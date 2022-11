–

El domingo 20 de noviembre de 2022 falleci贸 Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo. Para el n煤mero #50 de la Crisis de entonces, en enero de 1987, ella escribi贸 este texto, casi un manifiesto contra la democracia gris, esa que necesitaba aplacar la rebeli贸n. 芦No nos interesa que el doctor Alfons铆n nos comprenda, nos interesa que respete a nuestros hijos, porque si 茅l est谩 en ese sill贸n es porque ellos dieron su juventud y su vida enfrentando a los asesinos. Nosotros somos los encargados de que as铆 sea: las Madres, los compa帽eros militantes y los que siguen este camino de reivindicaci贸n de su lucha. El 煤nico pobre muchacho es el Presidente, que est谩 postrado ante los Estados Unidos. Tambi茅n dijo el doctor Alfons铆n que cuando se habla de amnist铆a se miente, pero el 煤nico que miente es 茅l porque 茅sta es una ley de amnist铆a descarada, por m谩s vueltas que le den. Nosotras vamos a seguir caminando y peleando como siempre. No va a haber punto final mientras haya compa帽eros militantes que acompa帽en en esta plaza a los pa帽uelos blancos禄, expresaba. Por Revista Crisis.

Por Hebe de Bonafini

Las Madres, desde que asumi贸 el radicalismo, le venimos anunciando al pueblo qu茅 es lo que iba a pasar si nos qued谩bamos esperando lo que el gobierno promet铆a. Muchos afirmaron que las madres no entend铆amos nada, que no sab铆amos de pol铆tica; que hab铆a que esperar y que le ten铆amos que firmar un cheque en blanco al Presidente. Las Madres no quisimos firmar porque est谩bamos convencidas de que los represores iban a ser perdonados. A nuestros hijos se los llevaron por la complicidad de los partidos pol铆ticos; eso no lo tenemos que olvidar.

El doctor Alfons铆n acaba de decir: 芦Me explico el dolor de los familiares, lo hago cabalmente, aunque desde luego no comparto el criterio de quienes tomados por ese dolor, quiz谩s hayan asumido las mismas ideas de los pobres muchachos禄. Nuestros hijos no eran pobres muchachos.

No nos interesa que el doctor Alfons铆n nos comprenda, nos interesa que respete a nuestros hijos, porque si 茅l est谩 en ese sill贸n es porque ellos dieron su juventud y su vida enfrentando a los asesinos. Nosotros somos los encargados de que as铆 sea: las Madres, los compa帽eros militantes y los que siguen este camino de reivindicaci贸n de su lucha. El 煤nico pobre muchacho es el Presidente, que est谩 postrado ante los Estados Unidos.

Tambi茅n dijo el doctor Alfons铆n que cuando se habla de amnist铆a se miente, pero el 煤nico que miente es 茅l porque 茅sta es una ley de amnist铆a descarada, por m谩s vueltas que le den.

La Asociaci贸n Madres de Plaza de Mayo no ha ido a ver a ning煤n diputado ni a ning煤n senador. M谩s a煤n, por la radio, noches pasadas, yo he dicho que el senador Gass no merece ser padre del hijo que tuvo, porque ha tenido un hijo muy valiente que fue asesinado por la dictadura, luchando por construir un mundo mejor, cosa que no repite el senador.

El doctor Alfons铆n afirm贸 en otro p谩rrafo: 芦Paramos en el presente para que la justicia haga lo que tiene que hacer, hay que mirar hacia adelante, unirnos y abrazarnos鈥β La justicia que hay no sirve, porque es una justicia burguesa, hecha para los burgueses y por los burgueses. Nosotras estamos convencidas de que debemos mirar para adelante, claro que s铆; por eso enfrentamos a la feroz dictadura y no abajo de la cama, como dijo el doctor Alfons铆n impunemente. La enfrentamos en plena Plaza de Mayo, donde a 茅l nunca lo vi compartiendo las luchas y los peligros. Por eso queremos mirar para adelante junto con todos, con esos j贸venes a los que 茅l est谩 preparando como nuevas v铆ctimas de la represi贸n, acus谩ndolos de ultras. Creo que el 煤nico ultra es 茅l, ultra antidemocr谩tico, pues no permite criticas ni disenso.

Habla de que quiere justicia y no el pared贸n. Ninguna de nosotras quiere el pared贸n, porque no hay mejor pared贸n que 30 a帽os de prisi贸n y a 茅l le falta hombr铆a para hacer que los genocidas paguen sus culpas debidamente, d铆a a d铆a.

El nuevo verso de los radicales es preguntar si tenemos odio. Yo les pregunto a los que dicen que no hay que tener odio, si despu茅s de ver c贸mo fusilaban a nuestros hijos cobardemente, c贸mo los violaban y torturaban, c贸mo los asesinaban de rodillas y con los ojos vendados, si despu茅s de todo esto alguien puede no tener odio. Quien diga que no, es un falso y un hip贸crita.

El doctor Alfons铆n expres贸 finalmente todo lo que sent铆a desde el primer momento. Lo que premeti贸 en su campa帽a electoral fue falso: fueron mentiras para ganar votos. 脡l est谩 dispuesto a pagar todo el costo pol铆tico necesario, de la misma manera que piensa pagar la deuda externa: postrado ante Norteam茅rica, comprometido con la pol铆tica de dominaci贸n.

Por eso dice que va a pagar el costo, porque 茅l ya se comprometi贸 cuando hablaba del pacto Militar-Sindical: s贸lo que se olvid贸 de agregar que era Militar-Sindical-Radical el verdadero pacto. Por eso estamos ahora endeudados. con salarios de hambre, con cuerpos especiales preparados para reprimir y con leyes que entre gallos y medianoche otorgan la impunidad.

Nosotras vamos a seguir caminando y peleando como siempre. Igual que enfrentamos el documento final de la dictadura, que nos hizo movilizar con m谩s fuerza, ahora lo haremos con la ley radical. No va a haber punto final mientras haya compa帽eros militantes que acompa帽en en esta plaza a los pa帽uelos blancos. Cuando las Madres no est茅n m谩s, deben ser el reaseguro para que otros puedan caminar alguna vez en libertad, sobre todo con el proyecto que ten铆an nuestros hijos que era, precisamente, lo contrario de lo que dijo Alfonsin respecto a que negaban la dignidad del hombre.

Nuestros hijos jam谩s lucharon por causas innobles ni por ambiciones personales: le ense帽aron al pa铆s qu茅 es la solidaridad, la comprensi贸n y el compartir todo lo que se tiene. En cambio, esto nunca se ve en los que nos gobiernan, que son los 煤nicos que se aumentan los sueldos que tienen viviendas privilegiadas y siempre est谩n listos para obtener las prebendas y los beneficios que les da el poder ejercido sin decencia. Justamente todo lo opuesto de lo que quer铆an nuestros hijos, que siguen siendo el espejo que desnuda la prostituci贸n de la casta gobernante.

