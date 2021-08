Anticipo del libro, que se encuentra en prensa, titulado “La huelga de la dignidad. El paro petrolero de agosto de 1971 en Barrancabermeja”

Damos a conocer este avance porque durante los d铆as 5 y 6 de agosto del a帽o mencionado los trabajadores afiliados a la Uni贸n Sindical Obrera (USO) se tomaron La Refiner铆a de Barrancabermeja -por primera y 煤nica vez en su historia-, paralizaron por varios d铆as la producci贸n del crudo y con eso estremecieron a Colombia. Este es un peque帽o homenaje a esa gesta obrera medio siglo despu茅s, como parte de la necesaria recuperaci贸n de las luchas de los sectores populares en Colombia.

Este libro forma parte de la Biblioteca Diego Monta帽a Cuellar, La USO, cien a帽os de lucha y dignidad, que ha comenzado a editar diversas investigaciones, cl谩sicas y nuevas, sobre la lucha de los trabajadores en Colombia, con particular 茅nfasis en las acciones del proletariado petrolero. Damos a conocer un fragmento de la Introducci贸n del libro, junto con la totalidad del cap铆tulo cuarto, consagrado al tema de la vida cotidiana durante la huelga.

1

Con motivo de conmemorarse 50 a帽os de la huelga de los trabajadores petroleros, en agosto de 1971 en Barrancabermeja, publicamos este libro, que la reconstruye con cierto detalle. Este escrito rememora esa extraordinaria protesta obrera, como un homenaje a los trabajadores petroleros que la llevaron a cabo. La huelga de la dignidad, el t铆tulo de esta obra, resume sint茅ticamente el aspecto central de la huelga de agosto de 1971, hace ya medio siglo.

La dignidad, un gen que pareciera estar en v铆as de extinci贸n en nuestro tiempo, recorre la huelga de 1971 de principio a fin, aunque eso poco se haya exaltado, m谩s all谩 de los escritos generados por los propios trabajadores al evocar esa lucha y el asesinato de Ferm铆n Amaya.

Decimos que poco se destaca el asunto de la dignidad en el an谩lisis de la huelga, porque se impuso de alguna manera la idea de que esa fue una lucha vulgarmente economicista -por un almuerzo, se dec铆a- o aventurera -porque se atrevi贸 a paralizar la producci贸n y a amenazar con ahorcar a algunos ingenieros de Ecopetrol-. Esos calificativos superficiales y apresurados, en gran medida se basaban en el resultado inmediato de la protesta obrera, con 36 condenados en total a 286 a帽os de c谩rcel, 15 fugitivos, 150 despedidos, en fin, represi贸n y calumnias a granel por parte del r茅gimen y sus 谩ulicos de los medios de desinformaci贸n. El peso de la derrota pesaba como una l谩pida que imped铆a pensar la huelga de otra manera, a partir de lo radical y novedoso que tuvo, que la hizo excepcionalmente 煤nica en la historia de las luchas de la USO. S铆, cada huelga es 煤nica e irrepetible y tiene sus propias caracter铆sticas, pero la de 1971 tiene elementos especiales que la diferencian de las dem谩s, de antes y despu茅s: el intento de detener la producci贸n, con la par谩lisis del funcionamiento de la Refiner铆a como un instrumento efectivo de presi贸n y negociaci贸n, el control efectivo durante 36 horas de las instalaciones del complejo industrial en su sede principal de Barrancabermeja, y el bloquear la represi贸n del Estado y sus fuerzas armadas durante ese mismo lapso de tiempo, durante las cuales los ingenieros y administradores de Ecopetrol estuvieron a merced de los trabajadores. Gilberto Chinome, el s铆mbolo de la huelga de 1971, lo expreso con precisi贸n muchos a帽os despu茅s:

“Los obreros se tomaron la Refiner铆a y la pusieron bajo su control, recuper谩ndola para el pueblo aunque s贸lo fuese simb贸licamente. Adem谩s, por primera vez, no s贸lo se hab铆a detenido totalmente la producci贸n, sino que los obreros abiertamente hab铆an retenido a algunos ingenieros vulner谩ndoles las aureolas de intocables dentro del ambiente laboral”(1).

Medio siglo despu茅s de los acontecimientos y con la suficiente perspectiva que nos brinda esa distancia temporal debemos mirar esta huelga con otros ojos, con los de los vencidos, tratando de comprender sus razones y sentires, sus sue帽os, esperanzas y expectativas. Al respecto resulta necesario recordar la m谩xima de Walter Benjamin: “Encender en lo pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que est谩 compenetrado con esto: tampoco los muertos estar谩n a salvo del enemigo si este vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer”.

Encender esa chispa de la esperanza requiere adue帽arse de un recuerdo tal y como brilla en el “instante de un peligro”, porque “el peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradici贸n como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada 茅poca es preciso hacer nuevamente el intento de arranca la tradici贸n de manos del conformismo, que est谩 siempre a punto de someterla”(2).

Con estas sugerencias, intentamos en este libro cuestionar el conformismo con la derrota de la huelga de 1971, para arrancarle a ese conformismo la tradici贸n de la lucha, del coraje y de la dignidad. Estos son los aspectos que deben rescatarse al efectuar una mirada panor谩mica de ese acontecimiento, como lo hacemos en este libro.

