El 12 de marzo se cumplen 23 a帽os de la desaparici贸n f铆sica del comandante Manuel Pi帽eiro Losada, conocido por 鈥淏arbarroja鈥 o El Gallego, admirado y querido por sectores democr谩ticos, progresistas y el movimiento revolucionario latinoamericano y caribe帽o y respetado pero odiado, por los sectores m谩s reaccionarios de la derecha y extrema derecha estadounidense y sus servicios especiales como la CIA y el FBI y las dictaduras militares y sus servicios especiales que apoyada por EEUU gobernaron durante varias d茅cadas en nuestra regi贸n.

En un lamentable accidente automovil铆stico, falleci贸 el 12 de marzo del a帽o 1998, cuando ya se acercaba a su residencia y que 茅l conduc铆a, pues por su gran sentido humano hab铆a liberado a su conductor pues la actividad donde asistir铆a, una recepci贸n en la residencia del embajador mexicano, era cercana a su casa.

Manuel Pi帽eiro Lozada naci贸 en la provincia de Matanzas, el 14 de marzo de 1933, vino a esta bendita tierra en medio de una fuerte tormenta y vientos huracanados e intensa lluvia, su madre quien no pudo esperar la llegada del comadr贸n, lo trajo al mundo sobre el mostrador del bar propiedad de la familia y ayudada por su esposo y unas vecinas que hab铆an tenido experiencias pasadas. Fruto del matrimonio conformado por Seraf铆n y Elisa ambos de origen espa帽ol, que hab铆an llegado a Cuba en la d茅cada de 1910.

Pi帽eiro proced铆a de una familia acomodada en su provincia natal, culmin贸 sus estudios de bachillerato en el a帽o de 1952. El 10 de marzo de ese fat铆dico a帽o, el General Fulgencio Batista, asalt贸 el poder con un cruento Golpe de Estado y Manolo, como le dec铆an sus compa帽eros se vincul贸 a las protestas estudiantiles por lo que se signific贸 frente a los 贸rganos represivo de la dictadura, su mam谩 preocupada y a su insistencia lo envi贸 en 1953 a estudiar a EEUU, pero no soport贸 la lejan铆a de su patria y regreso en 1955 y se une al movimiento revolucionario 26 de Julio, y por decisi贸n de la Direcci贸n Revolucionaria lo designan jefe de acci贸n de las Brigadas Juveniles y Estudiantiles de la Provincia de Matanzas.

A su regreso de EEUU donde contrajo matrimonio con Lorna Burdsall, una joven bailarina de danza, quien se ama帽o muy bien en Cuba y no solo le dio la alegr铆a de darle un hijo, Khalil, sino que jugo un papel muy decidida y valiente y le acompa帽贸 en algunas acciones durante la lucha contra la dictadura, incluyendo en el traslado de unas armas, que tuvo que guardarla en su casa de la V铆bora y luego por no tener mucha confianza donde resid铆an, se fueron a vivir a Miramar, donde llevaron el pesado armamento, que termin贸 en manos de Frank Pa铆s en Santiago de Cuba y este lo hizo llegar a la Sierra Maestra.

Seleccionado por la Direcci贸n Nacional del Movimiento 26 de Julio, en 1955 y siguiendo las orientaciones de Antonio 鈥溍慽co鈥 L贸pez, organiz贸 y estructur贸 dichas brigadas en toda la provincia de Matanzas y particip贸 personalmente en diferentes acciones en ese periodo y hasta fines de 1956 luego del desembarco del Granma y producto de lo intensamente buscado por el SIM y la polic铆a, la direcci贸n del 26 de julio, decide que se traslade a La Habana, donde cumple diversas misiones entre ellas la recolecci贸n de armas para la Sierra Maestra, hasta que el 10 de julio de 1957 se incorpora la columna No 1 del Ej茅rcito Rebelde, dirigida por Fidel.

En la Sierra Maestra participa en n煤meros combates y el 11 de marzo de 1958, parte con la Columna No 6 dirigida por el reci茅n ascendido comandante Ra煤l Castro, para fundar en la Sierra Cristal, al norte de la provincia de Oriente el II Frente Oriental Frank Pa铆s. Forma parte de la Comandancia y es designado Inspector General del II Frente.

En el II Frente muy r谩pidamente Pi帽eiro se destac贸 por su versatilidad, inteligencia y laboriosidad, por lo que el Jefe del Segundo Frente comenz贸 a darle diversas tareas de direcci贸n. Sobre la labor desplegada el comandante Belarmino Castilla (An铆bal) expres贸: 鈥淒esarroll贸 un trabajo muy activo en la comandancia. La autoridad y el prestigio que se gan贸 unido a su car谩cter jovial, lo hicieron merecedor de la confianza que en 茅l dep贸sito el comandante Ra煤l Castro.鈥. Pi帽eiro fue un puntal inseparable de Ra煤l; un combatiente capaz de unir, atraer, organizar y controlar, un hombre intachable.

