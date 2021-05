–

De parte de Nodo50 May 12, 2021 79 puntos de vista

Cortaron tres 谩rboles

Eran tres./(Vino el d铆a con sus hachas).

Eran dos./(Alas rastreras de plata).

Era uno.

Era ninguno.

(Se qued贸 desnuda el agua).

Federico Garc铆a Lorca.

鈥淎y, qu茅 crimen, mira eso c贸mo cortaron los 谩rboles鈥, le escuch茅 decir a una se帽ora 鈥搒ombrilla en mano鈥 mientras caminaba frente al Poligr谩fico, donde se ubican varios medios de prensa en La Habana. La tala realizada all铆 responde a una inversi贸n y estaba autorizada, comenta a Cubadebate, Alexander Zorrilla Torreblanca, director provincial de 脕reas Verdes en la capital.

Convertida en p谩ramo, la escena se repite en varios municipios de la ciudad, mientras usuarios en las redes sociales y en la vox p贸puli muestran su descontento por el notable aumento de la tala y la poda de 谩rboles durante los 煤ltimos meses en La Habana.

鈥淒esde finales de 2020 hasta la fecha existen alrededor de 1 200 planteamientos de la poblaci贸n para talar o podar 谩rboles en la ciudad porque tienen alg煤n tipo de afectaci贸n. Por tanto, hemos hecho un programa bien intensivo para ambas ejecuciones. En consecuencia, la poblaci贸n ha visto un aumento, pero siempre que se hace un trabajo se requiere de una autorizaci贸n previa que, para estos casos, es la gu铆a forestal鈥, afirma Zorrilla Torreblanca.

El Servicio Estatal Forestal es la entidad encargada de emitir dicho documento, luego de realizar la inspecci贸n del 谩rbol en el terreno y determinar si la poda o la tala es necesaria o no, seg煤n la particularidad de cada caso reportado. As铆 lo deja claro la Direcci贸n Forestal del Ministerio de la Agricultura en su p谩gina web cuando, en lo relacionado a da帽os de los 谩rboles a redes t茅cnicas, puntualiza:

鈥淓l Servicio Estatal Forestal emitir谩 la gu铆a forestal si corresponde y los tr谩mites para la tala del 谩rbol los realizar谩 el interesado con el original en la Unidad de Comunales o 脕reas Verdes del municipio鈥.

Alejandro Palmarola Bejerano, presidente de la Sociedad Cubana de Bot谩nica, se帽ala que 鈥渃ada 谩rbol es un problema diferente y por esto resulta imprescindible que los especialistas visiten el lugar, eval煤en, busquen la mejor soluci贸n t茅cnica, siempre con la premisa de salvar el 谩rbol como prioridad鈥.

Por su parte, Zorrilla Torreblanca puntualiza que desde diciembre de 2020 a la fecha se han talado casi 900 谩rboles en La Habana, cifra que debe duplicarse al cierre del 2021, dada la cantidad de planteamientos de la poblaci贸n por afectaciones.

Pero, 驴las solicitudes de tala o poda por parte de personas naturales o jur铆dicas han aumentado de la noche a la ma帽ana? 驴A qu茅 se debe este incremento? 驴Siempre que se corta un 谩rbol se ha contado con la autorizaci贸n para ello, con la gu铆a forestal? 驴Por qu茅 la capital cubana muestra hoy un escenario menos verde?

Zorrilla destaca que en La Habana existen alrededor de 750 000 谩rboles, de los cuales m谩s de 253 000 deben ser sustituidos. 鈥淒ebemos cuidar los 谩rboles por la importancia que tienen, pero cuando alguno hace determinado da帽o hay que eliminarlo; ello conlleva a eliminar tambi茅n un nivel de sombra y de transpiraci贸n, por tanto, en el futuro hay que reponerlo para que ayude a la oxigenaci贸n鈥, a帽ade.

驴Cortar el mal de ra铆z?

