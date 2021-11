–

November 16, 2021

Por qu茅 la f铆sica cu谩ntica, la inteligencia artificial y los m铆sticos orientales est谩n de acuerdo en que vivimos dentro de un videojuego. Un cient铆fico inform谩tico entrenado en el MIT y dise帽ador de videojuegos de Silicon Valley da 10 razones en apoyo de la 鈥淗ip贸tesis de la simulaci贸n鈥: que nuestra realidad es un mundo en 3D simulado y pixelado en el que todos tenemos una complejidad parametrizada, niveles, y misiones individuales a cargo de una inteligencia artificial gigante.

Recientemente, la idea de que podr铆amos estar viviendo en un videojuego gigante, o como a veces se le llama, la Hip贸tesis de la Simulaci贸n, ha recibido mucha atenci贸n debido a figuras prominentes como Elon Musk que han discutido abiertamente la idea. A medida que la tecnolog铆a de realidad virtual se ha vuelto m谩s sofisticada, comenzamos a contemplar mundos virtuales como el del omnipresente Oasis en Ready Player One, que pronto ser谩 una pel铆cula de gran 茅xito dirigida por Stephen Spielberg.

Algunos, como el escritor de ciencia ficci贸n Philip K. Dick, cre铆an firmemente que viv铆amos en una especie de simulaci贸n. Otros, como el futurista Ray Kurzweil, han popularizado la idea de descargar nuestra conciencia en un dispositivo basado en silicio, lo que significar铆a que, despu茅s de todo, solo somos informaci贸n digital. Algunos, como el profesor de Oxford Nick Bostrom, van m谩s all谩 y piensan que, de hecho, 隆ya podemos ser una conciencia simulada artificialmente dentro de tal simulaci贸n!

驴CIENCIA FICCI脫N O MISTICISMO?

Como mi primera exposici贸n a la mayor铆a de las grandes ideas, descubr铆 la Hip贸tesis de la Simulaci贸n viendo y leyendo demasiada ciencia ficci贸n.

La primera vez fue durante un episodio de Star Trek: The Next Generation, donde un personaje de la cubierta hologr谩fica se dio cuenta de que estaba en una simulaci贸n y que algunas de las personas en la simulaci贸n exist铆an 鈥渁h铆 fuera鈥 (en este caso, por ah铆 estaba el resto de la Enterprise) 隆y 茅l tambi茅n quer铆a ir all铆! 驴Era posible que estuvi茅ramos en un espacio 鈥減arecido a una cubierta hologr谩fica鈥 y que hubiera otro mundo 鈥渁h铆 fuera鈥, me pregunt茅?

Un personaje de Star Trek en la cubierta hologr谩fica (Holodeck) se da cuenta de que est谩 en una simulaci贸n

Aunque esto fue solo un pensamiento pasajero en ese momento, no fue hasta que se lanz贸 la pel铆cula Matrix en 1999 que la idea creci贸 en la conciencia popular. Entonces se me ocurri贸 que este tipo de simulaci贸n podr铆a existir con o sin los se帽ores supremos que hacen de este un escenario de pesadilla (隆tanto en Matrix como en la versi贸n del videojuego gigante de Elon Musk, hay se帽ores supremos superinteligentes detr谩s de la simulaci贸n, en un caso m谩quinas evolucionadas y en otro alien铆genas!).

Como cient铆fico inform谩tico y dise帽ador de videojuegos, tengo que admitir que esta idea no es tan loca. Una civilizaci贸n que desarrollase una simulaci贸n avanzada como la nuestra podr铆a estar muchos miles (incluso millones) de a帽os por delante de nosotros; No es tan dif铆cil imaginarse a una civilizaci贸n as铆 creando juegos mucho m谩s sofisticados de los que somos capaces de construir hoy.

Cuando comenc茅 a estudiar F铆sica Cu谩ntica y sus sorprendentes revelaciones sobre la naturaleza de lo 鈥渙bjetivo鈥 frente a la Realidad 鈥渟ubjetiva鈥, comenc茅 a preguntarme de nuevo sobre la idea de un videojuego gigante con muchos jugadores. Adem谩s, a medida que profundizaba m谩s en las tradiciones orientales, en particular la filosof铆a y贸guica y budista, descubr铆 que sus ideas sobre la naturaleza del mundo eran en realidad bastante consistentes con la idea de que vivimos en una simulaci贸n.

