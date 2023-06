–

Introducci贸n

La historia es un campo de batalla m谩s, de los muchos que existen en la guerra de clases. No se trata s贸lo de recuperar la memoria de las luchas de clase del pasado, sino tambi茅n del combate por la historia desde el punto de vista revolucionario, esto es, desde el punto de vista de la defensa de los intereses hist贸ricos del proletariado, que no puede ser otro que el de la TEORIZACI脫N de las experiencias hist贸ricas del movimiento obrero internacional. Ni la econom铆a, ni la literatura, ni el cine, ni la pol铆tica, ni la historia, ni cualquier campo de la cultura son neutrales, ni pueden serlo nunca, en una sociedad dividida en clases, porque son un despiadado campo de batalla.

Estamos hablando de la comprensi贸n y de la defensa de los intereses hist贸ricos del proletariado, aqu铆 y en Pek铆n, en Par铆s y en Per煤, en New York y en Senegal, en todas partes. Estamos hablando de los intereses hist贸ricos del proletariado de hoy, de ayer, y del futuro, hasta su extinci贸n como clase. Estamos hablando de nuestra historia (proletaria): real y materialista; enfrentada a su historia (burguesa): falsificada, falsificadora e idealista.

No se trata s贸lo de recuperar la memoria de los vencidos en la Guerra civil, ni de homenajear a los represaliados por el franquismo, ni de colocar placas o erigir monumentos, o establecer lugares de culto y memoria, ni siquiera de desmentir las aberraciones ideol贸gicas de la derechona (tipo historiograf铆a neofranquista de P铆o Moa y C茅sar Alcal谩), o las componendas justificadoras de la refundaci贸n democr谩tica de la izquierdona (tipo historiograf铆a liberal de un 脕ngel Vi帽as o la neoestalinista de un Ferran Gallego y un Jos茅 Luis Mart铆n), ni mucho menos los disparates independentistas y nacionalistas de un Miquel Mir o un Gonzalo Berger鈥

La indigencia intelectual de algunos descerebrados, con ordenador y web privados con los que difundir sus memeces, en ocasiones fundadores de partidos o Internacionales de un par de miembros, no se merece ning煤n comentario. m谩s all谩 de su confuso, disparatado e ilimitado corta y pego de las sacrosantas obras completas de Marx-Engels-Lenin-Trotsky-Mao o de las obras escogidas de Bakunin-Kropotkin-Malatesta-Zerzan-Chomsky-Bookchin. Tampoco se trata de fabricar supermanes o 铆dolos proletarios, ni de proseguir la historia palaciega de reyes contra nobles, ahora como c贸mic de buenos y heroicos l铆deres obreros contra malos dirigentes traidores, como hacen puerilmente algunos brillantes plagiarios, metidos a cuentistas. Es mucho m谩s importante que todo eso, que, a fin de cuentas, se resume en justificar los asesinatos de la guerra de exterminio de los franquistas; o bien en santificar y ensalzar la 鈥済loriosa y terrible鈥 derrota de los antifascistas (entre los que se incluye a los anarcosindicalistas).

No se trata de adorar viejos mitos, se llamen Lenin, Nin o Durruti y Amigos de Durruti, o de levantar altares donde consagrar y ungir nuevos h茅roes, ya sean Balius, Bordiga o 鈥Bilan鈥. Es m谩s importante se帽alar sus errores, que los tuvieron, o descubrir sus deficiencias, que fueron las del movimiento revolucionario de su 茅poca. El mito de Lenin, Nin o Durruti no nos sirve para nada, sus deficiencias y sus equivocaciones s铆, porque nos ense帽an algo. Los mitos de ayer son nuestras cadenas de hoy; desvelar sus errores nos permite avanzar m谩s all谩 de donde ellos fracasaron.

