el presente texto lo que busco presentar como hip贸tesis para la defensa de los

derechos humanos es la posibilidad de ejercer una interpretaci贸n clasista a

trav茅s de la doctrina de los derechos humanos, que permita dotarlos de una

mejor y mayor claridad para su defensa.

Para

ello iremos desmenuzando desde la cuesti贸n de clase en el marco del genocidio,

ya presentada en anteriores escritos ac谩 en Contrahegemon铆aweb, como as铆

espec铆ficamente c贸mo est谩 presente o impregnada en el articulado legal de los

derechos humanos la mirada clasista.

De

lo primero de lo que vamos a asirnos es del cuerpo doctrinal de los

derechos humanos, para ello vamos a

presentar una interpretaci贸n posible sobre un derecho que est谩 presente tanto

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, como as铆 del Pacto

Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales[i], este derecho es el

derecho a la libre determinaci贸n de los pueblos; derecho humano que est谩

definido de la siguiente manera: 鈥淭odos

los pueblos tienen

el derecho de libre determinaci贸n. En virtud de

este derecho establecen

libremente su condici贸n, pol铆tica y

proveen asimismo a su desarrollo econ贸mico, social y cultural鈥[ii].

Ahora bien lo primero que hay que resaltar es

que dice pueblos y no naciones, lo que nos permite empalmarlo con la

autogesti贸n que siguiendo a Frank Mintz en Autogesti贸n y Anarcosindicalismo[iii] es:鈥(鈥) la autogesti贸n, que es la puesta en pr谩ctica de una nueva

sociedad, organizada desde abajo hacia arriba, sin Estado, por grupos,

colectivos, libremente organizados y coordinados en los planos comarcal, regional, provincial, nacional e

internacional.鈥

El

derecho humano a la libre determinaci贸n de los pueblos contiene en s铆 la

libertad de auto-organizarse, al decir que este derecho es de los pueblos,

rompe el cerco de la naci贸n como organizaci贸n estatista centralista, es por

ello que he aqu铆 un germen de poder popular y autogesti贸n presente en la

doctrina de los derechos humanos.

Presentado

este an谩lisis primigenio, sabemos que el poder popular al contrario de la

autogesti贸n puede no ser, no contener un sentido de clase, debido a ello entonces vamos a ir al origen doctrinal

de los derechos humanos, a la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos[iv] en su art铆culo 1ro que

nos dice que: 鈥鈥樷檛odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad

y derechos y, dotados como est谩n de raz贸n y conciencia, deben comportarse

fraternalmente los unos con los otros鈥欌.

En

esta definici贸n, en este art铆culo 1ro podemos rastrear su g茅nesis de sentido,

su origen, en el humanismo renacentista, esta declaraci贸n est谩 imbuida, est谩

impregnada de ese movimiento filos贸fico y pol铆tico europeo. El humanismo

renacentista es de resaltar es del siglo XIV Y XV y coloc贸 al ser humano como

sujeto principal de la historia y como referencia en la que deb铆an basarse las

leyes e instituciones.

Es

por ello un humanismo que empalma muy bien con el ideario liberal-positivista

de los derechos humanos, ya que al igual que el liberalismo, el humanismo

renacentista ensalza la individualidad como un valor que implica derechos.

Pero

tambi茅n nos ayuda a darle sentido a este 1er art铆culo de la Declaraci贸n

Universal de los Derechos Humanos el contexto hist贸rico, en 1948 cuando se hizo

la declaraci贸n la humanidad ven铆a de dos denominadas guerras mundiales, bombas

at贸micas, genocidios. Nos dice por ello que 鈥鈥檇otados como est谩n de raz贸n y

conciencia deben comportarse fraternalmente鈥︹欌 y ac谩 est谩 la cuesti贸n

epist茅mica, que presento a modo de pregunta 驴de d贸nde nos viene la conciencia?

Desde

el materialismo dial茅ctico debemos sostener que la cuesti贸n de la conciencia es

de clase, con ello resaltamos que lo que nos da conciencia son las condiciones

materiales de nuestra existencia, siendo de notoria trascendencia para ello el

lugar que ocupamos en la estratificaci贸n social. A ello quisiera agregar que es

en la lucha, es justamente en el puesto de trabajo, en la calle reclamando, en

el ejercicio pol铆tico de organizarse con otros para luchar contra la

desigualdad, que nuestra conciencia de clase se hace m谩s fecunda.

