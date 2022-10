–

En Villa Ballester naci贸 la primera cooperativa de trabajadores que se dedican al delivery, y en 鈥淟o raro pas贸 despu茅s鈥 (viernes 22hs), Sebasti谩n y el resto del equipo entrevistaron a Pablo G贸mez (representante de TRU Cooperativa). Dentro de las infidencias habituales en algunas entrevistas, Pablo cont贸 al aire que pidi贸 a la producci贸n realizar la entrevista llegando al final del programa porque estuvo trabajando hasta pasadas las 23 de la noche: 鈥渟i hablamos de expansi贸n, nuestra idea es expandirnos en San Mart铆n. La idea de este plan, de este proyecto de trabajo, es que cada municipio forme con los repartidores de su municipio su cooperativa de trabajo鈥. Por Radio At贸mika.



Pablo G贸mez cuenta que la cooperativa trat贸 de vincularse con todo el mundo, pero que encontraron en la UTEP un paraguas y una contenci贸n que ayud贸: 鈥淭RU se construye a partir de la precarizaci贸n, que se hizo mucho m谩s fuerte con las aplicaciones. Si bien esto del delivery empez贸 a surgir en los 鈥90 con el videoclub, la pizzer铆a鈥ntes era con el local, osea que ten铆as un patr贸n mal que mal. Si bien el trabajo nunca fue regulado (no es una profesi贸n, nunca fue visto de esa manera), ahora con la aplicaci贸n se precariz贸 a煤n m谩s. Entonces, viendo que est谩 muy verde la posibilidad de sindicalizar a los trabajadores, encontramos en el corporativismo una manera de poder tener nuestro trabajo y hacerlo nosotros d铆a a d铆a鈥.

Pablo tambi茅n cont贸 su experiencia, que sirve de ejemplo para entender que pese a los cambios generacionales, hay t贸picos vinculados al empleo que todav铆a no han cambiado: 鈥淓l delivery es generalmente el primer trabajo de los j贸venes. De chiquito me dedicaba a esto, 14 o 15 a帽os ten铆a. Trabaj茅 en una farmacia鈥. En pandemia, teniendo cerrada su pyme recientemente, Pablo estaba trabajando con Uber y r谩pidamente decidi贸 volver y anotarse en PedidosYa: 鈥渆s un trabajo que me gusta hacer. Lo deje de hacer por una cuesti贸n familiar. Andar arriba de una moto teniendo nenes chiquitos鈥︹

Dentro de la parte que especifica los or铆genes de esta idea de uni贸n organizada entre repartidores, hubo un rol fundamental (y accidental quiz谩s) de la estructura de las app: 鈥淟a que nos abri贸 la puerta de alguna manera fue la aplicaci贸n porque con la aplicaci贸n pudimos conocer a los empleados, due帽os de locales, y a formar un v铆nculo. Hubo problemas, ellos tambi茅n tienen su venta particular, y la aplicaci贸n le saco sus repartidores entonces se encontraban en esa situaci贸n de decirte (por ejemplo) 鈥樎縩o me llevas un pedido m铆o? Yo te lo pago y cuando volv茅s haces el de PedidosYa鈥 y as铆 se empez贸 a formar un v铆nculo, una confianza鈥.

鈥淓l beneficio ac谩 es que va a ser tratado como una persona y no como un empleado. Eso es fundamental porque va a ser parte. Dentro de poco ya vamos a tener ART, todos cobramos lo mismo, no tenemos ranking. Si queremos aumentar, no le tenemos que decir a un patr贸n si nos aumenta o no. Tratamos de aumentar nosotros siempre pensando tambi茅n en el cliente 驴no? Pero el precio lo ponemos nosotros. Se construye entre los tres: el comercio, los repartidores y el vecino. Buscamos un precio que el vecino pueda pagar, y no que pague el precio de PedidosYa. Ellos tienen todo el negocio: la venta y el repartidor. Entonces te cobran la comisi贸n y el env铆o. Nosotros desde TRU cobramos solamente el env铆o adem谩s del precio鈥 explica el entrevistado, dando un pantallazo general de lo que representa ese m茅todo de trabajo precarizado, en contraste con lo que puede ofrecer TRU.