Matrix sembr贸 la idea en la conciencia popular de que estamos en una realidad simulada 驴POR QU脡 PODR脥A SER ESTO UN VIDEOJUEGO DESPU脡S DE TODO?

Profundicemos en las principales razones por las que podemos estar viviendo en una simulaci贸n despu茅s de todo:

1. P铆xeles, resoluci贸n, realidad virtual y aumentada

Uno de los principales argumentos que hace Musk es que una civilizaci贸n m谩s avanzada tendr谩 juegos de muy alta resoluci贸n, tan alta que no podr铆amos distinguir entre el mundo 鈥渞eal鈥 y uno 鈥渟imulado鈥.

Hoy ya estamos viendo con la Realidad Virtual que la 鈥渋nmersi贸n total鈥 es posible. Cualquiera que haya jugado un juego de realidad virtual convincente se dar谩 cuenta de que es posible olvidarse del mundo real y 鈥渃reer鈥 que el mundo que est谩 viendo es real.

Como un gran ejemplo, estaba jugando un prototipo de un juego de Ping Pong VR el a帽o pasado (construido por Free Range Games), y aunque no ten铆a una resoluci贸n realista, me perd铆 y pens茅 que estaba jugando al ping pong de verdad. Tanto es as铆 que puse la paleta en la 鈥渕esa鈥 de ping pong y me apoy茅 contra la mesa. Por supuesto, era una mesa de realidad virtual, por lo que realmente no exist铆a; termin茅 tirando la paleta (en realidad, el controlador Vive) al suelo. Mientras me inclinaba hacia la 鈥渕esa鈥 casi me caigo antes de darme cuenta de que no hab铆a mesa. En otras palabras, para citar Matrix, no hay cuchara.

Imaginando qu茅 tipo de resoluci贸n de p铆xeles podr铆amos tener en cien a帽os, 隆y mucho m谩s en mil a帽os!, podr铆a resultar bastante convincente. Adem谩s, a medida que la tecnolog铆a AR evoluciona para proyectarse en la retina sin necesidad de anteojos externos, podr铆amos ver cosas a nuestro alrededor que no est谩n realmente ah铆 en una resoluci贸n que no se puede distinguir del mundo f铆sico. Esto trae a colaci贸n la idea de que el mundo 鈥渁ll谩 afuera鈥 realmente podr铆a ser solo una proyecci贸n en nuestras mentes.

En Ready Player One, un mundo de realidad virtual inmersiva realista, Oasis, se convierte en el escape definitivo

2. Pixeles, Quants y la paradoja de Zen贸n

Recuerdo las noches en el MIT durante mis a帽os de licenciatura, donde tuve debates filos贸ficos con mis compa帽eros de clase sobre la naturaleza de la realidad. Esta fue la primera vez que escuch茅 sobre la paradoja de Xeno. La idea era que si el espacio era continuo, como lo son los n煤meros (siempre puedes encontrar un n煤mero infinito de n煤meros entre dos n煤meros cualesquiera), 驴c贸mo es posible tocar un objeto como la pared? Siempre tendr铆as que cubrir la mitad de la distancia y nunca llegar.

Xeno (o Zen贸n, 隆como prefieras!) Relat贸 la paradoja usando el ejemplo de Aquiles y una tortuga. Si la tortuga estaba por delante de Aquiles, 驴c贸mo podr铆a atraparla si siempre ten铆a que recuperar 鈥渓a mitad de la distancia鈥?

Cuando escuch茅 por primera vez sobre esta paradoja, mi reacci贸n inicial fue que el espacio debe cuantificarse, debe haber una distancia m铆nima que atravesamos. M谩s tarde, descubr铆 que no estaba solo en esta idea; si esta cantidad 鈥渕铆nima鈥 es la constante de Planck o alguna otra cantidad no es tan importante como la idea de que el universo f铆sico, tal como lo conocemos, puede estar formado por p铆xeles. 隆Como un videojuego! 驴Cu谩ntos p铆xeles hay en el mundo real? Para usar un t茅rmino no cient铆fico, una inmensidad.

