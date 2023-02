–

De parte de SAS Madrid February 22, 2023

La última reunión entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad madrileña ha finalizado sin consenso este martes.

Una vez más, la última reunión entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Comité de Huelga de Médicos de Atención Primaria, encabezado por el sindicato Amyts, ha finalizando sin consenso entre ambas partes y, por ende, el bloqueo continúa y los paros de los profesionales de la sanidad pública regional seguirán vigentes.

Cabe recordar que este miércoles 22 de febrero a partir de las 10:30 horas frente a la Consejería dirigida por Enrique Ruiz Escudero, y poco después de la multitudinaria manifestación del pasado domingo día 12, los médicos de familia y pediatras de AP volverán a hacer sonar con fuerza sus necesidades y demandas en las calles de Madrid.

“Salimos sin acuerdo”, ha vuelto a lamentar la portavoz de Amyts, Ángela Hernández, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, matizando que el Gobierno regional “no ha entrado a valorar” el coste de la contrapuesta que han planteado aunque, a la par, ha apuntado que el ambiente de las negociaciones ha cambiado de tono con respecto a reuniones previas.

“Nosotros estamos dispuestos a reunirnos, no tenemos ningún problema, aunque queda en el tejado de la Consejería una vez más”, dejando en claro de nuevo que Ruiz Escudero tampoco se ha personado en esta última cita.

En cuanto a la última postura aportada por el Gobierno de Ayuso al respecto, por la cual defendieron el modelo puro de enfermería, ”en el que los médicos sobran”. Desde Amyts insisten en que da una idea de por qué estarían “forzando” la situación actual: “Si no hay voluntad de promocionar el modelo actual explicaría por qué no se abre el grifo de la Atención Primaria a lo largo de los últimos años”, ha proseguido defendiendo Hernández.

A pesar de este desenlace, el titular de la Consejería de Sanidad ha mostrado esta mañana del martes su “absoluta voluntad” de alcanzar ese ansiado acuerdo que, finalmente, no se ha producido. Asimismo, Escudero ha negado la reformulación del modelo al planteamiento dirigido únicamente a la enfermería: “No es un cambio de modelo; el modelo es el del Plan de Mejora de Atención Primaria, con profesionales, infraestructuras, tecnología y accesibilidad. El rol de médicos y pediatras está perfectamente reconocido y lo que hay que revisar es el rol del resto de profesiones sanitarias dentro de su competencia”, ha remarcado.

El factor “emocional” en los tres meses de huelga

La huelga indefinida comenzó el pasado mes de noviembre y, a pesar de que las protestas y reclamos del sector sanitario madrileño se están haciendo de notar y se están extrapolando a otros territorios del país, el hartazgo por no llegar a un consenso claro también está haciendo más “duro” el proceso de negociación llegados a este punto. “No solo es el factor económico, pesa más el emocional. […] Está siendo muy dañino porque no podemos hacer el seguimiento de los pacientes que nos gustaría”, ha reconocido.

Y es que esta misma mañana del lunes los sanitarios han insistido en que no se sienten escuchados por el Ejecutivo regional después de tres meses de protestas, lamentando que la presidenta hable de huelga “política”.

Ayuso prohíbe las pancartas en apoyo a la huelga en centros sanitarios

Las últimas decisiones del Gobierno de Ayuso en torno a la gestión sanitaria han despertado más críticas desde el sector y desde la oposición política. Hace tan solo una semana atrás, y como respuesta a la fuerza de las protestas, el Ejecutivo regional prohibió todo cartel, pancarta o recogida de firmas en apoyo a las movilizaciones que se hicieran dentro o alrededor de las inmediaciones de centros de salud u hospitales públicos.

Una medida que tuvo una inmediata réplica por parte de los sindicatos en forma de acciones jurídicas debido a que, a juicio de Amyts, la Consejería de Sanidad presentó una “actitud de confrontación y amenazas”.

No sin quedarse en este punto, en palabras del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, acusó al Comité de Huelga de ir “cambiando” sus reivindicaciones con el paso del tiempo para buscar un “conflicto político”. A la par, señaló al resto de comunidades autónomas de ofrecer más “retribuciones mayores para evitar que médicos y enfermeros” trabajen en Madrid.

“No tienen ninguna voluntad de acuerdo. Cada vez que llegamos a un preacuerdo o nos acercamos vienen con una reivindicación nueva. Esto responde a algo que no es estrictamente sanitario o de organización de los centros de salud. Cada vez que hay una reunión, hay una nueva reivindicación”, condenó sobre la cuestión Escudero días atrás.

