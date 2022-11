–

De parte de Nodo50 November 22, 2022 300 puntos de vista

鈥淓ncontraremos formas de cooperar para evitar desastres y crear un mundo mejor, todav铆a podemos. O llevaremos el experimento humano a un final sin gloria.鈥 Noam Chomsky

Entrevista al fil贸sofo, ling眉ista, fil贸sofo, cient铆fico cognitivo, ensayista hist贸rico, cr铆tico social y activista pol铆tico estadounidense Noam Chomsky, para la revista Truthout.

El 28 al 30 de junio de 2022, los l铆deres de la OTAN se reunieron en Madrid, Espa帽a, para discutir los principales problemas y desaf铆os que enfrenta la alianza. La cumbre termin贸 con decisiones de gran alcance que tendr谩n un impacto terrible en la paz y la seguridad mundiales. Aclamada como 鈥渉ist贸rica鈥, la cumbre fue realmente transformadora: la OTAN produjo un nuevo Concepto Estrat茅gico e identific贸 lo que dice que son las amenazas clave para la seguridad, los intereses y los valores occidentales, nada menos que Rusia y China.

鈥淓l imperio no descansa鈥, bromea Noam Chomsky, un intelectual p煤blico considerado por millones de personas como un tesoro nacional e internacional, en su evaluaci贸n de la cumbre 鈥渉ist贸rica鈥 de la OTAN en la entrevista exclusiva para Truthout que sigue. Chomsky es uno de los eruditos m谩s citados de la historia moderna. Es profesor de instituto em茅rito en el MIT y actualmente profesor laureado de ling眉铆stica en la Universidad de Arizona, y ha publicado m谩s de 150 libros sobre ling眉铆stica, pensamiento pol铆tico y social, econom铆a pol铆tica, estudios de medios, pol铆tica exterior de EE. UU. y asuntos mundiales.

CJ Polychroniou: Noam, como era de esperar, la guerra en Ucrania domin贸 la reciente cumbre de la OTAN en Madrid y produjo algunas decisiones extraordinarias que conducir谩n a la 鈥淥TAN-izaci贸n de Europa鈥, ya que Rusia fue declarada 鈥渓a amenaza m谩s significativa y directa鈥. a la paz y la seguridad de sus miembros. Turqu铆a retir贸 sus objeciones a que Finlandia y Suecia se unieran a la alianza despu茅s de que logr贸 obtener importantes concesiones, el flanco oriental de la OTAN recibir谩 un refuerzo masivo, se instalar谩n sistemas de defensa adicionales en Alemania, Italia y otros lugares, y los EE . s _impulsar谩 su presencia militar en todo el territorio europeo. Dado todo esto, 驴es Rusia la que representa una amenaza para Europa o la OTAN para Rusia? 驴Y qu茅 significa la 鈥渙tanizaci贸n鈥 de Europa para la paz y la seguridad mundiales? 驴Es un preludio de la Tercera Guerra Mundial?

Chomsky: Podemos descartar el texto repetitivo obligatorio sobre principios elevados y objetivos nobles, y la hipocres铆a grosera: por ejemplo, el lamento sobre el destino del r茅gimen de control de armas debido a la interrupci贸n ruso-china, sin mencionar el hecho de que son los EE. lo hizo trizas bajo W. Bush y particularmente Trump. Todo eso es de esperar en los pronunciamientos 鈥渉ist贸ricos鈥 de un nuevo Concepto Estrat茅gico para la OTAN .

De hecho, la guerra de Ucrania proporcion贸 el tel贸n de fondo para la reuni贸n de las potencias de la OTAN, con amarga iron铆a, justo despu茅s de la conclusi贸n de la primera reuni贸n de los estados que firmaron el Tratado sobre la Prohibici贸n de las Armas Nucleares (TPNW), que pas贸 desapercibida.

La cumbre de la OTAN se ampli贸 por primera vez para incluir a los 鈥渆stados centinela鈥 asi谩ticos que EE. UU. ha establecido y ha proporcionado armas avanzadas de alta precisi贸n para 鈥渞odear鈥 a China. En consecuencia, el Atl谩ntico Norte se ampli贸 oficialmente para incluir la reci茅n creada regi贸n del Indo-Pac铆fico, una vasta 谩rea donde se cree que surgen preocupaciones de seguridad para las potencias atlantistas de la OTAN. Las implicaciones imperiales deber铆an ser lo suficientemente claras. Hay mucho m谩s que decir sobre esto. Volver茅 a ello.

La pol铆tica de EE. UU. hacia Ucrania y Rusia se afirm贸 con fuerza en el Concepto Estrat茅gico: sin negociaciones, solo guerra para 鈥渄ebilitar a Rusia鈥.

Esta ha sido una pol铆tica constante desde la invitaci贸n de George W. Bush en 2008 a Ucrania para unirse a la OTAN, vetada por Francia y Alemania, quienes acordaron con diplom谩ticos estadounidenses de alto nivel durante los 煤ltimos 30 a帽os que ning煤n gobierno ruso podr铆a tolerar eso, por razones demasiado obvias para ellos. revisi贸n. La oferta permaneci贸 en la agenda por deferencia al poder estadounidense.

Despu茅s del levantamiento de Maidan en 2014, EE. UU. comenz贸 a moverse abiertamente para integrar a Ucrania en el comando militar de la OTAN, pol铆ticas extendidas bajo Biden, acompa帽adas del reconocimiento oficial despu茅s de la invasi贸n de que las preocupaciones de seguridad rusas, es decir, la membres铆a de la OTAN, no se hab铆an tomado en consideraci贸n. Los planes no se han ocultado. Los objetivos son garantizar la compatibilidad total del ej茅rcito ucraniano con las fuerzas de la OTAN para 鈥 integrar a Ucrania en la OTAN de facto 鈥.