Esta huelga mostr贸 a cada instante extraordinarios destellos de dignidad, entre los que vale recordar los m谩s significativos. Esa dignidad incluye el factor precipitante de la huelga, el no aceptar que el cambio de un horario porque en forma desp贸tica e inconsulta lo quieren y lo imponen los capataces del Estado y el capital, como aconteci贸 el 26 de julio al modificarse la hora del almuerzo. Este hecho arbitrario evidenciaba un trato indigno a los obreros en el terreno de la alimentaci贸n porque recordemos que continuamente, por el abrazador calor de Barrancabermeja, unos cuantos minutos de demora en servir el almuerzo significaba tener que digerir los alimentos en mal estado, incluso en proceso de descomposici贸n, con las consecuencias que eso generaba para la salud de los trabajadores. Y, adem谩s, la humillaci贸n que eso supone para el trabajador.

Y eso remit铆a a un problema de fondo, referido al incumplimiento de Ecopetrol en construir un casino adecuado para proporcionar un alimento sano y nutritivo a los trabajadores. Una chispa, en este caso el cambio de horario activaba un problema de fondo y de larga duraci贸n que afectaba la vida de los trabajadores, y que por lo tanto no puede considerarse como una cuesti贸n epis贸dica o circunstancial.

Entre esa dignidad sobresale la acci贸n valerosa del joven trabajador Ferm铆n Amaya que tom贸 un hidrante para mantener a raya a las tropas del Ej茅rcito y por esa raz贸n le dispararon a mansalva, quit谩ndole la vida. Esa misma acci贸n la realizaron decenas de trabajadores que en la ma帽ana del 5 de agosto impidieron la entrada brutal del Ej茅rcito a las instalaciones de la Refiner铆a, con todas las consecuencias imprevisibles que eso hubiera tenido, como una masacre.

Dignidad la de los mil obreros que durante 36 horas se tomaron la Refiner铆a y dieron muestra fehaciente de su poder real como trabajadores y afrontaron con altivez el peligro que se respiraba en el ambiente, ante un posible ataque externo por parte del Ej茅rcito. En ese contexto tan especialmente riesgoso sobresali贸 la dignidad del trabajador Horacio Rueda, quien con un mechero se subi贸 a una esf茅rica, para demostrar de lo que eran capaces los obreros si los soldados intentaban penetrar violentamente en la Refiner铆a, al tiempo que con ese hecho mostraba el dolor y la indignaci贸n que generaba el cobarde ataque que hab铆a sufrido Ferm铆n Amaya.

Dignidad la de Gilberto Chinome en el Consejo Verbal de Guerra por sus desplantes, irreverencia, burlas y sarcasmos para denunciar al Estado colombiano y a sus cuerpos represivos. Esa dignidad de este trabajador -que en 2005 fue asesinado por hordas paramilitares- le permiti贸 defenderse y defender a los trabajadores durante doce horas en un encendido discurso, hasta que se le apag贸 la voz. Tal discurso adquiere m谩s importancia, porque ni la tortura ni la calumnia abland贸 a Chinome y su gesto qued贸 como un legado de dignidad.

Dignidad la del trabajador Tito Silva, quien en el momento de la huelga se encontraba de vacaciones en su pueblo natal, y cuando regreso a integrarse al trabajo se encontr贸 con el despido arbitrario y con la acusaci贸n, por parte del Ej茅rcito, de ser el trabajador que anduvo con un mechero encima de la esf茅rica, por lo que fue condenado a tres a帽os de c谩rcel. Tito Silva, quien sab铆a a ciencia cierta el nombre del trabajador que hab铆a hecho esa acci贸n y con el que ten铆a un extraordinario parecido f铆sico, nunca delat贸 a su camarada de trabajo y acept贸 con gallard铆a la condena.

Dignidad la de Nora Delgado, la esposa de Ferm铆n Amaya, la que supo enfrentar con gallard铆a y coraje al Ej茅rcito, que secuestro al moribundo trabajador y luego su cad谩ver -despu茅s de fallecer en el Hospital Militar en Bogot谩-, neg谩ndose a aceptar las “explicaciones” oficiales que le dec铆a que su esposo hab铆a muerto porque era un antisocial, y por eso estaba justificado el aleve ataque que lo mat贸. Resuenan las palabras de dignidad de Nora Delgado cuando le dijo a los miembros del Ej茅rcito: “No sab铆a que en Ecopetrol recib铆an a antisociales”.

Dignidad la de aquellos trabajadores que, en medio de la persecuci贸n y la calumnia, entendieron que era necesario escapar y no caer en las garras de la (in)justicia colombiana, y con gran dosis de ingenio huyeron de su amada Barrancabermeja, vestidos de mujeres o con ropas de campesinos.

En fin, podr铆amos dar m谩s ejemplos, pero no lo hacemos porque eso se encuentra detallado en los diversos cap铆tulos de este libro. Simplemente recalcamos la importancia que adquiere la dignidad en este tipo de luchas de los trabajadores. Como lo ha resaltado James Scott颅: “En el caso de la clase obrera contempor谩nea, parece que el menosprecio de la dignidad, la vigilancia estrecha y el control del trabajo tienen por lo menos tanta importancia en los testimonios sobre la opresi贸n como las preocupaciones mas especificas sobre empleo y remuneraci贸n”(3).

