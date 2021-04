Rese帽a de 芦Violencia pol铆tica y subalternidad colonial: El caso de Filiberto Ojeda y el MIRA (1960-1972)禄, de 脕lvaro Rivera Ruiz

Leer una investigaci贸n hist贸rica es una tarea que nos permite compartir conocimiento y reflexiones. Ciertamente, la lectura alimenta el intelecto, pero pienso que la misma permite recordar que una vez que nos adentramos en sus oraciones y p谩rrafos ya no es solo del autor, porque como lectores nos vamos apropiando y creando nuestro propio resignificado de la narraci贸n en cuesti贸n.

La investigaci贸n convertida en un libro titulada Violencia pol铆tica y subalternidad colonial: El caso de Filiberto Ojeda y el MIRA (1960-1972), del aguadillano 脕lvaro M. Rivera Ruiz contiene cinco cap铆tulos que me han permitido resignificar y reinterpretar la historia de la lucha independentista puertorrique帽a. El autor analiza desde un punto de vista puramente acad茅mico y te贸rico la figura del humanista puertorrique帽o Filiberto Ojeda R铆os y su grupo de personas en lucha conocido como el Movimiento Independentista Revolucionaria en Armas (MIRA). Su estudio est谩 contextualizado en el periodo de radicalizaci贸n de Filiberto y la operaci贸n del MIRA durante la Guerra Fr铆a.

El texto se publica en una coyuntura hist贸rica importante porque hace dos o tres a帽os se present贸 el largometraje titulado Filiberto producido por el maestro Freddie Marrero y dirigido por Leandro Fabrizi que comparte una mirada hacia la vida de Filiberto. Sin embargo, aunque el documental contiene informaci贸n valiosa me parece que es con este libro del Dr. Rivera Ruiz que se puede completar parte del rompecabezas hist贸rico de la lucha revolucionaria clandestina de finales de los a帽os ’60 y principios de los ’70.

Desde que uno toma el libro en sus manos hay un ojo que mira en la portada y al adentrarse en las primeras p谩ginas de la lectura el autor hace una aclaraci贸n muy importante y es que esta investigaci贸n no es una apolog铆a. Me parece que el t铆tulo del libro define claramente lo que el Dr. Rivera Ruiz hizo en su estudio. 脕lvaro enmarca te贸ricamente y de manera ecl茅ctica a la figura de Filiberto Ojeda y el MIRA. Es decir, utiliz贸 varios marcos te贸ricos que a mi juicio fueron bien pensados, geniales y discutidos pedag贸gicamente. Filiberto y el MIRA son analizados desde la 贸ptica te贸rica de la violencia pol铆tica de Estado y la subalternidad colonial. El autor utiliza y discute a te贸ricos como Althusser, Antonio Gramsci, Edward Said, Michael Foucault y Marx, entre otros, que le sirven de lente para analizar las fuentes primarias estudiadas. Ese marco te贸rico le permiti贸 al autor problematizar la violencia pol铆tica, desde el Estado y contra el Estado.

Ciertamente, el libro no es una biograf铆a sobre Filiberto Ojeda ni mucho menos en la obra se pasa juicio sobre las acciones revolucionarias de Ojeda R铆os y las del MIRA. Esto, en mi opini贸n, es lo interesante del texto ya que permite que los lectores puedan resignificar ese pedazo de la historia puertorrique帽a y tambi茅n llegar a sus propias conclusiones. De hecho, no existe una conclusi贸n propiamente y s铆 un ep铆logo al final del libro.

Ahora bien, la lectura enfatiza que la lucha armada de finales de los a帽os 60 fue muy distinta a la del nacionalismo albizu铆sta de las d茅cadas anteriores, porque las de finales de los 60 y comienzo de los 70 decidieron combatir al Estado imperial de forma clandestina.

De hecho, la fuerza guerrillera del MIRA me pareci贸 especial ya que su estrategia y acciones eran las de no permitir que hubiera muertes de civiles inocentes. Es en ese sentido que el profesor Rivera Ruiz nos invita a comprender y a pensar el resignificado de las acciones revolucionarias, entre los a帽os 68 y 72, como unas que pueden ser catalogadas como no terrorista, contrario a lo que muchos compatriotas se帽alan sobre estos grupos guerrilleros.

El autor escoge la d茅cada de 1960 porque fue el periodo donde Filiberto comienza a desprenderse de la subalternidad colonial y comienza a gestar su propia conciencia revolucionaria. De hecho, en el cap铆tulo III del libro nos transmite la humanizaci贸n del subalterno a trav茅s de la m煤sica, pues Filiberto fue un gran trompetista que particip贸 con grandes orquestas musicales. 脕lvaro arguye que la experiencia revolucionaria de Filiberto fue naciendo con la simpat铆a que sinti贸 hacia el Movimiento 26 de Julio de Cuba y llega a su punto 谩lgido despu茅s del plebiscito de 1967 en Puerto Rico, cuando y donde abandona la trompeta y entra al campo combativo de la clandestinidad. Durante el periodo de 1960 a 1972 nos explica y analiza la violencia pol铆tica de Estado sobre sectores nacionalistas socialistas e independentistas, y presenta la contraofensiva revolucionaria que oper贸 desde la clandestinidad, el MIRA desde 1968 al 1972.