Se ignoraron los esfuerzos de Zelensky para implementar un acuerdo diplom谩tico, incluidas sus propuestas en marzo pasado de aceptar la neutralizaci贸n al estilo austriaco por un futuro indefinido. Las propuestas, que ten铆an indicios de apoyo ruso, fueron calificadas como un 鈥 gran avance 鈥 por el secretario general de la ONU, Ant贸nio Guterres , pero nunca se llevaron a cabo.

La postura oficial rusa en ese momento (marzo de 2022) era que sus operaciones militares terminar铆an si Ucrania tambi茅n 鈥 cese la acci贸n militar , cambie su constituci贸n para consagrar la neutralidad, reconozca a Crimea como territorio ruso y reconozca las rep煤blicas separatistas de Donetsk y Lugansk 鈥. como estados independientes鈥.

Hubo una brecha considerable entre las posiciones de Ucrania y Rusia sobre un acuerdo diplom谩tico, pero es posible que se hayan reducido en las negociaciones. Incluso despu茅s de la invasi贸n, parece que pudo haber quedado alg煤n espacio para una forma de terminar con los horrores.

Francia y Alemania continuaron haciendo propuestas hacia un acuerdo diplom谩tico. Estos se eliminan por completo en el Concepto Estrat茅gico reciente, que simplemente 鈥渞eafirma鈥 todos los planes para avanzar hacia la incorporaci贸n de Ucrania (y Georgia) en la OTAN, descartando formalmente las preocupaciones rusas.

Los cambios en la postura europea reflejan la creciente subordinaci贸n de Europa a los EE. UU. El cambio fue acelerado por la elecci贸n de agresi贸n de Putin despu茅s de negarse a considerar iniciativas europeas que podr铆an haber evitado el crimen y posiblemente incluso abierto un camino hacia un acuerdo entre Europa y Rusia que ser铆a muy beneficioso. para todos, y muy beneficioso para el mundo, que puede no sobrevivir a una gran confrontaci贸n de poder.

Esa no es una l铆nea desechable. es la realidad Las grandes potencias encontrar谩n una manera de cooperar, de trabajar juntas para enfrentar las amenazas globales inminentes, o el futuro ser谩 demasiado sombr铆o para contemplarlo. Estos hechos elementales deben tenerse firmemente en cuenta al discutir temas particulares.

Tambi茅n debemos tener claro la importancia del nuevo Concepto Estrat茅gico. Reafirmar el programa estadounidense de incorporaci贸n de facto de Ucrania a la OTAN es tambi茅n reafirmar, sin ambig眉edades, la negativa a contemplar un acuerdo diplom谩tico. Es reafirmar las declaraciones de Ramstein hace unas semanas de que la guerra en Ucrania debe librarse para debilitar a Rusia, de hecho para debilitarla m谩s severamente de lo que el tratado de Versalles debilit贸 a Alemania, si asumimos que los funcionarios estadounidenses dicen lo que dicen, y podemos esperar que los adversarios los tomen al pie de la letra.

Las declaraciones de Ramstein estuvieron acompa帽adas de garant铆as de que Ucrania expulsar铆a a Rusia de todo el territorio ucraniano. Al evaluar la credibilidad de estas garant铆as, podemos recordar que provienen de fuentes que predijeron con confianza que los ej茅rcitos iraqu铆 y afgano creados por Estados Unidos resistir铆an a ISIS [tambi茅n conocido como Daesh] y los talibanes, en lugar de colapsar de inmediato, como lo hicieron. ; y que la invasi贸n rusa conquistar铆a Kyiv y ocupar铆a Ucrania en tres d铆as.

El mensaje a Rusia es: no tienes escapatoria. O se rinden, o contin煤an su avance lento y brutal, o, en el caso de que la derrota amenace, vayan a por todas y destruyan Ucrania, como por supuesto que pueden.

La l贸gica es bastante clara. Tambi茅n lo es la importaci贸n m谩s all谩 de la propia Ucrania. Millones se enfrentar谩n al hambre, el mundo seguir谩 avanzando hacia la destrucci贸n del medio ambiente, aumentar谩 la probabilidad de una guerra nuclear.

Pero debemos seguir este camino para castigar a Rusia con la suficiente severidad para que no pueda emprender m谩s agresiones.

Podr铆amos hacer una pausa por un momento para observar la premisa subyacente crucial: Rusia est谩 empe帽ada en una mayor agresi贸n y debe ser detenida ahora, o de lo contrario. Munich 1938. Por ahora esto se ha convertido en una Verdad Fundamental, m谩s all谩 del desaf铆o o la indagaci贸n. Con tanto en juego, tal vez se nos perdone que rompamos las reglas y planteemos algunas preguntas.

La indagaci贸n se enfrenta inmediatamente a una dificultad. Ha habido poco esfuerzo para establecer la Verdad Fundamental. Peter Dickinson, editor del prestigioso Servicio de Alerta de Ucrania del Atlantic Council, presenta una versi贸n tan buena como cualquier otra . El coraz贸n del argumento de Dickinson es este :

Putin nunca ha ocultado el hecho de que 茅l ve el territorio de la Ucrania moderna como una tierra hist贸ricamente rusa. Durante a帽os, ha negado el derecho de Ucrania a existir mientras afirma que todos los ucranianos son, de hecho, rusos (鈥渦n solo pueblo鈥). La verdadera pregunta es qu茅 otras naciones soberanas tambi茅n podr铆an encajar en la definici贸n de Putin. Recientemente hizo saltar las alarmas al comentar que toda la antigua Uni贸n Sovi茅tica era hist贸ricamente territorio ruso.

