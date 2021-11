–

Posici贸n

FAR noviembre 2021

A la hora de analizar el contexto

nacional, no podemos soslayar el tema de la deuda externa y los debates que

hubo en torno a esta. Ante todo no hay que dejar de se帽alar que la deuda

externa ha sido hist贸ricamente una herramienta del imperialismo -y grandes

capitales financieros- para dominar, saquear y sojuzgar regiones enteras en el

mundo a plazos centenarios. La contracara de esta sed imperialista ha sido, y

es, la de gobiernos que, en connivencia, se han valido de esta herramienta con

fines cortoplacistas, que nada han tenido que ver con el bienestar de los

pueblos, sino como forma de sostenimiento gubernamental.

La asimetr铆a se torna evidente,

de un lado los grandes capitalistas bajo la sombra de siglas como el FMI o

eufemismos como 鈥渇ondos buitres鈥, y del otro millones de pobres que

posiblemente nunca han visto un billete de d贸lar en su vida. Esa distancia es

tal que hasta es dif铆cil muchas veces entender que algo que se presenta tan

alejado, con cifras que son imposibles de dimensionar nos afecte en nuestro d铆a

a d铆a. C贸mo es que esas decisiones 鈥搕anto de contraer deuda como de pagarla-

son tomadas en nuestro nombre y para beneficio de que otros generen tal

situaci贸n social. Esa relaci贸n se hace incluso m谩s difusa cuando se disfraza de

progreso, de desarrollo, de soberan铆a, de honra, etc. A tal punto que esas

decisiones son anunciadas como algo positivo, como logros y esperanza, a la par

que se negocian condiciones de ajuste y precarizaci贸n. Esto es posible

analizarlo cuando vemos la historia de Latinoam茅rica y nuestro pa铆s, pero c贸mo

vamos a aprender de historia si la educaci贸n p煤blica cada vez est谩 m谩s

desfinanciada, y muchas veces con la excusa de bajar el d茅ficit para pagar la

deuda! El c铆rculo es perfecto. Casi perfecto porque tan vieja como la deuda

externa, es la lucha organizada de los y las de abajo que ha denunciado y

resistido las consecuencias de este nefasto mecanismo.

Dicho esto, nos toca se帽alar lo

obvio. La situaci贸n econ贸mica en el pa铆s es sumamente compleja, por no decir

catastr贸fica para los sectores populares. En los hechos los n煤meros se asemejan

a las condiciones sociales del 2001. La creciente inflaci贸n (que lleg贸 a un 52%

interanual), los sueldos que no recuperan nada del poder adquisitivo perdido

(especialmente los trabajadores informales, de servicios y del sector p煤blico),

la desocupaci贸n o empleo precario que afecta a una parte muy importante de la poblaci贸n,

la constante suba en impuestos y servicios, un salario m铆nimo vital y m贸vil que

tambi茅n se qued贸 atr谩s de la inflaci贸n, el incremento descomunal del valor de

los alquileres que la nueva ley indirectamente propici贸, son algunas de las

consecuencias m谩s palpables de la salvaje faena capitalista en Argentina.

Pero a este marco sumamente grave,

hay que agregar un elemento m谩s. La inclaudicable disposici贸n del gobierno

nacional de 鈥渉onrar鈥 la deuda externa del pa铆s, que en este momento escala a 44.000

millones de d贸lares. En lo que va del a帽o, esta disposici贸n ya se llev贸 26.396

millones de d贸lares, una cantidad que es mayor que el saldo efectivo del

comercio exterior. En este sentido, no hay que dejar de se帽alar que las

ganancias empresariales, lejos de haber disminuido en 2020/2021, se incrementaron

llamativamente, incluso superando el crecimiento de la actividad econ贸mica, aprovechando

el contexto de pandemia para reducir las plantas de personal o subcontratar

trabajadores, en definitiva, para maximizar sus ganancias.

En este contexto el presidente y

su equipo la semana pasada estuvieron participando de la cumbre del G20.

Gestionando y preparando c贸mo van a continuar los pagos. Muy atr谩s quedan las

promesas de campa帽a del Frente de Todos cuando plantearon terminar con la

dependencia al FMI. No solamente los vencimientos de fines de a帽o son impagables,

sino los 20.573 millones de d贸lares que corresponden a 2022; los 20.677

millones de 2023 y los 6.828 millones en

2024. Sin dudas, todas las negociaciones que estuvo procurando entablar el

gobierno nacional ser谩n a costa de las condiciones de vida de las y los de

abajo. Si bien la ret贸rica indica lo contrario, el gobierno nacional tiene una

clara disposici贸n para realizar el Programa Econ贸mico Sustentable que exige el

FMI para considerar una refinanciaci贸n. Esto no es otra cosa que un nuevo plan de

ajuste, que va a atacar directamente las condiciones de vida y trabajo de gran

parte de la poblaci贸n. Cuidando el bolsillo de los sectores empresariales y

condenando a las y los de abajo a la pobreza y exclusi贸n. En este punto, es

notorio como el enfrentamiento ret贸rico entre oficialismo y oposici贸n se acaba

cuando hay que preparar los planes de pago de la deuda.

Desde el

anarquismo organizado creemos que tenemos que estar preparados, en nuestros

espacios de organizaci贸n social como son los gremios, lugares de estudio y organizaciones

barriales para resistir esta nueva arremetida ajustadora. No hay que dejar

pasar ninguna medida que vaya en perjuicio de las condiciones de vida y trabajo

del pueblo. La solidaridad de clase y la unidad de los sectores en lucha ser谩n

clave para poner un freno a las pol铆ticas de ajuste que no son impuestas solo por

el FMI sino por el mismo gobierno nacional. En este sentido, la independencia

de los sectores populares de los partidos pol铆ticos y gobiernos es indispensable,

la 煤nica forma de defender nuestros intereses es con independencia de clase. En

este marco, el inter茅s de los de arriba es perpetuarse en el poder, el nuestro

sobrevivir. No hay ninguna deuda sino la que existe con nuestras hermanas y

hermanos de clase. Es momento de resistir, y de organizarnos para enfrentar los

embates de los de arriba m谩s all谩 de cualquier distracci贸n electoral.

Por la construcci贸n de un pueblo

fuerte!

Federaci贸n Anarquista de

Rosario