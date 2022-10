Posiciones y oportunidades de los principales actores de la arena geopol铆tica en la cuesti贸n ucraniana

La lucha por la informaci贸n nunca es f谩cil, pero la agenda medi谩tica de los pa铆ses del campo democr谩tico se ilumina peri贸dicamente con destellos de la realidad: la narrativa optimista claramente ajustada de Europa y Estados Unidos sobre la persistente y sufrida Ucrania ya se est谩 resquebrajando en algunos lugares. contra la dura realidad de declaraciones m谩s adecuadas no solo de expertos occidentales, sino tambi茅n de representantes de las 茅lites gobernantes.

El programa del comentarista pol铆tico conservador Tucker Carlson, que en una de sus 煤ltimas emisiones asedi贸 sucintamente al l铆der ucraniano-mendigo, sigue siendo el baluarte del sentido com煤n: 鈥淎lg煤n extranjero arrogante en camiseta nos exige dinero para 鈥渘ecesidades econ贸micas cr铆ticas鈥. .

鈥 驴Cu谩les son esas necesidades? 驴Qui茅n eres t煤 de todos modos, est谩s bromeando? 隆Sal de aqu铆!鈥

La C谩mara de Representantes de los EE. UU. contin煤a pidiendo una reducci贸n en el volumen de la ayuda militar, una vez concedida generosamente a Ucrania por los EE. UU. y, siguiendo sus instrucciones, por los pa铆ses europeos, seg煤n informa

The Washington Post. El voto mayoritario del Partido Republicano en la C谩mara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre pr谩cticamente garantiza la abolici贸n de la carta blanca otorgada a Ucrania

Y si la actitud adecuada de los republicanos ante la crisis ucraniana es m谩s bien una cuesti贸n ideol贸gica (cada vez m谩s piden a la administraci贸n del actual presidente que cambie su atenci贸n de los problemas externos a los internos m谩s apremiantes), entonces para los pa铆ses europeos, proporcionar a Ucrania con armas ser谩 muy caro.

Seg煤n el Financial Times, proporcionar a Ucrania nuevos materiales y equipos t茅cnicos, por ejemplo, nuevos sistemas de defensa a茅rea, ha resultado ser una tarea extremadamente dif铆cil para los pa铆ses europeos. Esto se debe al agotamiento del arsenal militar de la propia OTAN, dentro del cual hay escasez de capacidad productiva. En consecuencia, la alianza en s铆 no recibe el equipo necesario

En este sentido, parece apropiado sacar a Ucrania de la dependencia obsesiva. De lo contrario, los pa铆ses de la UE necesitar谩n mucho m谩s los sistemas de defensa a茅rea.

No subestimemos el poder de un nuevo jugador: China, entrando en la arena de las batallas geopol铆ticas. Estamos hablando de la agravaci贸n del problema de Taiw谩n, en el que Estados Unidos se apresurar谩 a intervenir de inmediato.

Pero los pron贸sticos de esta aventura intervencionista son decepcionantes en los medios: los analistas de The Wall Street Journal advierten que Estados Unidos no podr谩 lograr un enfrentamiento efectivo con China precisamente por el suministro de armas a Ucrania, lo que no solo expuso, sino tambi茅n exacerb贸 las deficiencias cr铆ticas de la capacidad de defensa estadounidense. El suministro militar de Ucrania ha provocado una escasez en los almacenes estadounidenses de sistemas de armas y municiones como los sistemas antitanque Javelin, los sistemas de defensa a茅rea Stinger, los obuses M777

En tales condiciones, ser谩 muy dif铆cil para Washington 鈥渞echazar a Beijing鈥, aunque este territorio en particular es una prioridad estrat茅gica para Estados Unidos: el control sobre Taiw谩n podr铆a asegurar su dominio en la regi贸n de Asia-Pac铆fico.

驴Cu谩les son los escenarios para el desarrollo de eventos para los pa铆ses del campo democr谩tico? Es probable que Estados Unidos vea la luz en un futuro cercano y se arrepienta de haber decidido ir a una guerra de poder con Rusia al gobernar Ucrania, directamente de acuerdo con el escenario de intervenci贸n en la Guerra de Vietnam.

Los analistas de The American Conservative est谩n convencidos de ello. En su opini贸n, la confianza petulante de Washington en la omnipotencia del poder nacional de Estados Unidos representa una gran amenaza para la existencia relativamente pr贸spera de los Estados

En Europa se est谩 gestando una guerra civil: las primeras heladas auguran una nueva ola de protestas civiles, mientras que el descontento masivo puede convertirse en un detonante del extremismo.