Tampoco est谩 claro si el apetito de Putin por reclamar tierras rusas se limita a los 14 estados postsovi茅ticos no rusos. La Rusia imperial una vez tambi茅n gobern贸 Finlandia y Polonia, mientras que el Imperio Sovi茅tico despu茅s de la Segunda Guerra Mundial se extendi贸 profundamente en Europa Central e incluy贸 a Alemania Oriental. Una cosa est谩 clara: a menos que lo detengan en Ucrania, las ambiciones imperiales de Putin seguramente se expandir谩n.

Eso est谩 claro, no requiere m谩s argumentos.

La totalidad de la evidencia se proporciona en el art铆culo vinculado. Pero ahora surge otro problema. En 茅l, Putin no dice nada ni remotamente parecido a lo que hizo sonar las dram谩ticas alarmas. M谩s bien al contrario.

Putin dice que la antigua Uni贸n Sovi茅tica 鈥渄ej贸 de existir鈥, y quiere 鈥渆nfatizar que en la historia reciente siempre hemos tratado con respeto los procesos de soberanizaci贸n que se han dado en el 谩rea postsovi茅tica鈥. En cuanto a Ucrania, 鈥渟i hubi茅ramos tenido buenas relaciones aliadas, o al menos una asociaci贸n entre nosotros, a nadie se le habr铆a ocurrido [recurrir a la fuerza]. Y, por cierto, no habr铆a habido ning煤n problema con Crimea. Porque si se hubieran respetado los derechos de las personas que viven all铆, la poblaci贸n de habla rusa, si se hubiera tratado con respeto la lengua y la cultura rusas, a nadie se le hubiera ocurrido empezar todo esto鈥.

No se cita nada m谩s. Esa es la totalidad de la evidencia que presenta Dickinson, aparte de lo que se ha convertido en el 煤ltimo recurso de los defensores de la tesis de que, a menos que 鈥渟e detenga en Ucrania, las ambiciones imperiales de Putin seguramente se expandir谩n鈥: reflexiones sin una importancia clara sobre Pedro el Grande.

Este no es un asunto menor. Sobre esta base, as铆 nos lo instruyen nuestros l铆deres, debemos asegurarnos de que la guerra contin煤e para debilitar a Rusia; y m谩s all谩 de la propia Ucrania, para llevar a millones a la hambruna mientras avanzamos triunfalmente hacia una tierra inhabitable y enfrentamos un riesgo cada vez mayor de una guerra nuclear terminal.

Quiz谩s haya alguna mejor evidencia de lo que es tan 鈥渃laro鈥 que debemos asumir estos incre铆bles riesgos. Si es as铆, ser铆a bueno escucharlo.

Los comentarios citados de Putin, a diferencia de las construcciones febriles, son consistentes con el registro hist贸rico y diplom谩tico, incluida la postura oficial rusa posterior a la invasi贸n que se acaba de citar, pero mucho m谩s atr谩s.

El tema central durante 30 a帽os ha sido la entrada de Ucrania en la OTAN. Eso siempre lo han entendido los altos funcionarios estadounidenses, quienes han advertido a Washington contra los actos temerarios y provocativos que ha estado tomando. Tambi茅n lo han entendido los diplom谩ticos rusos m谩s favorecidos de Washington. El amigo de Clinton, Boris Yeltsin, se opuso en茅rgicamente cuando Clinton inici贸 el proceso de expansi贸n de la OTAN en violaci贸n de las firmes promesas que le hizo a Gorbachov cuando colaps贸 la Uni贸n Sovi茅tica. Lo mismo ocurre con el propio Gorbachov, quien acus贸 a Occidente ya la OTAN de destruir la estructura de seguridad europea al expandir su alianza. 鈥淣ing煤n jefe del Kremlin puede ignorar tal cosa鈥, dijo, y agreg贸 que, lamentablemente, Estados Unidos estaba comenzando a establecer un 鈥 mega imperio 鈥, palabras que se hicieron eco de Putin y otros funcionarios rusos.

No tengo conocimiento de una palabra en el expediente sobre planes para invadir a alguien fuera de las l铆neas rojas familiares desde hace mucho tiempo: Ucrania y Georgia. Las 煤nicas amenazas rusas que se han citado son que si la OTAN avanza hacia sus fronteras, Rusia reforzar谩 sus defensas en respuesta.

En lo que respecta espec铆ficamente a Ucrania, hasta hace poco tiempo Putin ped铆a p煤blicamente la implementaci贸n del acuerdo de Minsk II: neutralizaci贸n de Ucrania y un arreglo federal con cierto grado de autonom铆a para la regi贸n de Donbass. Siempre es razonable sospechar motivos oscuros en las posturas de gran poder, pero son los cargos oficiales los que ofrecen una base para la diplomacia si hay alg煤n inter茅s en ese curso.

En Crimea, Rusia no hab铆a hecho ning煤n movimiento hasta que estuvo a punto de perder su 煤nica base naval en aguas c谩lidas, en la Pen铆nsula de Crimea. Los antecedentes son revisados 鈥嬧媝or John Quigley, el representante del Departamento de Estado de EE. UU. en la delegaci贸n de la OSCE [Organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa] que consider贸 el problema de Ucrania despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica.