Eso quiere decir que el an谩lisis hist贸rico y sociol贸gico de las luchas de los trabajadores debe fijarse con atenci贸n en aquellos elementos que involucran la lucha por la dignidad, porque es bueno se帽alar que la gente protesta por m煤ltiples razones, donde se combinan elementos materiales y simb贸licos, los 煤ltimos de los cuales a veces pasan desapercibidos, aunque son el fermento espiritual y cultural de la lucha de pueblos y trabajadores.

5 de agosto de 1971. Los trabajadores de La Refiner铆a repelen al Ej茅rcito con potentes chorros de agua.

2

VIDA COTIDIANA DURANTE LA HUELGA

“La lucha de clases […] es la lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no hay cosas finas ni espirituales. Estas 煤ltimas, sin embargo, est谩n presentes en la lucha de clases de una manera diferente […] Est谩n vivas en esta lucha en forma de confianza en s铆 mismo, de valent铆a, de humor, de astucia, de incondicionalidad, y su eficacia se remonta en la lejan铆a del tiempo”. Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia. Tesis y fragmentos, Editorial Piedras de Papel, Buenos Aires, 2007, p. 24.

La huelga de 1971 dur贸 18 d铆as, siendo su punto nodal la toma de la Refiner铆a, de 36 horas, entre los d铆as 5 y 6 de agosto. Por esta circunstancia, el an谩lisis de la vida cotidiana durante la huelga puede dividirse en dos momentos: el de la toma de la Refiner铆a y lo acontecido afuera, cuando los trabajadores hab铆an salido del complejo petrolero en Barrancabermeja. De todas maneras, en cualquiera de estos dos momentos la vida cotidiana de los trabajadores, y del conjunto de la poblaci贸n de Barrancabermeja dada la enorme influencia de los obreros de Ecopetrol en la sociedad local, adquiere ribetes de excepcionalidad, porque una huelga rompe con la normalidad vigente, as铆 sea por unos cuantos d铆as. Adicionalmente, una huelga en Colombia es doblemente excepcional, porque aparte de esa ruptura de la cotidianidad que genera la par谩lisis de las actividades laborales, la represi贸n de la protesta social tiene como consecuencia que los sujetos que participan en una protesta laboral afronten un riesgo permanente, ante el asedio de las fuerzas represivas del Estado, algo as铆 como moverse en el filo de una navaja.

EN LA REFINER脥A

Dentro de la Refiner铆a los d铆as 5 y 6 de agosto los trabajadores fueron el poder real, en la verdadera dimensi贸n del t茅rmino. Fueron el poder porque su conocimiento y sus saberes t茅cnicos determinaron la par谩lisis del complejo industrial por 煤nica vez en su historia, pero al mismo tiempo fueron poder porque controlaban todo lo que suced铆a dentro de la Refiner铆a.

Esas 36 horas, que en t茅rminos normales es una breve fracci贸n temporal, en condiciones excepcionales, ante el riesgo y miedo de ser atacados en cualquier momento por el Ej茅rcito, se volvieron una eternidad. Y esta dilataci贸n temporal implic贸 que quedar谩 tiempo libre, a una gran parte de los trabajadores. Unos estaban dedicados a detener las m谩quinas, en los que gastaron muchas horas por los procesos t茅cnicos que se requieren para que eso se haga bien y sin riesgo para los operarios y sin da帽ar las m谩quinas; otros trabajadores vigilaban y estaban atentos a cualquier se帽al de un posible ingreso y agresi贸n por parte del Ej茅rcito; pero quedaban “libres” otro grupo grande de trabajadores, la mayor铆a, que buscaba qu茅 hacer y c贸mo quemar el tiempo que en tiempos normales dedicaban a trabajar.

En primer lugar, el asunto era conservar fuerzas y energ铆a, es decir, alimentarse. Como prueba que la toma de Refiner铆a fue preparada, a los trabajadores se les hab铆a dicho que llevaran su propio lunch, y gran parte de ellos llev贸 s谩ndwiches, pan, enlatados y mucha agua, para aguantar una previsible larga ocupaci贸n. Eso signific贸 que los trabajadores no pasaron hambre durante esas eternas 36 horas y pudieran departir con otros compa帽eros, hablado y mamando gallo durante ciertos momentos en que tomaban sus refrigerios.

Adem谩s, el d铆a 5 a las cinco de la tarde circul贸 de repente una ambulancia que llevaba en su interior una gran cantidad de alimentos, que nutrieron a los trabajadores durante el primer d铆a de la toma de Refiner铆a. Un trabajador lo recordaba en estos t茅rminos:

“A las cinco de la tarde lleg贸 una ambulancia y la sorpresa es que en adentro ven铆an unas ollas con arvejas y arroz, que hab铆an tra铆do del casino. No s茅 si era que la hab铆an preparado especialmente para los huelguistas o si hab铆a quedado del almuerzo que hab铆a alcanzado a cocinar. Lo cierto es que un compa帽ero, N茅stor Ni帽o, apareci贸 manejando la ambulancia y feliz el hombre pues adentro ven铆an las ollas con arroz y arveja. Y a servirlas. Como no ten铆amos platos, nos quit谩bamos el casco y all铆 servimos y comimos a manotadas. Uno con hambre no se regodea y pasamos el d铆a con eso”(4).