La paradoja de Zen贸n

3. Un mundo abierto y la ilusi贸n de infinitas posibilidades.

Los primeros videojuegos ten铆an una estructura muy lineal, como Space Invaders o Pac-Man. Hab铆a un conjunto limitado de 鈥渕ovimientos鈥 que eran permitidos usando alg煤n control de 鈥渆ntrada鈥, y hab铆a un objetivo espec铆fico como parte de cada nivel, y progresaba linealmente a trav茅s de los niveles.

A medida que los videojuegos evolucionaron y los modelos 3D de un 鈥渕undo鈥 se volvieron comunes, los videojuegos dieron un salto evolutivo. Desde la perspectiva del jugador, parec铆a que pod铆a moverse y hacer cualquier cosa. Los ejemplos de videojuegos de mundo abierto van desde GTA (Grand Theft Auto) y WOW (World of Warcraft), o los Sims, que simulaban la vida y eventualmente mundos virtuales como Second Life. Por supuesto, la idea de que el mundo es infinito y que podemos hacer 鈥渃ualquier cosa鈥 dentro del mundo es una ilusi贸n cuidadosamente elaborada.

Los dise帽adores de juegos saben que eso no es cierto. Usando el modelado 3D podemos tener un mundo que se genera y parece infinito pero que en realidad es un conjunto de mapas y reglas. En cualquier juego, no importa cu谩n 鈥渁bierto鈥 parezca, hay tareas, misiones o logros subyacentes, que son trazados por los dise帽adores del juego. 驴Es posible que tengamos una ilusi贸n similar de 鈥渁pertura鈥 en la vida?

Los juegos de mundo abierto como Second Life dan la ilusi贸n de libre elecci贸n

4. El colapso de la onda de probabilidad, los seres futuros y los universos paralelos

En f铆sica cu谩ntica, una de las ideas m谩s intrigantes es la matriz de probabilidad, que es una interpretaci贸n de c贸mo las part铆culas subat贸micas pueden exhibir propiedades tanto de onda como de part铆cula s贸lida al mismo tiempo. Al nivel de un electr贸n o un fot贸n, la onda se interpreta como un conjunto de probabilidades de d贸nde podr铆a estar la part铆cula en un momento dado. Cuando observamos una posibilidad particular, entonces se dice que la onda de probabilidad 鈥渃olapsa鈥 y vemos una sola part铆cula en una ubicaci贸n particular.

Algunos int茅rpretes han llevado esto al nivel macro para decir que hay un conjunto de probabilidades en las que existimos tanto en el presente como en el futuro.

驴Cu谩l de los posibles caminos seguimos? No hay una buena explicaci贸n; c贸mo colapsa la onda de probabilidad es uno de los mayores misterios de la f铆sica cu谩ntica. La mejor respuesta que han encontrado los f铆sicos es que la conciencia de alguna manera determina el colapso.

El f铆sico Fred Alan Wolf, por ejemplo, dice que la informaci贸n de estos futuros posibles nos llega en el presente y que enviamos una 鈥渙la de oferta鈥 hacia el futuro, que est谩 interactuando con las 鈥渙las de oferta鈥 que vienen del futuro para el presente. El futuro posible al que naveguemos depende de las elecciones que hagamos y de c贸mo estas dos ondas se superponen entre s铆 (o se cancelan entre s铆).

Estos son resultados sorprendentes. Los futuros yoes probables est谩n enviando informaci贸n al presente, y estamos eligiendo conscientemente qu茅 camino seguir.

Onda de probabilidad de la ubicaci贸n de una part铆cula

Otro aspecto relacionado de la F铆sica Cu谩ntica que suena a ciencia ficci贸n es la teor铆a de Universos Paralelos, donde nos ramificamos en diferentes 鈥渦niversos鈥 cuando tomamos decisiones. Si eso es cierto, entonces hay un gr谩fico dirigido de m煤ltiples universos que se ramifican cada vez que tomamos una decisi贸n, lo que resulta en diferentes l铆neas de tiempo (de hecho, la teor铆a de los universos paralelos se propuso para resolver la paradoja del abuelo del viaje en el tiempo).

Esto me record贸 al primer videojuego que hice en el MIT. La forma en que la computadora eligi贸 el siguiente movimiento fue proyectar los futuros posibles, y luego usar un cierto algoritmo para 鈥渃lasificar鈥 esos futuros, y luego traer esos valores al presente y luego la IA elegir铆a el camino seguir.