Crimea, informa, fue un foco particular de atenci贸n . Sus intensos esfuerzos para encontrar una soluci贸n al problema de Crimea se enfrentaron a un 鈥渄ilema鈥. La poblaci贸n de Crimea 鈥渆ra mayoritariamente rusa y no vio ninguna raz贸n para ser parte de Ucrania鈥. Crimea hab铆a sido rusa hasta 1954, cuando, por razones desconocidas, el presidente del Partido Comunista Sovi茅tico, Nikita Khrushchev, decidi贸 cambiar Crimea de la rep煤blica rusa sovi茅tica a la rep煤blica ucraniana sovi茅tica. Como se帽ala Quigley:

Incluso despu茅s de 1954, Crimea estuvo efectivamente gobernada m谩s desde Mosc煤 que desde Kyiv. Cuando se disolvi贸 la Uni贸n Sovi茅tica, la poblaci贸n de Crimea se encontr贸 repentinamente en una minor铆a en un pa铆s extranjero. Ucrania acept贸 la necesidad de un cierto grado de autogobierno, pero Crimea declar贸 su independencia como lo que llam贸 la Rep煤blica de Crimea. A pesar de la objeci贸n de Ucrania, se convoc贸 una elecci贸n para presidente en la Rep煤blica de Crimea declarada y se eligi贸 a un candidato en una plataforma de fusi贸n con Rusia. En ese momento, sin embargo, el gobierno ruso no estaba preparado para respaldar a los de Crimea.

Quigley busc贸 un compromiso que otorgar铆a autonom铆a a Crimea en virtud de un tratado entre Ucrania y Crimea, con garant铆as internacionales para proteger a Crimea de las infracciones ucranianas. El 鈥渢ratado no lleg贸 a ninguna parte, sin embargo鈥. Ucrania tom贸 medidas en茅rgicas contra la Rep煤blica de Crimea y el conflicto qued贸 sin resolver. La tensi贸n se mantuvo a fuego lento hasta 2014, momento en el que Rusia estaba preparada para actuar para recuperar Crimea. Luego, Crimea se fusion贸 formalmente con la Federaci贸n Rusa鈥.

No es una simple cuesti贸n de agresi贸n rusa no provocada, como en la versi贸n estadounidense recibida.

Al igual que muchos otros familiarizados con la regi贸n, Quigley ahora pide un acuerdo diplom谩tico y se pregunta si el objetivo actual de EE. UU. 鈥渆s menos forzar a Rusia a salir de Ucrania que luchar contra Rusia hasta el 煤ltimo ucraniano鈥.

驴Existe todav铆a una opci贸n para la diplomacia? Nadie puede saber a menos que se explore la posibilidad. Eso no suceder谩 si es una Verdad Fundamental establecida que las ambiciones de Putin son insaciables.

Aparte de la cuesti贸n de las ambiciones de Putin, hay una peque帽a cuesti贸n de capacidad. Mientras tiemblan de miedo por el nuevo Pedro el Grande, las potencias occidentales tambi茅n se regodean con la demostraci贸n de que sus firmes convicciones sobre el enorme poder militar de Rusia se disiparon r谩pidamente con la debacle rusa en su ataque a Kyiv. La inteligencia estadounidense hab铆a pronosticado la victoria en pocos d铆as. En cambio, la tenaz resistencia ucraniana revel贸 que Rusia no pod铆a conquistar ciudades a pocos kil贸metros de su frontera defendidas por un ej茅rcito mayoritariamente ciudadano.

Pero no importa: el nuevo Pedro el Grande est谩 en marcha. La falta de evidencia de la intenci贸n y las propuestas oficiales de lo contrario son tan irrelevantes para la Verdad Fundamental como la falta de capacidad militar.

Lo que estamos observando no es nada nuevo. Los demonios rusos de poder incomparable que apuntan a conquistar el mundo y destruir la civilizaci贸n han sido un elemento b谩sico de la ret贸rica oficial y los comentarios obedientes durante 75 a帽os. La ret贸rica del documento interno cr铆tico NSC-68 (1950) es una ilustraci贸n llamativa, casi incre铆ble en su crudeza infantil.

A veces, el m茅todo ha sido reconocido. Desde su posici贸n como 鈥減resente en la creaci贸n鈥 de la Guerra Fr铆a, el distinguido estadista Dean Acheson reconoci贸 que era necesario ser 鈥渕谩s claro que la verdad鈥 en ejercicios (como NSC-68) para 鈥 golpear la mente de las masas 鈥 del gobierno en obediencia con planes de 茅lite. De hecho, ese era el 鈥減rop贸sito de NSC-68鈥.

La erudici贸n tambi茅n ha registrado ocasionalmente el hecho. El profesor de Gobierno de Harvard y asesor gubernamental durante mucho tiempo, Samuel Huntington, observ贸 que 鈥渆s posible que tenga que vender [la intervenci贸n u otra acci贸n militar] de tal manera que cree la impresi贸n err贸nea de que es la Uni贸n Sovi茅tica contra la que est谩 luchando. Eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos desde la Doctrina Truman鈥.

La f贸rmula de hoy no es ninguna innovaci贸n.

A menudo tendemos a olvidar que Estados Unidos es una potencia mundial. La planificaci贸n es global: lo que sucede en una parte del mundo a menudo se repite en otros lugares. Al centrarnos en una manifestaci贸n particular, a menudo nos perdemos el tapiz global en el que es una hebra.

Cuando EE. UU. asumi贸 la hegemon铆a global de Gran Breta帽a despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, mantuvo los mismos conceptos geopol铆ticos rectores, ahora ampliados en gran medida por una potencia hegem贸nica mucho m谩s poderosa.

Gran Breta帽a es una isla frente a la costa de Europa. Un objetivo principal del gobierno imperial brit谩nico era evitar una Europa hostil unificada.