Mientras podan un 谩rbol frente a su edificio en 5ta A y 66, municipio habanero de Playa, Ricardo River铆 ense帽a c贸mo las ra铆ces llegan hasta la calle y, en su patio, han afectado las redes hidrosanitarias. 鈥淎hora s铆 van a sentir el calor sin la sombra鈥, dice alguien que pasa por la otra acera, ajeno a lo que all铆 sucede.

Alexander Zorrilla, director provincial de 脕reas Verdes de La Habana e ingeniero agr贸nomo, se帽ala que, en ese caso, el 谩rbol no se manej贸 como era debido cuando lo sembraron. 鈥淣o era la especie adecuada y ahora estamos viviendo con esas consecuencias鈥, acota y ense帽a la gu铆a forestal que autoriza la poda.

Mientras esto ocurr铆a en Playa, en el reparto Punta Brava del municipio La Lisa, la Empresa El茅ctrica de La Habana realizaba trabajos de poda en 谩rboles pr贸ximos al cableado.

Luis Alejandro Ramos Velarde, director provincial de la UEB Poda de la Empresa El茅ctrica de La Habana, afirma que se trata de un trabajo planificado en el que ven los tipos de 谩rboles con el objetivo de evitar la poda indiscriminada: 鈥淣osotros realizamos la poda del arbolado que se encuentra debajo de las l铆neas el茅ctricas con el fin de disminuir las interrupciones del servicio que brindamos y darle una mayor calidad al consumidor鈥.

鈥淣i los medios ni los recursos que tenemos nos permite hacer tala, o sea, nuestro trabajo es solamente podar los 谩rboles que est谩n pr贸ximos a las l铆neas el茅ctricas鈥, a帽ade.

***

En la calle B entre 11 y L铆nea, municipio Plaza de la Revoluci贸n, Tamara Soler Mercaderes cuenta que el Consejo de Vecinos lleva mucho tiempo solicitando la poda de un ficus frente al edificio en el que ella vive hace 14 a帽os: 鈥淓n ocasiones han ca铆do ramas y eso ha efectado el tendido el茅ctrico. En algunos apartamentos han entrado murci茅lagos. Es un problema que perjudica ya la convivencia, incluso, las ra铆ces afectan las redes hidr谩ulicas. Pienso que se puede sustituir por otros鈥.

Planteamientos de la poblaci贸n acumulados por a帽os, unido a los nuevos que surgen y a la necesaria poda ante la proximidad de la temporada cicl贸nica, constituyen una de las causas del aumento en la intervenci贸n de 谩rboles en la ciudad capital.

鈥淓l manejo cultural de la poda de 谩rboles se debe realizar todo el a帽o. La norma cubana de 脕reas Verdes, documento actualizado y de muy buena calidad, y los dem谩s documentos normativos de esta actividad, son claros en este sentido. Sin embargo, las carencias econ贸micas, de aseguramiento y de log铆stica nos han hecho retrasar por a帽os el manejo del arbolado y centrarnos en la preparaci贸n para la temporada cicl贸nica y en solucionar planteamientos puntales de personas naturales o jur铆dicas que se ven afectadas por un conflicto espec铆fico con un 谩rbol鈥, se帽ala Alejandro Palmarola, presidente de la Sociedad Cubana de Bot谩nica.

En ese sentido, el especialista comenta que las podas y talas son lamentables, sin embargo, en ocasiones resultan inevitables:

鈥淯n 谩rbol inadecuado (por su altura de copa o por sistema radicular), al cual adem谩s no se le ha 鈥榚ducado鈥, es decir, no tiene una sistem谩tica poda de formaci贸n y de levante, comienza al poco tiempo a entrar en conflicto con las redes t茅cnicas (el茅ctrica, hidr谩ulica, gas, telefon铆a), a veces, incluso, con las viviendas u otras infraestructuras. Entonces lo t茅cnicamente correcto es hacer una poda masiva. En ocasiones no es evitable la tala鈥.

