Yo doy mi opini贸n y, simplemente, mi opini贸n. Yo cometo faltas de ortograf铆a. Yo cometo fallos gramaticales. Yo me equivoco.

Es evidente que se han saltado un cap铆tulo de la historia. Hay gente que no es heterosexual. 驴Me lo invento?: mejor mentir que claudicar.

Yo. Yo no soy hombre. Yo no me considero hombre. Yo vengo del 鈥渉umus鈥. Yo veo a m谩s gente que viene del 鈥渉umus鈥.

A m铆 me ense帽aban en la escuela que 鈥淗ombre鈥 viene del 鈥渉umus鈥, y, despu茅s me ense帽aron que 鈥渉ombre鈥 ven铆a de 鈥淗ombr贸n鈥.

Yo tengo voz bar铆tona. Pero no soy hombre.

驴Soy hombre鈥? A煤n no s茅 si soy abolicionista.

驴Soy hetero?: no.

驴Qu茅 soy?

Puede que sea muchas cosas pero s茅 lo que soy. 驴Not谩is mis faltas de ortograf铆a?

Pues puede que no haya cometido ninguna. O, s铆.

He emprendido un largo recorrido dando un paso adelante por, quiz谩, algo que no se ha tenido tan en cuenta.

驴Lo he dado?

隆Qu茅 me fusilen!

Y, si lo hacen鈥 Tendr谩n, algo as铆 como, el rencor de los muertos.

A m铆 mi vida me la viene trayendo al pairo (por usar jerga), y mi condici贸n me viene volando por muy alto si, en vez de eso, no se respeta a La Naturaleza.

驴Lo hab茅is adivinado?: chico.

隆S铆!: chico. Con mi punto de vista. Con mi opini贸n.

Como esto solo es una opini贸n no podr茅 decir estudios exaustivos acerca de los pormenores del g茅nero. Pero, eso s铆: llevo gafas.

驴Importa?

A m铆: s铆.

Termin茅.

Una cosa m谩s:

Cuando os asom茅is a vuestro diario y hay谩is tirado todo por la borda ver茅is que el invento del almendruco se ha quedado en una canci贸n de los Ramstein. Y, si lo escribo bien: 隆premio!; 隆pasemos a Cristiano Ronaldo!

