January 21, 2022

La contribuci贸n al debate pol铆tico del principal partido de la oposici贸n no solo es nula, que lo es, sino que, sobre todo, produce una mezcla entre hilaridad y bochorno. Sus actuaciones e interpretaciones son dignas del club de la comedia, si no fuera porque estamos hablando de cosas muy serias. Pero tampoco les va a la zaga la inacci贸n de un Gobierno que no acaba de darse cuenta de lo b谩sico. 驴Y qu茅 me dicen ustedes de las tonter铆as que la inmensa mayor铆a de los economistas escriben estos d铆as sobre los 20 a帽os de pertenencia al Euro?

La situaci贸n econ贸mica de muchas familias espa帽olas ha vuelto a empeorar de manera significativa, tal como recoge el 煤ltimo Informe de la Fundaci贸n Foessa de Caritas, Evoluci贸n de la cohesi贸n social y consecuencias del COVID-19 en Espa帽a. La pobreza en nuestro pa铆s, al igual que en Occidente, escala posiciones de manera alarmante. El 煤ltimo trabajo de investigaci贸n de Oxfam Intermon Las desigualdades matan produce una sensaci贸n de impotencia, y desaz贸n extrema.

Las democracias liberales, tras adoptar el fundamentalismo de mercado, no son conscientes de su fracaso. Ya no somos ejemplo de nada. Los efectos empiezan a ser preocupantes. Por un lado, el ascenso de fuerzas pol铆ticas iliberales. En nuestro pa铆s Vox ser谩 la gran sorpresa en los distintos procesos electorales. Posiblemente den el sorpasso a un PP en ca铆da libre. Por otro, en t茅rminos geopol铆ticos, se dispara el atractivo del modelo chino, mucho m谩s eficaz y eficiente en la resoluci贸n de los problemas econ贸micos, climatol贸gicos y sanitarios. Sin duda, los chinos han identificado de manera correcta las vulnerabilidades y debilidades del capitalismo, la financiarizaci贸n y concentraci贸n empresarial, poniendo cotas a las mismas.

Detr谩s de la pobreza y desigualdad, el fundamentalismo de mercado

La raz贸n del incremento de la desigualdad y la pobreza en Espa帽a, Europa y Occidente, no es solo cuesti贸n de la Covid-19, es m谩s profunda. Tiene su origen en la aplicaci贸n a ciegas del fundamentalismo de mercado, donde la Uni贸n Europea ha actuado como alumno aventajado, y el abandono a su suerte a los m谩s d茅biles, mientras los de arriba saquean el dinero p煤blico, d铆a s铆 y d铆a tambi茅n. 驴Se acuerdan ustedes de lo chachi-piruli, palabrita del ministro Guindos, que iba a ser la Sareb? Pues bien, todo ese dinero dedicado a sanear la banca espa帽ola ha acabado transformado, digno de la actuaci贸n del mejor Harry Houdini, en deuda p煤blica. Y luego el se帽or Casado habla de responsabilidad fiscal. 隆C铆nicos!

Pero vayamos a los 煤ltimos datos. El Informe de la fundaci贸n Foesa, Evoluci贸n de la cohesi贸n social y consecuencias del COVID-19 en Espa帽a, presenta la primera radiograf铆a social completa de la crisis de la COVID-19 en toda Espa帽a. Y los resultados, no por previstos, no dejan de ser desoladores. Las principales conclusiones que recoge el propio estudio son las siguientes: un tercio de los hogares con todos los miembros en paro (600 mil familias) carecen de alg煤n tipo de ingreso peri贸dico que permita una cierta estabilidad; 1,8 millones de hogares (casi la mitad de los que est谩n en exclusi贸n social) sufren el apag贸n digital, lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana; la pandemia ha aumentado la brecha de g茅nero al crecer la exclusi贸n social m谩s del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer; la diferencia entre la poblaci贸n con m谩s y menos ingresos ha aumentado m谩s de un 25%, cifra superior al incremento registrado durante la crisis de 2008; hay 2,7 millones de j贸venes entre 16 y 34 a帽os, afectados por procesos de exclusi贸n social intensa; la exclusi贸n social en hogares con poblaci贸n inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares espa帽oles; tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentaci贸n, ropa y calzado; y las tasas m谩s elevadas de exclusi贸n social se dan en el Sur y el Este del pa铆s, junto con Canarias. Sin duda lo m谩s preocupante es la situaci贸n de los j贸venes de nuestro pa铆s. Espa帽a no es pa铆s para j贸venes. El novelista franc茅s Gustave Flaubert ten铆a una frase que bien se puede aplicar a la realidad econ贸mica, pol铆tica y social patria actual: 鈥淓l futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aqu铆 por qu茅 se nos escapa el presente鈥. Toc-toc, 驴hay alguien ah铆?