En segundo lugar, en el resto de tiempo libre realizaron algunas acciones, tal como la de aprender a manejar autom贸vil, como lo recuerda un trabajador: “Para mantener ocupada la mente, ‘bueno, 驴qu茅 hacemos? Y mucha gente dijo, bueno, vamos a aprender a manejar carro. Eso manejaron carro hasta que agotaron la gasolina. Dejaron carros botados en un lado y en otro”(5). Esto adquiere sentido si nos situamos en el contexto de hace medio siglo, cuando era raro que un obrero tuviera autom贸vil propio, y m谩s en Barrancabermeja donde el medio de locomoci贸n cotidiano de los trabajadores era la bicicleta. Aprender a conducir, en el momento de la toma de La Refiner铆a, tiene el sentido de expropiar un saber que en ese momento era exclusividad de los ingenieros y directivos administrativos de Ecopetrol, un conocimiento referido al hecho de poseer autom贸vil propio, en esa 茅poca una clara distinci贸n de clase. Adquir铆a mucho m谩s sentido el car谩cter de expropiaci贸n, as铆 fuera temporal, al utilizar los carros que se encontraban en los parqueaderos de La Refiner铆a, porque eso se hac铆a sin pedirle permiso a nadie, ni indagar a quienes pertenencia esos veh铆culos.

Pero el hecho que qued贸 grabado por siempre en la mente de la generaci贸n de obreros que estaban dentro de la Refiner铆a fue uno que rebas贸 la imaginaci贸n, que alcanz贸 niveles macondianos, cuando el trabajador Horacio Rueda realiz贸 un hecho inusitado, fuera de lo com煤n, al tomar una mechera, una especie de tea, y se subi贸 a una esfera gigante que estaba dentro de La Refiner铆a. Eso no hab铆a sucedido nunca y despu茅s jam谩s volvi贸 a acontecer, es un hecho 煤nico e irrepetible. Al respecto nos cont贸 Fernando Acu帽a:

“Hab铆a momentos en que con m谩s fuerza se present铆a que el ej茅rcito iba a atacar, sobre todo en la noche. Nosotros 茅ramos m谩s fuertes de d铆a y 茅ramos conscientes de la debilidad de la noche. Entonces surg铆an propuestas como esta: “Si avanzan hasta all谩, prendemos el mech贸n para acabar toda esta mierda”. Pero nosotros no ten铆amos como medir si ese tipo de mensajes generaban un impacto del otro lado. Dentro de nosotros mismos nos d谩bamos fuerza. Lo del mech贸n es impactante, porque uno est谩 formado de que no haya candela dentro de la empresa, est谩 prohibido fumar, los tel茅fonos son antiexplosivos, porque cuando el tel茅fono suena est谩 habiendo un corto dentro del tel茅fono, los bombillos tienen una bombona especial porque cuando se prende un bombillo hay un corto interno. Si se ve a un tipo con un mech贸n ve cerquita el riesgo de que se presente una explosi贸n o un incendio. Y alguien mostrando esa intencionalidad, eso le da moral a la gente y se supone que aterroriza al contendor. Pero son gajes del oficio”(6).

Un hecho como este no iba a pasar desapercibido para los directivos de Ecopetrol que despidieron a un trabajador, al que responsabilizaron de esa acci贸n. Sin embargo, el trabajador despedido, Tito Silva, no fue el protagonista de esa acci贸n, algo imposible para 茅l de realizar, por la elemental raz贸n de que ese d铆a 茅l no estaba ni en Barrancabermeja ni dentro de La Refiner铆a, porque se encontraba en per铆odo de vacaciones. Ese trabajador fue despedido, pero 茅l lo acept贸 como forma de solidarizarse con el trabajador que se hab铆a montado en la esfera con la mechera:

“Esa es una de las an茅cdotas m谩s dicientes del paro. 脡l en esos momentos lo que muestra es una mechera de petr贸leo, de esas que exist铆an en esa 茅poca, que tra铆an a un indio y a unas mujeres pintadas, desnudas, pintadas. Y claro, una mechera de esas se enciende encima de eso y desaparece a media refiner铆a. De eso era consciente el muchacho, pero al calor de los acontecimientos esa fue su forma de colaborar con la huelga.

Un helic贸ptero militar toma una pel铆cula del compa帽ero y la foto se asemeja mucho al del compa帽ero Tito Silva que fue despedido. El compa帽ero Tito Silva se hallaba en vacaciones, cuando regres贸 de vacaciones, y fue a entrar, le dijeron: “Usted no tiene su cargo, usted est谩 despedido”. Y 茅l dijo: “Pero si yo estaba en vacaciones, yo estaba en mi pueblo”. Y le dijeron: “Aqu铆 est谩 la foto, ese es usted no lo puede negar”. Era un compa帽ero casi id茅ntico a 茅l, parecido, el doble. Ese era el doble de Tito y dentro de su valor, dentro de su coraje el compa帽ero acept贸 del destino para no perjudicar al otro compa帽ero que hab铆a estado en esa esfera. Hoy en d铆a no s茅 cu谩ntos a帽os tendr谩 el compa帽ero, ya estar谩 pensionado, no s茅 d贸nde vive, si yo quisiera contar pues contar铆a eso, y seguro que les cuenta a sus hijos la an茅cdota”(7).