M煤ltiples futuros probables nos env铆an informaci贸n que usamos para tomar decisiones

驴Exist铆an realmente los futuros posibles que est谩bamos calculando en nuestro juego? 驴O eran solo probabilidades? Me di cuenta de que esto no es muy diferente de lo que est谩 sucediendo en el nivel cu谩ntico, excepto que en juegos existentes como el ajedrez o las damas, usamos una funci贸n simple (basada en las reglas del juego) para decidir cu谩l de los caminos es m谩s 贸ptimo. Usamos el algoritmo 鈥渕inimax鈥 en el dise帽o del juego, tratando de maximizar nuestra puntuaci贸n y minimizar la puntuaci贸n de nuestros oponentes en cada 鈥渢urno del futuro鈥.

En la Gran Simulaci贸n de la vida, supongamos que hay otra 鈥渇unci贸n鈥 que est谩 clasificando estos posibles futuros, y nosotros, en alg煤n nivel subconconsciente, estamos eligiendo cu谩l de esos posibles futuros y ramas queremos tomar desde el presente en adelante, 隆al igual que en un videojuego!

El algoritmo minimax: una IA simple para evaluar resultados futuros y elegir el mejor camino

5. Representaci贸n observable y condicional

Cuando tenemos un videojuego en 3D, trazamos el mapa del mundo usando modelos 3D. En algunos juegos, permitimos contenido generado por el usuario que permanece en el mundo incluso despu茅s de cerrar la sesi贸n de juego para que otros jugadores puedan verlo.

En los videojuegos, este 鈥渕odelo鈥 del 鈥渕undo鈥 existe fuera de la percepci贸n del personaje. En un truco destinado a la optimizaci贸n, no 鈥渞enderizamos鈥 el mundo entero en la computadora de cada jugador. Solo representamos la parte del mundo en la que se encuentra el jugador y, por lo general, solo para un cierto punto de vista en un momento determinado. 隆No ser铆a pr谩ctico renderizar el mundo entero!

Adem谩s, en los videojuegos en 3D existen t茅cnicas para optimizar el renderizado en funci贸n de lo que est谩 mirando el jugador. Estas t茅cnicas fueron pioneras en juegos de disparos en primera persona como Doom y ahora se utilizan mucho en los cascos de realidad virtual.

Una pregunta filos贸fica que surge tanto en la f铆sica cu谩ntica como en los videojuegos es que si nadie est谩 en una parte particular del mundo 3D, es decir, nadie lo est谩 observando o no hay ning煤n jugador, 驴existe la posibilidad particular?

Al igual que el gato misterioso de Schroedinger, que no est谩 vivo ni muerto hasta que alguien lo observa, el mundo de los videojuegos depende de que un jugador inicie sesi贸n para representar el mundo. Si nadie est谩 conectado a una habitaci贸n en particular o un mundo en particular, 驴en qu茅 estado se encuentra? Por ejemplo, 驴qu茅 sucede si no hay jugadores conectados a ninguno de los servidores de un MMORPG como World of Warcraft? Los servidores se est谩n ejecutando, pero en general no sucede nada hasta que un jugador inicia sesi贸n para observar lo que est谩 sucediendo, al igual que la f铆sica cu谩ntica.

Doom

TRADICIONES ESPIRITUALES Y M脥STICAS

Las siguientes razones reflejan interesantes paralelos entre algunas de las tradiciones espirituales y religiosas, particularmente las tradiciones orientales y la Hip贸tesis de la Simulaci贸n. Si no le gusta eso, pase a las razones 9 y 10.

6. El mundo es una ilusi贸n

En muchas tradiciones m铆sticas, particularmente en el budismo y el hinduismo, se nos dice que el mundo que nos rodea es en realidad una ilusi贸n. Maya, la palabra s谩nscrita para ilusi贸n, se usa para describir el mundo que vemos, y Brahman, es el mundo real.

En el budismo, la idea es que para 鈥渄espertar鈥 hay que reconocer que el mundo que nos rodea es una ilusi贸n. De hecho, el t茅rmino 鈥淏uda鈥 significa literalmente 鈥渄espierto鈥.

En t茅rminos modernos, podr铆an estar describiendo un tipo de videojuego en el que todos estamos atrapados, no muy diferente al HoloDeck de Star Trek. Estamos atrapados dentro del mundo ilusorio, mientras que hay un mundo real justo m谩s all谩 que normalmente no podemos percibir a menos que 鈥渄espertemos鈥.