Pensar o escribir la historia es tan importante y tan sencillo como sacar las lecciones de la Guerra de Espa帽a, que ata帽en a la alternativa revolucionaria del proletariado, en 1936. O, dicho de otra forma, se trata de teorizar las experiencias hist贸ricas del proletariado 驴Por qu茅?: porque el proletariado s贸lo puede aprender de su propia experiencia, de sus luchas, ya que no tiene m谩s escuela que el laboratorio hist贸rico. No otra cosa es el marxismo o el bakuninismo: la teorizaci贸n de las experiencias hist贸ricas del proletariado, y de su existencia como clase explotada en el capitalismo. Aunque es muy posible que haya quien crea que marxismo son los escritos sagrados de un individuo genial, que vivi贸 en el siglo diecinueve, y no su m茅todo de an谩lisis, fundamentado en el protagonismo y las experiencias del proletariado en su 茅poca. Aunque es muy posible que haya quien crea que anarquismo son los escritos sagrados de un individuo genial, Bakunin, que vivi贸 en el siglo diecinueve, o de Kropotkin, fallecido en febrero de 2021, y no las experiencias del proletariado en la lucha por su autoemancipaci贸n.

驴Qu茅 lecciones pueden extraerse de la Guerra civil?:

1.- El Estado capitalista, tanto en su modalidad fascista como en su modalidad democr谩tica, debe ser destruido. El proletariado no puede pactar con la burgues铆a republicana (o democr谩tica) para derrotar a la burgues铆a fascista, porque ese pacto supone ya la derrota de la alternativa revolucionaria, y la renuncia al programa revolucionario (y a los m茅todos de lucha) del proletariado, para adoptar el programa de unidad antifascista con la burgues铆a democr谩tica, en aras de ganar la guerra al fascismo.

2.- El programa revolucionario del proletariado pasa por la internacionalizaci贸n de la revoluci贸n, la socializaci贸n de la econom铆a, sentar las s贸lidas basas para la supresi贸n del valor y del trabajo asalariado en un 谩mbito mundial, direcci贸n de la guerra y de las milicias obreras por el proletariado, organizaci贸n consejista de la sociedad y dictadura del proletariado sobre las capas sociales burguesas y peque帽o-burguesas, para aplastar la segura respuesta armada de la contrarrevoluci贸n. La organizaci贸n no es solo un programa, sino su defensa por parte de individuos movidos por la pasi贸n revolucionaria. La principal conquista te贸rica de Los Amigos de Durruti afirma el car谩cter totalitario de la revoluci贸n proletaria. Es totalitaria, esto es; total, porque ha de darse en todos los campos: social, econ贸mico, pol铆tico, cultural鈥, y en todos los pa铆ses, superando todas las fronteras nacionales, y es adem谩s autoritaria, porque se enfrenta militarmente al enemigo de clase.

3.- La ausencia de una vanguardia revolucionaria, capaz de defender el programa hist贸rico del proletariado, fue determinante, porque permiti贸 que todas las organizaciones obreras asumieran el programa burgu茅s de unidad antifascista (unidad sagrada de la clase obrera con la burgues铆a democr谩tica y republicana), con el objetivo 煤nico de ganar la guerra al fascismo. Las vanguardias revolucionarias que surgieron durante la Guerra civil, lo hicieron tarde y mal, y fueron aplastadas en su intento, apenas esbozado, de presentar una alternativa revolucionaria, capaz de romper con la opci贸n burguesa entre fascismo y antifascismo.

