De parte de Trochando Sin Fronteras August 11, 2021 25 puntos de vista

鈥淟a civilizaci贸n y la justicia del orden burgu茅s aparecen en todo su siniestro esplendor, dondequiera que los esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus se帽ores鈥

Karl Marx,

La Guerra Civil En Francia[1]

La crisis que actualmente se agudiza en el pa铆s es fruto del hist贸rico declive del proyecto de naci贸n, que representa la oligarqu铆a criolla lacaya del gran capital. La p茅rdida de soberan铆a nacional enmarcada en contra de la autodeterminaci贸n del pa铆s se refleja tambi茅n en la desindustrializaci贸n del aparato productivo; la crisis agraria; la primarizaci贸n productiva; el paro estructural; la crisis del sistema de ciudades y la econom铆a especulativa que promueve el capital ficticio y esto depende m谩s de los movimientos de capital externo. Esto ha sumido a la naci贸n en una espiral de degradaci贸n moral que configura un estado de inestabilidad, violencia y destrucci贸n al que est谩 sometido la clase popular y trabajadora.

La posici贸n del movimiento social colombiano no ha sido neutral en el tiempo, sino que ha levantado las banderas de un proyecto para un pa铆s diferente que intenta contrarrestar lo hegem贸nico. Como resultado de este proyecto de pa铆s, se desarroll贸 un profundo conflicto social que perdura hasta nuestros d铆as.

En esta contienda, el r茅gimen de gobierno se ha caracterizado por ser elitista, profundamente excluyente, muy violento e inestable. La masacre de las bananeras inici贸 la violencia contra el movimiento social en el pa铆s; luego, el Bogotazo demostr贸 la persecuci贸n del r茅gimen; con la violencia de los 50鈥檚 inicia el denominado 鈥渃onflicto armado鈥; la brutalidad y represi贸n de principios de los 80鈥檚 que catapult贸 la dura d茅cada de los 90鈥檚 hacia la hora m谩s sangrienta; hasta la 鈥渟eguridad democr谩tica鈥 con sus falsos positivos y la criminalizaci贸n del movimiento social, siendo esta 煤ltima, la antesala a la persecuci贸n a la protesta y la carnicer铆a de l铆deres sociales que se gest贸, tan pronto se firm贸 los acuerdos de paz.

Se calcula un aproximado de 8 millones de desplazados, desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2019 (Observatorio Global del Desplaza-miento Interno (IDMC), 2019), para 2010, la extensi贸n de tierras despojadas entre 1980 y la fecha del estudio, sumo casi 7 millones de hect谩reas (III ENV, 2010). Desde que se firm贸 el Acuerdo de Paz, y hasta julio 31 de 2018 se registraron 257 asesinatos, principalmente a l铆deres del movimiento social (Comisi贸n Colombiana de Juristas, 2019) y en lo que va del a帽o, el pa铆s registra 16 masacres entre: Antioquia, Nari帽o, Cauca, Valle del Cauca, Caquet谩 y Norte de Santander, los mismos departamentos donde ejercer el liderazgo, es m谩s peligroso (Nocua, 2019). La judicializaci贸n y estigmatizaci贸n es otra pr谩ctica recurrente, desde el a帽o 2012 mensualmente se dan unas 33.5 amenazas, 3.5 atentados, 7 defensores asesinados y 3 judicializadas, entre enero de 2012 y 2019 se han judicializado, 249 personas (Fundaci贸n Comit茅 de Solidaridad con Presos Pol铆ticos 鈥擟SPP鈥 2019).

El narcotr谩fico reflejo de la crisis econ贸mica

El peso de la industria de la coca铆na en el pa铆s no puede considerarse marginal. El Banco De La Rep煤blica calcula que es un negocio con unos 1,95 billones de pesos, el 2% del PIB. Mientras que para la ANIF, la cifra es cercana a los 29,2 mil millones cuando se suman a otras actividades auxiliares lo que representa el 3% del PIB.