Por su parte el comandante Augusto Mart铆nez S谩nchez, miembro de la comandancia del II Frente, se帽ala 鈥淧i帽eiro fue ascendido a capit谩n y nombrado Inspector territorial y miembro de la comandancia central; era incansable y se mov铆a por todo el territorio que ocup谩bamos. El 鈥済allego鈥, como le dec铆amos, era la exploraci贸n necesaria para detectar todo lo que pod铆a ser un elemento de importancia pol铆tica y militar en el desarrollo de la guerra. Su presencia se hac铆a notar en los lugares de mayor peligro y aportaba seguridad, firmeza y confianza.鈥.

Como Jefe de la Direcci贸n de Personal e Inspecci贸n, Pi帽eiro ten铆a subordinada a esa direcci贸n las secciones de Radio, Claves y Mapas Militares, Personal, Radio y Comunicaciones, inspecci贸n territorial y la secci贸n de Polic铆a Rebelde e Inteligencia. O sea concentraba todo lo relacionado con los aspectos m谩s secretos de la guerra, pero tambi茅n con un alto contenido pol铆tico. El 28 de diciembre junto a otros cuatros capitanes rebeldes, Pi帽eiro es ascendido por Fidel, al grado de Comandante del Ej茅rcito Rebelde.

Al triunfo de la Revoluci贸n el hoy General de Ej茅rcito queda al frente del mando militar de Oriente, pero es llamado a La Habana y a su propuesta el ya comandante Manuel Pi帽eiro, queda como Jefe de la Plaza Militar de Oriente, hasta el mes de junio de 1959, cuando es trasladado a La Habana. A mitad de 1959 se incorpora al Estado Mayor del Ej茅rcito Rebelde en La Habana, pasa fugazmente por la PNR y en 1960, bajo el nombre de Celestino Mart铆nez, como consta en el pasaporte que utiliz贸 en ese viaje, totalmente afeitado y sin su llamativa barba roja, parte a Mosc煤 y se incorpora, en la mayor secretividad sobre su identidad, a un curso de Inteligencia en la escuela de la KGB.

As铆 lo cuenta en carta a su esposa Lorna. 鈥渆stoy en una finquita, alejado de todo y cada vez m谩s clandestino, entre abedules, nieve y m煤sica de Mozart, Chaikovski y Beethoven, porque hay cada vez m谩s cubanos por estos lados鈥. 鈥淭enemos que prepararnos, porque la lucha ser谩 muy larga y frente a enemigos poderosos鈥. Aqu铆 muestra su visi贸n estrat茅gica y lo larga que ha sido y ser谩 la lucha contra el imperio.

Queda muy claro que su traslado a La Habana, era para ocuparse en 1960 de una importante misi贸n, como lo fue junto con el Comandante de la Revoluci贸n Ramiro V谩ldez Menendez quien ocupaba la Jefatura de la Direcci贸n de Inteligencia Militar G-2, y los 贸rganos de la seguridad que ya habian sido fundados en marzo de 1959, ente otros por los valiosos compa帽eros Abelardo Colombe Ibarra y Osvaldo Sanchez, este 煤ltimo fallecido ese mismo a帽o de 1960 en un accidente de aviaci贸n cuando regresaba de una misi贸n en la provincia oriental.

El 6 de junio de 1961, se formaliza la creaci贸n del Ministerio del Interior, Pi帽eiro queda designado Vice Ministro Primero a cargo de la Direcci贸n M de Inteligencia y de la atenci贸n de los movimientos de Liberaci贸n Nacional, en esa misi贸n cumpli贸 una important铆sima tarea de garantizar los planes del Comandante Ernesto Che Guevara, la primera fue la Operaci贸n Sombra, en cuya organizaci贸n y preparaci贸n estuvo el querido revolucionario Jorge Ricardo Massetti, en la conformaci贸n del Ejercito Guerrillero del Pueblo (EGP) en Salta, Argentina y luego la operaci贸n de ingreso del Che tanto en el Congo en abril de 1965, y la Operaci贸n Camilo Cienfuegos en Bolivia y mantener la comunicaci贸n con el Che y su destacamento de combatientes.

La Direcci贸n M dirigida por Pi帽eiro, quedo dividida en 1970 en dos diferentes frentes. La Direcci贸n General de Inteligencia (DGI), bajo la direcci贸n del comandante Joaqu铆n M茅ndez Comiche. Y La Direcci贸n General de Liberaci贸n Nacional (DGLN) bajo la direcci贸n de Pi帽eiro, con el rango de Viceministerio T茅cnico, hasta 1974. A propuesta del Comandante en Jefe, a finales de 1974 se crea el Departamento Am茅rica del Comit茅 Central de Partido Comunista, cargo que desempe帽贸 hasta 1992. Manuel Pi帽eiro fue elegido miembro del Comit茅 Central del PCC en octubre de 1965 hasta el V Congreso, en 1997.