Conciencia de clase y vanguardia revolucionaria

En realidad, la conciencia de clase es un producto de la lucha de clases, determinado por el antagonismo de los intereses materiales, y el desarrollo de esa conciencia es paralelo al de la lucha de clases. La vanguardia revolucionaria no puede surgir en un per铆odo contrarrevolucionario. La clase obrera es revolucionaria, o no es nada. La vanguardia es un producto dial茅ctico del desarrollo de la conciencia de clase y, por consiguiente, un factor activo en ese proceso. La organizaci贸n de los revolucionarios surge como una necesidad en el desarrollo de la conciencia de clase. Aunque la vanguardia y la clase est谩n en relaci贸n org谩nica, y son complementarios, no son id茅nticos, no deben confundirse. La organizaci贸n de los revolucionarios es la expresi贸n m谩s alta de la conciencia de clase del proletariado, tanto pol铆tica como hist贸ricamente. Los distintos grupos de afinidad y las diversas organizaciones son s贸lo una parte de la clase, y precisamente aquella que analiza con mayor claridad la situaci贸n. M谩s sencillo a煤n: el grupo de vanguardia no es otra cosa que la necesaria organizaci贸n de los revolucionarios; y por eso mismo, en una situaci贸n revolucionaria aparecer谩n distintas organizaciones, vanguardias o grupos del proletariado.

La diferencia fundamental entre las opciones pol铆ticas de materialistas e idealistas radica en la distinta concepci贸n de la naturaleza de la vanguardia revolucionaria y de sus funciones. Para los materialistas los diversos grupos formales de vanguardia son factor, pero tambi茅n producto de la historia. Para los idealistas esos grupos son un factor para cambiar la sociedad y la historia, pr谩cticamente ajenos a la situaci贸n social e hist贸rica inmediata; las vanguardias son sobre todo la voluntad de sus militantes. De ah铆 el determinismo esencial de los materialistas y el voluntarismo de los idealistas.

En 鈥淟a Ideolog铆a alemana鈥 se define al comunismo como 鈥el movimiento real que suprime el estado de cosas existentes鈥, que sit煤a la conciencia revolucionaria en la existencia de una clase revolucionaria y que define expl铆citamente la conciencia revolucionaria como una emanaci贸n hist贸rica del proletariado explotado. La continuidad con las 鈥Tesis sobre Feuerbach鈥, donde se dice que los educadores deben tambi茅n ser educados, es tambi茅n evidente. En ambos trabajos Marx rechazaba ya a todos los 鈥渟alvadores鈥 del proletariado, a todos quienes creen que la conciencia comunista es aportada a los humildes obreros desde fuera de la clase obrera, por intelectuales y h茅roes, que nadie necesita.

Recapitulemos, pues, subrayando el car谩cter eminentemente pedag贸gico y ejemplar de la vanguardia (o de la nebulosa de los grupos de afinidad) como organizaci贸n de los revolucionarios, que surge del seno del proletariado, y m谩s concretamente de su necesidad de teorizar las experiencias revolucionarias de la lucha de clases, pasadas o en curso.

La fuerza de esa conciencia, en las clases peligrosas y subordinadas, es continuamente obstaculizada por el peso de las ideolog铆as de la clase dominante, que en cualquier campo cultural, incluido el de la historia, dispone de todos los recursos del Estado, de la instituciones acad茅micas y universitarias, de la prensa y medios de comunicaci贸n, de las empresas editoriales, de los intelectuales org谩nicos, de los canales de publicidad y distribuci贸n, librer铆as, etc茅tera, etc茅tera, para imponer, en el caso de la historiograf铆a, la versi贸n de la historia oficial como la 煤nica y 鈥渁ut茅ntica鈥 historia. Se pretende que aquello que la historiograf铆a ignora, ni existe, ni ha existido nunca. Si la historiograf铆a acad茅mica niega la existencia de una situaci贸n revolucionaria en la Espa帽a de 1936, llegar谩 un momento, desaparecida la generaci贸n que vivi贸 la guerra civil, en que eso ser谩 un dogma inapelable, con el perverso objetivo de velar un importante episodio de la historia revolucionaria del proletariado. Igual sucede en cualquier otro campo ideol贸gico y cultural. Existen, en Espa帽a, dos historiograf铆as burguesas, enfrentadas entre s铆, pero coincidentes en lo fundamental, esto es, en la defensa del Estado y de la sociedad capitalista. Son la historiograf铆a neofranquista y la neoestalinista-liberal. Incluso podr铆a ramificarse el estudio en subespecies, de tipo catalanista o republicana, siempre con el sagrado respeto debido al Estado y la sociedad capitalista. Unos, los estalinistas y liberales, optan por defender la democracia; otros, los neofranquistas, tambi茅n, aunque justifiquen la necesidad y val铆a hist贸rica del franquismo. Ambos impulsar铆an, en caso de peligro grave de los fundamentos democr谩ticos, o del Estado, el recurso al totalitarismo y la represi贸n del proletariado, y se unificar铆an en una misma escuela historiogr谩fica de 鈥渋deolog铆a dem贸crata, en defensa del capitalismo鈥.

