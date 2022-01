–

La huelga de la Canadiense y la

jornada de 8 horas

Para la burgues铆a, el anarcosindicalismo se

estaba convirtiendo en una clara amenaza para el orden social que sustentaba su

hegemon铆a social y econ贸mica. La prueba de fuego entre ambos se inici贸 el 5 de

febrero de 1919 con el conflicto de la Canadiense en Barcelona, una huelga

m铆tica en la historia del sindicalismo libertario por su importancia, duraci贸n

y dimensiones.

Mientras en Berl铆n hab铆an asesinado a

Rosa Luxemburgo el 15 de enero, en Barcelona, durante las semanas previas a la

huelga, hab铆a incidentes entre libertarios y ugetistas, con alg煤n asesinato

durante la huelga de tip贸grafos; acusaciones de Pesta帽a contra Camb贸 (Lliga

Regionalista) sobre la intenci贸n de asesinarlos a 茅l y a Segu铆; suspensi贸n de

las garant铆as constitucionales; clausura de sindicatos; detenciones de

dirigentes y activistas libertarios; buques de guerra en el puerto y censura de

prensa. La cuesti贸n de fondo que aliment贸 la huelga fue, adem谩s del derecho a

la sindicaci贸n, el intento de forzar a la patronal al reconocimiento definitivo

de la CNT como la interlocutora del mundo del trabajo en Catalu帽a.

La huelga de la Canadiense (llamada

as铆 porque el principal accionista de la Compa帽铆a era el Canadian Bank of

Commerce of Toronto) se prolong贸 por 44 d铆as convirti茅ndose en huelga general

paralizando el 70% de la industria catalana. El conflicto comenz贸 al

organizarse entre el personal de oficinas, un Sindicato Independiente, que el

gerente de La Canadiense, Fraser Lawton, nunca acept贸, por lo que 茅ste emple贸

como estrategia hacer fijos ocho empleados eventuales y rebajarles el sueldo.

脡stos protestaron con el argumento de que: 芦a mismo trabajo, mismo sueldo禄.

Estas ocho personas, que eran precisamente las que hab铆an organizado el

Sindicato Independiente dentro de la empresa, inmediatamente fueron despedidos

por Lawton. Cinco de los sancionados pertenec铆an a la secci贸n de facturaci贸n y

sus compa帽eros, en acto de solidaridad, el d铆a 5 de febrero de 1919 se

declararon en huelga hasta que se readmitiera a sus compa帽eros despedidos. Los

117 empleados de la secci贸n de facturaci贸n se dirigieron hacia Gobernaci贸n para

hablar con el gobernador, que les prometi贸 que interceder铆a por ellos ante la

empresa, si volv铆an al trabajo. Cuando 茅stos volvieron, se encontraron con

fuerzas de la polic铆a que les imped铆an el paso, no dej谩ndoles entrar al

interior del edificio, produci茅ndose diversos incidentes y quedando todos ellos

despedidos. Al d铆a siguiente la noticia corri贸 por Barcelona como un reguero de

p贸lvora.

Los huelguistas buscaron la ayuda de

la CNT, que se involucr贸 en el conflicto. Se nombr贸 un comit茅 de huelga que lo

formaron varios de los despedidos y miembros de la CNT y que estuvo liderado

por Sim贸 Piera. La huelga se extendi贸 hacia los encargados de la lectura de

contadores.

Contado la huelga con un amplio apoyo

popular 鈥攕e formaron cajas de resistencia que recaudaron 50.000 pesetas en una

semana鈥 el gerente de la empresa propuso una negociaci贸n cuya fecha fue fijada

para el 17 de febrero en el edificio de la compa帽铆a y a la que acudiendon cinco

delegados en representaci贸n de los trabajadores. Cuando el gerente se enter贸

que entre los delegados hab铆a un afiliado a la CNT no quiso negociar.

Los huelguistas iniciaron cortes en el

suministro el茅ctrico, quedando Barcelona pr谩cticamente paralizada a las cuatro

de la tarde del 21 de febrero, aunque hab铆a otra compa帽铆a 鈥擡nerg铆a El茅ctrica de

Catalu帽a鈥 que segu铆a suministrando energ铆a. El 4潞 Regimiento de zapadores y

algunos marineros ocuparon la sede de la empresa y lleg贸 a la ciudad un nuevo

gobernador militar, Mart铆nez Anido. Con el permiso de los inversores, Romanones

confisc贸 la empresa y los ingenieros militares consiguieron iluminar la ciudad

la noche del 22.