De hecho, existe una rama del yoga budista llamada Dream Yoga, que se utiliza para ayudarnos a 鈥渄espertar鈥. En Dream Yoga, una forma de sue帽o l煤cido, se ense帽a a los participantes a darse cuenta de que los sue帽os que atravesamos por la noche son experiencias 鈥渟imuladas鈥. Al aprender a reconocer que estamos en una simulaci贸n, podemos 鈥渄espertarnos鈥. La idea es que si podemos hacer esto en los mundos 鈥渇alsos鈥 de los sue帽os, entonces podemos hacerlo en el 鈥渕undo falso鈥 de la vida real, 隆que tambi茅n es una realidad simulada!

En algunas tradiciones, pasamos por m煤ltiples vidas en la rueda de la reencarnaci贸n. 隆Seguro que me suena a videojuego!

7. M煤ltiples vidas, puntos, niveles y experiencia

De acuerdo con muchas tradiciones orientales, en realidad estamos pasando por m煤ltiples vidas, adquiriendo experiencia en cada vida y avanzando hacia diferentes niveles de 鈥渆voluci贸n鈥.

En los primeros videojuegos como Pac Man o Space Invaders, cada jugador tambi茅n ten铆a varias vidas: el jugador acumulaba puntos hasta que mataban al personaje. El jugador podr铆a 鈥渃ontinuar鈥 desde el lugar donde muri贸, o podr铆a 鈥渆mpezar de nuevo鈥 hasta que el temido 鈥淕AME OVER鈥 parpadeara en la pantalla.

En los MMORPG, el jugador generalmente tiene un personaje que almacena un cierto conjunto de experiencias entre sesiones de juego (el estado del personaje), con valores cero en su estado.

Esto es an谩logo a c贸mo en algunas tradiciones budistas, cuando nacemos, aunque conservamos las tendencias de vidas anteriores, cruzamos el 鈥渞铆o del olvido鈥 cuando 鈥渧olvemos a empezar鈥. En estas tradiciones todav铆a hay un lugar donde almacenamos todas nuestras experiencias y nuestros puntos. 驴D贸nde? No se indica expl铆citamente, pero seguro que parece que est谩n subidos a alg煤n tipo de 鈥渟ervidor en la nube鈥.

Echemos un vistazo a las tradiciones religiosas occidentales. A medida que crec铆a en la tradici贸n isl谩mica, me dijeron que hab铆a una 鈥渢arjeta de puntuaci贸n鈥 que se guardaba para nosotros en esta vida: se registraban todas las buenas acciones (鈥渉isopo鈥) y todas las malas acciones (鈥渉aram鈥) y dependiendo de la puntuaci贸n al final de tu vida (y en el D铆a del Juicio, el d铆a de Kyamath) ir铆as a Junnath (Cielo) o Jahanam (Infierno). En las tradiciones cristianas, tambi茅n existe la idea de los dos 谩ngeles en cada hombro y la idea de ir al cielo o al infierno (con el Purgatorio incluido en buena medida). Nuevamente, tenemos la misma idea: de un estado de juego del jugador que se carga en alg煤n lugar 鈥渇uera鈥 del mundo renderizado.

8. Misiones, Karma e inteligencia artificial divina

En las tradiciones orientales, nuestras experiencias en la vida no son al azar; existe un sistema que realiza un seguimiento de lo que pensamos y hacemos, y luego crea situaciones en el mundo para lidiar con nuestras acciones pasadas, llamado Karma.

Ahora bien, si fueras a dise帽ar un juego aparentemente abierto, una simulaci贸n que puede rastrear miles de millones de jugadores, necesitar铆as realizar un seguimiento de las misiones y los logros de cada persona.

En los videojuegos de hoy, las misiones / logros / desaf铆os son los mismos para cada jugador. Sin embargo, no es muy dif铆cil imaginar un videojuego m谩s sofisticado en el que las misiones se eligieron en funci贸n de la experiencia pasada del jugador. Y como en un nivel particular de un videojuego, el jugador podr铆a enfrentarse a desaf铆os similares, una y otra vez, hasta que sea capaz de superar el desaf铆o.