El exministro de agricultura Andr茅s Felipe Arias, p煤blico un informe que describe, c贸mo la coca铆na sirvi贸 de estabilizador macroecon贸mico del pa铆s. Estabilizaci贸n que se dio durante la ca铆da del precio de los hidrocarburos en 2014, ca铆da que produjo una p茅rdida de US$55.000 millones en ese a帽o, el 17% del PIB de la 茅poca. Para Arias el creciente narcotr谩fico desde 2013, aporto unos US$ 46.032 millones, amortiguando cerca del 85% de la ca铆da de los precios (Arias Leiva, 2019); sin embargo, para el CEDE de la universidad de los Andes, en cabeza de Hernando Zuleta se estima en apenas 1% del PIB el peso del narcotr谩fico en la econom铆a (ZULETA, 2017). Manifiesta adem谩s que es dif铆cil medir de manera exacta el volumen del negocio en el pa铆s, pues no se tienen en cuenta todos los factores.

Luis Garc铆a, de la Universidad Javeriana, no descarta que la ca铆da de los precios de los hidrocarburos, haya coincidido con el aumento del precio de la coca铆na; sin embargo, lo que no coincide, es que el valor agregado que se produce a lo largo de a la cadena de suministro, sea 鈥repatriado鈥 en su totalidad al pa铆s (Garc铆a Echeverr铆a, 2019). Esto desmiente el argumento de Arias, pues como tambi茅n lo precisa Sergio Orjuela economista de la Universidad Nacional: 鈥buena parte de la ganancia se la quedan los intermediarios鈥. Por lo que el volumen de negocio no estar铆a a la altura de ser palanca para la econom铆a del pa铆s (Becerra, 2019).

Lo anterior muestra que se puede estar bajo la presencia de un espiral ascendente en este negocio, como tambi茅n lo demuestra el aumento de las 谩reas de cultivo en este mismo periodo (ver gr谩fica) que para 2017, llegaron a las 171 mil hect谩reas. Nivel muy superior al del a帽o 2000, que se situ贸 en cerca de 163 mil hect谩reas, para 2018 la din谩mica descendi贸 con cerca de 169 mil hect谩reas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 鈥擴NODC鈥, 2020). El entonces gerente del Banco De La Rep煤blica, Juan Jos茅 Echavarr铆a, estima que el tema est谩 sobrevalorado y aunque el narcotr谩fico influencia de manera directa ciertas regiones y sectores econ贸micos del pa铆s, a煤n no tiene la capacidad de definir la tasa de cambio.

La guerra se dispara del campo a la ciudad

Cabe destacar que es innegable que el narcotr谩fico es el motor de la guerra en el pa铆s. Aunque las 谩reas de cultivo han disminuido en los 煤ltimos dos a帽os, la violencia se ha apoderado de las principales regiones rurales del pa铆s donde contin煤an existiendo cultivos. Desde 2012, se plante贸 que si el proceso de paz no funciona, aumentaba el riesgo de un mayor rearme y creaci贸n de nuevas estructuras. Desde el a帽o 2016, comenzaron a aparecer grupos de guerrilleros de las FARC, que no acataron ni el proceso de paz, ni los acuerdos firmados en septiembre, continuaron alzados en armas y se conocen como las disidencias. Pero m谩s all谩 de grupos reincidentes, como los catalog贸 la propia organizaci贸n, es un fen贸meno enmarcado en la distorsi贸n pol铆tico ideol贸gica de las FARC. Que sumada a un entorno con diferencias sociales, un atraso de las zonas rurales del pa铆s y el narcotr谩fico contin煤an impulsando el conflicto social del pa铆s. (Fundaci贸n Ideas para la paz, 2018).

Las disidencias se ubicaron en zonas donde la violencia y el narcotr谩fico aumentaron debido a la introducci贸n de megaproyectos de energ铆a minera y el incumplimiento y abandono del estado al mundo rural y agr铆cola. Para 2019, hab铆a alrededor de 18 estructuras de oposici贸n concentradas en 1200 a 1500 combatientes. Las acciones de estas organizaciones, que no tienen un mando central o unificado, para el 2018 llegaron a 200, preservando los elementos militares, t谩cticos y pol铆ticos de la antigua guerrilla (Fundaci贸n Ideas para la paz , 2018). As铆 como la llegada de carteles mexicanos al pa铆s, que si bien llevan d茅cadas interviniendo en la cadena de producci贸n de narc贸ticos, en los 煤ltimos a帽os vienen desde centro Am茅rica hacia el sur y ahora aparentemente en Colombia teniendo un dominio en el mercado del narcotr谩fico (Fundaci贸n Paz Y Reconciliaci贸n-PARES, 2020).

