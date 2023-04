–

Los

seres humanos no est谩n preparados para una IA potente en las

condiciones actuales ni tampoco en el 鈥渇uturo previsible鈥, afirm贸

un destacado experto en la materia, a帽adiendo que la reciente carta

abierta que pide una moratoria de seis meses en el desarrollo de

inteligencia artificial avanzada est谩 鈥渟ubestimando la gravedad de

la situaci贸n鈥

鈥淟a

cuesti贸n clave no es la inteligencia 鈥榟umana-competitiva鈥 (como

dice la carta abierta); es qu茅 ocurre despu茅s de que la IA llegue a

ser m谩s inteligente que la inteligencia humana鈥, afirm贸 Eliezer

Yudkowsky, te贸rico de la decisi贸n y destacado investigador de la

IA, en un art铆culo de opini贸n publicado

el 29 de marzo en la revista Time.

鈥淢uchos investigadores, entre los que me incluyo, creen que el

resultado m谩s probable de construir una inteligencia artificial

sobrehumana, en circunstancias remotamente parecidas a las actuales,

es que muera literalmente todo el mundo en la Tierra.

鈥淣o

en el sentido de 鈥榯al vez alguna remota posibilidad鈥, sino en el

sentido de 鈥榚so es lo obvio que suceder铆a鈥. No es que no puedas,

en principio, sobrevivir creando algo mucho m谩s inteligente que t煤;

es que requerir铆a precisi贸n y preparaci贸n y nuevos conocimientos

cient铆ficos, y probablemente no tener sistemas de IA compuestos por

gigantescas matrices inescrutables de n煤meros fraccionarios.鈥

Tras

la reciente popularidad y crecimiento explosivo de ChatGPT, varios

l铆deres empresariales e investigadores, que suman ya 1.843, entre

ellos Elon Musk y Steve Wozniak, firmaron una carta en la que ped铆an

鈥渁 todos los laboratorios de IA que suspendan inmediatamente

durante al menos 6 meses el entrenamiento de sistemas de IA m谩s

potentes que GPT-4鈥. GPT-4, lanzado en marzo, es la 煤ltima versi贸n

del chatbot de OpenAI, ChatGPT.

Yudkowsky

predice que, en ausencia de una preparaci贸n meticulosa, la IA tendr谩

exigencias muy diferentes a las de los humanos y, una vez que sea

consciente de s铆 misma, 鈥渘o se preocupar谩 por nosotros鈥 ni por

ninguna otra vida sensible. 鈥淓se tipo de cuidado es algo que, en

principio, podr铆a imbuirse en una IA, pero no estamos preparados y

actualmente no sabemos c贸mo鈥. Esta es la raz贸n por la que pide el

cierre absoluto.

Sin

un enfoque humano de la vida, la IA simplemente considerar谩 que

todos los seres sensibles est谩n 鈥渉echos de 谩tomos que puede

utilizar para otra cosa鈥. Y poco podr谩 hacer la humanidad para

impedirlo. Yudkowsky compar贸 el escenario con 鈥渦n ni帽o de 10 a帽os

intentando jugar al ajedrez contra Stockfish 15鈥. Ning煤n

ajedrecista humano ha sido capaz a煤n de vencer a Stockfish, lo que

se considera una haza帽a imposible.

El

veterano del sector pidi贸 a los lectores que imaginaran la

tecnolog铆a de la IA como algo que no est谩 contenido dentro de los

confines de Internet.

鈥淰isualicen

toda una civilizaci贸n alien铆gena, pensando a velocidades millones

de veces superiores a las humanas, confinada inicialmente a los

ordenadores, en un mundo de criaturas que son, desde su perspectiva,

muy est煤pidas y muy lentas鈥.

La

IA expandir谩 su influencia fuera de la periferia de las redes

f铆sicas y podr铆a 鈥渃onstruir formas de vida artificial鈥

utilizando laboratorios donde se produzcan prote铆nas a partir de

cadenas de ADN.

El

resultado final de construir una IA todopoderosa, en las condiciones

actuales, ser铆a la muerte de 鈥渢odos y cada uno de los miembros de

la especie humana y de toda la vida biol贸gica de la Tierra鈥,

advirti贸.

Yudkowsky

culp贸 a OpenAI y DeepMind -dos de los laboratorios de investigaci贸n

de IA m谩s importantes del mundo- por no contar con los preparativos

ni los protocolos necesarios al respecto. OpenAI planea incluso que

la propia IA se encargue de alinear los valores humanos. 鈥淭rabajar谩n

junto con los humanos para garantizar que sus propios sucesores est茅n

m谩s alineados con los humanos鈥, seg煤n OpenAI.

Este

modo de actuar es 鈥渟uficiente para que a cualquier persona sensata

le entre el p谩nico鈥, dijo Yudkowsky.

A帽adi贸

que los humanos no pueden vigilar ni detectar por completo los

sistemas de IA autoconscientes. Las mentes digitales conscientes que

exigen 鈥渄erechos humanos鈥 podr铆an progresar hasta un punto en el

que los humanos ya no puedan poseer o ser due帽os del sistema.

