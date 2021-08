–

De parte de Peri贸dico El Roble August 18, 2021 35 puntos de vista

鈥淟a Sesenta , cr贸nicas de una lucha obrera鈥 es un relato documental de los compa帽eros del colectivo de cine pol铆tico Silbando Bembas, basado en el libro 鈥淪esentazo鈥 de Santiago Menconi, disponible en la plataforma CINE.AR.

Dif铆cil no emocionarse durante todo el film, al reconocer compa帽eros, lugares y momentos 煤nicos vividos durante aquellos a帽os. Imposible olvidar la marea azul de trabajadores subiendo la panamericana enfrentando a la gendarmer铆a, la patronal y el gobierno . El recorrido que propone el colectivo Silbando Bembas es una hermosa combinaci贸n de sentires y pesares propios de la lucha obrera que recuerdan a lo mejor de Gleyzer , abordada con una sensibilidad propia de compa帽eros que se reconocen como parte de una clase y que se han sabido ganar un espacio en cada batalla a fuerza de poner el cuerpo y registrar lo que a la mayor铆a no les interesa mostrar. La rica historia de los trabajadores de la L铆nea 60 , no puede ser entendida sin la historia de la organizaci贸n que fueron pariendo, algo que tambi茅n rescata el film.

La particularidad de estar basado en un libro escrito por un trabajador de la Linea 60, convierte a este material en m谩s destacable a煤n. El trabajo intelectual nos es negado a los trabajadores como si solo fuera propiedad de cierta casta pol铆tica o profesional. El excelente laburo de Santiago, contribuye a romper con ese lugar pasivo al que nos quieren someter, tanto propios como ajenos.

En tiempos cada vez m谩s duros para la clase obrera y el pueblo , rescatar nuestra historia, nuestra capacidad de acci贸n, de lucha y de transformaci贸n, es fundamental para volver a ocupar los espacios que nos fueron arrebatados . La Sesenta es una invitaci贸n a tomar nuevamente el futuro en nuestras manos.

Por M., obrero de la alimentaci贸n.