El hemisferio occidental controlado por Estados Unidos es una 鈥渋sla鈥 frente a la costa de la masa terrestre euroasi谩tica, con objetivos imperiales mucho m谩s grandiosos (o 鈥渞esponsabilidades鈥, como se les llama cort茅smente). Por lo tanto, debe asegurarse de controlarlo desde todas las direcciones, siendo el Norte una nueva arena de conflicto a medida que el calentamiento global lo abre a la explotaci贸n y el comercio. El sistema atlantista basado en la OTAN es el baluarte occidental. El Concepto Estrat茅gico y su implementaci贸n en curso coloca este baluarte m谩s firmemente en manos de Washington, gracias a Putin.

Pr谩cticamente sin previo aviso, hay desarrollos similares en el flanco oriental de la masa terrestre de Eurasia a medida que la OTAN extiende su alcance a la regi贸n del Indo-Pac铆fico bajo el nuevo Concepto. La OTAN est谩 profundizando sus relaciones con sus socios insulares frente a las costas de China (Jap贸n, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda), incluso invit谩ndolos a la cumbre de la OTAN, pero mucho m谩s importante, alistarlos en el 鈥渃erco鈥 de China que es un elemento clave de la actual estrategia bipartidista estadounidense.

Mientras EE. UU. est谩 reafirmando su control del flanco occidental de la masa terrestre euroasi谩tica en la Cumbre de la OTAN, est谩 llevando a cabo ejercicios relacionados en el flanco oriental: los programas Rim of the Pacific (RIMPAC) ahora en marcha. Bajo la direcci贸n de la Marina de los EE. UU., estos son 鈥 los m谩s grandiosos de todos los juegos de guerra 鈥.鈥, escribe el polit贸logo australiano Gavan McCormack, 鈥渓as maniobras de guerra a茅rea, terrestre y mar铆tima m谩s grandes del mundo. Reunir铆an la asombrosa cantidad de 238 barcos, 170 aviones, 4 submarinos y 25.000 efectivos militares de 26 pa铆ses鈥 Para China, no sorprende que estos ejercicios sean vistos como expresi贸n de un 鈥榙ise帽o asi谩tico de la OTAN鈥 anti-China. Son juegos de guerra, y deben incluir varias simulaciones que involucran a 鈥榝uerzas enemigas鈥, atacan objetivos y realizan desembarcos anfibios en la isla de Haw谩i y en aguas de Haw谩i鈥.

RIMPAC se complementa con misiones navales estadounidenses regulares en la Zona Econ贸mica Exclusiva (ZEE) de China. Estos son simplemente 鈥減asajes inocentes鈥 de acuerdo con el principio de 鈥渓ibertad de navegaci贸n鈥; Estados Unidos protesta cuando China se opone, al igual que India, Indonesia y muchos otros. Estados Unidos apela a la Ley del Mar, que proh铆be la amenaza o el uso de la fuerza en estas zonas. Silenciosamente, el estado cliente de EE. UU. Australia, por supuesto, en coordinaci贸n con Washington, est谩 involucrado en 鈥渆spionaje militar鈥 en la ZEE, instalando dispositivos de detecci贸n altamente sofisticados 鈥減ara que EE. UU. pueda destruir de manera m谩s efectiva los barcos chinos lo m谩s r谩pido posible al principio de cualquier conflicto.鈥

Estos ejercicios en el Flanco Este se acompa帽an de otros en la regi贸n del Pac铆fico Noreste y, en parte, en la regi贸n del B谩ltico, con la participaci贸n de los nuevos miembros de la OTAN Finlandia y Suecia. A lo largo de los a帽os, se han integrado lentamente en el sistema militar de la OTAN y ahora han dado el paso final, alegando 鈥減reocupaciones de seguridad鈥 que apenas son rid铆culas pero que benefician a sus importantes industrias militares y ayudan a conducir a las sociedades hacia la derecha.

El imperio no descansa. Las apuestas son demasiado altas.

En la ret贸rica oficial, como siempre, estos programas se llevan a cabo con prop贸sitos benignos: hacer cumplir 鈥渆l orden internacional basado en reglas鈥. El t茅rmino aparece repetidamente en el Concepto Estrat茅gico de la Cumbre de la OTAN. En el documento falta una frase diferente: 鈥渙rden internacional basado en la ONU鈥. Esa no es una omisi贸n accidental: los dos conceptos son crucialmente diferentes.

El orden internacional basado en la ONU est谩 consagrado en la Carta de la ONU, la base del derecho internacional moderno. Seg煤n la Constituci贸n de los EE. UU. (Art铆culo VI), la Carta de las Naciones Unidas tambi茅n es 鈥渓a ley suprema del pa铆s鈥. Pero es inaceptable para la opini贸n de la 茅lite estadounidense y los presidentes estadounidenses la violan libremente, sin previo aviso.

La Carta tiene dos fallas principales. Una es que proh铆be 鈥渓a amenaza o el uso de la fuerza鈥 en los asuntos internacionales, aparte de las circunstancias designadas que casi nunca se dan. Eso significa que proh铆be la pol铆tica exterior de EE.UU., obviamente un resultado inaceptable. En consecuencia, la venerada Constituci贸n puede dejarse de lado. Si, inimaginablemente, la cuesti贸n de observar la Constituci贸n llegara alguna vez a la Corte Suprema, ser铆a descartada como una 鈥渃uesti贸n pol铆tica鈥.