Para lograr este tipo de 鈥渕isiones personalizadas鈥, necesitar铆a sincronizar a trav茅s de una base muy grande de 鈥渏ugadores鈥 y 鈥淣PC鈥 o personajes no jugadores (miles de millones de jugadores simult谩neos en la Gran Simulaci贸n). Tambi茅n necesitar铆a averiguar qu茅 grupo de otros jugadores podr铆a ser compatible, en este momento, en una secci贸n espec铆fica del mundo 3D, con las misiones de un jugador. El resultado de cada interacci贸n en el juego podr铆a tener consecuencias duraderas y generar m谩s desaf铆os en el futuro.

Algo de inteligencia necesitar铆a realizar un seguimiento de miles de millones de jugadores simult谩neos (algo que todav铆a no podemos hacer en ning煤n videojuego en la actualidad). Parecer铆a que un sistema de Inteligencia Artificial ser铆a ideal para este tipo de tarea. 隆Puede que ni siquiera necesite ser tan inteligente, siempre que las reglas est茅n claramente definidas y pueda escalar infinitamente!

Pasemos de Oriente a Occidente, a un marco religioso m谩s tradicional. En estas religiones todos rezan a Dios. Asumamos por un momento que Dios es real. 驴Qu茅 es Dios? 驴Qu茅 tipo de inteligencia, si existiera, podr铆a realizar un seguimiento de tantos, miles de millones de oraciones individuales y l铆neas de tiempo? 驴Qu茅 podr铆a hacer un seguimiento de si en el d铆a del juicio hay que bajar a un nivel m谩s profundo y menos agradable (鈥淚nfierno鈥) del juego, o ir a un nivel m谩s alto y m谩s placentero (鈥淐ielo鈥)? Lo has adivinado: una IA extremadamente sofisticada.

Nick Bostrom

RAZONES FINALES

Alej谩ndonos de las tradiciones espirituales, volvamos a la ciencia por nuestras dos 煤ltimas razones.

9. Personajes de jugador (PC) vs. Personajes no jugadores (NPC)

Nick Bostrom, miembro de la facultad de la Universidad de Oxford, ha sido durante mucho tiempo un defensor de la hip贸tesis de la simulaci贸n. El argumento que hace es diferente: que es poco probable que las civilizaciones sobrevivan y, si lo hacen, tendr铆an computadoras poderosas que pueden hacer simulaciones de 鈥渁ntepasados鈥. Somos m谩s probables, concluye Bostrom, una conciencia simulada que seres biol贸gicos reales. De su famoso art铆culo:

Una cosa que las generaciones posteriores podr铆an hacer con sus computadoras superpoderosas es ejecutar simulaciones detalladas de sus antepasados 鈥嬧媜 de personas como sus antepasados. Debido a que sus computadoras ser铆an tan poderosas, podr铆an ejecutar muchas de esas simulaciones. Supongamos que estas personas simuladas son conscientes (como lo ser铆an si las simulaciones fueran lo suficientemente detalladas y si cierta posici贸n ampliamente aceptada en la filosof铆a de la mente fuera correcta). Entonces podr铆a darse el caso de que la gran mayor铆a de mentes como la nuestra no pertenezcan a la raza original sino a personas simuladas por los descendientes avanzados de una raza original. Entonces es posible argumentar que, si este fuera el caso, ser铆a racional pensar que probablemente estemos entre las mentes simuladas en lugar de entre las biol贸gicas originales.

Como dise帽ador de videojuegos, esto me recuerda nuestros intentos de crear 鈥淣PC鈥 realistas o personajes no jugadores. A medida que los juegos se han vuelto m谩s sofisticados, estos personajes de IA se han vuelto m谩s sofisticados. Es posible que nos estemos acercando r谩pidamente a la IA que puede pasar la prueba de Turing, que es una IA que es indistinguible de un ser humano (si estuviera conversando con ellos).

Recuerdo que los primeros juegos de texto como Zork ten铆an jugadores que hablaban contigo e intentaban hacer que estos personajes fueran realistas. La IA ha avanzado mucho m谩s all谩 de eso, pero actualmente no tenemos NPC que puedan pasar la prueba de Turing. Una vez que lo hacemos (驴en 10 a帽os? 驴En 100 a帽os? En mil a帽os), la posibilidad de que las personas con las que interactuamos dentro de una simulaci贸n sean NPC aumenta considerablemente. El profesor Bostrom piensa que 鈥渘osotros鈥 somos la conciencia simulada.