De un momento tan riesgoso se desprende, de un lado, la represi贸n estatal, pero de otro lado emerge una aut茅ntica solidaridad de clase, hasta el punto de que el trabajador despedido acepta esa situaci贸n, porque sabe que no puede delatar a un compa帽ero que efectu贸 tama帽a acci贸n dentro de La Refiner铆a, en la hist贸rica toma del 5 y 6 de agosto de 1971. E incluso esa solidaridad adquiere tal sentido de compromiso que es una clara muestra de dignidad, porque ese trabajador, Tito Silva, fue condenado a tres a帽os de c谩rcel, los que asumi贸 sin delatar al compa帽ero que hab铆a subido a la esfera con la mechera en la mano.

No pod铆a faltar el humor negro de los trabajadores dentro de las instalaciones y en medio de la tensi贸n que generaba el temor de una probable incursi贸n militar y una posible masacre. En medio de ese ambiente tenso resulta risible esta an茅cdota que sucedi贸 en El Centro, pero que reflejaba la tensi贸n que sent铆an en carne propia los trabajadores ante la incertidumbre sobre la suerte de sus compa帽eros de Barrancabermeja: “un ingeniero dice que est谩 malo de las am铆gdalas, entonces se levanta un compa帽ero de la grama ah铆 de la planta, saca un machete que ten铆a ah铆, y dice: ‘qui茅n es el ingeniero que est谩 enfermo pa’ operarlo’. Ese ingeniero se desmay贸, apenas vio toda esa rula toda oxidada”(8).

Esta an茅cdota sirve para mostrar que durante esas 36 horas que dur贸 la toma de Refiner铆a tambi茅n se alter贸 la vida cotidiana de los mandamases de Ecopetrol en ese complejo industrial, el conjunto de administradores, ingenieros y personal de “茅lite”. Este sector social llevaba una vida diferente a la de los trabajadores, por sus condiciones laborales, salarios, jornada de trabajo, ubicaci贸n de sus viviendas en un barrio especial, separado y diferenciado del resto de la poblaci贸n de Barrancabermeja. Adem谩s, de estas condiciones materiales de vida, distintas a las de los obreros, la mayor parte de esos administradores se caracterizaba por un despotismo a flor de piel, lo que significaba tratar mal a los obreros, perseguirlos en muchas ocasiones, hacerles la vida imposible y mostrar a cada rato su pretendida superioridad.

Esto se vio s煤bitamente alterado, y en forma fugaz, el 5 y 6 de agosto, porque en ese breve momento se alteraron los roles, como en el carnaval, y los administradores estuvieron sometidos al poder de los obreros, tuvieron que obedecerlos e incluso vivieron por unas cuantas horas en unas condiciones que ninguno de ellos jam谩s hab铆a imaginado, entre ellas dormir en el suelo, soportar a las hormigas y otros insectos. Un obrero nos lo record贸 de esta manera:

“En la noche del d铆a cinco los directivos pasaron muy mala noche. Los bajaron de las canecas y se los llevaron como rehenes al grupo de mantenimiento: a unos los acostaron en el suelo, donde los picaban las hormigas y los zancudos, y tome hijo de no s茅 cu谩ntas pa que vea como es que esto. Eduardo Esca帽o, uno de los retenidos, llamaba por tel茅fono al gerente: “Venga, hijo de no s茅 qu茅, para que vea como estamos nosotros, usted nos va a hacer matar, usted nos va a dejar aqu铆, 驴por qu茅 nos deja solos?”. Y el tipo lloraba. Despu茅s Eduardo Esca帽o estuvo en tratamiento siqui谩trico, y esa noche demostr贸 que estaba mal emocionalmente, rega帽aba al gerente y lo insultaba feo. Esta fue una especie de desquite de los trabajadores con los directivos, porque estos se portaban muy mal y trataban a las patadas a los obreros”(9).

Dada la radicalidad social y pol铆tica impl铆cita en la toma de la Refiner铆a, que alter贸 brevemente el orden del capitalismo l铆neas adentro de la malla, era obvio que eso tambi茅n deb铆a modificar de alguna manera la vida cotidiana de los administradores de la empresa en ese breve tiempo, como en efecto sucedi贸 cuando los trabajadores fueron el poder real dentro de la Refiner铆a. Los efectos de esa alteraci贸n a largo plazo fueron diversos: algunos directivos sufrieron desajustes psicol贸gicos y debieron recurrir al siquiatra; otros evidenciaron su odio de clase contra los trabajadores y pidieron venganza, postura en la que se encontraba el Estado, el Ej茅rcito y los medios de comunicaci贸n dominantes. Esa venganza se expres贸 en las represalias que soportaron decenas de trabajadores, que fueron despedidos de la empresa, juzgados en un arbitrario Consejo Verbal de Guerra, que corri贸 por cuenta del Ej茅rcito, condenados a pagar largas cadenas de prisi贸n e incluso esos trabajadores fueron expulsados de Barrancabermeja y se les prohibi贸 regresar al municipio durante varios a帽os. Es decir, se les impuso la pena del ostracismo, un delito que no exist铆a en la legislaci贸n colombiana de esa 茅poca, ni tampoco existe hoy en d铆a.

FUERA DE LA REFINER脥A

Como parte de la vida cotidiana de la huelga, que dur贸 18 d铆as, fuera de La Refiner铆a deben destacarse tres cuestiones. Una relacionada con la m煤sica, con la canci贸n que se convirti贸, en forma espont谩nea, en el himno de la huelga; otra referida a una serie de an茅cdotas de algunos trabajadores cuando se escondieron y escaparon a la persecuci贸n militar; y una tercera sobre el entierro simb贸lico de Ferm铆n Amaya en la ciudad de Barrancabermeja.