鈥淓xisten tambi茅n casos de anillado de 谩rboles, pr谩ctica que es ilegal, de tala il铆cita, de aprovechamiento forestal dentro de las ciudades. Son situaciones lamentables que todos debemos combatir. Creo que necesitamos crear m谩s conciencia, pero los 煤ltimos meses demuestran que no todo est谩 perdido; las denuncias ciudadanas sobre las podas excesivas son un ejemplo de ello鈥, asegura.

Cuando la sierra suena鈥

Adem谩s del largo tiempo sin mantenimiento de algunos 谩rboles cuando se precisaba hacerlo, otra cara del asunto es que, si bien hay podas y talas autorizadas, en ocasiones no se realizan adecuadamente.

Palmarola destaca que, en muchos casos, existe 鈥渇alta de profesionalidad en el trabajo que se realiza y no se descartan algunos casos de talas indebidas, violaciones, e incluso, claras ilegalidades鈥.

En reuni贸n del Consejo de Defensa Provincial (CDP) del pasado 14 de abril, las autoridades analizaron el asunto: talas sin autorizaci贸n y podas indiscriminadas en el municipio Plaza de la Revoluci贸n. En aquel encuentro, el vicepresidente del CDP, Reinaldo Garc铆a Zapata, pidi贸 ser severos en la aplicaci贸n de las medidas y que 鈥渓as personas tienen que aprender a ser disciplinadas y actuar con total responsabilidad鈥, seg煤n un reporte de Tribuna de La Habana.

La Ley Forestal de Cuba en su art铆culo 69 destaca: 鈥淭oda persona natural o jur铆dica, que por su acci贸n u omisi贸n da帽e el patrimonio forestal est谩 obligada a cesar en su conducta y a reparar los da帽os y perjuicios que ocasione鈥.

So帽ar y continuar un pa铆s: Construir una naci贸n sostenible requiere que defendamos ciudades m谩s verdes, con instituciones y ciudadanos comprometidos con la #Naturaleza. pic.twitter.com/fhq54VM3tM 鈥 Miguel D铆az-Canel Berm煤dez (@DiazCanelB) May 12, 2021

Sobre ello, Alexander Zorrilla Torreblanca, director provincial de 脕reas Verdes de La Habana, se帽ala: 鈥淗ay personas inescrupulosas que est谩n haciendo podas y talas indiscriminadas sin la autorizaci贸n. En 19 y 16, en Plaza de la Revoluci贸n, por ejemplo, se hizo una tala sin la autorizaci贸n previa del Servicio Estatal Forestal, por lo que se tomaron medidas鈥.

鈥撀縌u茅 medidas?

鈥揂l compa帽ero de la poda de la Empresa Aurora Plaza se le aplic贸 la separaci贸n definitiva. No estamos diciendo que no hay violaci贸n, tanto de alg煤n personal ajeno como del personal nuestro, pero en la mayor铆a de los casos de poda y tala son solicitudes de la misma poblaci贸n y cuentan con la gu铆a forestal.

鈥揈n la propia direcci贸n provincial de 脕reas Verdes se hizo una cerca, para lo cual se talaron varios 谩rboles. 驴Por qu茅?

鈥揂 trav茅s de un permiso y con la gu铆a forestal se talaron varios 谩rboles de ocuje que estaban enfermos. La inversi贸n de la cerca estaba aprobada.

鈥O sea, no se talaron los 谩rboles porque deb铆a hacerse la cerca鈥

鈥揕a que hab铆a antes estaba siendo afectada por los ocujes, la mayor铆a de los cuales estaban enfermos. Entonces, aprobamos quitar los 谩rboles y sustituirlos por otros que est茅n sanos. No es quitar por quitar. Ya all铆 est谩 el hoyado para cuando comiencen las lluvias sembrar.

鈥撀縔 los tocones?

鈥揕a parte m谩s complicada no es talarlo, sino quitar todas esas ra铆ces porque cuando lo halas afecta la acera y la calle. Y en ese programa estamos trabajando.