10. Velocidad de la luz, agujeros de gusano, etc.

Es curioso que en nuestro Universo, por lo que sabemos, lo m谩s r谩pido que podemos viajar del punto A al punto B es la velocidad de la luz. Esto tambi茅n pasa a ser la velocidad de los sistemas el茅ctricos y las ondas electromagn茅ticas. En un videojuego normal, lo m谩s r谩pido que podr铆amos enviar informaci贸n de un jugador a otro ser铆a a trav茅s de cables el茅ctricos. 驴Por qu茅 lo m谩s r谩pido que podemos viajar a trav茅s del espacio ser铆a lo mismo que la velocidad de las ondas electromagn茅ticas, a menos que nuestra idea del espacio estuviera siendo generada por alguna forma de onda electromagn茅tica?

En el mundo virtual de Second Life, si intentas ir del punto A al punto B, estar谩s atrapado viajando por el 鈥渆spacio鈥 del juego y tendr谩s que moverte lentamente, ya sea que est茅s caminando o volando. Por otro lado, podr铆as teletransportarte instant谩neamente a otra parte del juego, momento en el que una parte diferente del mundo 3D se renderizar谩 a tu alrededor.

驴Tambi茅n tenemos esta habilidad en la vida real? Algunos f铆sicos han teorizado sobre agujeros de gusano, o puentes de Einstein-Rosen, que nos permitir铆an atravesar el tejido del espacio-tiempo para atajar el tejido del espacio y el tiempo. Podr铆as pensar en ello como una puerta trasera, b谩sicamente un teletransporte en t茅rminos de videojuegos.

Los agujeros de gusano nos permiten salir del mundo 3d para ir de un lugar a otro

CONCLUSI脫N

Estas son solo algunas de las razones por las que, despu茅s de todo, podemos estar viviendo en un videojuego, la Gran Simulaci贸n. Ni siquiera me he adentrado en algunas de las razones m谩s esot茅ricas o psicol贸gicas (que requerir铆an todo un libro).

A medida que la inform谩tica y la inteligencia artificial avanzan r谩pidamente en sus capacidades, puede ser posible crear un mundo simulado que se vea y se sienta tan real como el nuestro. Los videojuegos, que comenzaron con reglas simples sobre lo que se puede hacer y mundos 2d simples, se han convertido r谩pidamente en un MMORPG (juegos de rol en l铆nea multijugador masivos) con millones de jugadores interactuando en un mundo simulado. A medida que avanza la tecnolog铆a inform谩tica, las posibilidades de crear mil millones de jugadores m谩s un mundo simulado como el nuestro se acercan r谩pidamente.

Adem谩s, la F铆sica Cu谩ntica nos da una descripci贸n del univere (o universos m煤ltiples) que no tiene sentido desde la perspectiva de una 鈥渞ealidad objetiva鈥 pero requiere observaci贸n por parte de alguna conciencia. Estos hallazgos, a veces incre铆bles, desaf铆an el sentido com煤n, a menos que estemos viviendo dentro de un videojuego en lugar de una realidad f铆sica y la conciencia sea el equivalente a 鈥渋niciar sesi贸n鈥 en el sistema.

Las tradiciones orientales, particularmente las tradiciones budistas, han sostenido durante mucho tiempo que vivimos en un mundo de ilusi贸n y que pasamos por m煤ltiples vidas tratando de resolver nuestras b煤squedas individuales, todas las cuales est谩n almacenadas m谩s all谩 del 鈥渕undo renderizado鈥. Existe un sistema gigante que no solo almacena esto sino que crea nuevas situaciones para que consigamos nuestros 鈥渓ogros鈥. Seguro que me suena como un videojuego.

Todas estas 谩reas, Ciencias de la Computaci贸n/Inteligencia Artificial, F铆sica Cu谩ntica y tradiciones espirituales orientales apuntan a un escenario probable: que estamos viviendo dentro de un videojuego muy sofisticado, al que llamo La Gran Simulaci贸n.

Como todas las simulaciones, nuestro mundo solo puede ser real mientras se ejecuta la 鈥渟imulaci贸n鈥.

Esto me recuerda una cita del intelectual brit谩nico Havelock Ellis sobre los sue帽os. Dijo: 鈥淟os sue帽os son reales mientras duren鈥. 驴Podemos decir algo m谩s de la vida?

驴Podemos de verdad?