El orden internacional basado en reglas supera este defecto. Permite la amenaza y el uso de la fuerza libremente por parte del Maestro y de aquellos que 茅ste autorice. Las ilustraciones son tan dram谩ticamente obvias que uno podr铆a pensar que ser铆an dif铆ciles de ignorar. Eso ser铆a un error: se ignoran rutinariamente. Tomemos uno de los principales cr铆menes internacionales: la anexi贸n de territorio conquistado en violaci贸n del derecho internacional. Hay dos ejemplos: la anexi贸n del S谩hara Occidental por parte de Marruecos en violaci贸n del fallo de la Corte Internacional de Justicia, y la anexi贸n de los Altos del Gol谩n en Siria y el Gran Jerusal茅n por parte de Israel en violaci贸n de las 贸rdenes un谩nimes del Consejo de Seguridad. Todos han sido apoyados por los EE. UU. durante muchos a帽os y fueron autorizados formalmente por la administraci贸n Trump, ahora por Biden. Habr谩 que buscar mucho las expresiones de preocupaci贸n,

El segundo defecto es que el Consejo de Seguridad de la ONU y otras instituciones internacionales, como la Corte Mundial, establecen las reglas. Esa falla tambi茅n se supera en el orden internacional basado en reglas, en el que Estados Unidos establece las reglas y otros obedecen.

Es, entonces, f谩cil de entender la preferencia de Washington por el orden internacional basado en reglas, ahora afirmado con fuerza en el Concepto Estrat茅gico de la OTAN, y adoptado en los comentarios y acad茅micos estadounidenses.

Volviendo a otra parte, encontramos comentarios y an谩lisis serios. El analista estrat茅gico australiano Clinton Fernandes analiza el asunto con cierta profundidad en su libro Sub-Imperial Power (Melbourne 2022) .

Al rastrear el concepto hasta sus or铆genes occidentales en el dominio imperial brit谩nico, Fernandes muestra que:

el orden basado en reglas difiere marcadamente del sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y del orden internacional sustentado por el derecho internacional. Estados Unidos se encuentra en la c煤spide del sistema, ejerciendo control sobre la soberan铆a de muchos pa铆ses. El Reino Unido, un lugarteniente con armas nucleares y territorios extensos, apoya a los Estados Unidos. Lo mismo hacen las potencias subimperiales como Australia e Israel. El orden internacional basado en reglas implica el control de la soberan铆a pol铆tica efectiva de otros pa铆ses, la creencia en la benevolencia imperial y la econom铆a de la ventaja comparativa. Dado que los planificadores de pol铆ticas y los comentaristas de los medios no se atreven a decir 鈥榠mperio鈥, el 鈥榦rden internacional basado en reglas鈥 sirve como eufemismo.

鈥淟a econom铆a de la ventaja comparativa鈥, como comenta Fernandes, es otro eufemismo. Su significado es 鈥渜u茅date en tu lugar鈥, en beneficio de todos. A menudo se aconseja con la mejor de las intenciones. Seguramente ese fue el caso cuando Adam Smith aconsej贸 a las colonias americanas que mantuvieran su ventaja comparativa en la agricultura e importaran productos manufacturados brit谩nicos, 鈥減romoviendo as铆 el progreso de su pa铆s hacia la verdadera riqueza y grandeza鈥.

Habiendo derrocado el dominio brit谩nico, las colonias eran libres de rechazar este amable consejo y recurrir al mismo tipo de violaci贸n radical de los principios ortodoxos de libre comercio que Gran Breta帽a us贸 para convertirse en el gran centro mundial de manufactura y poder global. Ese patr贸n se ha replicado con una consistencia impresionante. Los que adoptaron el principio privilegiado, generalmente por la fuerza, se convirtieron en el tercer mundo. Aquellos que la violaron se convirtieron en el primer mundo rico, incluido el 煤nico pa铆s del Sur que resisti贸 la colonizaci贸n, Jap贸n, y por lo tanto pudo violar las reglas y desarrollarse, con sus antiguas colonias a cuestas.

La consistencia del registro es casi axiom谩tica. Despu茅s de todo, el desarrollo significa cambiar la ventaja comparativa.

En resumen, el orden basado en reglas confiere muchas ventajas a los poderosos. Uno puede entender f谩cilmente por qu茅 se ve tan favorablemente en sus dominios, mientras que la orden basada en la ONU se descarta excepto cuando se puede invocar para castigar a los enemigos.

CJ Polychroniou: Turqu铆a contin煤a resisti茅ndose a unirse a las sanciones contra Rusia y act煤a, de hecho, como un 鈥渞efugio seguro鈥 de sanciones para los oligarcas rusos. Sin embargo, Estados Unidos y la alianza de la OTAN en general lo tratan como un aliado estrat茅gico confiable, y todos ignoran el hecho de que el r茅gimen de Erdogan es tan descaradamente autoritario y opresivo como el de Putin. De hecho, luego de su salto mortal frente a Arabia Saudita, la administraci贸n Biden ahora se est谩 calentando con Erdogan y quiere mejorar la flota turca de aviones de combate F-16 de fabricaci贸n estadounidense. 驴C贸mo debemos interpretar esta situaci贸n an贸mala dentro de la alianza de la OTAN? 驴Otro ejemplo m谩s de hipocres铆a occidental o de los dictados de la Realpolitik?

Chomsky: Lo que es an贸malo es que Erdogan est谩 jugando su propio juego en lugar de simplemente obedecer 贸rdenes. No hay nada an贸malo en que sea 鈥渄escaradamente autoritario y opresivo鈥. Eso no es una preocupaci贸n [para los EE. UU.], como en muchos otros casos. Lo que preocupa es que no es del todo un 鈥渁liado estrat茅gico confiable鈥. De hecho, Turqu铆a fue sancionada por los EE. UU. por comprar el sistema de defensa antimisiles ruso. E incluso despu茅s de la invasi贸n de Ucrania, Erdo臒an dej贸 abierto si comprar铆a armas rusas o abandonar铆a su 鈥 amistad 鈥 con el Sr. Putin. En este sentido particular, Turqu铆a est谩 actuando m谩s como el Sur Global que como la OTAN.

