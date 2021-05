–

De parte de ANRed May 15, 2021 53 puntos de vista

En la madrugada del 15 de abril de 1976, una patota del Ej茅rcito secuestr贸 a Iris Pereyra Avellaneda y a su hijo Floreal Avellaneda; buscaban a Floreal padre, que logr贸 escapar un rato antes del operativo. Madre e hijo fueron brutalmente torturados primero en la Comisar铆a de Villa Martelli, luego en el centro clandestino de detenci贸n 鈥淓l Campito鈥. Dos semanas despu茅s, Iris fue puesta a disposici贸n del PEN. Floreal ten铆a 15 a帽os y fue la v铆ctima m谩s joven de los vuelos de la muerte, su cuerpo apareci贸 en la costa uruguaya el 14 de mayo de 1976. A 45 a帽os, compartimos los documentos del archivo de la Direcci贸n de Inteligencia de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) sobre su desaparici贸n y la respuesta negativa de la inteligencia militar ante los pedidos de habeas corpus solicitado por 茅l. Por Agencia Andar.

En septiembre de 1976, cinco meses despu茅s del secuestro, cuatro meses despu茅s de que su cuerpo apareciera en la costa uruguaya, el nombre de Floreal queda registrado por primera vez en el archivo de la Direcci贸n de Inteligencia de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Es un informe elaborado por el Primer Cuerpo del Ej茅rcito: 鈥淪e servir谩 comunicar que en el Comando general del Ej茅rcito no existen antecedentes de Floreal Edgardo Avellaneda鈥.

El legajo N掳 8325 de la Mesa Ds [Delincuentes subversivos] varios recoge el parte de inteligencia elaborado por el Ej茅rcito a partir de una solicitud de informaci贸n remitida por el Juez Federal de San Mart铆n, Guitard, en el marco de un habeas corpus presentado por Floreal.

El informe del Primer Cuerpo del Ej茅rcito exist铆a desde mayo e informaba sobre la madre de Floreal: 鈥淧ereyra Iris Etelvina se encuentra a disposici贸n del P.E.N. por decreto 203/76鈥. En ese entonces, Iris ya estaba detenida en la c谩rcel de Olmos.

La omisi贸n de lo informado por la inteligencia militar est谩 a la vista: Iris y Floreal fueron secuestrados en el mismo operativo, por disposici贸n del Ej茅rcito; sin embargo, el Estado Mayor niega tener informaci贸n de Floreal.

El 15 de abril de 1976, una patota militar lleg贸 en ocho autom贸viles Falcon a la casa de la familia Avellaneda-Pereyra en Munro; buscaban a Floreal padre, que hab铆a sido delegado sindical de la f谩brica metal煤rgica Tensa. Su hermana, que viv铆a en la parte delantera de la vivienda, entr贸 para avisarle y 茅l logro escapar. En lugar de Floreal, los militares se llevaron a Iris y al Negrito. En la casa qued贸 sola la hija menor de los Avellaneda, de 12 a帽os.

De all铆 los llevan a la Comisar铆a de Villa Martelli, los torturan a ambos: Iris escucha los gritos de dolor de su hijo; Floreal escucha los gritos de dolor de su madre. En la dependencia policial, es la 煤ltima vez que Iris escucha la voz de Floreal, 茅l le dice 鈥渕ami, menos mal que papi se escap贸鈥. Despu茅s los dos son trasladados al Centro Clandestino de Detenci贸n 鈥淓l Campito鈥.

Luego de 15 d铆as de cautiverio, Iris fue puesta a disposici贸n del PEN y alojada en la c谩rcel de Olmos. El 14 de mayo, ocho cad谩veres aparecen en la costa uruguaya; entre ellos, est谩 el cuerpo de Floreal, que ten铆a 15 a帽os. La v铆ctima m谩s joven de los vuelos de la muerte.

En ese momento, el diario Cr贸nica hab铆a publicado la noticia y descrito que uno de los cad谩veres ten铆a 1,70 metros de altura, tez trigue帽a y un tatuaje en el brazo con las letras FA. Ese tatuaje permiti贸 identificarlo. La confirmaci贸n oficial llegar铆a muchos meses despu茅s; luego de varias presentaciones judiciales, las autoridades uruguayas enviaron fichas dactilosc贸picas y fotos del cad谩ver: la Polic铆a Federal Argentina confirm贸 la identidad a trav茅s del cotejo de las huellas dactilares.