Al parecer as铆 como naci贸, bajo una tormenta huracanada, era Pi帽eiro en su quehacer diario, un verdadero hurac谩n, no se le escapaba nada, era meticuloso, riguroso y muy exigente en su delicado trabajo, y contaba con un fiel equipo que siempre respondi贸 sin vacilaci贸n a sus orientaciones, sugerencia y criterios, que lo hac铆a con mucha precisi贸n y respeto hacia sus subordinados, porque tenia la virtud de escuchar a sus subordinados, de cualquier nivel y reconocer si las apreciaciones era correctas y la aplicaba. O explicar la conveniencia de que, aunque fuera acertada, pol铆ticamente no pod铆a aplicarse.

Sab铆a que las tareas que ten铆an que asumir sus oficiales y funcionarios eran delicadas y cualquier error podr铆a ser muy costoso, era nada menos y nada m谩s que conocer en las entra帽as del monstruo imperial o en otros territorios enemigos los planes y actividades que se preparaban contra la Revoluci贸n Cubana y contra sus l铆deres, especialmente contra Fidel Castro, uno de los principales objetivos de la criminal CIA, la mafia cubana-americana de Miami y los servicios especiales de las dictaduras militares en la regi贸n.

As铆 como la atenci贸n al movimiento revolucionario en Am茅rica Latina y el Caribe [decenas de movimientos guerrilleros latinoamericanos recibieron entrenamiento, armas y dinero de Cuba para desarrollar su labor revolucionaria], su importante participaci贸n en las Conferencia Tricontinental y OLAS en la d茅cada del 60 fue sumamente importante para el fortalecimiento de estos movimientos.

No ten铆a horario para el trabajo, desde las once de la ma帽ana de cada d铆a, fuese lunes o domingo, comenzaba sus actividades hasta el otro d铆a a las seis o siete de la ma帽ana, no puedo explicar el nivel de fortaleza que ten铆a, pero s铆 s茅 que adecuaba sus funciones a los horarios del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con quien estaba en permanente contacto.

El prestigio internacional del comandante Pi帽eiro y al interior de la direcci贸n del gobierno revolucionario cubano, por su n humildad, honestidad, solidaridad, honradez su sensible sentimiento humano, era muy reconocido internamente e internacionalmente. En pol铆tica era un hombre amplio, pero sin hacer concesiones de principio al adversario, anti dogm谩tico y nada sectario.

Su pedag贸gica y humana conducci贸n lo hizo merecedor del cari帽o no solo de sus subordinados, tambi茅n de la poblaci贸n que le conoc铆a, de sus vecinos donde resid铆a y de una pl茅yades de hombres y mujeres democr谩ticos, progresista y revolucionarios, no solo de Am茅rica Latina, tambi茅n en Asia, 脕frica y Medio Oriente, continentes que tambi茅n atendi贸 en la d茅cada del 60.

Pi帽eiro es el ejecutor de una pol铆tica fidelista relacionada con mantener relaciones y di谩logos con todos los sectores religiosos y militares democr谩ticos en Am茅rica Latina, como lo fueron con los generales Velazco Alvarado, de Per煤 y Omar Torrijos de Panam谩, los capitanes Ger贸nimo Cardoso de Uruguay y Ra煤l Vergara de Chile, el Coronel Horacio Ballester de Argentina y otros altos oficiales latinoamericanos que manten铆a una pol铆tica nacionalista y respetuosas con Cuba, fue impulsor de crear una estructura que cobijara a exmilitares democr谩ticos, progresistas y nacionalistas, conocida como OMIDELA y le dio pleno respaldo, encargando al vice jefe del departamento y a la secci贸n de an谩lisis en la atenci贸n del trabajo con los militares latinoamericanos.

脡l era de una ilimitada fidelidad al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, martiano y marxista y consecuente con la pol铆tica internacionalista de la Revoluci贸n Cubana y un fiel interprete del pensamiento de Fidel, en el papel que deb铆a cumplir en el trabajo de influencia con el movimiento revolucionario y progresista y sobre todo con 茅nfasis en la Unidad, papel importante que conocimos y aplic谩bamos todos sus subordinados, y que no era m谩s que la l铆nea pol铆tica y orientaciones de Fidel, en la lucha contra el imperialismo.

Su desaparici贸n f铆sica fue noticia de primera p谩gina en todos los medios informativos de EEUU, Am茅rica Latina, Europa y Asia y la repercusiones dentro del movimiento revolucionario latinoamericano fue muy sentido, a煤n hoy muchos amigos latinoamericanos dicen, 鈥渜ue falta nos hace Pi帽eiro鈥 con raz贸n el Comandante en Jefe Fidel Castro en el cementerio de La Habana cuando sus restos fueron sepultados, expres贸: 鈥漇e fue una important铆sima historia de Cuba con el movimiento revolucionario latinoamericano y caribe帽o鈥.

Por todo ese respeto, cari帽o y educaci贸n que sent铆 de 茅l, siempre he dicho y dir茅 que Manuel Pi帽eiro Losada, desde que le conoc铆, cuando apenas ten铆a 19 a帽os, marc贸 mi vida para siempre.

(*) Periodista e historiador. Subordinado de Pi帽eiro en el MININT y en el Departamento Am茅rica.

