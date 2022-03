–

El Movimiento de Mujeres en el norte y este de Siria, denominado Kongra Star, junto a otras mujeres de la regi贸n, hicieron importantes contribuciones a la diplomacia, la pol铆tica, la prensa, la cultura, la organizaci贸n, la educaci贸n, la ciencia y el ej茅rcito. Adem谩s, fueron precursoras en todos los 谩mbitos acad茅micos.

R卯han Loqo, integrante de la coordinaci贸n del Kongra Star, afirm贸 que 鈥渓as mujeres construyeron la revoluci贸n femenina dentro de la revoluci贸n. Se organizaron, se formaron, se informaron y entraron en el ej茅rcito鈥.

En esta entrevista, R卯han Loqo habla sobre la actualidad en el noreste de Siria y se refiere al D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el 8 de marzo en todo el mundo.

-Desde el 8 de marzo de 2021, 驴c贸mo ha progresado el movimiento de mujeres de Rojava en el 谩mbito pol铆tico, social y diplom谩tico?

-El Kongra Star y las mujeres del noreste de Siria hicieron importantes contribuciones a la diplomacia, la pol铆tica, la prensa, la cultura, la organizaci贸n, la educaci贸n, la ciencia y el ej茅rcito. Fueron precursoras en todos los campos. No se limita a la posici贸n de la mujer entre las cuatro paredes de su casa, ni a los actos realizados con el permiso del Estado, como ocurr铆a antes de la Revoluci贸n de Rojava. Las mujeres alcanzaron la capacidad de decisi贸n gracias al sistema desarrollado en el noreste de Siria. Todos los proyectos fueron realizados por mujeres, la vida se reconstruy贸 desde la perspectiva de la mujer y la historia se escribi贸 teniendo en cuenta la inclusi贸n de la mujer. Algunos trabajos en diplomacia, pol铆tica y sociolog铆a se realizaron con este fin. Persistieron los esfuerzos por reconocer la revoluci贸n femenina, elevar la lucha, ampliar el trabajo, llegar a todas las mujeres, comprender el significado del Kongra Star y defender los logros de las mujeres. Todo el mundo se pregunta por qu茅, y el secreto de nuestra revoluci贸n es reconocida como la Revoluci贸n de las Mujeres, y est谩n al acecho de su secreto. Las mujeres iniciaron en secreto la revoluci贸n femenina dentro de una revoluci贸n m谩s amplia, organiz谩ndose, educ谩ndose y alist谩ndose en el ej茅rcito. Kongra Star es una obra social, ya que representa a la sociedad. Por lo tanto, no hay separaci贸n entre la sociedad y el Kongra Star.

-驴Cu谩ntas organizaciones de mujeres existen en Rojava bajo el paraguas del Kongra Star y c贸mo interact煤a con las instituciones de su organizaci贸n?

-Yek卯tiya Star, el primer movimiento de mujeres del noreste de Siria, se cre贸 el 15 de enero de 2005. En el momento de su anuncio, la dictadura del partido Baas estaba librando una feroz campa帽a contra las mujeres y el movimiento. Por ello, se cre贸 Yek卯tiya Star en secreto, para llegar a las mujeres, organizarlas y formarlas. A pesar de todos los ataques, problemas, detenciones y presiones, las actividades de Yek卯tiya Star se ampliaron.

Ahora, hay numerosos movimientos de mujeres en la regi贸n. Se organizan actividades en Damasco, Homs, Alepo y en toda Siria. Sin embargo, las sedes de estos grupos se encuentran en el noreste de Siria, donde se dio la oportunidad a las organizaciones de mujeres. Decenas de organizaciones, movimientos, instituciones y organizaciones han establecido sus sedes en el noreste de Siria. Podemos utilizar, como ejemplos, la Organizaci贸n Sara para la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la Organizaci贸n N没dem y numerosos grupos m谩s. El Consejo de Mujeres Sirias y el Consejo de Mujeres del Noreste de Siria se crearon como resultado de estos recientes acontecimientos. Se cre贸 la Comunidad de Mujeres Zenubias, especialmente en Raqqa, Tabqa y Deir Ezzor. Estos grupos est谩n construyendo proyectos que abarcan todo el territorio de Siria.

Como Kongra Star, nos comunicamos con todas las organizaciones de mujeres afiliadas al Consejo de Mujeres del Noreste de Siria. Colaboramos en muchos proyectos. La lucha de todas las mujeres es por la libertad, la democracia y la igualdad. Seguimos colaborando por el mismo objetivo. Todas las organizaciones de mujeres son bienvenidas en la Asamblea de Mujeres del Noreste de Siria. Junto con el movimiento de mujeres, llevamos a cabo todos los planes y programas relacionados con la lucha contra la violencia contra las mujeres, la defensa de las conquistas revolucionarias, el rechazo a los ataques del Estado turco invasor contra la regi贸n.

-驴Cu谩les son las relaciones del Kongra Star con las organizaciones de mujeres de Oriente Medio, en particular en Siria?