El himno de la huelga

La huelga de 1971 tuvo su propio himno, la canci贸n No trabajo m谩s. Esta surgi贸 externamente al mundo laboral, ya que fue una creaci贸n del musico bogotano Sergio Torres, quien la compuso para participar en el Segundo Festival de la Canci贸n Protesta Coco de Oro, que se llev贸 a cabo en la isla de San Andr茅s, en junio de 1971. Esa pieza result贸 ganadora de ese concurso, y en tercer lugar qued贸 la canci贸n Caf茅 y petr贸leo, otro disco que resonara en ese a帽o y en los a帽os venideros en la zona petrolera de Barrancabermeja.

La adopci贸n de esa canci贸n como himno de la huelga fue una apropiaci贸n simb贸lica y cultural de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja porque consideraron que su contenido se adecuaba a su lucha. Conocieron su m煤sica, justamente, porque al haber resultado ganadora del Coco de Oro tuvo alguna difusi贸n en la radio y la televisi贸n, ya que su autor la grab贸 y se present贸 a varios programas faranduleros en la televisi贸n. Esa tonada estaba sonando en el pa铆s en julio y agosto de 1971 en el momento en que estall贸 la huelga. Esta coincidencia facilit贸 su apropiaci贸n por los trabajadores, que la empezaron a tararear, porque adem谩s es una cumbia con un ritmo festivo y pegajoso, muy adecuado para el contexto cultural de Barrancabermeja y los petroleros, muy influido por la m煤sica tropical de la costa atl谩ntica. La letra de la canci贸n dice as铆:

CORO: No trabajo m谩s, Pa ning煤n patr贸n Solo espero ya, La revoluci贸n. (bis)

I Hace mucho tiempo estoy (bis) Trabajando como un esclavo Y mi forma de vivir, (bis) Comiendo mal y sin un centavo. Por eso: No trabajo m谩s…(coro) II Vivo en humilde ranchito (bis) Tengo mujer y cuatro hijitos Y no gano para darles (bis) Siquiera un buen desayunito Por eso: No trabajo m谩s…(coro) III Trabajo arando la tierra Pa sembrar el algod贸n Mientras las utilidades Las disfruta mi patr贸n. Por eso: No trabajo m谩s… (coro)

IV (bis) Trabajo en las petroleras Con ese calor minero Las empresas extranjeras Se llevan nuestro dinero. Por eso: No trabajo m谩s…(coro) (bis).

Esta canci贸n fue un 茅xito musical en su momento, hasta el punto de que fue grabada por la orquesta Los Mel贸dicos de Venezuela, pero con una caracter铆stica particular, ya que se suprimi贸 la estrofa que alud铆a a la explotaci贸n petrolera, que dice as铆:

Trabajo en las petroleras Con ese calor minero Las empresas extranjeras Se llevan nuestro dinero.

Esto significaba que la “correcci贸n pol铆tica” llevaba a que unos m煤sicos comerciales en Venezuela adoptaran un disco muy pegajoso que estaba sonando a todo dar en 1971, pero que en su pa铆s era mejor darlo a conocer sin el comprometedor verso sobre la explotaci贸n petrolera. Pero en sentido contrario, para mostrar los diversos intereses en juego, ese verso suprimido en la versi贸n de Los Mel贸dicos era el que m谩s les interesaba resaltar a los trabajadores petroleros de Barrancabermeja y por esa estrofa adoptaron la canci贸n de manera espont谩nea como su propio himno.

Que ese disco fuera cantado por obreros de base que hab铆an paralizado la producci贸n gener贸 consecuencias en t茅rminos de censura, porque el gobierno empez贸 a presionar para el disco dejara de sonar. As铆 lo cont贸 al a帽o siguiente el propio compositor de la pieza musical, cuando dijo: “esa canci贸n tuvo un veto por una cadena radial […] y tambi茅n hubo rumores que hab铆a sido prohibida por el Ministerio de Comunicaci贸n, porque en Barrancabermeja la cogieron como himno, y porque la consideraban comunista“(10).

Esto indica que una cosa es que un disco, incluso teniendo una letra muy cr铆tica, anticapitalista o antiimperialista, suene y se convierta en m煤sica popular, fuera de cualquier proceso pr谩ctico de lucha, a que sea apropiado por un grupo humano que lo utiliza para expresar los ideales de una acci贸n concreta, una resistencia colectiva que se adelanta con la perspectiva de producir cambios sociales, que van m谩s all谩 de una protesta abstracta en una tarima, en la que canta un musico, por muy buenas intenciones que tenga. En esta huelga si que resulta cierto aquello de que “fueron los sucesos pol铆ticos los que ti帽eron las canciones del brillo de la radicalidad, los que los obligaron a convencerse de su utilidad p煤blica”(11).

En este caso, y eso fue lo que sucedi贸 en la huelga de 1971 en Barrancabermeja, la canci贸n No trabajo m谩s pasa a ser considerada como material peligroso y subversivo que hab铆a que prohibir y eso fue lo que hizo el gobierno, y con cierto nivel de efectividad, podr铆a decirse, porque despu茅s el disco pr谩cticamente no se volvi贸 a escuchar y muy pocos colombianos lo recuerdan.

