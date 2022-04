–

De parte de Valladolor April 4, 2022 10 puntos de vista

LA

HUELGA DE TUBACEX Y SU CAJA DE RESISTENCIA.

Transcripci贸n

de la charla realizada el 19 de marzo de 2022 en la B.S.

Antorchas (Valladolid).

El

11 de febrero de 2021 empez贸 la huelga. En 2020, los trabajadores de

Tubacex hab铆an estado de ERTES. Empiezan poco a poco con huelgas,

鈥減ara que la f谩brica no hiciera lo que quisiera鈥. Se plantearon

鈥渋r al ritmo del m谩s lento鈥, peque帽os pasos al ritmo de los

sindicatos鈥 como no se consegu铆a a su ritmo, esper谩ndoles, los

sindicatos se plantaron, no quedaba ya otro remedio. El 11 de febrero

se empieza huelga indefinida. El 11 de marzo se publicaba la lista de

despedidos, principalmente mujeres, gente con reducci贸n,

reivindicativos鈥 finalmente la lista apareci贸 el 18. El entorno

social es favorable en general a la movilizaci贸n. El 8 de marzo

reivindicativo fue bastante grande, con muchas de las mujeres de

Tubacex. La lista el d铆a 18 sali贸, posiblemente por todo esto,

distinta de la que se esperaba.

Intentaron

en todo momento llevar a cabo una lucha 鈥渟in violencia鈥.

Valoraronn la importancia de un medio de comunicaci贸n local, con

peque帽a repercusi贸n al principio, pero constante en sus

informaciones, que gener贸 un foco sobre el conflicto.

La

huelga se estableci贸 con piquetes permanentes en las puertas de las

factor铆as. El piquete es un tiempo para hacer cosas. Desde una

pancarta hasta organizar el carnaval. Sufrieron la represi贸n. En ese

momento, cuando les pegaron, sali贸 en los medios. Hasta entonces el

conflicto no exist铆a: 鈥渓a violencia鈥 (mirad C谩diz) vs. LA

VIOLENCIA DEL SISTEMA. No podemos caer en criminalizar a ning煤n

obrero que utilice la violencia.

La

f谩brica est谩 muy implantada en la comarca. Hay trabajadores con

acciones de Tubacex a los que les han hecho creer que la empresa es

suya. Muchos otros la sent铆an 鈥渟uya鈥 de otro modo, est谩n en

ella鈥 los directivos no eran nadie para ellos. Los directivos,

accionistas, etc., ni siquiera son empresarios. Es un empresariado

totalmente rampante.

La

huelga ha durado 8 meses, con el apoyo de los sindicatos ELA y LAB

(con cajas de resistencia propias). Antes se estaba en ERTE. Los

problemas econ贸micos ya estaban all铆 antes de estar en huelga. El

25 de marzo, poco m谩s de un mes de huelga, en el piquete se oye: 鈥渓a

gente no aguantar谩 un mes m谩s鈥濃 se empiezan a plantear las

ayudas personales pero鈥 empezaron con unas HUCHAS DE F脕BRICA.

Posteriormente abrieron una cuenta para que les mandaran dinero y

ayudas de otros sitios. Hicieron una asociaci贸n para abrir

鈥渓egalmente鈥 la KUTXA (caja). Algunos trabajadores de

mantenimiento se ve铆an en ese entonces 鈥渙bligados鈥 a trabajar

por ser servicios m铆nimos. Se decidi贸 que los sueldos de los

servicios m铆nimos pasaran a la caja y as铆 empez贸 a engordar.

Cuantos m谩s servicios m铆nimos impon铆a la empresa, m谩s engordaba

la caja. El salario que pretend铆a dividir a los trabajadores empez贸

a servir para pagar las comidas del piquete鈥 Aguantar en el piquete

tantos d铆as se hace duro, pero con las comidas y cenas, la

convivencia, se consigui贸 que mucha gente pasara todos los d铆as, a

comer, a recoger comida para la familia鈥 todo esto era tiempo

ocupado, compa帽erismo y fuerza para combatir las bajadas de 谩nimo y

otras dificultades.

Se

han movido grandes cantidades con las ayudas y gastos. Las redes

sociales han servido para su difusi贸n, tambi茅n la difusi贸n por

parte de gente conocida (Rufi谩n, Matute鈥). Cada vez que hablaban

del conflicto, entraba dinero. La base de la caja han sido las muchas

aportaciones peque帽as, m谩s que las grandes aportaciones.

El

entorno social de Airaldea es bastante cerrado. En la cuadrilla de

Ayala y Airaldea, hay una gran uni贸n social. Todos se conocen. La

presi贸n social contra los esquiroles ha sido muy importante. La

lucha contra el esquirol, contra las ca铆das, se hace m谩s f谩cil. Es

una zona muy industrial, con arraigo del movimiento obrero desde que

cerraron Aceros鈥 pero a煤n as铆 ellos mismos se sorprend铆an de

haber durado 8 meses de huelga, 236 d铆as.

