos que cayeron en esta guerra. Dieron su vida en defensa del pueblo kurdo y de la humanidad. El pueblo saca fuerzas de su lucha. Est谩n haciendo historia.

-El Estado turco tambi茅n est谩 atacando Makhmur, Shengal y muchas otras zonas del Kurdist谩n del Sur (Bashur). En Kelar, Ferhad 艦ibl卯, copresidente del Consejo Ejecutivo de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES), fue asesinado por un dron turco. 驴Qui茅n est谩 ayudando al Estado turco con estos ataques? 驴Cu谩les son las reacciones de los partidos y organizaciones del Kurdist谩n del Sur?

-Honro a Ferhad 艦ibl卯 y a los que han ca铆do con 茅l. Ferhad 艦ibl卯 fue una figura destacada de la Revoluci贸n de Rojava. Prest贸 un gran servicio al pueblo de Rojava y dedic贸 toda su vida a la libertad del pueblo kurdo. Sirvi贸 al pueblo. Tambi茅n luch贸 contra el ISIS. Cuando se habla de que el ISIS ha sido derrotado y debilitado militarmente, no se puede ignorar el trabajo de Heval锚 Ferhad. Despu茅s de que cayera, innumerables personas de Rojava lo defendieron. No s贸lo el pueblo kurdo, sino todos los pueblos que viven en el noreste de Siria se identifican con Heval锚 Ferhad. Esto demuestra el gran servicio que ha prestado a estos pueblos.

El Estado turco ataca cada d铆a a Bakur, Bashur y Rojava. Dice abiertamente: cualquiera que luche por la libertad del pueblo kurdo es mi enemigo. El Estado turco quiere destruir al pueblo kurdo. Por eso ataca a todos los que defienden a los kurdos. El Estado turco por s铆 solo no ten铆a la fuerza para asesinar a 艦eh卯d Ferhad y sus amigos en Kelar, cerca de Sulaymaniyah. Si el PDK y su agencia de inteligencia no hubieran dado informaci贸n al MIT, 茅ste no habr铆a podido llegar a Kelar y llevar a cabo semejante masacre. Nuestro pueblo es muy consciente de ello. El PDK y su servicio secreto, Parastin, recogen informaci贸n para el MIT dentro y fuera de las zonas de defensa de Medya. Identifican las casas, los lugares y los veh铆culos donde se alojan los amigos de alta responsabilidad, y pasan esta informaci贸n al MIT. Bas谩ndose en esta informaci贸n, el MIT lleva a cabo sus asesinatos. Si el PDK y Parastin no cooperaran con el Estado turco, Turqu铆a no podr铆a dar un solo paso en ninguna zona del Kurdist谩n del Sur, y mucho menos en Kelar.

El Estado turco encarg贸 al MIT la eliminaci贸n de los kurdos. En el norte, el MIT tambi茅n cuenta con colaboradores y los utiliza para los ataques. La actitud del Estado iraqu铆 tambi茅n es evidente. El gobierno de Bagdad no adopta ninguna posici贸n frente a Turqu铆a. El Estado turco ocupa el Kurdist谩n del Sur, construye bases militares y comete masacres, pero el gobierno iraqu铆 no se pronuncia. Su silencio no significa otra cosa que Bagdad es c贸mplice. Guarda silencio sobre las masacres del Estado turco en el Kurdist谩n del Sur y en Irak. Eso significa que est谩 de acuerdo. Por supuesto, el pueblo iraqu铆 y algunos partidos est谩n en contra de la ocupaci贸n del Estado turco. Pero tienen que presionar a su gobierno. Si ejercen presi贸n, el gobierno no puede quedarse callado. Irak es el pa铆s que m谩s peligro corre.

En el Kurdist谩n del Sur, el PDK guarda silencio de todos modos y el gobierno tambi茅n. El PDK y el Estado turco tambi茅n han presionado a los partidos del Kurdist谩n del Sur para silenciarlos y obligarlos a no hablar de la invasi贸n. Cualquiera que diga 鈥渓ucho por el pueblo kurdo, por la democracia y la libertad鈥 debe oponerse a esta ocupaci贸n. En este sentido, hay que presionar al PDK. Es un compromiso con el pueblo kurdo y con la humanidad. S铆, es cierto que algunas personas protestan y hacen declaraciones, pero esto debe reforzarse. Si se afirma que los atentados s贸lo se dirigen contra el PKK, es un autoenga帽o. Hay una raz贸n por la que el MIT se dirige al PKK. El Estado turco ve al PKK como el mayor obst谩culo para sus objetivos. Sin embargo, esto no debe significar que se limite al PKK. El peligro para el Kurdist谩n del Sur e incluso para Irak crece d铆a a d铆a. En esta ocasi贸n, hago un llamamiento a los partidos iraqu铆es, al pueblo iraqu铆 y a los partidos pol铆ticos del Kurdist谩n del Sur para que se levanten contra los ataques de invasi贸n del Estado turco. Si hoy no se protesta contra la ocupaci贸n, ma帽ana atacar谩n a煤n m谩s.