Me parece que el libro hace un trasfondo bien pedag贸gico sobre los sucesos pertenecientes a la Guerra Fr铆a para enmarcar esa violencia de Estado que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial comenz贸 en los territorios coloniales cuando surgi贸 el bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por los EEUU, y el bloque del Este (oriental-comunista) liderado por la Uni贸n Sovi茅tica. Entiendo que una vez se culmina de leer el cap铆tulo II y III se puede reinterpretar la posici贸n del autor que es inscribir la subalternidad colonial en un marco de sociedades divididas en clases.

Creo que su planteamiento mayor estriba en que existen unas capas sociales superiores dentro de la estratificaci贸n social piramidal que quebranta y genera violencia pol铆tica contra los sectores de la base. En la base piramidal, donde se encuentra la gente de pueblo, cada ser humano va a ser programado por los aparatos familiares, la iglesia, la educaci贸n, entre otros. En cambio, las personas de posiciones altas de la pir谩mide social comienzan a cerrarle puertas pol铆ticas y econ贸micas a las masas de los estratos bajos de la sociedad. De manera, pues que el imperio educa a las masas para que vayan en una sola direcci贸n y no se cuestione las cosas. Si les niegan el derecho al trabajo, a una calidad de vida y ante eso hay sectores de las masas trabajadoras que no les hacen sentido encontrarse como subalterno, y decidir entonces rechazar esos aparatos de control social, comienzan a combatirlos e irse a la clandestinidad, como hizo Filiberto y un grupo de personas que lo apoyaron en ese momento hist贸rico.

Es decir, el MIRA, quienes tuvieron de escuela a la Revoluci贸n Cubana, se alej贸 de la subalternidad y se colocan en otra capa social para combatir las capas de poder del Estado. As铆, pues, por espacio de cuatro a帽os y desde la clandestinidad sabotearon oficinas del gobierno de EEUU, como el servicio selectivo, zonas militares, cadenas comerciales estadounidenses, hoteles y hasta la toma de una emisora radial en Puerto Rico. De manera que la clandestinidad conllev贸 mucho sacrificio familiar para estas personas porque cada clandestino/a decidi贸 invisibilizarse ante la sociedad. Por ejemplo, abandonaron su nombre para utilizar distintos seud贸nimos, dejaron de pagar agua y luz, dejaron de recibir un salario, dejaron de existir para fines de la formalidad burocr谩tica y a vivir de lo que cada uno pod铆a, etc.

A mi juicio, esa clandestinidad que tom贸 el MIRA es tambi茅n complicada estudiarla porque en el transcurso hay que romper barreras. Por ejemplo, como historiador hay que cuestionarse c贸mo escarbar correctamente y encontrar las fuentes primarias necesarias de lo clandestino, ya que hay que recordar que muchos clandestinos no conf铆an y no quieren hablar del asunto. As铆 que esa tarea la supo hacer muy bien el Dr. 脕lvaro Rivera porque logr贸 ganarse la confianza de personas e identificar fuentes fidedignas y contextualizarlas en los marcos te贸ricos que utiliz贸. Es ah铆 donde 脕lvaro demuestra su calidad como investigador hist贸rico porque entiendo que fue sagaz y bien juicioso ya que logr贸 ganarse una confianza para conseguir entrevistas.

Eso aparte de que logr贸 escudri帽ar evidencias reales a trav茅s de la prensa. Adem谩s, consigui贸 contradecir la oficialidad entre los peri贸dicos con las carpetas que le hizo el FBI al MIRA; carpetas que ning煤n trabajo sobre Filiberto o el MIRA hab铆a examinado y 脕lvaro las analiza para redactar sus 煤ltimos dos cap铆tulos del libro.

Finalmente, es un libro que deja varias puertas abiertas para investigar sucesos posteriores a 1972. Deja una ruta ingenua para conocer las operaciones de otros movimientos como los Comandos Armados de Liberaci贸n (CAL), el Movimiento de Liberaci贸n Nacional (MLN) y al Partido Revolucionario de los Trabajadores y su ala el Ej茅rcito Popular Machetero, sin abandonar a varias figuras de la lucha revolucionaria de aquella 茅poca que combatieron el imperialismo estadounidense en la Isla.

En fin, me parece que estamos ante una obra bien pensada, redactada de forma clara y pedag贸gica. Un libro que contiene un cuidado investigativo con las fuentes primarias y secundarias que lo colocan como un referente obligatorio, tanto para acad茅micos como lectores de nuestra historiograf铆a pol铆tica, social y econ贸mica del siglo XX.

CALPU