En Espa帽a, durante el primer a帽o de pandemia m谩s de un mill贸n de personas pasaron a encontrarse en situaci贸n de carencia material severa

Pero no solo es Espa帽a. La misma sensaci贸n de impotencia siente uno cuando echa una ojeada al 煤ltimo estudio de Oxfam Intermon, Las desigualdades matan publicado este lunes coincidiendo con la Agenda de Davos del Foro Econ贸mico Mundial. Intermon Oxfam denuncia que la riqueza de los diez hombres m谩s ricos del planeta se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad se han deteriorado a causa de la Covid. En el caso de Espa帽a, destaca que durante el primer a帽o de pandemia m谩s de un mill贸n de personas pasaron a encontrarse en situaci贸n de carencia material severa, es decir, con dificultades para hacer frente a gastos de suministros esenciales o para comer carne dos veces a la semana, mientras que los 23 principales mil millonarios espa帽oles vieron crecer su riqueza un 29 % desde el inicio de la Covid.

Por eso sorprende, estos d铆as que se celebran 20 a帽os desde la adopci贸n del Euro, la complacencia de la inmensa mayor铆a de los economistas a la hora de abordar su impacto en Espa帽a. O no se han le铆do los datos y estudios pertinentes, lo cual es probable, o sinceramente como profesi贸n empezamos a ser un estorbo a la sociedad. La corriente dominante entre los economistas, una mezcla entre neokeynesianos y neocl谩sicos, que asesoran a liberales, conservadores y social-liberales, otrora socialdem贸cratas, son un ejemplo de pensamiento gregario, una mezcla de incompetencia estructural e instinto de clase. Y siguen erre que erre.

El pr贸ximo cap铆tulo promete volver a uno de los episodios m谩s bochornosos de la teor铆a econom铆a dominante de las 煤ltimas d茅cadas, el ataque inmisericorde, publicitado en los distintos tabloides de medio mundo, contra el gasto y la deuda p煤blica. Ya han empezado, vean la verborrea de Casado y sus asesores econ贸micos. Recuerden que ello se tradujo en reglas ad hoc de pol铆tica econ贸mica que limitaban el d茅ficit p煤blico y el stock de deuda p煤blica sobre PIB. Y a eso le llaman volver a las reglas de responsabilidad fiscal. Ya sabemos sus consecuencias. Mientras se bajaban los impuestos a las rentas m谩s altas, y las grandes corporaciones implementaban pr谩cticas fiscales elusivas o delictivas, se recortaba el estado del bienestar en nombre de la eficiencia y eficacia econ贸mica. Todo ello era aderezado en un c贸ctel donde se obviaban las din谩micas de la deuda privada, consecuencia l贸gica de promocionar otros ingredientes m谩s 鈥渇uertes鈥, como la eficiencia de los mercados, la racionalidad de los inversores, y distintos brebajes de igual calado, como lo chupi guay que eran los bancos privados auto-gestionando su nivel de riesgo, de mercado y crediticio. Sinceramente, en determinados momentos me acuerdo de mi querido paisano Jos茅 Antonio Labordeta, su famosa frase, y mandarles a todos 鈥淎 la m鈥︹.

