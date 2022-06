–

El sexteto La Hoguera va a presentar su nuevo álbum Macumba el próximo sábado en el Club Atlético Fernández Fierro, del barrio porteño de Almagro. Grabado el año pasado durante la pandemia, el nuevo trabajo cuenta en su totalidad con composiciones propias y tangos actuales. La jornada va a contar también con la participación del Tape Rubin, Nicolás Abosky y Natalí Di Vincenzo, que participaron en la grabación del disco, y la apertura va a estar a cargo del trio de guitarras Lacruz–Heller–Nikitof. Julián Corach, pianista, compositor y director de La Hoguera nos cuenta un poco la historia del grupo, su nuevo trabajo y lo que se viene. Por Ramiro Giganti (ANRed).

“Calle que sabe decir, calle que miente al callar…”

Es 7 de junio, día del periodista, y faltan 4 días para la presentación de La Hoguera Tango en el CAFF. Tal vez la mejor manera de celebrarlo, ante tanta malaria, tanta precarización y maltrato, es ejerciendo el oficio, pero también sobre una temática que guste, más allá de los “mandatos”. Allí, la fortuna ausente en el bolsillo, se hace presente a la hora de contar la música.

La Hoguera es un sexteto de tango del siglo XXI, que se empezó a formar hace aproximadamente 10 años cuando el pianista y compositor Julián Corach tocaba en uno de los ensambles de orquesta típica de la Escuela Orlando Goñi junto al cellista Matías de Ezcurra, con quien había entablado una amistad. En ese contexto dieron el puntapié inicial. “Fue con él (Matías) con quien empezamos a convocar gente; los bandoneones vinieron también de los ensambles. Era el año 2012, así que armamos una publicación buscando violinistas y contrabajista. Y tuvo éxito, porque con esa convocatoria se armó el septeto. Ya estábamos terminando 2012, así que con todos los músicos quedamos en arrancar en 2013. Llegó 2013, armamos un par de temas y salimos a la calle. Yo había hablado con los artesanos de la Feria de San Telmo, que funciona los domingos, para ver si nos daban un lugar para tocar en el Pasaje San Lorenzo, y los tipos nos dejaron. Así que con unos seis temas, o menos, nos mandamos a la cancha. Pasábamos horas tocando los domingos. Y eso estructuró mucho el grupo, porque, además de los ensayos, teníamos esa actividad todos los domingos, entraba algo de dinero, te ponías muy canchero tocando en la calle, y teníamos la obligación de ir agregando repertorio para no enloquecer después de tocar una y otra vez los mismos temas. Al poco tiempo, con el laburo de la feria, compramos un piano acústico. Básicamente habíamos armado una cooperativa, informal, pero con reuniones, actas, responsabilidades específicas, etc. Armábamos discos que vendíamos en la calle y era muy divertido porque teníamos los problemas de las grandes cadenas productivas pero a pequeña escala: este cartón es mejor pero queda muy lejos, o este proveedor a veces no tiene pegamento”, cuenta Julián Corach, remarcando también el carácter autogestivo, callejero y laburante que estuvo presente desde sus inicios.

“Estuvimos unos dos años en la feria, por supuesto tocando en muchas milongas también. Llegamos a tener un ensayo general, un ensayo de fila, conciertos durante la semana, y la actividad de la feria. Después nos invitaron a tocar en la milonga Queer, en 2015, que funcionaba todos los martes en Perú al 600. Ese fue otro salto importante, porque empezamos a estar fijos como orquesta todas las semanas, pero ya no en la calle, sino en un escenario con sonido, luces, etc. Son actividades que te dan mucho oficio. Y yo creo que el laburo que hicimos en la Queer nos afianzó muchísimo como grupo, desde lo personal y desde lo musical. Por un lado entramos a grabar nuestro primer disco al poco tiempo, y por otro lado armamos y concretamos nuestra primera gira por Europa. Tenés que sentir mucha solidez en el grupo para armar esa movida, y yo creo que los dos años en la Queer nos dio esa confianza”, explicó Julián.

El sexteto se fue afirmando desde las calles, como tiene que ser en el Tango. Pero con todos los elementos alternativos presente en las expresiones actuales. Así se conforma este género llamado tango Siglo XXI. Tras años de presentaciones llegó la recompensa: la grabación de su primer álbum homónimo y la posibilidad de hacer una gira europea y llevar su música por el viejo continente. “La primera gira fue increíble, tocamos en países como Dinamarca y Polonia, en ciudades o pueblos en los que no esperás encontrarte con público que quiera escuchar tango. La gente se acercaba de pueblos cercanos a vernos. Tocamos en varias de ciudades de Alemania, Francia, Suiza, Holanda y Suecia. Una experiencia única, y además con buena parte del grupo original, los socios fundadores”.