Habr铆a, por supuesto, diferencias de matiz; y unos, los liberal-estalinistas, republicanos o socialdem贸cratas propondr铆an medidas represivas selectivas y transitorias; mientras otros, los neofranquistas y fascistas impondr铆an medidas represivas generalizadas y permanentes. Pero ambas facciones del capitalismo, tanto la derecha como la izquierda, coincidir铆an en la fundamental defensa democr谩tica y contrarrevolucionaria del sistema capitalista, mediante la brutal represi贸n del movimiento obrero revolucionario. Es muy posible adem谩s que, en un futuro no muy lejano, paro y depresi贸n econ贸micas mediante, se responda a esa profunda crisis econ贸mica, pol铆tica y social con un cambio de r茅gimen, de car谩cter republicano, en el que se comprometan todos los defensores del capitalismo, una vez superadas ya las obsoletas diferencias entre franquistas y antifranquistas, por alejamiento cronol贸gico respecto a la etapa de la guerra civil y de la dictadura franquista, con el objetivo com煤n de aplastar a los revolucionarios. En Espa帽a, esa desviaci贸n de las luchas anticapitalistas del proletariado en lucha antimon谩rquica (1931), antifascista (1936), o antifranquista (1976) es un recurso frecuente, que suele tener cierto 茅xito inicial, al menos en el campo ideol贸gico. Izquierda y derecha del capital se complementan siempre, como yunque y martillo, para aplastar al proletariado revolucionario.

La constituci贸n del proletariado en clase es un proceso hist贸rico de luchas, en las que el proletariado puede aparecer como una fuerza de apoyo a la burgues铆a revolucionaria; o progresista, en la lucha contra fuerzas socio-pol铆ticas feudales; pero tambi茅n puede surgir como fuerza destructiva del Estado burgu茅s, construyendo sus propios 贸rganos de poder obrero: los soviets en Rusia (1905 y 1917), los raters en Alemania (1919-1920) y los comit茅s-gobierno o comit茅s revolucionarios en Espa帽a (1936-1937).

La desaparici贸n del proletariado en la sociedad sin clases s贸lo puede ser una consecuencia de su constituci贸n en clase dominante; pero siempre ser谩 una hip贸tesis optimista, pero no inevitable, a la que cabe otra salida terrible: la barbarie.

La historia de la constituci贸n de la clase en partido hist贸rico del proletariado, antag贸nico al partido del capital, es la historia de los distintos partidos, organizaciones, sindicatos, la nebulosa libertaria, los consejos obreros, o los grupos y vanguardias formales del proletariado. Para algunos historiadores la revoluci贸n fracas贸 en 1936 porque no hab铆a partido (formal), lo cual es inexacto, porque el propio partido no es un elemento indeterminado. La revoluci贸n fracas贸, en la Espa帽a de 1936, porque el antagonismo entre el proletariado y la burgues铆a hispana no hab铆a sido, en los a帽os veinte y treinta, lo bastante intenso y consciente como para hacer surgir la constituci贸n formal del partido hist贸rico de la revoluci贸n proletaria y hacer posible la organizaci贸n consejista de la sociedad. Por otra parte, el proceso revolucionario mundial, iniciado en 1905, ya hab铆a sido derrotado internacionalmente en los a帽os veinte (aunque no lo hab铆a sido en Espa帽a).