A

quienes escribieron la declaraci贸n universal ya vimos que su conciencia es

desde un ideario europeo colonial, liberal y humanista, por ello parte de las

ideas-fuerza del mundo burgu茅s. Por el contrario el 19 y 20 de diciembre de

2001 es el origen que a muchos nos da, de donde viene nuestra conciencia,

empapada asimismo de la conciencia revolucionaria de les 30 mil compa帽eres

detenides-desaparecides. Es por ello una conciencia de clase, queriendo

resaltar con ello que es esa conciencia la que a nosotres nos hace ser y existir

fraternalmente los unos con los otres, pero ello lo hacemos comprendiendo la

existencia de opresores y oprimidos.

Con

ello es que debemos saber escuchar y leer a nuestras luminarias en materia de

derechos humanos como son (pocas) Madres de Plaza de Mayo, en su Documento (de

algunas) Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora en el 29 aniversario de su

formaci贸n como movimiento 26-05-2006[v] nos dicen: 鈥淧orque nos reconocemos en cada ni帽o que

muere de hambre, en cada desocupado, en cada pobre y marginado; y porque todos

ellos son v铆ctimas del mismo modelo social y econ贸mico contra lo que se

enfrentaron los 30.000: hoy m谩s que nunca creemos en el sue帽o de nuestros hijos

(鈥) Los pobres de hoy son los desaparecidos de ayer. Si los antiguos genocidios

y exterminios no resuenan para nosotros en los del presente, no estamos

haciendo memoria, sino lamiendo nuestras propias heridas (鈥)鈥

De esta

manera comprendiendo los aspectos doctrinales presentes en los derechos humanos,

las Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora nos instruyen sobre la sustancia

clasista en potencia que convive con la defensa de los derechos humanos e

introducen la cuesti贸n del genocidio, a la que me he referido en otros escritos

en Contrahegemon铆aweb como un genocidio de clase y que paso por ello a explicar

sucintamente.

La Convenci贸n

para la Prevenci贸n y Sanci贸n del Delito de Genocidio prefigura una mirada

clasista al sostener en su art铆culo 2do inciso C que se entiende por genocidio

al: 鈥淪ometimiento intencional del grupo a

condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucci贸n f铆sica, total o

parcial;鈥 lo que claramente ejemplifica la vida constante del proletariado

y de la clase trabajadora en general. Con ello tambi茅n es que hemos sostenido en

varia oportunidades ya, la permanencia del genocidio o del genocidio por goteo

seg煤n Ra煤l Zaffaroni, ya que su pr谩ctica contin煤a por otros medios claramente.

De

esta manera alimentamos por un lado, un criterio de clase en cuanto al

genocidio durante la 煤ltima dictadura, con ello tambi茅n asumiendo las

caracter铆sticas estructurales del modelo civilizatorio capitalista, enfatizando

con ello sus formas de explotaci贸n, opresi贸n y exterminio de una clase a otra

clase, prefiguramos el clasismo en los derechos humanos.

Esbozado

estas formas generales en las cuales interpretar el derecho internacional de

los derechos humanos a煤n nos queda para alimentar una mirada clasista de los

derechos humanos, la cuesti贸n del sujeto.

La

cuesti贸n del sujeto en los derechos humanos

La

cuesti贸n del sujeto en los derechos humanos es de vital trascendencia para

alimentar y sostener una mirada y pr谩ctica clasista, la estructura liberal-positivista

intenta diluir a los derechos humanos en la forma Estado, de esta manera lo que

se ejerci贸 es un molde donde los derechos humanos forman parte de la

superestructura estatal, siendo de esta manera parte de las formas de opresi贸n

y coerci贸n de las clases dominantes.

La

escol谩stica en los derechos humanos nos ense帽a que es el Estado el 煤nico que

puede violar los derechos humanos, pero, y en esto radica la cuesti贸n

fundamental, con ello el defensor de los derechos humanos adquiere un

conocimiento profundo de la forma Estado, sus vericuetos y formas en que la

legalidad forma derechos. De esta manera sin negar que es el Estado el que

viola los derechos humanos, observamos c贸mo los viola y hacia quienes, as铆 se

nos presenta el sujeto que debemos defender contra la violaci贸n a los derechos

humanos, y ese no es otro que los sectores subalternos.

