No s茅 si apreciar茅is al tabaco. Yo s茅 que hubo un anarquista que habl贸 de la coca铆na.

Si esto no deja de ser una opini贸n, creo que est谩 fundada en la experiencia y en la observaci贸n. Hay una cultura que fuma tabaco en pipa. Eso quiere decir que los DDHH recogen la etapa del fumador a la hora de elegir el punto donde fuma.

Yo no s茅 si me lo invento鈥 Pero me salen as铆 las cosas.

Cu谩ndo yo digo 鈥測ou understand me?鈥 en vez de 鈥渄o you understand me?鈥, hay hablantes de lengua anglosajona que me entienden.

Por eso este texto va a ser en ingl茅s鈥 Y, si no, en una lengua que a m铆 me parece ingl茅s y que la gente parece entender:

In liberal world, the legality is the form to gesten the things. I don鈥檛 think that this have this.

For my form to see the things, the legality is the form to controlate the world.

I manifest the democracy but this is the people power but I don鈥檛 defend this sistem but this no have democracy.

In my visceral mind, I prefer the marihuana to other fens but I prefer the tobaco to other fens.

I think that the tobaco don鈥檛 have than peligrous that other fens. This is the probe that the tobaco is adulterate and other fens no.

I delire. Ever delire. Against the World鈥 Against the humanity鈥 I want the legalization of the marihuana.

I think that marihuana is medicinal and this have this propieties.

The tobaco is legal. That I know is legal. Why?:

Money鈥 Busines鈥 Managent鈥

What is the question for the tobaco is legal!?

I think: I smoke鈥 The tobaco is adictive鈥 All people don鈥檛 have smoke.

But鈥 I defend that the legality of tobaco in this text?: I don鈥檛 say this.

For me the tobaco is a cuestion cultural and for me the tobaco is a recreative that get off other fens.

You understand me?

I understand.

In my mind have a process that I traslate this words.

Its finish.

Finish. Good!

Tobaco for me represent a propiety fundamental: the seriesfull.

-Richie punk鈥