Conocer, divulgar y profundizar en el conocimiento de la historia revolucionaria, negando las falacias y deformaciones que escribe la historiograf铆a burguesa, desvelando la aut茅ntica historia de la lucha de clases, escrita desde el punto de vista del proletariado revolucionario, es ya en s铆 mismo un combate por la historia. Combate que forma parte de las luchas de clases, como cualquier huelga salvaje, o el Manifiesto Comunista, la ocupaci贸n de f谩bricas, una insurrecci贸n revolucionaria, la nebulosa libertaria, La conquista del pan o El Capital. El proletariado, para apropiarse de su pasado, ha de combatir las visiones estalinista, liberal y neofranquista. El combate proletario por conocer su propia historia es un combate, entre otros muchos m谩s, de la guerra de clases en curso. No es puramente te贸rico, ni solamente pr谩ctico, porque forma parte de la propia conciencia de clase, y se define como teorizaci贸n de las experiencias hist贸ricas del proletariado.

El proletariado, para vencer, necesita una conciencia cada vez mayor, superior y m谩s aguda, de la realidad y de su devenir. S贸lo con una conciencia cr铆tica, elaborada en el estudio riguroso de las experiencias de sus luchas pasadas, podr谩 avanzar hacia sus objetivos. La conmemoraci贸n de la muerte de sus militantes, o de las masacres del proletariado, no puede ser jam谩s, para los revolucionarios, un acto religioso, o de homenaje y memoria. LO QUE IMPORTA ES EXTRAER LAS LECCIONES DE LAS SANGRIENTAS DERROTAS DEL PROLETARIADO, PORQUE LAS DERROTAS SON LOS JALONES DE LA VICTORIA.

El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su propia naturaleza de clase explotada, sin necesidad que nadie le ense帽e nada, porque necesita sobrevivir. Cuando el proletariado se constituye en partido del proletariado, enfrentado al partido del capital, necesita asimilar las experiencias de la lucha de clases, para tomar conciencia de 茅stas, apoyarse en las conquistas hist贸ricas, tanto te贸ricas como pr谩cticas, y superar los inevitables errores, corregir cr铆ticamente los fallos cometidos, reforzar sus posiciones pol铆ticas por medio de la toma de conciencia de sus insuficiencias y lagunas y completar su programa; en fin, resolver los problemas no resueltos en su momento: aprender las lecciones que nos da la propia historia. Y ese aprendizaje s贸lo puede hacerse en la pr谩ctica de la lucha de clases.

No existe una lucha econ贸mica y una lucha pol铆tica separadas, en departamentos estancos. Toda lucha econ贸mica es, a la vez, en la sociedad capitalista actual, una lucha pol铆tica, y al mismo tiempo una lucha por la identidad de clase. Tanto la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica, como la cr铆tica de la historia oficial, el an谩lisis cr铆tico del presente, el sabotaje o una huelga salvaje, son combates de la misma guerra de clases. Y en todos, y en cada uno de esos combates, se plantea la conciencia de clase, y el devenir de la clase en partido del proletariado (antag贸nico al partido del capital).

Sin teor铆a revolucionaria no hay revoluci贸n. Sin una teorizaci贸n de las experiencias hist贸ricas del proletariado no existe teor铆a revolucionaria, ni avance te贸rico. Entre la teor铆a y la pr谩ctica puede existir un lapsus de tiempo, tan largo como el de una etapa contrarrevolucionaria de varias d茅cadas, pero eso no significa una separaci贸n absoluta e insalvable entre teor铆a y pr谩ctica. El marxismo revolucionario es un m茅todo de an谩lisis de la realidad social e hist贸rica, que transforma el arma de la cr铆tica en la cr铆tica de las armas. LAS TEOR脥AS REVOLUCIONARIAS PRUEBAN SU VALIDEZ EN EL LABORATORIO HIST脫RICO. El partido del proletariado no es s贸lo un programa, sino su defensa por parte de individuos movidos por la pasi贸n revolucionaria, y organizados en diversos partidos, nebulosas y vanguardias de clase, que defienden distintas t谩cticas.

