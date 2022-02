–

De parte de CGT El Picador February 7, 2022 40 puntos de vista

En el último programa de “La Hora D”, nuestro presidente, el señor Domingo Mirón, nos explicó como siempre las últimas novedades de la compañía, los buenos resultados del Q1, las líneas estratégicas de negocio y todas esas cositas guais.

También, aprovechó para conocer de cerca nuestras dudas e inquietudes sobre la compañía, el negocio o nuestras carreras. Y, como seguramente hubo muchas preguntas y quejas sobre las promociones y subidas salariales realizadas en la pasada revisión salarial de diciembre, que en la línea de los últimos años fueron patéticas, y que también, hay mucha gente que últimamente ha decidido pirarse de la empresa, el señor Mirón dedicó un rato a contar las bondades de nuestro sistema de retribución. Vino a decir, que no todo es el salario, que están los seguros médicos, la compra de acciones, la retribución flexible para ahorrarnos un dinerito en Hacienda, etc.

Vamos, que no nos quejemos tanto de los salarios, que tenemos otras cosas, como, por ejemplo:

Nos pagan una ayuda de comida, aunque nos siguen pagando lo mismo que en 2005 cuando el menú del día costaba 8 euros y los móviles sólo servían para llamar.

Nos pagan un seguro médico, aunque esto, viendo la sanidad pública, no está mal.

Nos pagan una dieta de transporte, pero sólo si trabajamos fuera de la ciudad de nuestras oficinas. ¡Ah!, y los importes también siguen congelados desde hace 16 años, cuando triunfaban Los Serrano y Santa Justa Klan.

Nos pagan la nocturnidad, el trabajo a turnos, la disponibilidad, una paga por productividad, otra paga de beneficios, la antigüedad. ¡Qué no, que es broma!, no nos pagan nada de eso. Bueno sí, la antigüedad sí, ¡pero luego te la absorben, jajaja!

Señor Mirón, la mayoría de nosotros llevamos años sin subidas salariales reales, nuestros sueldos son penosos comparados, ya no con otras compañías del sector, sino con nuestros propios compañeros de otras empresas del grupo Accenture. Siempre os negáis a subirnos al menos el IPC anual en los salarios para no perder poder adquisitivo, cuando nos toca subida por antigüedad, nos la absorbéis, no nos pagáis las horas extras, aunque sea solo un poquito, por encima de lo que marca el convenio.

No queremos ser accionistas o ahorrarnos IRPF, lo que queremos es irnos de casa de nuestros padres y tener una casa propia, vivir con un sueldo digno, llegar a fin de mes y ahorrar.

Un empleado que entra en Mercadona gana más que un empleado de Tecnilógica. Gana más a cajero de un supermercado que a un programador en Accenture, un puesto mucho más cualificado. Y al señor Mirón, cual teleoperador del departamento de portabilidad de una compañía de servicios móviles, lo único que se le ocurre es ofrecer ofertas de última hora cuando te quieres cambiar de la compañía. Políticas de mercadeo barato. Normal que la gente se vaya a otras empresas.

Señor Mirón, Aprenda de un supermercado y transforme Tecnilógica en una compañía puntera tecnológica, con trabajadores cualificados y bien pagados, no en la marca low cost de Accenture, que es lo que somos actualmente. El resto de lo que nos cuente, no cuela.