La historia desconocida del tren republicano que salvÓ la vida a mÁs de mil soldados

El golpe de Estado hab铆a fracasado en Catalunya. Superados los primeros d铆as desde aquel 18 de julio insurreccional, la guerra se tornaba una realidad a tenor de lo sucedido en otras regiones del pa铆s. En la capital catalana, al igual que en Madrid, la sublevaci贸n fracas贸, y partidos pol铆ticos y sindicatos se prestaron raudos a organizar la defensa de la leg铆tima Rep煤blica. El primer objetivo de las columnas milicianas que partieron de Barcelona fueron las tres capitales de provincia aragonesas, donde los combates se recrudecen al principio de la contienda. Centenares de combatientes caen heridos a kil贸metros de los hospitales en los que les pueden tratar: ah铆 comienza la historia del tren medicalizado n煤mero 20, el 煤nico preparado quir煤rgicamente y que lleg贸 a salvar la vida de un millar de combatientes.

Los trenes hospital no se diferenciaban demasiado de uno de viajeros en su est茅tica: 鈥淟o que hicieron fue modificar los vagones, que en lugar de asientos ten铆an literas, aunque s铆 dejaron algunas zonas para aquellos heridos en las extremidades o en la cabeza que pod铆an viajar sentados鈥, relata Carles Hervas, el historiador que ha glosado la haza帽a en diferentes publicaciones acad茅micas. Al poco tiempo de constituirse estos trenes hospital, la idea original metamorfose贸 buscando una nueva utilidad para los convoyes. As铆 aparecieron los trenes que no solo trasladaban a los heridos desde el frente de batalla a los hospitales de la retaguardia sino que les trataban quir煤rgicamente

El nombre propio de esta historia es Rafael Pulido Cuch铆, un m茅dico barcelon茅s nacido en 1911 y que prestaba sus servicios en el Hospital Cl铆nico de Barcelona hasta que fue llamado a filas. Pulido, al frente del tren del que m谩s se sabe gracias a sus documentos guardados en un caj贸n, ha sido clave en la historiograf铆a para documentar esta realidad de la Guerra Civil

鈥溍塴 guardaba absolutamente todo, con unos informes m茅dicos de cada uno de sus pacientes extremadamente exhaustivos鈥, relata Hervas. De esta forma, sabemos que en el tren quir贸fano se instal贸 una mesa de operaciones, una autoclave de esterilizaci贸n, una l谩mpara, armarios para guardar el instrumental. Todo ello 鈥渃onsegu铆a reproducir con absoluta fidelidad un quir贸fano de un centro sanitario fijo鈥, apunta el historiador, quien reproduce los primeros viajes del tren: 鈥淟os primeros meses viaj贸 hacia Arag贸n, pero despu茅s, con la evoluci贸n del conflicto, se traslad贸 a Belchite, en el verano de 1937鈥.

Salvando vidas a lo largo de los frentes

El doctor Pulido, un cirujano militarizado a consecuencia de la guerra, se convirti贸 en el director del tren y del equipo quir煤rgico, engrosando as铆 las filas de la sanidad militar. Con 茅l, varios m茅dicos, practicantes y soldados enfermeros. 鈥淒esde Belchite fueron a la batalla de Teruel, y de ah铆 volvieron a la ofensiva que rompe el frente de Arag贸n y es el inicio de los primeros ataques contra regiones catalanas por parte del bando sublevado durante la primavera de 1938鈥, agrega el historiador catal谩n. M谩s tarde, el periplo contin煤a y se sit煤a, a finales de julio de ese mismo a帽o, en la zona del Ebro

La zona de esta 煤ltima parada ten铆a una particularidad, pues en ella desembocaba el t煤nel L鈥橝rgentera, de unos cinco kil贸metros, que durante muchos a帽os fue el m谩s largo de la red ferroviaria espa帽ola. 鈥淓sto permiti贸 que el tren quir贸fano se instalara en una de las v铆as, aparcado y resguardado de los ataques a茅reos, mientras que por la otra pod铆an circular tanto los trenes que tra铆an heridos del frente como aquellos que les evacuaban hacia Barcelona una vez que hab铆an sido atendidos en el tren quir贸fano鈥, desarrolla el investigador. La siguiente parada fue Manresa, hasta enero de 1939, cuando el tren retrocede hasta la capital catalana, donde Pulido vive la ca铆da de la regi贸n a manos de las fuerzas sublevadas

Depuraci贸n en la inmediata posguerra

鈥淐omo todos los m茅dicos que sirvieron en el ej茅rcito republicano, Pulido fue sometido a un proceso de depuraci贸n. Seg煤n los avales que pod铆as presentar a tu favor, y a veces dependiendo de la suerte del tribunal, pod铆as recibir un mayor o menor castigo鈥, explica Hervas. En este caso, el practicante veintea帽ero que estuvo al frente del tren republicano perdi贸 su plaza ganada por concurso en el Hospital Cl铆nico, cuya desposesi贸n le oblig贸 a dedicarse a la medicina privada.