Algo diferente sucedi贸 con otro disco, Caf茅 y petr贸leo, interpretado por el d煤o de adolescentes Ana y Jaime y que ocup贸 el tercer puesto en ese Coco de Oro a la Canci贸n Protesta de 1971. Ese disco reson贸, con menos fuerza, en Barrancabermeja, pero permaneci贸 m谩s tiempo en el imaginario de los trabajadores, hasta el d铆a de hoy, por la sencilla raz贸n que sus cantantes fueron incorporados a la Nueva Ola de la canci贸n, con altos niveles de comercializaci贸n. De todas formas. es bueno recordar la letra de Caf茅 y petr贸leo, porque est谩 ligada, aunque con menos fuerza que No trabajo m谩s a la huelga de 1971:

Tu patria es mi patria tu problema es mi problema Gente, gente, tu bandera es mi bandera Amarillo oro azul mar azul y el pobre rojo sangra Que sangra que sangra que sangra (bis) Caf茅 y petr贸leo cumbia de mar joropo del llano Aguardiente y ron… Hola chico a la coca colo, conchale vale Como son las vainas… A cinco el saco al ocho el barril, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo 驴Qui茅n da m谩s? 驴Nadie da m谩s? Entonces vendido a la cofee petroleum company Sim贸n Bol铆var libertador muri贸 en santa marta En caracas naci贸 Porque no importa donde se nace ni donde se muere Si no donde se lucha…

Que la m煤sica tuviera esta importancia durante la huelga muestra que los trabajadores petroleros eran alegres y mamagallistas, a煤n en momentos dif铆ciles, como los que se vivi谩n en medio de la militarizaci贸n y represi贸n estatal en el puerto en el mes de agosto de 1971. La importancia de la m煤sica durante esta huelga demostraba que, como se dijo en otras latitudes: “La canci贸n no es en absoluto un arte menor. En pocos a帽os se est谩 convirtiendo en algo inteligente, divertido, sensible, sat铆rico, en una palabra, imprescindible”(12).

A esconderse y huir

Cuando los trabajadores salieron de la Refiner铆a, de inmediato se inici贸 la persecuci贸n militar y aquellos tuvieron que ingeniarse diversas formas de resistir.

Carteles elaborados por los trabajadores durante la huelga. Vanguardia Liberal, agosto 9 de 1971.

As铆 circulaban la informaci贸n que iba de los directivos, que estaban en la clandestinidad, y la base obrera y de esa forma durante quince d铆as m谩s se mantuvo la huelga y se difundi贸 informaci贸n entre los huelguistas. En esta labor de difusi贸n no solamente participaban los trabajadores, sino sus familias, lo que muestra el grado de integraci贸n entre las reivindicaciones de los obreros y las del resto de la poblaci贸n(13).

Despu茅s de la salida de La Refiner铆a, en las horas de la tarde, casi noche, del 6 de agosto, los directivos sindicales tuvieron que esconderse, ante la intensificaci贸n de las medidas represivas por parte del ej茅rcito. Para esconderse y luego huir tambi茅n fue importante el ingenio de los trabajadores y sus familiares, que recurrieron a m煤ltiples trucos llenos de astucia conspirativa. Por ejemplo, el Negro Igan huy贸 disfrazado de mujer, como lo relat贸 Luisa Delia Pi帽a, quien particip贸 directamente en la confecci贸n de su disfraz:

“Cuando se conoci贸 la noticia de que los trabajadores hab铆an sido condenados a 14 a帽os de c谩rcel, algunos de ellos lloraron. En esas el doctor Pedro Ardila vino y me dijo: condenaron al negro Igan. Yo salgo corriendo, llego a su casa, y 茅l estaba ba帽谩ndose. Toco la puerta y sali贸 su esposa y le digo, que el negro se vaya, que no se deje agarrar. Como era dif铆cil salir porque el pueblo estaba lleno de detectives, del B2 y el F2, y las casas estaban vigiladas, sacamos a Igan de esta forma: como su esposa era igual de alta, calzaba lo mismo que 茅l, vest铆a igual, entonces le pusimos un eslack de ella, le cuadramos una peluca, lo vestimos como una mujer y lo peinamos, le pintamos la cara con maquillaje, lo dejamos elegante. Sali贸 con ella en una cicla, o mejor 茅l una cicla y ella en otra, y se pudo volar”(14).

Otros dirigentes sindicales huyeron en tren, disfrazados de campesinos, como lo relata uno de ellos:

“Hab铆amos logrado sacar de Barrancabermeja a algunos compa帽eros de Refiner铆a y a otros de El Centro, a unos por el r铆o y a otros por el tren. Ya no quedamos sino como tres o cuatro al frente de la lucha, fuimos los que entregamos todo. Levantamos la huelga no por cansancio, sino porque cre铆amos que no deb铆amos sacrificar m谩s gente, y porque el Estado nos dio duro en la cabeza y con el consejo de guerra quebr贸 la resistencia de la huelga. Era el violento modelo argentino el que imperaba en Latinoam茅rica. El 25 de septiembre salimos de Barrancabermeja en tren los cuatro 煤ltimos, Salgado, Gregorio de Le贸n, otro compa帽ero y mi persona, disfrazados de campesinos. Otro compa帽ero, Morelos, coge derecho a la frontera, se va para Venezuela y los otros salimos para la costa. Llegamos a Cartagena al otro d铆a como a las cinco de la tarde, ah铆 nos abrimos todos. Yo cog铆 para la regi贸n de C贸rdoba, otro para Barranquilla y otro para Sucre”(15).