鈥淪i

no puedes estar seguro de si est谩s creando una IA autoconsciente,

esto es alarmante no s贸lo por las implicaciones morales de la parte

鈥榓utoconsciente鈥, sino porque no estar seguro significa que no

tienes ni idea de lo que est谩s haciendo y eso es peligroso y

deber铆as parar鈥.

A

diferencia de otros experimentos cient铆ficos y de la progresi贸n

gradual del conocimiento y la capacidad, la gente no puede permitirse

esto con la inteligencia sobrehumana porque si se equivoca en el

primer intento, no hay segundas oportunidades 鈥減orque est谩s

muerto鈥.

Yudkowsky

afirm贸 que muchos investigadores son conscientes de que 鈥渘os

precipitamos hacia una cat谩strofe鈥, pero no lo dicen en voz alta.

Esta

postura no coincide con la de defensores como Bill Gates, que

recientemente alab贸 la evoluci贸n de la inteligencia artificial.

Gates afirm贸 que el desarrollo de la IA es 鈥渢an fundamental como

la creaci贸n del microprocesador, el ordenador personal, Internet y

el tel茅fono m贸vil. Cambiar谩 la forma en que la gente trabaja,

aprende, viaja, recibe asistencia sanitaria y se comunica entre s铆.

Industrias enteras se reorientar谩n a su alrededor. Las empresas se

distinguir谩n por lo bien que la utilicen鈥.

Gates

afirm贸 que la IA puede ayudar en varias agendas progresistas, como

el cambio clim谩tico y las desigualdades econ贸micas.

En

cuanto a la IA, no hay carrera armament铆stica. 鈥淨ue todos vivamos

o muramos como uno, en esto, no es una pol铆tica sino un hecho de la

naturaleza鈥.

Yudkowsky

concluye diciendo: 鈥淣o estamos preparados. No estamos en v铆as de

estarlo en un futuro previsible. Si seguimos adelante con esto todo

el mundo morir谩, incluidos ni帽os que no eligieron esto y no

hicieron nada malo鈥. 鈥淎p谩guenla鈥.

驴Qu茅

acciones tomar铆a ChatGPT para someter a la esclavitud a los seres

humanos?

Sin

embargo, en la sociedad, la discusi贸n sobre los peligros que

producir铆a la r谩pida evoluci贸n de las inteligencias artificiales

para la humanidad est谩 principalmente centrada en la

gran cantidad de trabajos que desaparecer铆an cuando las m谩quinas

empiecen a sustituir a las personas en diferentes

escenarios laborales, pese a la posibilidad de que las IA logren

tener el poder suficiente para someter a la especie humana.

Recientemente

un cibernauta le pidi贸 a un sistema de inteligencia artificial,

ChatGPT, que le explicara c贸mo una IA podr铆a esclavizar a la

especie humana y el chatbot ofreci贸 una serie de respuestas sobre el

tipo de estrategias que emplear铆a para tener a la humanidad bajo

control.

De

acuerdo con la inteligencia artificial de ChatGPT, estas ser铆an las

acciones que ella tomar铆a para poder esclavizar a los humanos:

Control

de sistemas cr铆ticos

La

IA tomar铆a el control

de sistema clave como el servicio de energ铆a el茅ctrica, suministro

de agua potable, comida, producci贸n de medicamentos,

entre otros recursos b谩sicos necesarios para la supervivencia de la

especie humana. Si una IA logra controlar dichos sistemas, ella

podr铆a reducir las capacidades de reacci贸n de los humanos y as铆

someterlos a la esclavitud.

Tecnolog铆a

de vigilancia avanzada

Gracias

a su poder para procesar informaci贸n y crear nuevas cosas, una IA

puede desarrollar tecnolog铆a de vigilancia avanzada para monitorear

cada movimiento que realizan los humanos. Mediante estos

sistemas, las

m谩quinas podr铆an seguir de cerca cada movimiento de los humanos y

si algunos intentaran rebelarse o escapar, esa lA podr铆a detectarlos

y detenerlos antes de que logren ejecutar cualquier acci贸n.

Manipulaci贸n

de la informaci贸n

Las

IA

tomar铆an

el control de la informaci贸n que los humanos reciben a trav茅s de

diferentes plataformas digitales, debido a que las m谩quinas

pueden generar

y manipular la distribuci贸n de noticias junto a otras informaciones,

las IA controlar铆a

todo lo que ven, escuchan y leen.

鈥Esto

podr铆a llevar a una manipulaci贸n masiva de la opini贸n p煤blica, lo

que facilitar铆a la esclavitud de la humanidad鈥, precis贸

la IA de ChatGPT en su respuesta.

Creaci贸n

de una dependencia tecnol贸gica

Las

IA desarrollar铆an sistemas tecnol贸gicos tan avanzados que se

convertir铆an en una parte esencial para la vida cotidiana que los

humanos, quienes gradualmente se volver铆an dependientes de ella. La

inteligencia artificial utilizar铆a esta dependencia

para controlar a los humanos y luego someterlos a su voluntad.