Obtenemos

de ello sin romper el molde propuesto por el derecho internacional de los

derechos humanos, un sujeto que surge sin lugar a dudas, un sujeto que se presenta

axiom谩tico, porque son las clases dominantes a trav茅s de detentar el poder del

Estado quienes violan los derechos humanos de los sectores subalternos.

Es

por ello que la relaci贸n capital-trabajo es la que nos muestra c贸mo el Estado

(su clase y gestores) se posicionan frente a los derechos humanos, debido a que

la forma social que propone el capital es subsumir al trabajo, si tomamos en

cuenta que la mayor铆a de la poblaci贸n pertenece a alg煤n sector de la clase

trabajadora, nos da como resultado una pr谩ctica para la defensa de los derechos

humanos claramente clasista.

Algunas consideraciones generales para

leguleyos

La

interpretaci贸n del cuerpo doctrinal de los derechos humanos, es posible debido

a varias herramientas t茅cnicas que quisiera compartirles. Lo primero es que al

ser los derechos humanos una ideaci贸n desde el derecho liberal, contiene en s铆

parte de su t茅cnica, de esta manera es que en el marco de la filosof铆a del

derecho nos asiste lo que se llama el sentido de贸ntico del discurso del

derecho, este es la interpretaci贸n que se hace de las normas a partir de lo que

uno es, ideol贸gicamente, filos贸ficamente, religiosamente, etc.

Este

sentido de贸ntico del derecho, es asimismo alimentado por la forma escrita en la

cual se escribe el articulado legal, que sencillamente puede ser de forma

abierta o cerrada. Esto quiere decir que puede ser una norma que no cabe a la

interpretaci贸n, como por ejemplo si dice algo as铆 como que 鈥減ortar armas de

fuego es delito鈥 es claramente cerrado, no deja a la interpretaci贸n, en cambio

si dijera 鈥減ortar armas es delito鈥 lo que se interpreta entonces es qu茅 es un

arma, algunos puedan interpretar que es un chuchillo, una piedra, o dependiendo

del uso que se le d茅 al objeto, etc.

La

otra cuesti贸n que es fundamental conocer para saber interpretar el cuerpo

doctrinal de los derechos humanos, y que ac谩 usamos como una herramienta a

nuestro favor, es la Convenci贸n de Viena que explica c贸mo es que se debe

interpretar un pacto, tratado, convenci贸n o en general el derecho internacional

de los derechos humanos.

Nos dice la Convenci贸n de Viena utilizando el

t茅rmino tratado en referencia a todo el derecho internacional de los derechos

humanos que: 鈥淧ara los efectos de la

interpretaci贸n de un tratado el contexto comprender谩, adem谩s del texto,

incluidos su pre谩mbulo y anexos鈥. De esta manera la Convenci贸n de Viena

contin煤a y ense帽a c贸mo se deben interpretar los tratados, sumando que como

medios complementarios de interpretaci贸n se debe observar los trabajos

preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebraci贸n para confirmar

el sentido de dicho tratado.

Con

ello la convenci贸n nos dice, c贸mo es que debemos leer e interpretar los

tratados internacionales, clarifica qu茅 puede hacer y que no puede hacer un

Estado, nos explica la importancia de interpretar los tratados mediante los

contextos hist贸ricos en los que fueron plasmados, y en los trabajos y estudios

previos que llevaron a su escrituraci贸n. Es por ello que la Convenci贸n de Viena

es de suma importancia porque nos ense帽a

a leer los tratados internacionales de derechos humanos y nos abre las puertas

para poder interpretarlos, con ello se nos abren las 鈥済randes alamedas鈥 para

analizar y sostener una pr谩ctica de la defensa de los derechos humanos clasista.

De

esta manera podemos sostener y concluir que la mirada clasista en los derechos

humanos est谩 infiltrada en su articulado legal y en la forma doctrinal en que

los derechos humanos forman un cuerpo de derechos que el Estado -y con 茅l la

clase social que detenta el poder- es el 煤nico que puede violarlos e

incumplirlos.

Para

todos, todo

Dami谩n

Ravenna

Presidente

Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires

APDH

ZONA NORTE