En 2016 editó su primer trabajo discográfico (“La Hoguera”) junto a Alejandro Guyot, Hernán Fernández y Diego Dimartino. Este disco fue presentado en su primera gira por Europa (2017) en más de veinte conciertos a lo largo de ocho países. Realizó su segunda gira por Europa en 2019, dando numerosos conciertos en Dinamarca, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Holanda, República Checa y Hungría.

Entre 2017 y 2019, participó de la organización de espacios y milongas de tango nuevo, como la “Milonga Club” y “Reina Noche Milonga”. Realizó presentaciones en las más importantes salas de tango y festivales de Buenos Aires, como el CCK, Club Atlético Fernández Fierro, Centro Cultural de la Cooperación, Festival FACAFF, y Fondo Nacional de las Artes, entre otros.

“Calle rota, calle rabia, calle ruego”

La pandemia castigó al grupo como nos castigó a todas y todos. La imposibilidad de salir, de presentarse y hasta de juntarse a ensayar durante 2020 los dejó paralizados. Pero ante las primeras aperturas fueron retomando actividades y adaptándose a la coyuntura difícil. También apareció el fruto de la gesta previa, de quienes ya habían conocido a La Hoguera y ofrecieron su apoyo. “Los dos últimos años los pasamos desactivados como casi todos los grupos. Cuando empezaron a abrirse las actividades pudimos hacer un concierto streaming, que le dio un poco de aire al proyecto, y para esa época nos escribió una familia mitad alemana mitad peruana, la familia Ritter. Es una familia de Hamburgo que conocimos en nuestra segunda gira por Europa, en enero de 2019. El padre, Wolfgang, es el primer flautista de la orquesta Elbphilarmonie, que es la orquesta más importante de Europa, y pegamos muy buena onda. Nos invitaron a cenar y al otro día Wolfgang nos llevó a pasear al edificio de la filarmónica. Y después vino con su familia a un concierto que dimos y le gustó mucho la música. Decía que estaba sin ganas de estudiar, y que después de escucharnos le volvieron. Cuestión que, ya en pandemia, nos contactaron y nos ofrecieron fondos para algún proyecto que quisiéramos encarar. Y eso fue lo que impulsó el disco, y en definitiva lo que le dio rumbo al grupo en esa época en la cual estaba todo parado y era todavía difícil tocar. Así que retomamos los ensayos y nos metimos a grabar. Básicamente hicieron de mecenas”, comentó Julián Corach.

En año pasado, todavía en pandemia, grabaron su nuevo álbum, donde incorporaron material que tenían y habían interpretado previamente. “Fue un proceso de años. Macumba reúne temas que veníamos tocando hacía tiempo, y otros más recientes. Naturalmente, los temas que compusimos más para acá son los más representativos, desde el punto de vista musical y creativo. Y el más representativo es Macumba. Es un tema en el cual liberamos la perilla creativa en varios sentidos. Nos permitimos explorar texturas, timbres y armonías con total libertad, sin ponernos límites, o por lo menos relajándolos mucho. Y el resultado se sigue escuchando como música escrita por tangueros de hoy en día. Todo eso vale para los temas instrumentales. Para los temas cantados los procedimientos son diferentes porque en ese caso estamos arreglando un tema compuesto por otra persona, con una letra que estructura muchísimo la música, con lo cual es lógico ser más fiel a la idea original del compositor. Pero lo que quisiera destacar de los temas cantados es que logramos grabar con los compositores de cada canción: participaron el Tape Rubin, Alejandro Guyot y Natalí Di Vincenzo interpretando temas de su propia autoría, y además Nicolás Abosky, que es nuestro cantor desde hace años”.

“Calle si quiere vivir, ella te vino a buscar…”

La Hoguera se va a presentar este sábado 11 en el Club Atlético Fernández Fierro – CAFF- donde va a contar con la presencia de cantantes invitados que participaron en el álbum.

“Va a ser un concierto con mucha carga porque es la síntesis de muchos años de trabajo. Además siendo en el CAFF, todo adquiere un color muy especial para los que hacemos tango nuevo, por la trayectoria del espacio y lo que representa tanto desde lo musical como desde lo autogestivo. Pudimos organizar las agendas para contar con la participación del Tape Rubin, Nicolás Abosky y Natalí Di Vincenzo, que grabaron en el disco, y además abre la fecha un trío de guitarras de muchísima trayectoria, el trio Lacruz – Heller – Nikitof”, explica Julián anticipando lo que se viene.