La visi贸n modernista y progre quiz谩s pueda aceptar que la historia del movimiento obrero, hoy, en Espa帽a, es un combate contra la historia oficial del mandarinato liberal-estalinista, o la demanda comercial neofranquista. Ese combate por la historia s贸lo terminar谩 cuando hayan desaparecido las clases, tras la victoria del proletariado, confundido ya con la humanidad. Lo que empez贸 como combate por la historia del proletariado, s贸lo puede culminar como historia del combate por el comunismo y la abolici贸n de todas las clases, previa extinci贸n del trabajo asalariado, de la ley del valor, de las fronteras nacionales, de todos los Estados, con sus ej茅rcitos y polic铆as. Y todo esto no hace m谩s que actualizar e ilustrar lo que ya escribi贸 Marx en La ideolog铆a alemana: 鈥渓a clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante鈥. Es decir, quien posee el poder econ贸mico dicta su historia, que adecuadamente falsificada e idealizada, es siempre la oficial y predominante. Esa sagrada historia burguesa oficial se cree y pretender ser, adem谩s, la 煤nica historia v谩lida, y por ello, mostrar谩 su elitista desprecio profesional y su ignorancia por la historia del proletariado. Sobre todo, su ignorancia.

Como dec铆a el Manifiesto trapero de Puigcerd谩. Combate por la historia:

鈥淐on la ignorancia, omisi贸n o minimizaci贸n de las connotaciones proletarias y revolucionarias que caracterizaron el per铆odo republicano y la guerra civil, la Historia Oficial consigue ponerlo todo del rev茅s, de forma que sus principales popes se imponen la tarea de reescribirlo todo, y consumar de este modo la expropiaci贸n de la memoria hist贸rica, como un acto m谩s del proceso de expropiaci贸n general de la clase trabajadora. Pues, a fin de cuentas, la historiograf铆a es quien elabora la Historia. Si, paralelamente a la desaparici贸n de la generaci贸n que vivi贸 la guerra, los libros y manuales de la Historia Oficial ignoran la existencia de un magn铆fico movimiento anarquista y revolucionario, dentro de diez a帽os se atrever谩n a decir que ese movimiento no ha existido. Los mandarines creen firmemente que nunca ha existido aquello sobre lo que ellos no escriben: si la historia cuestiona el presente, la niegan. [鈥

Hay una contradicci贸n flagrante entre el oficio de recuperaci贸n de la memoria hist贸rica, y la profesi贸n de servidores de la Historia Oficial, que necesita olvidar y borrar la existencia en el pasado, y por lo tanto la posibilidad en el futuro, de un temible movimiento obrero revolucionario de masas. Esta contradicci贸n entre el oficio y la profesi贸n se resuelve mediante la ignorancia de aquello que saben o deber铆an saber; y eso les convierte en necios. Y por esta misma raz贸n la Historia Oficial se caracteriza por una absoluta incapacidad para el rigor, la objetividad y la totalidad. Es necesariamente parcial, y no puede adoptar m谩s perspectiva que la perspectiva de clase de la burgues铆a. Es necesariamente excluyente, y excluye del pasado, del futuro y del presente a la clase obrera. La Sociolog铆a Oficial insiste en convencernos que ya no existe la clase obrera, ni la lucha de clases; a la Historia Oficial le toca convencernos de que nunca existi贸. Un presente perpetuo, complaciente y acr铆tico banaliza el pasado y destruye la conciencia hist贸rica.