Turqu铆a se ha apartado de la obediencia estricta de otras formas. Retras贸 la adhesi贸n de Suecia y Finlandia a la OTAN. La raz贸n, al parecer, es el compromiso de Turqu铆a de intensificar su represi贸n asesina de su poblaci贸n kurda. Suecia hab铆a estado otorgando asilo a los kurdos que hu铆an de la violencia estatal turca: 鈥渢erroristas鈥 en la jerga oficial turca. Hay preocupaciones leg铆timas de que se haya llegado a un feo acuerdo clandestino cuando Turqu铆a abandon贸 su oposici贸n a la entrada total de Suecia en la OTAN.

El fondo no debe pasarse por alto. La represi贸n brutal de los kurdos en Turqu铆a tiene una larga historia. Alcanz贸 un crescendo en la d茅cada de 1990, con una campa帽a de terror de Estado que mat贸 a decenas de miles de kurdos, destruy贸 miles de pueblos y aldeas y expuls贸 a cientos de miles de sus hogares, muchos a horribles barrios marginales en rincones de Estambul donde apenas se puede sobrevivir. A algunos se les ofreci贸 la oportunidad de regresar a lo que quedaba de sus hogares, pero solo si culpaban p煤blicamente a las guerrillas kurdas del PKK. Con el asombroso coraje que ha sido el sello distintivo de las luchas kurdas por la justicia, se negaron.

Estos terribles cr铆menes, algunos de los peores de la d茅cada, fueron fuertemente apoyados por EE. UU., que verti贸 armas en Turqu铆a para acelerar las atrocidades. El flujo aument贸 bajo Clinton a medida que aumentaban los cr铆menes. Turqu铆a se convirti贸 en el principal receptor de armas estadounidenses (aparte de Israel-Egipto, una categor铆a separada), reemplazando a Colombia, el principal violador de los derechos humanos en el hemisferio occidental. Eso extiende un patr贸n largo y bien establecido. Como de costumbre, los medios cooperaron ignorando los horrores turcos y el apoyo crucial de Estados Unidos para ellos.

Para el a帽o 2000, los cr铆menes estaban disminuyendo y comenz贸 un per铆odo asombroso en Turqu铆a. Hubo un progreso notable en la apertura de la sociedad, la condena de los cr铆menes de Estado, el avance de la libertad y la justicia. Para m铆 personalmente, fue un gran privilegio poder presenciarlo de primera mano, incluso participar de manera limitada. Destacados en esta revoluci贸n democr谩tica fueron los intelectuales turcos, que avergonzaron a sus hom贸logos occidentales. No solo protestaron por los cr铆menes de Estado, sino que tambi茅n llevaron a cabo desobediencia civil regular, arriesg谩ndose y, a menudo, soportando duros castigos, y volviendo a la lucha. Un ejemplo sorprendente fue Ismail Be艧ik莽i, quien como joven historiador fue el primer acad茅mico no kurdo en documentar la horrible represi贸n de los kurdos. Repetidamente encarcelado, torturado, abusado, se neg贸 a dejar su trabajo y continu贸 documentando la escalada de cr铆menes.

A principios de la d茅cada de 2000, parec铆a que amanec铆a una nueva era. Hubo algunos momentos emocionantes. Una experiencia inolvidable fue en la redacci贸n de Hrant Dink, el valiente periodista que fue asesinado con complicidad estatal por su defensa de los derechos humanos, en particular los derechos de la comunidad armenia que hab铆a sido objeto de una masacre genocida, a煤n oficialmente negados. Con su viuda, estaba parado en el balc贸n de la oficina, observando una enorme manifestaci贸n en honor a Hrant Dink y su trabajo, y pidiendo el fin de los cr铆menes de estado en curso, un gran acto de valent铆a y dedicaci贸n en el estado turco duramente represivo.

Las esperanzas pronto se desvanecieron cuando Erdogan instituy贸 su gobierno cada vez m谩s brutal, actuando para restaurar la pesadilla de la que Turqu铆a hab铆a comenzado a emerger. Todo similar a lo que sucedi贸 unos a帽os despu茅s en la Primavera 脕rabe.

Turqu铆a tambi茅n extiende su agresi贸n en Siria, dirigida a la poblaci贸n kurda que, en medio del horrendo caos de los conflictos sirios, hab铆a logrado labrarse una isla de democracia y derechos florecientes (Rojava). Los kurdos tambi茅n proporcionaron las tropas terrestres para la guerra de Washington contra ISIS en Siria, sufriendo m谩s de 10.000 bajas. En agradecimiento por su servicio en esta guerra exitosa, el presidente Trump retir贸 la peque帽a fuerza estadounidense que sirvi贸 como elemento disuasorio del ataque turco, dej谩ndolos a su merced.

Hay un viejo proverbio kurdo que dice que los kurdos no tienen m谩s amigos que las monta帽as. Solo existe la preocupaci贸n de que las maniobras de la OTAN turco-suecas puedan confirmarlo.

CJ Polychroniou: La cumbre de la OTAN lleg贸 a la interesante conclusi贸n de que China representa un 鈥渄esaf铆o de seguridad鈥 para los intereses y la seguridad de sus estados miembros, pero no debe ser tratada como un adversario. Dejando de lado la sem谩ntica, 驴puede Occidente realmente impedir que China ejerza un papel cada vez mayor en los asuntos globales? De hecho, 驴es un sistema de poder unipolar una alternativa m谩s segura para la paz mundial que un sistema bipolar o multipolar?