Para después de la presentación el sexteto ya tiene programado seguir con actuaciones en vivo. “Vamos a seguir todo el año presentando el disco, y además ya estamos agregando repertorio nuevo de lo que será el próximo álbum. Va a ser el caso del concierto siguiente, que tendrá lugar el viernes 29 de julio en “Je suis Lacan” (Balcarce 749), junto al dúo Di Vincenzo – Corach, que formamos con Natalí Di Vincenzo y quien les habla” concluyó.

La Hoguera se presenta este sábado 11 de junio a las 21hs (Puerta 20hs) en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, Almagro, CABA.

El sexteto está integrado por…

Julián Corach, pianista, compositor y director de La Hoguera Tango. Formó parte de numerosos grupos de tango nuevo además de La Hoguera. Actualmente integra el dúo de tango nuevo Di Vincenzo – Corach, junto a Natalí Di Vincenzo. En su tiempo libre ejerce como ingeniero y escucha éxitos internacionales de los ‘80.

Javier Yoko, bandoneonista de 40 años, integra La Hoguera Tango, la Orquesta típica Ciudad Baigón, y dirige la Orquesta Escuela de Tango Nuevo. Es maestro de nivel inicial. Anima los ensayos y su tiempo libre lo dedica a la ingesta organizada de asados.

Jaime Granda, bandoneonista ecuatoriano de 31 años forma parte de La Hoguera Tango, La Tramoya, y de la Orquesta escuela Emilio Balcarce, cohorte 2022. Actualmente cursa la carrera de música argentina en la UNSAM. Hasta sus 25 años se dedicó a las artes plásticas, y entonces se vino a Argentina. Planta plantas.

Santiago Gil Duarte, violonchelista venezolano que inició sus estudios a los 9 años. Actualmente se encuentra becado para iniciar sus estudios en Royal Conservatoire of Scotland. Ha actuado en importantes salas y ciclos, como en el Salón Dorado del Teatro Colón y el renombrado Ciclo Reencuentro. Cocinero, “longboarder”, y ávido lector.

Nicolas Acosta es un contrabajista de música académica, tango y jazz tradicional. Actualmente estudia la Licenciatura en Artes Musicales en la UNA. Integra numerosas agrupaciones de géneros variados como tango, rockabilly, jazz y música clásica. Realizó dos giras por Europa a lo largo de más de diez países, dando conciertos de tango y música contemporánea en teatros y milongas. Virtuoso cocinero de especialidades criollas.

Arantza Abaroa Ghizolfo, violinista chilena, terminó sus estudios en la Facultad de Artes Musicales de la UNA en 2015. Se formó como violinista de tango en la Orquesta Emilio Balcarce e integró diversas agrupaciones de tango tradicional y nuevo. Actuó en importantes escenarios de la ciudad, Teatro Colón, CCK, entre otros. Bailarina de tango (semi profesional), pasa sus horas libres haciendo grabados con biromes tinta gel (negro) y jamás (¡jamás!) se la ha visto mal vestida.

Ficha técnico-artística del álbum

Temas

1 – Septiembre (Julián Corach)

2 – Reina noche (Alfredo “Tape” Rubin)

3 – Calle (Alfredo “Tape” Rubin/Fabrizio Pieroni)

4 – Pompa (Julián Corach)

5 – Purga (Julián Corach)

6 – Falso abismo (Edgardo González/Alejandro Guyot)

7 – Caos (Natalí Di Vincenzo)

8 – Macumba (Julián Corach)

9 – Catedral (Julián Corach)

10 – Bluses de Boedo (Alfredo “Tape” Rubin)

Músicos/as:

Créditos de todos los temas excepto “Catedral” y “Reina noche”

Bandoneones: Javier Yoko, Jaime Granda

Violín: Arantza Ghizolfo

Cello: Santiago Gil Duarte

Contrabajo: Nicolás Acosta

Piano: Julián Corach

Voces: Nicolás Abosky, Alfedo “Tape” Rubin, Alejandro Guyot y Natalí Di Vincenzo

Créditos de “Catedral” y “Reina Noche”

Bandoneones: Javier Yoko, Matías Giubergia

Violín: Maia PrietoCello: Santiago Gil DuarteContrabajo: Nicolás AcostaPiano: Julián CorachVoz: Nicolás Abosky

Grabado entre septiembre y noviembre de 2021 en «Dr. F Estudio» Ingeniero de sonido, mezcla y master: Florencio Justo. Técnico de grabación: Agustín Silberleib

Duración total: 30’12’’Productor: Julián Corach / La Hoguera Tango (disco independiente)