-En Siria tenemos organizaciones hasta cierto punto. Tenemos presencia en Alepo y en Damasco. Tenemos un centro en Damasco y en otras zonas controladas por el r茅gimen sirio, y mantenemos buenos v铆nculos con las organizaciones de mujeres. Adem谩s, tenemos un centro oficial en L铆bano. Tambi茅n tenemos oficinas en el Kurdist谩n del Sur (Bashur) y en Europa. Tambi茅n estamos trabajando para fortalecer nuestras organizaciones europeas. Creemos que es fundamental abrir centros de Kongra Star en todo el mundo para construir una vida libre, propagar la lucha de las mujeres en todo el mundo, introducir la revoluci贸n y ser la voz de la revoluci贸n. En comparaci贸n con tiempos anteriores, estamos creciendo y extendi茅ndonos. Podemos ser testigos de c贸mo el Kongra Star se eleva como resultado de la unidad, la solidaridad y la organizaci贸n de las mujeres. El Kongra Star se ha convertido en un refugio para todas las mujeres. Se ha estructurado en 13 categor铆as, entre ellas la militar, la pol铆tica, la diplom谩tica, la period铆stica, la cultural, la econ贸mica y la educativa, con decenas de mujeres en cada una. Todas las mujeres participan activamente en su profesi贸n y asumen un papel de liderazgo en la sociedad.

-El 谩mbito social puede ser uno de los pilares m谩s esenciales del Kongra Star. 驴Hasta qu茅 punto han avanzado en este sentido?

-Para empezar, las mujeres con esp铆ritu guerrero, como Leyla Agir卯, Zehra Berkel, Yad锚 Aqide, Yad锚 Emine, Hind y Sedaa, sacrificaron sus vidas luchando hasta el 煤ltimo segundo de su vida. Se lo debemos todo a estas figuras destacadas.

Nuestro trabajo sobre la justicia sigue en marcha, en general. Hemos publicado art铆culos sobre los derechos de la mujer, la igualdad de g茅nero, los matrimonios precoces, las bodas forzadas y los matrimonios que no incorporan un modelo de familia democr谩tica. Hemos intentado explicar a la sociedad los problemas que conlleva el matrimonio precoz. Se han realizado muchos trabajos para que la sociedad se d茅 cuenta de por qu茅 defendemos estos art铆culos y por qu茅 queremos que se apliquen. En los 煤ltimos a帽os, nos hemos centrado en el matrimonio a una edad temprana, y hemos continuado nuestros esfuerzos en esta direcci贸n. Como Kongra Star y como mujeres, hemos trabajado duro para encontrar una soluci贸n a la cuesti贸n de por qu茅 nos oponemos a la poligamia. No aceptamos la difusi贸n y la expansi贸n del concepto de poligamia y nos enfrentamos a 茅l.

Por otra parte, se han realizado importantes investigaciones sobre el sistema de copresidencia. En el noreste de Siria se estableci贸 un sistema de copresidencia bajo el liderazgo de las mujeres. Hicimos un seguimiento del nivel de implementaci贸n del sistema. Por supuesto, este sistema tard贸 en asentarse, porque nos encontramos con imposiciones y una falta de voluntad de aceptaci贸n y una actitud patriarcal que se opon铆a a este sistema. Todos nuestros esfuerzos se dirigen a que el individuo complete el programa y ahora acepte sinceramente nuestro sistema. Sin embargo, todav铆a hay preocupaciones sobre quienes se niegan a aceptar. Educar tanto a los hombres como a las mujeres en esta direcci贸n ha llevado mucho tiempo.

Este a帽o, el sistema de copresidencia ha sufrido importantes cambios y modificaciones. Tambi茅n ha habido cambios significativos en los hom贸logos femeninos. Destacan conceptos como la opini贸n de la mujer, la decisi贸n, no tomar una decisi贸n sin la mujer, o tomar a la mujer como factor determinante. Ahora es natural considerar a la mujer como responsable y reconocer su existencia. El hombre comprendi贸 que no era el 煤nico que tomaba decisiones ni el 煤nico con autoridad para hablar. Este a帽o se hizo hincapi茅 en la educaci贸n de los hombres. Las mujeres tambi茅n deben ser educadas y conscientes, pero una lucha unilateral no es una estrategia productiva. Por ello, nos concentramos en la educaci贸n de los hombres. Los programas de educaci贸n en una variedad de 谩reas, incluyendo la historia de las mujeres, Jineoloj卯, la realidad de las mujeres, la mentalidad patriarcal, la convivencia, y otros temas, y casi todos los hombres pasaron por la formaci贸n. Hemos visto que el resultado de a帽os de formaci贸n en las academias es a煤n m谩s productivo este a帽o. Los hombres reconocieron la necesidad del cambio, e incluso tuvimos amigos varones en la organizaci贸n que educaron a su propio g茅nero sobre la lucha de las mujeres, y estos estudios son continuos.