A lo largo de sus trayectos, el tren quir煤rgico nunca sufri贸 ning煤n ataque del enemigo, a diferencia de lo que ocurri贸 con algunos otros trenes medicalizados que fueron bombardeados en la retaguardia. 鈥淣o serv铆a de nada llevar una gran cruz blanca pintada en el techo para que se viera que se trataba de un transporte de heridos y enfermos. Los que bombardeaban no ten铆an mucho esto en cuenta y s铆 que sucedieron algunas masacres鈥, profundiza el propio historiador. 脡l es quien con mayor minuciosidad ha documentado todos los escritos, informes e informaci贸n que el doctor Pulido leg贸 a su hijo: 鈥淭ambi茅n guardaba las 贸rdenes de desplazamiento y los nombramientos, el inventario de todo el material del que dispon铆a el tren, y por eso podemos conocer casi todo lo que ocurri贸鈥, afirma.

La carpeta que atesora el pasado

Ya hab铆a terminado la Guerra Civil cuando Pulido decidi贸 meter todo eso en un caj贸n. Pasaron d茅cadas y d茅cadas hasta que entreg贸 la carpeta con toda la documentaci贸n a su hijo, antes de fallecer en 2002. Al tiempo, dichos papeles llegaron a Victoria Pulido: 鈥淵o no sab铆a absolutamente nada de todo esto, pero cuando vi la importancia que ten铆a pens茅 que deb铆a estudiarlo el departamento de Historia del Colegio de Medicina de Barcelona鈥, afirma a P煤blico la hija del protagonista, tambi茅n m茅dica como 茅l. A ella, en casa, siempre le hab铆an dicho que no se metiera en pol铆tica, que no fuera a manifestaciones en un tiempo en que su facultad estuvo cerrada varios meses debido a las protestas por aquel primaveral mayo del 68. No pod铆a imaginarse qui茅n hab铆a sido ni qu茅 hab铆a hecho su padre.

La carpeta donde Rafael Pulido guard贸 las hojas operatorias y una muestra de las mismas. 鈥 Cedida por la familia

En esa carpeta antigua de oficinista de color marr贸n encontraron decenas de hojas mecanografiadas en las que se describ铆an a todos los pacientes atendidos en el tren hospital n煤mero 20: 鈥淓stamos hablando casi de un chaval con menos de 30 a帽os que, minuciosamente, registraba el nombre del herido, apellidos, categor铆a dentro del Ej茅rcito y si pertenec铆a a las Brigadas Internacionales, al Ej茅rcito republicano o al franquista, porque 茅l atend铆a a cualquiera que cayera en sus manos鈥, relata la misma Victoria.

En esas hojas, adem谩s, a帽adi贸 el lugar del enterramiento de aquellos que no consegu铆an sobrevivir. 鈥淵o no s茅 c贸mo lo pudo hacer porque realizaba hasta 20 intervenciones en un d铆a鈥, apuntilla la hija, quien recalca que ella no tuvo noticias de tama帽a empresa durante tanto tiempo porque 鈥渟e consigui贸 que los j贸venes nacidos a partir de los a帽os 50 fueran apol铆ticos en su mayor铆a y no se interesaran por estas cuestiones鈥.

El proceso de depuraci贸n al que se enfrent贸 el doctor Pulido tampoco era conocido por su familia, pero gracias a los papeles guardados en aquel momento por el propio afectado, Victoria ha sabido que un aval que ayud贸 a su padre durante el proceso judicial fue el de la portera del edificio en el que viv铆an. Esto es lo que dijo aquella se帽ora el preguntarle las autoridades por el, en ese momento, investigado: 鈥El doctor Pulido es una buena persona porque escucha Radio Nacional鈥.

El motivo del silencio

La propia Victoria aporta algo m谩s de informaci贸n de los 煤ltimos momentos de su padre el frente del tren quir贸fano: 鈥淐uando terminaba la guerra recibi贸 贸rdenes de llevar el tren a Francia, pero 茅l desobedeci贸 y lo traslad贸 a Barcelona. Se lo devolvi贸 a los mandos franquistas que estaban ya all铆 y se march贸 a casa de su padre, mi abuelo鈥. Poco despu茅s, la radio exhortaba a todos aquellos oficiales que hab铆an luchado en el bando republicano a que se presentaran en las comisar铆as correspondientes. 脡l, capit谩n m茅dico por aquel entonces, hizo caso al consejo de su padre y no se present贸. Adem谩s, quemaron su uniforme para dejar el menor rastro posible, aunque nada fue suficiente para que no se enfrentara al tribunal militar que lo juzg贸.

Aquel fuego que destruy贸 sus simb贸licos galones recorri贸 el tiempo, ahora por unas v铆as de silencio y pretendido olvido. 驴Por qu茅 nunca habl贸 de su pasado? 鈥淓sa es la pregunta que todos nos hacemos y no encontramos respuesta, porque lo pod铆a haber hecho una vez terminada la dictadura鈥, responde Hervas. De todos modos, desde su punto de vista s铆 se pueden encontrar ciertas explicaciones a la cuesti贸n. Una de ellas es que aunque sali贸 m谩s o menos bien parado de su proceso de depuraci贸n, no quisiera hacer propaganda de ello. Otra, tan posible como la anterior, es que quiso evitar que sus documentos fueran una especie de delaci贸n para con los combatientes que hab铆a tratado durante esos tres a帽os, 鈥減ues dar a conocer la lista de los soldados heridos equival铆a a poner nombres y apellidos a aquellas personas susceptibles de ser represaliadas por el hecho de haber combatido contra los franquistas鈥, finaliza el investigador.