Las an茅cdotas de la huelga, a pesar de su duro desenlace para decenas de trabajadores que fueron sometidos a juicio y resultaron condenados en el Consejo Verbal de Guerra y luego fueron encarcelados, demuestran que los trabajadores ni en los peores momentos perdieron la gracia que los caracterizaba. As铆, camino a la c谩rcel el trabajador Ursino Ospina realiz贸 esta her茅tica acci贸n:

“Cuando nos condenaron al consejo de guerra nos trasladaron del Batall贸n Nueva Granada al campo de entrenamiento de Casabe, del ej茅rcito. Cuando ya decidieron que la Gorgona ya no ser铆a la isla prisi贸n de los petroleros, sino que ser铆a la Modelo de Bucaramanga. Al atravesar el r铆o Magdalena (Ursino Ospina) cargaba un cristo para todos los lados, cuando la embarcaci贸n lleg贸 a la mitad del r铆o, dijo con su voz nasal: “Cristo porque me has abandonado, hijueputa, ahora yo te abandono en la mitad del r铆o”. Y bot贸 el Cristo en toda la mitad del Magdalena”(16).

Vanguardia Liberal, agosto 7 de 1971.

Entierro simb贸lico de Ferm铆n Amaya

Otro hecho importante fue el entierro simb贸lico de Ferm铆n Amaya en Barrancabermeja. En Bogot谩, el gobierno y el Ej茅rcito decidieron que no iban a permitir que el obrero asesinado fuera enterrado en Barrancabermeja, porque estaban temerosos de que eso generara una insurrecci贸n popular. Pero los obreros no se detuvieron e intentaron entrar a Bucaramanga, a donde fue enterrado Ferm铆n Amaya, en una ceremonia forzosamente privada, y con custodia del Ej茅rcito, custodia que dur贸 m谩s de ochos d铆as, por el temor a que los obreros fueran a sacar los restos del joven trabajador asesinado y los llevaran a Barrancabermeja.

No obstante, el d铆a del funeral salieron de Barrancabermeja muchos buses con trabajadores y algunos carros particulares en los que iban otros trabajadores. Los buses no pudieron ingresar a Bucaramanga, se devolvi贸 a los trabajadores y los que iban en los carros particulares tampoco pudieron asistir a la ceremonia, debido al f茅rreo control militar. Los compa帽eros de Ferm铆n, que sufrieron y lloraron su muerte debieron contentarse con un entierro simb贸lico en Barrancabermeja, del que no tenemos informaci贸n detallada.

Los huelguistas quer铆an que los restos mortales de Ferm铆n Amaya quedaran en Barrancabermeja, para que su h茅roe, su s铆mbolo de lucha en agosto de 1971 estuviera all铆 presente con ellos. Pero el Estado colombiano se opuso y dio la orden de que fuera enterrado en Bucaramanga, a una ceremonia donde solo pudieron estar la esposa de Ferm铆n Amaya y unos cuantos familiares cercanos. El deseo de los trabajadores de contar con los restos de su h茅roe proletario se hizo realidad cinco a帽os despu茅s, cuando fueron exhumados del cementerio de Bucaramanga y fueron llevados a la sede de la USO, donde se encuentran desde 1976.

—-

Notas:

(1) Gilberto Chinome Barrera, El vuelo del gallinazo. Sangre, petr贸leo y droga, s.d., p. 224.

(2) Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia. Tesis y fragmentos, Editorial Piedras de Papel, Buenos Aires, 2007, p. 26.

(3) James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, Editorial Txalaparta, Tafalla, 2003, p. 51.

(4) Entrevista con Jos茅 Becerra P茅rez, Barrancabermeja, octubre 23 de 2006.

(5) Entrevista con Francisco “Pacho” Rodr铆guez, Barrancabermeja, octubre 20 de 2006.

(6) Entrevista a Fernando Acu帽a, Barrancabermeja, octubre 18 de 2006.

(7) Entrevista con Francisco “Pacho” Rodr铆guez, Barrancabermeja, octubre 20 de 2006.

(8) Ibid.

(9) Entrevista con Jos茅 Becerra P茅rez, Barrancabermeja, octubre 23 de 2006.

(10) Citado en Joshua Katz-Rosene, “La canci贸n protesta y los discursos de contracultura y resistencia durante la d茅cada de los sesenta en Colombia”, en Revista Colombiana de Antropolog铆a, Volumen 57, No. 2, Julio-diciembre de 2021.

(11) Valent铆n Ladrero, M煤sicas contra el poder. Canci贸n popular y pol铆tica en el siglo XX, La Oveja Roja, Madrid, 2016, p. 90.

(12) Palabras de Raymond Queneau, citadas en V. Ladrero, op. cit., p. 215.

(13) Entrevista a Luisa Delia Pi帽a, Barrancabermeja, junio 15 de 1989.

(14) Ibid.

(15) Entrevista con Francisco “Pancho Rodr铆guez”, Barrancabermeja, octubre 20 de 2006.

(16) Ibid.

El Colectivo