Las mujeres se protegieron a s铆 mismas y a su naci贸n dentro de las realidades de la lucha popular revolucionaria en los campos, para proteger los logros de la Revoluci贸n Femenina, para proteger la identidad de las mujeres y para proteger los campos.

La autodefensa se consideraba un deber natural. La sociedad comprendi贸 que la protecci贸n de la patria requiere algo m谩s que el poder militar. La gente dej贸 de creer que las YPG, las YPJ, las FDS y el orden p煤blico estaban simplemente para proteger sus casas, barrios y calles, y en su lugar lo interioriz贸 como una obligaci贸n y responsabilidad natural. Las mujeres, en particular, adquirieron esta obligaci贸n y responsabilidad, y asumieron el papel de pioneras. Las mujeres defendieron los logros de la revoluci贸n d铆a y noche para proteger la propia Revoluci贸n de las Mujeres. Y ahora estamos buscando formas de mejorar la lucha a煤n m谩s.

-Como consecuencia de la ocupaci贸n del territorio de Rojava por parte del Estado turco, muchas mujeres se han visto obligadas a residir en campamentos durante mucho tiempo. 驴Cu谩l es el nivel de organizaci贸n de las mujeres en los campamentos?

-La Administraci贸n Aut贸noma Democr谩tica del Norte y el Este de Siria (AANES) ayud贸 a las que se vieron obligadas a huir durante los ataques invasores. Los grupos de los campamentos colaboran en todo, desde la construcci贸n de los campamentos hasta la organizaci贸n, el sistema educativo y la econom铆a. En los campamentos hay instalaciones para mujeres y casas para mujeres. Los proyectos se planifican en los campamentos de la misma manera que se hace en las ciudades bajo la administraci贸n de la Administraci贸n Aut贸noma. No hay distinci贸n entre ellos. Por supuesto, el p煤blico en general tambi茅n participa en los proyectos. La gente que vive en el campamento tiene una fuerte espiritualidad y vive en unidad, cooperaci贸n y comunalidad. Siempre estamos a su lado con los medios de que disponemos. Nosotros somos ellos y ellos son nosotros.

-驴Qu茅 tipo de impacto tuvo esto en las mujeres, y puede hablarnos de sus esfuerzos para paliarlo y cu谩les fueron los resultados?

-Cuando vemos a nuestros padres y a la gente que tuvo que huir de los territorios ocupados, la primera pregunta que hacen es: 鈥溌緾u谩ndo recuperaremos nuestra tierra?鈥. Lo que vemos es un grupo de personas que se niegan a abandonar su tierra. Es sagrado y significativo dedicarse a su tierra natal. Nuestro pueblo tiene un fuerte apego a su tierra. Hasta ahora, se han negado a reconocer la invasi贸n y siempre est谩n esperando que termine. Como resultado, hay importantes desaf铆os psicol贸gicos. Es inevitable que haya problemas psicol贸gicos, fisiol贸gicos y sociales. Por supuesto, expresar estos sentimientos no es lo mismo que vivirlos, pero nuestra gente ha pasado por mucho. Los problemas psicol贸gicos de nuestros padres en el campo se agravan cada d铆a, debido a su fuerte apego a su tierra natal. Todav铆a hay una administraci贸n aut贸noma. Se hicieron muchos llamamientos para que la gente regresara de las regiones ocupadas, pero la gente no los escuch贸. Dijeron: 鈥淣o aceptaremos a quienes nos proh铆ben salir de nuestro hogar, nos obligan a emigrar y agreden nuestros logros cada d铆a鈥. Se aferran a una mentalidad elevada y espiritual en su vida diaria en el campamento. Por supuesto, es dif铆cil esperar, vivir con esperanza y contemplar su hogar y su tierra.

-Las mujeres kurdas, sobre todo las del noreste de Siria, no han dejado de dar prioridad a su libertad desde el secuestro del l铆der del pueblo kurdo, Abdullah 脰calan, en 1999. 驴Puede explicar la relaci贸n que existe en este caso?

-La lucha de las mujeres se ha reforzado, ha crecido y ha alcanzado su nivel actual gracias a los conceptos y la ideolog铆a del L铆der Apo (脰calan). La emancipaci贸n f铆sica del L铆der Apo ser谩 la primera tarea que llevaremos a cabo como mujeres del noreste de Siria el 8 de marzo de 2022, bajo el lema 鈥淧rotegeremos nuestra revoluci贸n, liberaremos nuestros territorios鈥. Todo aquel que tenga una deuda de gratitud con el L铆der Apo debe participar en el campo. La libertad del L铆der Apo es la libertad de las mujeres, y tambi茅n la libertad de la sociedad.

Con nuestra unidad, solidaridad y organizaci贸n, estamos construyendo una sociedad libre, igualitaria y democr谩tica. Nadie puede impedirlo. Invitamos a todas las mujeres a los campos el 8 de marzo. Como mujeres que luchamos con nuestra libre voluntad, debemos declarar al mundo que venceremos.

FUENTE: Nujiyan Adar / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