Chomsky: Estados Unidos busca abiertamente restringir el papel de China en los asuntos globales e impedir su desarrollo. Estos son los que constituyen el 鈥渄esaf铆o de seguridad鈥. Por lo tanto, el desaf铆o tiene dos dimensiones, m谩s o menos lo que se denomina 鈥減oder blando鈥 y 鈥減oder duro鈥.

El primero es el desarrollo interno de la industria, la educaci贸n, la ciencia y la tecnolog铆a. Esto proporciona la base para la expansi贸n de la arena de influencia de China a trav茅s de proyectos como la iniciativa Belt-and-Road (BRI), un proyecto multidimensional masivo que integra gran parte de Eurasia dentro de un sistema econ贸mico y tecnol贸gico basado en China, llegando al Medio Oriente y 脕frica, e incluso a los dominios latinoamericanos de Estados Unidos.

Estados Unidos se queja, correctamente, de que el desarrollo interno chino viola el orden internacional basado en reglas. Lo hace, radicalmente. China est谩 siguiendo las pr谩cticas que hizo EE. UU., al igual que Inglaterra antes y todas las dem谩s sociedades desarrolladas desde entonces. China est谩 rechazando la pol铆tica de 鈥 quitar la escalera a patadas 鈥: primero suba la escalera del desarrollo por cualquier medio disponible, incluido el robo de tecnolog铆a superior y una amplia violencia y enga帽o, luego imponga un 鈥渙rden basado en reglas鈥 que proh铆ba a otros hacer lo mismo. mismo. Ese es un elemento b谩sico de la historia econ贸mica moderna, ahora formalizado en los acuerdos de derechos de los inversores altamente proteccionistas que se enmascaran bajo el pretexto c铆nico del 鈥渓ibre comercio鈥.

El 鈥渄esaf铆o de seguridad鈥 tambi茅n tiene una dimensi贸n militar. Esto es contrarrestado por el programa de 鈥渞odear鈥 a China por 鈥渆stados centinela鈥 fuertemente armados y por proyectos tales como los ejercicios masivos RIMPAC ahora en marcha, defendiendo a los EE. UU. frente a las costas de China. No se puede tolerar ninguna infracci贸n del dominio estadounidense de la regi贸n del 鈥淚ndo-Pac铆fico鈥, incluso la amenaza de que China podr铆a establecer su segunda base militar en el extranjero en las Islas Salom贸n del Pac铆fico (la primera est谩 en Yibuti).

Divagando brevemente sobre el 鈥渜u茅 pasa鈥 criminal, podr铆amos mencionar que EE. UU. tiene 800 bases en todo el mundo, que, junto con su papel muy destacado en la 鈥渄efensa鈥 (tambi茅n conocida como dominaci贸n imperial), permiten cientos de 鈥 guerras de poder de bajo perfil 鈥 en 脕frica, el gran Medio Oriente y Asia.

Washington, junto con los comentarios concurrentes en los medios y revistas de opini贸n, tiene toda la raz贸n al acusar a China de violar el orden basado en reglas que defiende EE. UU., ahora con un apoyo europeo a煤n m谩s firme que antes. Tambi茅n tienen raz贸n al deplorar las graves violaciones de derechos humanos en China, pero eso no es una preocupaci贸n del orden basado en reglas, que acomoda f谩cilmente y com煤nmente apoya vigorosamente tales violaciones.

La cuesti贸n de cu谩l es la mejor manera de mejorar la paz mundial no se plantea en este sentido. Todo el mundo est谩 a favor de la 鈥減az鈥, incluso Hitler: en sus propios t茅rminos. Para EE. UU., los t茅rminos son el orden internacional basado en reglas. Otros tienen sus propias ideas. La mayor parte del mundo es la proverbial hierba que pisotean los elefantes.

La crisis clim谩tica tambi茅n estuvo en la agenda de la cumbre de tres d铆as en Madrid. De hecho, fue reconocido como 鈥渦n desaf铆o definitorio de nuestro tiempo鈥 y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, inform贸 al mundo que la organizaci贸n 鈥渆stablecer谩 el est谩ndar de oro para abordar las implicaciones de seguridad del cambio clim谩tico鈥. Personalmente, me siento mejor ahora sabiendo que el militarismo se puede agregar a los m茅todos para enfrentar la crisis clim谩tica. 驴Y usted?

Qu茅 alentador que la OTAN aborde 鈥渓as implicaciones de seguridad del cambio clim谩tico鈥, donde 鈥渟eguridad鈥 tiene el significado habitual que excluye la seguridad de las personas.

Los temas planteados aqu铆 son los m谩s importantes de todos y los m谩s f谩ciles de resumir. La especie humana avanza hacia un precipicio. Pronto se alcanzar谩n puntos de inflexi贸n irreversibles y estaremos cayendo por el precipicio hacia una 鈥渢ierra invernadero鈥 en la que la vida ser谩 intolerable para los remanentes que sobrevivan.

Los gastos militares hacen una doble contribuci贸n a este desastre inminente: primero, en su enorme contribuci贸n a la destrucci贸n de las condiciones para una existencia tolerable, y segundo, en los costos de oportunidad: lo que no se est谩 haciendo con los ingentes recursos destinados a socavar cualquier esperanza de vida. futuro.

La agresi贸n de Putin en Ucrania hizo la misma doble contribuci贸n: destrucci贸n y robo de los recursos que deben usarse para evitar la destrucci贸n ambiental. Todo esto no pod铆a haber ocurrido en peor momento. La ventana para la acci贸n constructiva se est谩 cerrando mientras la humanidad persista en este curso loco.

Todo lo dem谩s palidece hasta la insignificancia. Encontraremos formas de cooperar para evitar desastres y crear un mundo mejor, todav铆a podemos. O llevaremos el experimento humano a un final sin gloria.

Es tan simple como eso.

Fuente