Los historiadores de la burgues铆a tienen que reescribir el pasado, como lo hac铆a una y otra vez el Gran Hermano. Necesitan ocultar que la Guerra Civil fue una guerra de clases. Quien controla el presente, controla el pasado, quien controla el pasado, decide el futuro. La Historia Oficial es la historia de la burgues铆a, y hoy tiene por misi贸n mitificar los nacionalismos, la democracia liberal y la econom铆a de mercado, para convencernos de que son eternos, inmutables e inamovibles.鈥

Mientras tanto, el combate por la historia pasa hoy por la teorizaci贸n de las experiencias hist贸ricas del proletariado INTERNACIONAL, que ya realizaron en su momento Rosa Luxemburg, Herman Gorter, Anton Pannekoek, Amadeo Bordiga, 鈥淏ilan鈥, Onorato Damen, Josep Rebull, Munis, 鈥淎lerta鈥, Jaime Balius, Ridel y Prudhommeaux, entre otros. NINGUNO de ellosfue historiador; TODOS ellosfueron militantes revolucionarios, que no dudaron en estudiar y teorizar las experiencias hist贸ricas del proletariado revolucionario, porque para ellos el combate por la historia revolucionaria era una batalla fundamental de la guerra de clases. Porque no se trata s贸lo de escribir racionalmente la historia, fundamentada en la realidad de la lucha de clases y en los hechos humanos concretos, sino adem谩s, y ante todo, de perfeccionar, acrecentar, acendrar y cimentar la teor铆a revolucionaria.

Agust铆n Guillam贸n

Barcelona, 1 de junio de 2023

L茅xico:

1. PARTIDO HIST脫RICO: Partido hist贸rico del proletariado enfrentado al partido hist贸rico del capital. Es esta la definici贸n de un antagonismo entre clases. El partido hist贸rico del proletariado no debe confundirse con los distintos partidos, vanguardias, nebulosas o grupos formales, que tienden a su disoluci贸n en ese partido hist贸rico del proletariado, antag贸nico del partido del capital.

2. PARTIDO FORMAL: Partido, vanguardia, sindicatos, la nebulosa libertaria, los consejos obreros, organizaciones o grupos son sin贸nimos de partido formal.

3. NEBULOSA LIBERTARIA: El concepto de la 鈥渘ebulosa鈥 libertaria como f贸rmula asociativa de los grupos de afinidad 谩cratas, propia y muy original, a menudo mal comprendida, es totalmente distinta a la sindicalista, y absolutamente opuesta a la de car谩cter leninista y/o militarista. Esa nebulosa, vista desde una perspectiva exterior, estaba envuelta en una espesa neblina que imped铆a ver qu茅 suced铆a en su interior y mucho menos qui茅n estaba dentro y qu茅 hac铆a. Esa misma nebulosa, desde una perspectiva interna, era un mundo cerrado de militantes seguros y probados, un oc茅ano de oportunidades y una red de relaciones sociales y personales que fomentaba el surgimiento de grupos de afinidad, reunidos para alcanzar determinados objetivos (desde fabricar bombas, planificar acciones o huelgas, fundar una cooperativa, sostener una escuela racionalista o un ateneo hasta la creaci贸n, redacci贸n, impresi贸n y distribuci贸n de un peri贸dico o de una octavilla, y las m谩s variadas actividades) que, una vez conseguidas, supon铆an la disoluci贸n de ese grupo de afinidad. Quiz谩s no deber铆a ser necesario a帽adir que esa nebulosa facilitaba a los diversos grupos que surg铆an de su seno una complicidad y apoyo incondicionales, que multiplicaban la operatividad de esos peque帽os grupos. Todo el mundo se conoc铆a y era conocido desde el m谩s estricto anonimato militante, impermeable a los confidentes y a la polic铆a, pero absolutamente transparente y eficaz en su red de relaciones militantes internas. V茅ase el art铆culo sobre la nebulosa libertaria aqu铆: www.portaloaca.com/historia/historialibertaria/la-nebulosa-como-formula-organizativa-acrata/