Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitaci贸n social y pol铆tica sin parang贸n en el 煤ltimo medio siglo. El 28 de abril comenz贸 una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de m谩s de 600 ciudades de todo el pa铆s, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comit茅 de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, tambi茅n supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero m谩s que un reflejo espont谩neo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace d茅cadas, el contexto actual presagia una explosi贸n social mucho m谩s profunda, general y trascendental.

Contexto nacional previo a la huelga

La aparici贸n de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendici贸n para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atenci贸n en un 鈥渆nemigo com煤n鈥 permiti贸 al presidente Iv谩n Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.

La pandemia y las pol铆ticas puestas en marcha para limitar la actividad social y econ贸mica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias pol铆ticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del pa铆s abri贸 la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos a煤n un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias din谩sticas envueltos en esc谩ndalos de corrupci贸n y otros delitos (Reyes Ram铆rez, 2017).

A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioecon贸mico de un a帽o de pol铆ticas destinadas a contener la difusi贸n del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se pon铆an en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las pol铆ticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidi贸 la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un peque帽o porcentaje de los hogares m谩s afectados mientras se pretend铆a proteger a las empresas mediante pr茅stamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el pa铆s, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigaci贸n de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad 鈥揷on una ayuda de apenas 43 d贸lares al mes鈥 llegaba solo a 2,6 millones de personas.

Cambio de horizonte para la acci贸n pol铆tica

A inicios de 2021, seg煤n los datos del Departamento Nacional de Estad铆stica, el desempleo general lleg贸 al 15%, estando el juvenil mucho m谩s alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% 鈥搕odo ello en un pa铆s en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual m铆nimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria hab铆a llegado a afectar al 42% de la poblaci贸n y, seg煤n un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese a帽o, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la econom铆a era necesario aumentar los impuestos a los ricos.

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificaci贸n. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por v铆a r谩pida en el auge de las protestas de 2019, as铆 como de la reforma de 2016, que increment贸 el impuesto de valor a帽adido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoy贸 en 2019un proyecto de reforma fiscal que manten铆a las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos m谩s ricos. Al mismo tiempo intent贸 financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.

Pero en esta ocasi贸n los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometi贸 no ceder frente a la presi贸n p煤blica. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposici贸n a las pol铆ticas impopulares, con una energ铆a no vista en decenios. Como 煤ltimo recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareci贸 en la televisi贸n nacional la v铆spera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevi贸 a prohibir las manifestaciones debido al da帽o que pudieran causar a la salud p煤blica, todo ello en vano.

La primera semana de la huelga nacional super贸 a cualquiera cosa que el pa铆s hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones art铆sticas de masas como gigantescos murales. Tambi茅n surgieron actos espor谩dicos de saqueo y vandalismo ante la decisi贸n del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y peque帽as en las que las marchas y actividades de protesta hab铆an mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contenci贸n segu铆a pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusi贸n de la polic铆a con grupos de civiles armados. Seg煤n diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 v铆ctimas de violencia f铆sica, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, as铆 como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido 鈥渆ncontradas鈥).

Frente a tan severa represi贸n, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el pa铆s que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las t谩cticas violentas del gobierno, a comienzos de junio m谩s de un 74% de la poblaci贸n segu铆a apoyando la huelga nacional.

脡nfasis en la crisis institucional y pol铆tica

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarizaci贸n del conflicto sino tambi茅n sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder pol铆tico del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos d铆as del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisi贸n del tremendamente impopular ministro de finanzas. Tambi茅n sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisi贸n de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.

La lucha en las calles continu贸 hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del pa铆s y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposici贸n a la clase pol铆tica y gobernante, pero tambi茅n aparentemente desconectadas de la gesti贸n institucional del movimiento de protesta de manos del Comit茅 Nacional de Huelga. Este comit茅 est谩 compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minor铆a de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparaci贸n y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo 茅xito, la heterogeneidad, descentralizaci贸n territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no est谩 bajo el control de dicho comit茅. Adem谩s, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo despu茅s de la aprobaci贸n de un borrador de acuerdo sobre las garant铆as para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retract贸 de dicho acuerdo, exigi贸 el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunic贸 que no firmar铆a ning煤n acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comit茅 de huelga abandon贸 formalmente la mesa de negociaci贸n, al encontrarse en una posici贸n insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital pol铆tico y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el pa铆s de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comit茅 para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comit茅 no les representa.

Seg煤n parece, el problema no son tanto las demandas como qui茅nes son las personas que les representan y c贸mo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente j贸venes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusi贸n, y los l铆deres sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las pol铆ticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacr贸nico en el momento actual de revuelta social.

Tras casi 45 d铆as de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el a帽o que tenemos por delante promete estar pleno de agitaci贸n pol铆tica y social. El gobierno, que hab铆a intentado aprovechar la pandemia para impulsar m谩s leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque est谩 buscando in煤tilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comit茅 de huelga, especialmente un subsidio de renta b谩sica para familias golpeadas por la pobreza.

El pa铆s est谩 expectante, cada vez m谩s dividido por la polarizaci贸n pol铆tica fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga m谩s reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de pol铆ticas m谩s concertadas y cambio institucional.