Antes de esto, el tr谩mite de habeas corpus presentado por Floreal en la justicia argentina no hab铆a tenido ning煤n resultado. Su caso form贸 parte de un pedido de informes por parte de la Suprema Corte de la Naci贸n. Est谩 registrado en el Legajo N潞 7987 de la Mesa Ds Varios, caratulado: 鈥淎ntecedentes de 405 personas y solicitud de paradero al P.E.N. por la Suprema Corte de la Naci贸n. 5 de mayo de 1977鈥. En la foja 6, N潞 de orden 30 se consigna: 鈥淔loreal Edgardo Avellaneda: 15 a帽os, desapareci贸 el 15/05/76 [Se trata de un error en el texto original]. Se desconoce su paradero. Habeas Corpus presentado en el Juzgado Federal N潞 1 de San Mart铆n鈥.

Cuando recuper贸 su libertad en 1978, Iris Etelvina Pereyra conoci贸 el destino de su hijo y comenz贸 los tr谩mites para trasladarlo a la Argentina, pero entonces el cuerpo del Negrito hab铆a desaparecido. Su cuerpo nunca se recuper贸.

La 煤ltima menci贸n a Floreal Avellanada en la DIPPBA es Legajo N潞 21347, caratulado: 鈥淰olante de la Federaci贸n Juvenil Comunista. A帽o 1984鈥, que informa sobre el reparto de volantes en la zona norte y Capital Federal y adjunta copia del material: un volante con consignas, la foto de Floreal y el pedido de verdad y justicia; el otro volante titulado 鈥淯n hecho estremecedor que no debe repetirse鈥, relata a partir del testimonio de Iris toda esta historia: el secuestro, las torturas, la 煤ltima vez que ve a su hijo en la comisar铆a, la identificaci贸n del cuerpo y el pedido de justicia.

En el a帽o 2009 el caso lleg贸 a juicio, con condenas firmes para todos los acusados. Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares, fue condenado a prisi贸n perpetua. Otros cinco ex militares recibieron penas de entre 8 y 25 a帽os de prisi贸n: se trata de Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo; el entonces jefe de la Escuela de Infanter铆a, general Osvaldo Garc铆a; los capitanes C茅sar Fragni y R谩ul Harsich, que estaban a cargo del centro de detenci贸n ilegal El Campito; y Alberto Aneto, el principal de la comisar铆a de Villa Martelli que fue reconocido como jefe de los operativos de secuestro y tortura en Campo de Mayo.

Los legajos citados en esta nota fueron parte del valioso informe documental que la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) present贸 durante el juicio. La importancia del material del archivo fue reconocida tanto en la sentencia de primera instancia como por la Casaci贸n.

Al momento de su desaparici贸n, Floreal ten铆a 15 a帽os; con tan s贸lo 12, el Negrito se hab铆a afiliado a la Federaci贸n Juvenil Comunista. Tanto Iris como Floreal, su padre, eran militantes en el Partido Comunista. Su casa, en Munro, hab铆a sido local del partido. La historia hab铆a comenzado con su abuela, quien hab铆a sido cofundadora del PC en Vicente L贸pez y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre 鈥揾oy Liga Argentina de los Derechos Humanos (LADH)- all谩 por el a帽o 1935, cuando la organizaci贸n llevaba el nombre de Socorro Rojo.

Hoy, a los 81 a帽os, Iris es vicepresidenta de la LADH e integrante de la Comisi贸n de sobrevivientes, familiares y compa帽erxs de Campo de Mayo. El Campito es uno de los CCD m谩s grandes: se estima que 5 mil personas pasaron por all铆 de las cuales sobrevivieron muy pocas. Se ubica en el predio de Campo de Mayo, en San Miguel, donde tambi茅n se encuentran otros espacios emblem谩ticos: la pista de aterrizaje, de d贸nde sal铆an los vuelos de la muerte; la C谩rcel de encausados (Unidad penal 34), donde est谩n alojados muchos de los genocidas; el CCD conocido como Las Casitas y el Hospital Militar, a donde llevaban a las embarazadas a parir para despu茅s apropiar a sus beb茅s.

El 1掳 de marzo del a帽o pasado, el Presidente Alberto Fern谩ndez anunci贸 la creaci贸n en el lugar de un espacio de memoria, como ven铆an reclamando desde hace a帽os desde la Comisi贸n de sobrevivientes, familiares y compa帽erxs.