El d铆a 23 se unieron a la huelga los

trabajadores de la compa帽铆a Energ铆a El茅ctrica de Catalu帽a, logr谩ndose el paro

total de las compa帽铆as el茅ctricas. El 26 los trabajadores de las compa帽铆as de

aguas y del gas se sumaron a la huelga, por lo que dichas empresas tambi茅n

fueron confiscadas.

El 3 de marzo los trabajadores de la

central el茅ctrica de Sant Adri脿 del Besos secundan la huelga y el d铆a 5 el

general Milans del Bosch dicta un bando para llamar a la movilizaci贸n a todos

los hombres entre 21 y 38 a帽os del ramo de la electricidad que tan solo sale

publicado en el Diario de Barcelona. Los cenetistas convocados para la

movilizaci贸n decidieron el 7 de marzo no incorporarse a filas, lo que provoc贸

que fueran encarcelados. En totol, unos tres mil trabajadores llenaron las

prisiones, el castillo de Montju茂c y los buques de guerra del puerto, sometidos

a la jurisdicci贸n militar, puesta al servicio de la patronal catalana tras la

declaraci贸n del estado de guerra el 12 de marzo. Barcelona fue ocupada por los

militares y las cajas de resistencia pod铆an llegar a recoger decenas de miles

de pesetas semanales. Romanones se inclin贸 por algunos nombramientos pol铆ticos

para propiciar el di谩logo y el d铆a 15 se abrieron las negociaciones.

El 17 se lleg贸 a un acuerdo, se

levant贸 la censura roja (que ejerc铆a el Sindicato de Artes Gr谩ficas) y el

estado de guerra. Dos d铆as despu茅s conclu铆a la huelga con un balance bastante

favorable para los trabajadores: jornada de ocho horas, mejoras salariales,

readmisi贸n de los despedidos y libertad para los detenidos. Unas 20.000

personas se congregaron ese d铆a en la plaza de toros de las Arenas para

ratificar el acuerdo, pero el propio Segu铆 fue recibido con un importante

abucheo porque algunos trabajadores segu铆an detenidos por los militares. Para

el 芦Noi del Sucre禄 se trataba de elegir entre la consolidaci贸n de las mejoras

conseguidas o rescatar por la fuerza a los detenidos, con el consiguiente ba帽o

de sangre, que pod铆a ser el inicio de la revoluci贸n social; pero, aunque

dominaban las calles, 驴estaban en condiciones de vencer a los militares?

Acordaron volver al trabajo y dar un plazo de tres d铆as para la libertad de

todos los detenidos.

Con el apoyo de Lliga, Milans del

Bosch opt贸 por no liberar a los detenidos. Burgueses y militares esperaban

acabar con los anarcosindicalistas si 茅stos optaban por la huelga general

revolucionaria. Los m谩s radicales acabaron convoc谩ndola el 24 de marzo, y el 25

el capit谩n general declar贸 por su cuenta el estado de guerra. Al d铆a siguiente,

unos ocho mil paramilitares del Sometent salieron armados a las calles de

Barcelona bajo la direcci贸n del nacionalista Ventosa Calvell. El propio Camb贸

afirm贸 que se hab铆a paseado con un fusil por las calles de la ciudad. El d铆a 30

el estado de guerra se extendi贸 a toda Espa帽a y el 1 de abril la huelga general

abarcaba las ciudades m谩s industrializadas de Catalu帽a. Al d铆a siguiente todos

los sindicatos fueron clausurados, aunque Romanotes decret贸 la jornada de ocho

horas a partir de octubre para desbrozar el camino de la vuelta al trabajo,

hecho que se empez贸 a producir a partir del d铆a 5. Los partidarios de la huelga

hab铆an sido derrotados, y con ellos la sensaci贸n de imbatibilidad que acompa帽贸

a la CNT durante la huelga de la Canadiense.

El grupo de presi贸n formado por los

militares y la Lliga, 茅sta a trav茅s de la patronal, se hab铆a impuesto a las

decisiones del gobierno, que dimiti贸. La burgues铆a catalana, que propugnaba la

reforma del estado para acomodarlo a sus intereses, se hab铆a aliado con los

militares hasta el mismo l铆mite del golpe de estado, tambi茅n para defender sus

intereses econ贸micos. No era la primera vez. Ya hab铆an llevado a t茅rmino una

campa帽a de delaci贸n tras la Semana Tr谩gica; llevaban a帽os oponi茅ndose a las

reformas sociales de diferentes gobiernos en nombre de la no intervenci贸n, pero

pidiendo la intervenci贸n del ej茅rcito contra los trabajadores, es decir,

propiciando el militarismo. Tampoco ser铆a la 煤ltima, porque apoyar铆an el golpe

de Primo de Rivera en 1923 y contribuir铆an a financiar el golpe de 1936.

