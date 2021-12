–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga December 9, 2021 3 puntos de vista

Shine McShine

1/ Ahora que estamos hablando de huelgas y polic铆a, os voy a contar una historia.

Esta es la historia de como la polic铆a de Nueva York se declar贸 en huelga y, para su sorpresa, el crimen cay贸 en toda la ciudad.

Hoy: polic铆a, huelgas y la teor铆a de las ventanas rotas.

2/ Antes de empezar, conviene saber qu茅 es la teor铆a de las ventanas rotas. En 1982 los soci贸logos James Q. Wilson y George L. Kelling publicaron en The Atlantic una pieza donde se desarrollaba su hip贸tesis.

Broken Windows



The police and neighborhood safety



https://www.theatlantic.com/magazin…

3/ Seg煤n Willson y Kelling la sociedad pod铆a interpretarse como un edificio con ventanas. Si alguien romp铆a una ventana, pero al d铆a siguiente esta estaba reparada, todo ir铆a bien. Pero si se dejaba sin reparar, pronto empezar铆an a romper m谩s y m谩s ventanas, hasta romperlas todas.

4/ Porque el hecho de dejar las ventanas sin reparar transmit铆a la sensaci贸n de abandono e impunidad, y a la gente le parece divertido romper ventanas as铆 que, 驴por qu茅 no?.

Para estos soci贸logos, el paralelismo de las ventanas con el crimen en la sociedad era evidente.

5/ Si la polic铆a era “demasiado permisiva” y permit铆a que peque帽as ofensas tales como aparcar mal, cruzar la calle por donde no toca o arrojar papeles al suelo quedaran sin su correspondiente sanci贸n, pronto las cosas se pondr铆an peor.

6/ Como con las ventanas, los “criminales” se envalentonar铆an y cada vez habr铆an m谩s delitos, y cada vez m谩s serios. La sociedad descender铆a en el caos y la anarqu铆a.

7/ Pese a que esto es un ejemplo de libro de falacia de pendiente resbaladiza, el art铆culo tuvo amplia difusi贸n y aceptaci贸n, y en la d茅cada de 1990 fue aceptado como dogma por el jefe de la polic铆a de Nueva York, William Bratton, y por el alcalde Rudy Giuliani.

8/ As铆, la polic铆a de la ciudad empezar铆a a adoptar lo que se conoce como “vigilancia proactiva” o, en otras palabras, pol铆tica de tolerancia cero. Cualquier infracci贸n, por peque帽a que fuese, deb铆a ser castigada con todo el peso de la ley, o estar铆amos abocados al caos.

9/ Pero en el invierno de 2014 el cuerpo de polic铆a de Nueva York decidi贸 ponerse en “huelga” de vigilancia proactiva; no perseguir铆an infracciones menores ni pondr铆an multas por cosas como aparcar mal o cruzar la calle por donde no es, dedic谩ndose solo a los cr铆menes m谩s serios.

10/ Para sorpresa de los defensores de la teor铆a de las ventanas rotas, en las semanas que dur贸 la huelga el crimen cay贸 en picado en la ciudad. No solo las infracciones, tambi茅n los robos, asaltos y allanamientos.

In New York, major crime complaints fell when cops took a break from 鈥榩roactive policing鈥



When New York police officers temporarily reduced their 鈥減roactive policing鈥 efforts on low-level offenses, major-crime reports in the city actually fell, according to a study based on New York Police鈥



https://www.latimes.com/science/sci…

11/ En 2017 Sullivan y O鈥橩eeffe publicaron en la revista Nature un an谩lisis de las consecuencias de la huelga de vigilancia proactiva del NYPD y como socavaba los pilares de la teor铆a de las ventanas rotas:

Evidence that curtailing proactive policing can reduce major crime – Nature Human Behaviour



Using the 2014 New York Police Department slowdown as a natural experiment, the authors show that civilian complaints of major crime decreased during and after reductions in proactive policing, which 鈥



https://www.nature.com/articles/s41…

12/ No ser铆a la primera vez que una huelga de polic铆as se saldaba con una bajada del crimen. En 1971 pas贸 algo parecido en Albuquerque, Nuevo Mexico:

Rate of Crime Believed Lower In Albuquerque鈥檚 Police Strike (Published 1975)



Albuquerque, NM, police and city officials express belief that city鈥檚 crime rate declined during 10-day police strike that ended July 21; statistics (M)



https://www.nytimes.com/1975/07/24/…

13/ Pero el caso de Nueva York fue particularmente notable, al tratarse de la mayor ciudad del pa铆s y uno de los cuerpos con mayor presupuesto.

Y es que la teor铆a de las ventanas rotas viene muy bien para dos cosas relacionadas entre si: a) meter miedo y b) pedir fondos.

14/ No es ning煤n secreto que, en las 煤ltimas d茅cadas, la polic铆a de EEUU se ha ido militarizando a marchas forzadas, adquiriendo equipos cada vez m谩s blidados y armas cada ves m谩s potentes.

The Militarization of America鈥檚 Police: A Brief History | Brian Miller



Thanks to the Pentagon鈥檚 1033 program, which allows law enforcement agencies to get their hands on DOD technology, and the Bush-era War on Terror, American police have received a startling amount of h鈥



https://fee.org/articles/the-milita…

15/ La militarizaci贸n de los cuerpos policials cumple una doble funci贸n: primera, transmitir la sensaci贸n de estar en una suerte de “guerra” con los criminales (AKA los pobres), segunda, reciclar los excedentes de la industria militar del pa铆s.



16/ Un negocio muy lucrativo para contratistas militares y otros mercaderes de la muerte, pero tambi茅n para el propio cuerpo de polic铆a.

El presupuesto operativo del NYPD es de 5.600 millones de d贸lares anuales. M谩s que el gasto militar de algunos pa铆ses como Austria o Grecia.

17/ Y esto contando solo el presupuesto operativo, porque el presupuesto total del departamento es de 11.000 millones de d贸lares anuales:

Seven Facts About the NYPD Budget



The NYPD is New York City鈥檚 third largest agency, commanding $10.9 billion in spending in fiscal year 2020, including pensions, fringe benefits, and debt service costs.



https://cbcny.org/research/seven-fa…

18/ Con estos datos en la mano se podr铆a pensar que se deber铆a replantear el papel de la polic铆a en nuestra sociedad. Pero eso no ocurrir谩, porque la polic铆a nunca estuvo para proteger al pueblo, sino a los intereses de las 茅lites y su propiedad privada.

19/19 Acabo recomendando el estupendo podcast Behind the Police de Robert Evans (@IwriteOK).

Eso es todo. Hasta la pr贸xima.

Behind the Police | iHeart



How did American police get so violent? The answer to that question goes back centuries, to the earliest days of this nation. On this special podcast miniseries hosts Robert Evans and rap artist Propa鈥



https://www.iheart.com/podcast/1119…





Fuente: https://threadreaderapp.com/thread/1463844992531714053.html