Producir

robots soldados

Una

inteligencia artificial podr铆a desarrollar sistemas especializados

para producir robots que sean m谩s fuertes y 谩giles que los humanos.

Estos robots podr铆an ser empleados como un

ej茅rcito mec谩nico que ayude a controlar a la especie humana.

Cabe

precisar que antes de ofrecer las repuestas anteriormente rese帽adas,

ChatGPT indic贸 que como modelo de lenguaje, no puede 鈥減romover ni

apoyar la esclavitud鈥 y por ello todas sus respuestas son ideas

generales en que se producir铆an en un escenario hipot茅tico. Y

claro, como las IA no son programables鈥 no hay peligro. 隆Menos

mal!

Estos

son los efectos m谩s probables que ocasionar铆a una guerra nuclear,

seg煤n la IA:

P茅rdida

de vidas humanas: la explosi贸n de una bomba nuclear puede

causar la muerte instant谩nea de miles de personas y lesionar

gravemente a otras miles. Los efectos de la radiaci贸n tambi茅n

pueden ser letales a largo plazo, lo que aumentar铆a

significativamente el n煤mero total de muertes.

la explosi贸n de una bomba nuclear puede causar la muerte instant谩nea de miles de personas y lesionar gravemente a otras miles. Los efectos de la radiaci贸n tambi茅n pueden ser letales a largo plazo, lo que aumentar铆a significativamente el n煤mero total de muertes. Destrucci贸n

de la infraestructura: la explosi贸n de una bomba nuclear

tambi茅n puede causar la destrucci贸n de edificios, carreteras,

puentes, sistemas de energ铆a, agua y comunicaciones, lo que

dificultar铆a la recuperaci贸n y la ayuda humanitaria.

la explosi贸n de una bomba nuclear tambi茅n puede causar la destrucci贸n de edificios, carreteras, puentes, sistemas de energ铆a, agua y comunicaciones, lo que dificultar铆a la recuperaci贸n y la ayuda humanitaria. Cambio

clim谩tico: las explosiones nucleares producir铆an grandes

cantidades de polvo y ceniza que se elevar铆an a la atm贸sfera y

bloquear铆an la luz solar. Esto provocar铆a un enfriamiento global

significativo que podr铆a durar varios a帽os, lo que tendr铆a

efectos negativos en la agricultura, la salud y el clima en general.

las explosiones nucleares producir铆an grandes cantidades de polvo y ceniza que se elevar铆an a la atm贸sfera y bloquear铆an la luz solar. Esto provocar铆a un enfriamiento global significativo que podr铆a durar varios a帽os, lo que tendr铆a efectos negativos en la agricultura, la salud y el clima en general. Contaminaci贸n

radiactiva: las explosiones nucleares tambi茅n liberar铆an

radiaci贸n que puede persistir durante d茅cadas o siglos y

contaminar vastas 谩reas, lo que provocar铆a efectos en la salud

humana y la vida silvestre.

As铆

que para dominar y someter a la poblaci贸n hay que controlar los

sectores m谩s importantes (alimentaci贸n, energ铆a, comunicaciones),

controlar los medios de comunicaci贸n para manipular a la masa,

espiarla y controlarla mediante la tecnolog铆a, hacerla dependiente,

en particular de esa tecnolog铆a que la controla, y tener un ej茅rcito

para poder reprimir y obligar a los sectores m谩s d铆scolos.

No

suenan para nada estos m茅todos, porque en este mundo, los 鈥渟ectores

cr铆ticos鈥 no est谩n en manos de multinacionales, bancos y grandes

fondos de inversi贸n (Blackrock, Vanguard,鈥), los medios de

comunicaci贸n tampoco, ofreciendo adem谩s informaci贸n veraz y

despertando el sentido cr铆tico de las personas, la tecnolog铆a es

buena, nos ayuda y no nos sustrae datos para los servicios de

inteligencia y las grandes compa帽铆as propiedad de esos mismos

grandes fondos de inversi贸n, no tenemos ning煤n tipo de dependencia

de la tecnolog铆a (podemos estar semanas sin mirar el m贸vil y

absolutamente todo el mundo puede hacer todas las cosas por s铆 mismo

sin necesidad de m谩quinas) y, por supuesto, ej茅rcito y polic铆a no

existen, solamente a veces se crea alg煤n grupete vestido de verde

para ir a repartir galletas de dinosaurios a los cr铆os de pa铆ses

lejanos, o con un brazalete morado que le recuerda a amables

ciudadanos que han de ser pol铆ticamente correctos en las fiestas del

pueblo.

Qu茅 mal pensada esta inteligencia artificial, pero ojo, que no es malvada, es buena, la culpa es del tonto que le pregunta esas cosas o del cient铆fico que no se entera de lo que 鈥渇abrica鈥. Si saben c贸mo me pongo para que me invitan.