El informe de la Cumbre Agraria e Indepaz, sobre la violencia ejercida contra el movimiento social, se permite ver como en los dos 煤ltimos gobiernos, donde ya la situaci贸n se ha agudizado en materia econ贸mica, social y pol铆tica, tambi茅n ha sido una aut茅ntica carnicer铆a para el movimiento social y sus liderazgos. Desde la posesi贸n del presidente Iv谩n Duque, al 15 de julio de 2020, 573 personas l铆deres sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. As铆 mismo durante la administraci贸n Santos, en un lapso igual, entre julio de 2016 y el 7 de agosto de 2018 ocurrieron 459 asesinatos de l铆deres y personas defensoras de los Derechos Humanos (Idepaz, 2020).

Desde que se suscribi贸 el Acuerdo de Paz en 2016, las v铆ctimas de unos 681 casos de homicidios hac铆an parte de organizaciones campesinas, ind铆genas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Una cifra cruda, pero no m谩s cruel que saber, que los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70.13% de los homicidios (Idepaz, 2020).

Esto muestra como el escenario b茅lico que se agudiza hoy en el pa铆s, producto de la pol铆tica de seguridad de Duque, est谩 sometiendo al movimiento social a un nuevo embate. Embate que est谩 siendo aprovechado por la oligarqu铆a y el gran capital, para frenar los procesos sociales, limitar la soberan铆a de las comunidades y as铆 dar v铆a libre a megaproyectos. Adem谩s de sacar del camino a opciones pol铆ticas alternativas y populares, sin hablar del despojo de tierras que pueden estar preparando.

Exterminio al movimiento social

En el marco del prolongado conflicto social y pol铆tico del pa铆s, el movimiento social intent贸 mantener y proteger los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, a pesar de los m煤ltiples ataques y agresiones a lo que lo ha sometido las clases hegem贸nicas y el gran capital. La pr谩ctica de exterminio en contra de esta apuesta popular de las masas, se mantiene con rigurosidad y sevicia. La capacidad del movimiento social para bandear esta situaci贸n le ha proporcionado herramientas de defensa t谩ctica en derechos humanos, litigio legal estrat茅gico, denuncia de irregularidades y garant铆as internacionales.

El posconflicto como corolario de la 鈥nueva鈥 茅poca del pa铆s, parece ser un elemento m谩s de esta estrategia de exterminio. Pues intenta superar de un plumazo las d茅cadas de conflicto social y pol铆tica, que est谩 lejos de resolverse en el pa铆s y adem谩s trae una nueva metodolog铆a, para tipificar a los 鈥enemigos鈥 del Estado y sus instituciones. Esto ha llevado como consecuencia, a una espiral de violencia, desde la firma de los acuerdos de paz, que ha tenido como objeto al tejido humano, del movimiento social colombiano, sus organizaciones, recursos y procesos. Las formas van desde el homicidio, las amenazas, las judicializaciones y el despojo. La excusa, la lucha contra el 鈥terrorismo y el narcotr谩fico鈥.

Es imperativo que el movimiento social, aparte de la valiosa denuncia y acompa帽amiento internacional, retome la senda de la acumulaci贸n y la movilizaci贸n. Adem谩s, es clave despuntar la correlaci贸n de fuerza y buscar la legitimidad y cobijo de las masas. Este conflicto social y pol铆tico antes de finalizar, se est谩 profundizando, es necesario pasar a la ofensiva en t茅rminos de una propuesta pol铆tica y proyecto de pa铆s. 隆Es hora que cese la horrible noche!.

Este art铆culo es un extracto, pronto publicaremos el art铆culo completo en la Revista Proletaria, esfuerzo entre el Centro de Pensamiento y teor铆a cr铆tica 鈥 PRAXIS y Trochando Sin Fronteras.