-驴Qu茅 significa la pol铆tica de asesinatos e intimidaciones del MIT para el Kurdist谩n del Sur y qu茅 debe hacer la gente al respecto?

-Nuestro movimiento est谩 siendo atacado con el objetivo de la aniquilaci贸n, nuestro pueblo con el objetivo del genocidio. En este sentido, el Estado turco ha asignado un papel importante al MIT. El MIT aplica la pol铆tica de genocidio. El MIT es tambi茅n un centro de guerra especial psicol贸gica. Este es el centro de sus actividades. Las operaciones de asesinato en el Kurdist谩n del Sur, Kurdist谩n del Norte, Rojava y Europa tambi茅n tienen lugar sobre la base de la guerra psicol贸gica. El Estado ha proporcionado al MIT muchos recursos para llevar a cabo esta tarea, por lo que el MIT tambi茅n tiene una poderosa tecnolog铆a a su disposici贸n. El primer colaborador del MIT es Barzani. Esto es de dominio p煤blico. Si Barzani no hubiera colaborado con el MIT, la situaci贸n del pueblo kurdo ser铆a hoy mucho mejor. Los kurdos podr铆an llevar una vida fuerte en Oriente Medio. El PDK y Barzani lo impiden. Sirven al Estado turco. La sociedad kurda est谩 viendo sus verdaderos colores d铆a a d铆a. Al igual que el Estado turco y el gobierno del AKP-MHP fueron desenmascarados, Barzani y el PDK tambi茅n lo fueron.

El MIT ha formado un equipo que est谩 haciendo llamadas telef贸nicas y hablando con personas patriotas en Bakur, Bashur y Rojava. Se dirigen a los familiares de los muertos, a los que luchan, a los que trabajan, es decir, a los que se oponen al Estado turco. Les ofrecen oportunidades, dinero y puestos de trabajo, y les dicen que tambi茅n anular谩n las penas por posibles delitos. Afirman que no tienen ning煤n problema con los kurdos, s贸lo con el PKK, y afirman que si aplastan al PKK, todo ir谩 bien y se resolver谩 la cuesti贸n kurda. Intentan confundir a la gente. Quieren transmitir el mensaje de que son amigos de los kurdos y enemigos del PKK. De esta manera quieren alejar a la gente del PKK. Amenazan con la muerte a quienes no les sirven, y algunos ya han sido asesinados. El MIT tambi茅n amenaza con matar a los que le sirven si no se enfrentan al PKK y a la guerrilla. Se dirigen a las familias y las amenazan: 鈥楾raed a vuestros familiares, si no os mataremos a vosotros tambi茅n鈥. Si tienen un trabajo, el MIT har谩 que los despidan o que los detengan. La gente est谩 bajo constante presi贸n. Esto es una guerra psicol贸gica. Se trata de confundir a la gente, alejarla del movimiento y utilizarla contra el pueblo kurdo.

Cualquiera que se describa a s铆 mismo como kurdo, patri贸tico, democr谩tico, socialista, antifascista o humanista no deber铆a entablar conversaciones cuando el MIT le llame. La gente deber铆a colgar y advertir a los que le rodean sobre el MIT. El MIT enga帽a a todo el mundo. Nuestra gente no debe dejarse influir por 茅l y no debe aceptar sus exigencias. El MIT puede ofrecer muchas oportunidades materiales, pero los kurdos patri贸ticos y dignos no deben cambiar su humanidad y honor por dinero. Esta guerra dirigida por el MIT forma parte de la pol铆tica genocida. De este modo, se pretende eliminar el movimiento y realizar el genocidio de los kurdos. Todos nosotros debemos ser conscientes de este hecho, organizarnos contra el MIT y organizar a todos los que nos rodean. Si todo el mundo act煤a con valent铆a y decisi贸n contra el MIT, el MIT no podr谩 encontrar colaboradores, utilizar esp铆as o llevar a cabo masacres.

FUENTE: ANF

<!–

–>