La

KUTXA ha sido importante en esta huelga, probablemente imprescindible

para haber durado tanto. Quitaba la excusa de 鈥渘o tengo dinero鈥.

No, t铆o, tienes la caja. Las huelgas largas son muy duras para la

cabeza. Adem谩s de quitar la excusa, la caja ha significado una

ayuda real. Se ha dado dinero a casi 70 personas, a pr茅stamos, las

ayudas se devuelven posteriormente en la parte que se estima

oportuna. Entendemos as铆, en el debate, que es una experiencia

propia, que se ha ido creando e inventando a s铆 misma sin referentes

externos.

Han

tenido al PNV y hacienda detr谩s. El PNV tiene una importante

implicaci贸n en el empresariado vasco, y en esta empresa en

particular. Los del PNV que pisan la f谩brica 7 d铆as cobran m谩s que

todos los trabajadores en un a帽o.

La

p茅rdida de la pr谩ctica y de la conciencia de la clase鈥 tenemos

que reanudar de nuevo todo. Los trabajadores mayores nos ense帽an

cosas en la f谩brica, pero cuando entramos no nos damos cuenta. Los

empresarios no son necesarios, pero los accionistas mucho menos.

Finalmente,

les dieron el nulo.

En

todo momento, de lo que se trataba es de dividirles, de dividir a los

trabajadores. La empresa ha llegado a pagar dinero para que los

trabajadores despedidos se quedaran en casa, generando as铆 m谩s

divisi贸n y tensiones. Pero el fondo solidario, la caja, ha servido

tambi茅n contra esto: esos salarios se han repartido entre todos, a

lo que tocaban.

Un

conflicto de 8 meses no se termina en un d铆a. Hoy por hoy, en la

f谩brica se respira a煤n la tensi贸n. Y a cuenta gotas siguen

llegando multas, empezaron las de 100, luego las de 300, 1000, 3000鈥

la lucha contra la represi贸n contin煤a. La gente del piquete sigue

unida.

Otra

cosa que aprendieron es que hay que estar con los trabajadores, sean

como sean. Ser谩 un cabr贸n, pero es nuestro cabr贸n. La unidad

obrera. Si nos est谩 jodiendo ya le joderemos nosotros, pero

nosotros, no los empresarios. Cada localidad, cada conflicto, y cada

situaci贸n es diferente. Si en Tubacex se hubiera forzado el paso, se

habr铆a roto todo. No se gana en un d铆a ni se pierde en un d铆a. El

conflicto no ha terminado鈥 la tensi贸n sigue en la f谩brica, pero

ahora son las ratas las que se van鈥 pidiendo la cuenta.

La

solidaridad no es solo econ贸mica. Las cajas de resistencia surgen en

conflictos concretos, pero deben tender a hacerse permanentes, sobre

la base de la voluntariedad de la aportaci贸n y de la solidaridad en

la lucha, la solidaridad de clase. La caja permanente ayuda a paliar

las multas de la represi贸n sufrida por los trabajadores en lucha en

la factor铆a (el conflicto sigue) y para apoyar a otros conflictos de

la zona.

A

pesar de la prohibici贸n legal de las huelgas de solidaridad en el

estado espa帽ol, all铆 s铆 las han hecho. TUBOS reunidos par贸 en

solidaridad. La empresa hizo un comunicado afirmando que no iba a

fabricar nada para TUBACEX hasta que se resolviera el conflicto. La

presi贸n de los trabajadores es esencial.

Los

medios para destruirte empiezan siempre con la criminalizaci贸n de la

protesta. Sacan fotos de unas cervezas o de lo que consideren

oportuno para desvirtuar la lucha y los piquetes.

Otro

problema es que no 鈥渄ejen鈥 hacer las huelgas dentro de las

f谩bricas. Lo primero que hacen es echarte a la calle. La calle est谩

bien, pero la huelga dentro de los tajos es esencial para poner al

empresariado contra las cuerdas.

Resaltaron

de nuevo la importancia de los peque帽os medios, de la

contrainformaci贸n. La lucha se hizo contra los despidos. Y no ha

salido nadie que no haya querido irse. Ahora, los trabajadores se

sienten fuertes.

Sobre

la estrategia 鈥渘o violenta鈥, solo es eso, una estrategia m谩s

entre otras muchas. Pero ellos siempre van a hacerte casi imposible o

muy dif铆cil mantenerla鈥 es parte de las criminalizaci贸n etc.

Nuestra

verdadera arma es la UNIDAD OBRERA.

O

revertimos la representatividad sindical o la reventamos.

__________

NOTA DEL TRANSCRIPTOR.

Esto no es la charla en s铆, ni siquiera un resumen de lo que dijeron unos y otras.

Esto es un documento que intenta recoger TODO lo que se dijo y, sobre todo, todo aquello que se pens贸 en com煤n, no individualmente.

Nuestra clase no deber铆a dedicarse a producir “productos individuales, acabados y perfectos”, sino a construir memoria pr谩ctica y teor铆a para la acci贸n.

UHP

___________

