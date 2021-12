–

En el nuevo libro de Robert F. Kennedy, Jr. titulado “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health”, se encuentra la información documentada, sobre el mal manejo de las pandemias por parte del Dr. Fauci antes del COVID, incluida la epidemia del SIDA.

El Dr. Anthony Fauci ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde noviembre de 1984 y es el principal arquitecto de la “captura de agencias”, la toma corporativa de las agencias de salud pública de Estados Unidos por parte de la industria farmacéutica. El Dr. Anthony Stephen Fauci, encargado de manejar la pandemia de COVID-19 en los EE. UU., promovió medicamentos contraproducentes a medida que las ganancias farmacéuticas y los poderes burocráticos crecían y la salud pública decaía.

Trabajando en conjunto con su socio Bill Gates, para acorralar a los estadounidenses hacia la inyección para COVID como solución única, el Dr. Fauci no invirtió un dolar para estudiar o promover el tratamiento temprano con varias combinaciones de medicamentos que podrían reducir drásticamente las muertes y hospitalizaciones (Ivermectina, hidroxicloroquina). Mientras tanto, en un asalto a la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda de los EE.UU, el Dr. Fauci y medios aliados censuraron acérrimamente las críticas a sus políticas en las principales redes sociales y colaboraron para silenciar cualquier información médica sobre terapias y tratamientos que podrían poner fin a la pandemia y competir con inyecciones o vacunas.

Después de abolir efectivamente el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de EE.UU, el Dr. Fauci subvirtió los derechos de la Séptima Enmienda a los juicios con jurado al hacer arreglos para proteger a las corporaciones farmacéuticas de la responsabilidad por lesiones de sus inyecciones. La cuarentena forzada del Dr. Fauci pisoteó los derechos constitucionales de reunión, asociación y petición al gobierno, y la protección de la Quinta Enmienda contra la toma sin compensación de propiedad privada. Su máscara arbitraria y sus dictados de encierro, sin audiencias públicas ni reglamentación, estrangularon las garantías de debido proceso de la Cuarta y Decimocuarta Enmienda. (En el caso de Argentina se está violando el Recurso de Acción de Amparo de acuerdo a la Ley 27573, Ley 26529 y la Constitución Nacional, articulos :14-16-31-36-43-75, siguiendo el modelo de EE.UU., Australia, Alemania, y el reino Unido )

Finalmente, el Dr. Fauci y Bill Gates, afirmando los fundamentos de la bioseguridad, trabajaron juntos para financiar y promover los experimentos de ganancia de función del coronavirus en Wuhan pudiendo haber liberado el patógeno COVID-19.

De acuerdo al libro de Kennedy “… el Dr. Fauci copió la estrategia para ganar la autorización del uso de emergencia (The Emergency Use Authorization, EUA) de Remdesivir, que desarrolló durante sus primeros años de actividad en el caso SIDA, y luego la usó repetidamente a lo largo de su carrera para obtener aprobaciones para medicamentos letales e ineficaces ”, escribe Kennedy. “Una y otra vez, puso fin a los ensayos clínicos de sus medicamentos favoritos en el momento en que comienzan a revelar una toxicidad grave y luego presiona a la FDA para que otorgue sus aprobaciones “.

Uno de los tratamientos contra el SIDA promovidos por el Dr. Fauci y su agencia, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), fue la azidotimidina (AZT), un fármaco de quimioterapia potente y tóxico usado ampliamente para los pacientes con SIDA a pesar de la disponibilidad de opciones menos tóxicas. El AZT, según la revista SPIN, es un fármaco que “era peor que la enfermedad y mataba más rápido que la progresión natural del SIDA si no se trata. El AZT había sido un medicamento contra el cáncer abandonado, descartado debido a su toxicidad fatal, resucitado con los pacientes con SIDA con el pretexto de que iban a morir de todos modos”.

Kennedy establece comparaciones con la recomendación de remdesivir del Dr. Fauci para el tratamiento de COVID, dado que Fauci impulsó la autorización de remdesivir, en vez de permitir opciones más efectivas como la hidroxicloroquina y la ivermectina que están fácilmente disponibles en el mercado.

Kennedy también expone los experimentos del Dr. Fauci usando varios medicamentos tóxicos contra el SIDA en niños adoptivos negros e hispanos en Nueva York y otros seis estados. Los niños (muchos de los cuales vivían en el Incarnation Children’s Center en la ciudad de Nueva York) que se negaron a tomar la “medicina” fueron obligados a que se les insertaran tubos en el estómago para recibir las drogas. Al menos 80 de los niños murieron durante y después de estos experimentos, muchos de ellos enterrados en una fosa común en el cementerio Gate of Heaven, aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York.

Según la periodista Celia Farber, citada en The Real Anthony Fauci, “Encontré la fosa común en el cementerio Gate of Heaven en Hawthorne, Nueva York. No podía creer lo que veía. Era un pozo muy grande con Astro Turf encima, que de hecho se podía levantar. Debajo se podían ver docenas de ataúdes de madera sencillos, apilados al azar. Puede que haya habido 100 de ellos. Luego me enteré que había más de un cuerpo de niño en cada uno. Alrededor del pozo había un semicírculo de varias lápidas grandes en las que se habían grabado más de mil nombres de niños. Escribí todos los nombres. Todavía me pregunto quiénes eran el resto de esos niños. Hasta donde yo sé, nadie ha cuestionado al Dr. Fauci por esto”.

“¿Qué oscura tendencia se encuentra en el Dr. Anthony Fauci que permitió supervisar, y luego encubrir, las atrocidades en el Incarnation Children’s Center?” escribe Kennedy. “acaso supone que el sufrimiento y la muerte de niños son daños colaterales aceptables en su “noble” búsqueda de nuevas innovaciones de salud pública. En el peor de los casos, es un sociópata que ha llevado a la ciencia a la escala del sadismo”.

cienciaysaludnatural