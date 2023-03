–

De parte de SAS Madrid March 28, 2023 1,123 puntos de vista

El centro de ensayos que, adem├ís, da servicio a 170 centros de salud, tiene previstos paros los d├şas 11,12 y 13 de abril en protesta por la “subrogaci├│n y precarizaci├│n y por la imposibilidad de llegar a acuerdos con la empresa y la Consejer├şa de Sanidad”.

En plena ola de movilizaciones por una sanidad p├║blica de calidad en la Comunidad de Madrid, un nuevo frente se abre contra la gesti├│n del Gobierno de Isabel D├şaz Ayuso. Los laboratorios de seis hospitales p├║blicos han convocado tres jornadas de huelga los d├şas 11, 12 y 13 de abril para protestar por el “deterioro alarmante” del servicio. Una serie de paros que podr├şan afectar a m├ís de 20.000 pruebas diarias de un mill├│n y medio de pacientes.

Estos centros de ensayos ofrecen cobertura en 170 centros de salud y varias residencias de ancianos, adem├ís del Hospital del Henares, el Infanta Sof├şa, el Infanta Cristina, el Tajo, el Sureste y el Infanta Leonor. Su actividad consiste en la realizaci├│n de an├ílisis de muestras cl├şnicas sobre el c├íncer, la neumon├şa, la leucemia o infartos, entre otros. Este trabajo forma parte de una de las fases m├ís importantes de la atenci├│n m├ędica, pues resulta esencial en el diagn├│stico y posterior tratamiento de los pacientes.

Sin embargo, los trabajadores denuncian que su funcionamiento se ha menoscabado con el paso de los a├▒os, desde que en 2008 su gesti├│n cayera en manos privadas, al igual que muchos otros servicios como la limpieza, lavander├şa y ambulancias. Los empleados critican las malas condiciones laborales y aseguran que los conciertos a la baja entre la empresa UR Salud y la Consejer├şa de Sanidad han provocado que m├ís de la mitad de la plantilla haya decidido renunciar.

El convenio de los empleados contratados en este área, tal y como explica UGT, no cuenta con la cláusula de subrogación. De modo que el mantenimiento de su contrato depende de la voluntad de la empresa a la que se le adjudique el concurso que tendrá lugar en poco más de un año para la hacerse con el servicio, con la posibilidad de que la nueva gestora prefiera integrar su propio personal, lo que, según los sindicatos, pone en peligro el empleo de hasta 250 trabajadores.

El sindicato ha tratado de negociar en múltiples reuniones la introducción de esta claúsula de subrogación para dar seguridad y estabilidad al actual equipo de trabajadores. La negativa de UR Salud ha provocado la convocatoria de esta huelga; con todo, este martes se volverán a reunir las partes con la esperanza de llegar a un acercamiento.

UGT reclama la mediaci├│n de la Consejer├şa de Salud auton├│mica, ya que el departamento de Enrique Ru├şz Escudero es el que negocia las condiciones de cada convenio con las empresas adjudicatarias (adem├ís de que fue la que decidi├│ privatizar los laboratorios). El sindicato, adem├ís, exige unificar los sueldos de los nuevos profesionales, ya que son “muy inferiores” a los del Servicio Madrile├▒o de Salud (Sermas) e incluye m├ís de 100 horas sobre su convenio. “Esto genera un un enorme agravio comparativo de condiciones laborales entre los trabajadores de la misma empresa”, expresan.

“Desde el momento que se privatiza el servicio, las contrataciones suponen la mitad de sueldo, y con m├ís horas… Aqu├ş no hay futuro ninguno. En el departamento de hematolog├şa [an├ílisis de sangre] no hay un m├ędico que dure m├ís de seis meses“, lamenta una t├ęcnico de laboratorio que prefiere mantenerse bajo el anonimato. Ella misma explica que cada vez es m├ís dif├şcil que el trabajo salga “correctamente”, pues “la empresa no contrata ni gente ni nueva tecnolog├şa”.

“Esto se ha convertido en un negocio m├ís. A falta de recursos disponibles, la empresa se dedica a derivar el trabajo a otras empresas que tambi├ęn le pertenecen”, se├▒ala. Esta t├ęcnico, adem├ís, advierte que no saben c├│mo son los controles de calidad en esos laboratorios. “Lo sabe todo el mundo, los gerentes, los m├ędicos y nadie dice nada ni mueve un dedo. Resulta decepcionante. No pedimos ning├║n lujo, solo condiciones m├şnimas normales”, a├▒ade.

Las protestas por la sanidad p├║blica se extienden

El conflicto en la sanidad madrile├▒a contin├║a, a pesar del reciente acuerdo entre la Consejer├şa y el sindicato AMYTS de mejoras salariales que ha puesto fin a la huelga de Atenci├│n Primaria. De hecho, el pasado domingo tuvo lugar una nueva manifestaci├│n convocada por 27 sindicatos, plataformas sanitarias y asociaciones vecinales contra las pol├şticas de Ayuso.

La tensi├│n se mantiene en las Urgencias extrahospitalarias, donde los profesionales mantienen sus movilizaciones contra el plan de reorganizaci├│n de los Servicios Urgencias de Atenci├│n Primaria (SUAP) y los Servicios de Atenci├│n Rural (SAR), que se ha saldado con el recorte del 18% de la plantilla de los centros. Tanto el sindicato MATS como la Plataforma SAR alertan del inter├ęs de Ru├şz Escudero por imponer el modelo de atenci├│n puro de enfermer├şa. Una situaci├│n cada vez m├ís insostenible que empeora la saturaci├│n asistencial de los hospitales, cuyas Urgencias se encuentran al borde del colapso por la llegada de pacientes que no consiguen ser asistidos en los centros de atenci├│n primaria. La semana pasada el Hospital de La Paz volvi├│ a denunciar ante el juzgado que los enfermos hab├şan tenido que ser ubicados en los pasillos por falta de camas.

Enlace relacionado P├║blico.es 28/03/2023.