鈥撀縌u茅 se hace con los 谩rboles talados?

鈥揈n la ciudad no hay pr谩cticamente 谩rboles preciosos. Por lo tanto, la utilizaci贸n de ese tipo de madera sirve para la biomasa. Pero estos 谩rboles que hoy se est谩n trabajando no tienen una vida 煤til para utilizarlos como madera en la carpinter铆a, por ejemplo.

Por una ciudad verde

Alexander Zorrilla, como director provincial de 脕reas Verdes en la capital cubana y como ingeniero agr贸nomo subraya la necesidad de que todo cuanto se tale sea sustituido.

鈥淓l programa de reforestaci贸n empieza en estos meses con las lluvias. Vamos a tratar de ir sustituyendo en lugares clave, cumpliendo con la Tarea Vida, y que la poblaci贸n vea que se est谩 trabajando en ese sentido鈥, se帽ala.

Por su parte, Alejandro Palmarola, comenta que la Resoluci贸n 479/1996 del Ministerio de la Agricultura establece que, por cada 谩rbol talado, deben sembrarse cinco nuevos: 鈥淓sta obligaci贸n de hacer de la persona natural o jur铆dica que solicita la tala, hoy no se cumple. Ni siquiera se pone como un requisito en la gu铆a forestal.

鈥淵o creo que el reto fundamental que tenemos por delante es sembrar y sembrar bien. Para eso, se debe estimular la producci贸n de 谩rboles nativos, de talla adecuada, en viveros especializados. Hoy la existencia en nuestro deprimido sistema de viveros es insuficiente, casi inexistente, para las necesidades de la capital.

鈥淔ortalecer los viveros de arbolado debe ser una prioridad, as铆 como la publicaci贸n de recomendaciones t茅cnicas para la ejecuci贸n de las siembras. Un 谩rbol inadecuado o mal plantado es como una mina de tiempo, que explotar谩 en alg煤n momento. Debemos tratar de no repetir errores del pasado que hoy son costosos y crean m煤ltiples conflictos. En arbolado urbano, como en casi todo en la vida, la improvisaci贸n se paga caro. Tenemos que ponerle Ciencia a todo lo que hacemos. Pero lo m谩s importante, no renunciar a tener una ciudad verde, arbolada, organizada, que sea una representaci贸n f铆sica del futuro de sostenibilidad que so帽amos鈥, alerta el presidente de la Sociedad Cubana de Bot谩nica.

De acuerdo con ello, Zorrilla insiste en la importancia de reponer donde se haya talado. Habla de la compatibilidad de la ciudad y los 谩rboles, y destaca la necesidad de conocer en qu茅 momento y lugar sembrar los adecuados y c贸mo manejarlos.

Proteger el patrimonio forestal, no solo de La Habana, sino de todo el pa铆s, constituye un derecho y un deber ciudadano, una tarea que no solo le compete a las autoridades. Por parte de estas, queda continuar defendiendo el arbolado urbano y velar porque el mismo no se destruya a diestra y siniestra, porque sean m谩s las siembras que las talas y los 谩rboles vivan en armon铆a con la ciudad鈥

El presidente cubano Miguel D铆az-Canel escribi贸 en su cuenta en Twitter:

鈥淪o帽ar y continuar un pa铆s: Construir una naci贸n sostenible requiere que defendamos ciudades m谩s verdes, con instituciones y ciudadanos comprometidos con la Naturaleza鈥.

Dice Alejandro Palmarola que 鈥渉ay mucha gente comprometida con sembrar y sembrar bien鈥 y que 鈥渟iempre es esperanzador pensar que los buenos somos m谩s鈥. Nara Miranda Lorigados, vecina de avenida 1era entre 6 y 8, en el Vedado capitalino, hace cinco d铆as sembr贸 dos posturas de 谩rboles en el parque frente a su edificio. Cuenta, con visceral esperanza, que 鈥渟i arraigan y crecen van a dar sombra y hasta flores, alg煤n d铆a鈥.