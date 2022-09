–

Convencemos a Xan das Bolas (corresponsal de NoticiasALB en Galiza) para que entreviste a una de las huelguistas de estos d铆as: Mar铆a Ladra, 45 a帽os, Gerocultora en el Centro de D铆a para personas mayores de Abad铆n (Lugo), militante en la Secci贸n Sindical de CNT en el Consorcio de Igualdade e Benestar.

Pongamos en antecedentes a nuestros lectores: El Consorcio de Igualdade e Benestar es un ente p煤blico dependiente de la Xunta de Galicia, que da empleo a alrededor de 1500 personas (mujeres en un 90%) en casi 200 centros repartidos por toda la geograf铆a galega. Entre otras funciones se trata b谩sicamente de Escuelas Infantiles, Centros de D铆a, Hogares Residenciales, Viviendas Comunitarias para personas mayores y oficinas I+B (Igualdade e Benestar), Centros Qu茅rote y Centros de Emergencias para Mujeres V铆ctimas de la Violencia de G茅nero.

Resumiendo mucho la situaci贸n laboral de estas mujeres, diremos que accedieron a sus puestos de trabajo a trav茅s de oposiciones, concursos de m茅ritos y listados. Y que en muchos casos despu茅s de m谩s de 14 a帽os siguen con contratos temporales. Ahora se les pretende expulsar (lo que llamamos un ERE encubierto) a trav茅s de unas pruebas en donde no se les reconoce su experiencia laboral en el Consorcio y en donde han de competir en clara desigualdad con miles de aspirantes a ocupar estas plazas. La Consigna de la Huelga es 鈥淟as que estamos quedamos鈥. Y as铆 con la oposici贸n no solo de la Administraci贸n sino del Comit茅 de Empresa, las trabajadoras, muchas de ellas de la Secci贸n Sindical de la CNT llevan casi dos a帽os de conflicto permanente. Ahora tras el ninguneo de la Xunta han decidido endurecer las medidas de presi贸n. Es dif铆cil imaginarse lo que pasa por la cabeza de una persona que est谩 realizando una huelga de 15 d铆as consecutivos sino se ha pasado antes por una situaci贸n similar.

– Noticias ALB: Antes de nada queremos agradecerte tu tiempo para esta entrevista. Pensamos que tu testimonio es una fuente directa de lo que esta huelga est谩 suponiendo. Un 鈥淒avid contra Goliat鈥 de la lucha sindical. Dinos Mar铆a 驴cu谩l es el estado de 谩nimo de las cientos de compa帽eras que secundan la huelga? 驴Cu谩l es el tuyo en particular?.

– Mar铆a: En general las personas que estamos realizando huelga todos los d铆as, nos sentimos animadas por la uni贸n de l@s trabajador@s y el esfuerzo conjunto y por otro lado desanimad@s por la falta de intenci贸n de negociar por parte del Consorcio y la Xunta, que dificulta ver pr贸ximo el fin de esta situaci贸n, sintiendo un cansancio emocional incalculable, que afecta a nuestro d铆a a d铆a. Yo personalmente creo que es una situaci贸n de injusticia y dif铆cil de sobrellevar an铆micamente Esta huelga no solo afecta a las trabajadoras y a sus familias, sino a miles de familias con hijos peque帽os, a personas mayores, a los servicios b谩sicos que se prestan en decenas de Concellos de Galicia.

– 驴Cu谩l es la respuesta de vuestros vecinos y del pueblo en general?.

– M: Los servicios m铆nimos abusivos intentan ocultar nuestra protesta, proporcionando un servicio lo menos distorsionado posible, aun as铆 los vecinos y familiares nos apoyan mayoritariamente y conocen de primera mano nuestras reivindicaciones. A d铆a de hoy se puede decir que esta huelga es el principal conflicto laboral de Galicia, no solo por el n煤mero de personas convocadas sino por la cantidad de centros de trabajo afectados. Los medios se hacen cada vez m谩s eco de vuestras reivindicaciones, pero creemos que si fuerais mineros, hombres rudos con bigote, y no 鈥漵imples mujeres 鈥 muchos otros sindicalistas estar铆an vociferando su apoyo.

– 驴No hay algo de machismo Institucional en todo esto?

– Muchas personas siguen pensando que el cabeza de familia es el hombre, dif铆cil cambiar la opini贸n de la gente que no evoluciona, siendo as铆 yo que estoy casada vivir铆a de mi marido y si este me fallara buscar铆a otro. Creo que la mejor opci贸n es ser independiente econ贸micamente. El machismo est谩 claro en este conflicto, a煤n as铆 no somos menos que nadie y as铆 lo demostraremos. Cada d铆a que pasa se nota el cabreo creciente, ante el ninguneo de la Administraci贸n y el descaro de poner unos Servicios M铆nimos totalmente abusivos. En muchos lugares han aparecido las cerraduras de las puertas de acceso bloqueadas con silicona.

– 驴Qu茅 opini贸n te merecen las declaraciones de un responsable municipal, que compar贸 estos actos como un acto de terrorismo?.

Evidentemente que le falta informaci贸n para hacer una valoraci贸n adecuada del conflicto.

– 驴Cu谩l crees que va a ser la salida a este conflicto? 驴Se alargar谩 en el tiempo? 驴Se sentar谩n a negociar viendo la actitud de las trabajadoras y la cada vez mayor presi贸n de alcaldes y familias?.

La esperanza es que la salida sea justa y que no se alargue en el tiempo, que se sienten a negociar y que escuchen y acepten nuestras propuestas.

– 驴Qu茅 opini贸n te merecen los sindicatos del Comit茅 de Empresa? 驴Crees que est谩n defendiendo intereses ajenos a las trabajadoras del Consorcio?.

Simplemente no los est谩n defendiendo a pesar de que es su obligaci贸n, con eso queda todo dicho.

– 驴Est谩 siendo el Sindicato CNT, en el que os hab茅is agrupado la mayor铆a, diferente? 驴 Crees que de alguna manera esta organizaci贸n y su modelo sindical est谩 llegando cada vez m谩s a trabajadoras del Consorcio y de la misma manera a las familias y personas de los pueblos y ciudades en donde est谩is haciendo campa帽a?.

El Sindicato CNT escuch贸 desde un primer momento nuestras propuestas y nos facilit贸 en todo momento la informaci贸n solicitada. En cuanto me afili茅, me sent铆 parte del mismo, las decisiones se toman en conjunto y las propuestas que se trasladan se tienen en cuenta en todo momento. El Sindicato CNT mira el bienestar de l@s trabajador@s y no tiene en cuenta intereses pol铆ticos y econ贸micos, aunque esto nos cree muchos enemigos. La forma de explicar las cosas es f谩cil de entender para todo el mundo.

– Ya , para finalizar, danos un mensaje que quieras hacer llegar a todos los lectores de nuestra p谩gina web.

Si quer茅is que os defiendan como vuestra madre, no dud茅is en afiliaros a la CNT. Para que os defiendan como vuestra suegra, escoged cualquier otro sindicato. Hablando en serio. No dej茅is nunca de luchar por la dignidad de las personas!!!.

– Muchas Gracias Mar铆a. Os deseamos mucha fuerza en vuestra lucha!!!!!!