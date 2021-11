–

Así como hacían Lohana Berkins y Diana Sacayán, ayer en la CABA se organizó la contramarcha del orgullo con abrazos, ceremonia, asamblea, ritual y una marcha de disidencias sexo genéricas que irrumpió en el evento oficial con un grito por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido. Las distintas colectivas unidas en disidencia a la marcha oficial expresaron: «Somos tema de agenda pero las políticas no impactan en nuestros cuerpos». Por ANRed

Alrededor del fuego, lejos de las carrozas con música al palo y cachengue, a partir del mediodía un grupo de colectivas y activistas de identidades no binarias se encontraron para construir otra forma de vivir el «día del orgullo»; desde una posición que desjerarquiza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como centro de las discusiones y entra en la reflexión la preocupación por los territorios del Abya Yala; Colombia, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina toda, con sus pueblos originarios en lucha. Terricidio, Identicidio son conceptos que se expresan en la ronda como consecuencias de modelos patriarcales, coloniales, capitalistas, extractivistas que llevan adelante los Estados. Ante eso, las voces recuperan la memoria, la ancestralidad de las luchas y luchadoras como Lohana, Diana, Ramona, Cecilia.

La identidad es más que una palabra, la tierra no es solo superficie, el orgullo es más que fiesta, son las tres afirmaciones que dieron sentido al encuentro que desea «Tierra para vivir, cuerpxs para gozar».

-Centrado en contraposición a una propuesta oficial, el deseo de organizarnos y dialogar, el encuentro interseccional es por la profundización de la agenda común que tenemos, es un orgullo decir que nos pusimos de acuerdo activistas de palos muy opuestos contra el avance de la privatización y políticas carcelarias-dice Quimey Sol Ramos en un vivo de Instagram que palpita y explica la noche anterior el encuentro que va a copar la calle a la altura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Desde el espacio que reivindica la presencia en la calle y el deseo también se repudia que la marcha del orgullo que no tiene en sus consignas la aparición con vida de Tehuel de la Torre.

«La tierra no es solo superficie»

«¿Qué es la tierra? ¿Podemos considerar «propiedad» a la tierra»? ¿Qué relación tiene la apropiación con la patria? ¿Podemos escapar del antropocentrismo? ¿Qué resistencias pueden emerger en ese sentido? ¿Qué modos de habitar distintos a los ya conocidos ( extractivistas, de dominio)?» fueron algunas de las preguntas disparadoras del debate.

En territorio maya, mapuche, guaraní y otras naciones originarias, los funcionarios políticos y medios de comunicación masivos culpan a las víctimas de ser terroristas. La participación de Lolita Chávez, activista de Guatemala, Adriana Guzmán de Bolivia, Ivana Huenulaf de Puel Mapu expresó la necesidad que el encuentro se pronuncie ante la situación de desamparo de las niñeces frente a la militarización de los territorios. Por un lado la situación en Cuesta del Ternero, cerca de Bariloche, donde la lof quemquemtrew inició la recuperación de su territorio ancestral. «Los niños son custodiados por la policía y gendarmería, tengo a mis dos hijos allí y hay un niño de la lof quemquemtrew que fue golpeado por la policía durante el desalojo, ese niño sintió el golpe de una bota en su espalda» expresó Ivana. Claudia Korol por su parte expresó la situación del doble infanticidio de María del Carmen Villalba y Lilian Villalba en Paraguay, y donde Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita” continúa desaparecida.

El encuentro del orgullo disidente también se nutrió de poesía, de intervenciones, fotos, anécdotas, algunas familiares, más íntimas, otras públicas. «Tenemos que animarnos a sumar a nuestras agendas la lucha por la tierra, por una vivienda digna», exclamó alguien. «Habíamos ido a la Secretaría de Hábitat de Buenos Aires por la urbanización con vecinos de las villas. Detuvieron a dos compas, fuimos, los sacamos, volvimos y nos metimos en el hall de entrada donde daban las oficinas. Quedamos tan apretados porque era día laborable, ya no entraba nadie más ahí adentro, se podía pudrir en cualquier momento. Y en ese entró por una puerta Diana Sacayán con otras compas: Si se pudre salgan por acá, nos dijo».

«El orgullo es más que fiesta, que dejen de banalizar nuestras agendas»

«La tradición de hacer un contra evento en la marcha del orgullo es histórica, Lohana Berkins impulsó durante muchos años escenarios opuestos al de Congreso, en Plaza de Mayo, otras veces se apostaban delante de la columna antes de que fueran a salir, para hacerse ver ante las columnas oficiales. Y hace años también hay un espacio que se llamó Orgullo en Lucha» dice Quimey. «Hacemos un evento disidente porque entendemos que esta marcha está lavada de cara y de contenido, y no solo en cuanto a las consignas que levantan o no, sino que también de este modo lavan sistemáticamente la cara de los gobiernos y así mismo de las empresas».

«Decimos tierra para habitar, cuerpxs para gozar porque no estamos dispuestas a considerar que podemos seguir levantando nuestra lucha como si fuera una efeméride sin pensar que nuestros cuerpos están siendo devastados porque la tierra misma está siendo devastada, en este mismo momento está reunida la cop 26 sobre el calentamiento, pero no debaten políticas de cambio real de alcanzar ese acuerdo».

«Este gobierno que se nombra a favor de nuestros derechos tiene como candidata a Tolosa Paz que le achacó al macrismo no haber construido cárceles suficientes, y su propuesta es diez nuevas cárceles con presupuesto ya asignado, cuando las cárceles ya están superpobladas, cuando hay un récord de presupuestos mas bajos para educación. No es casual que estén de gira por Europa como locos para conseguir un acuerdo más beneficioso con el FMI, porque vas a construir mas cárceles cuando hay cada vez un índice más alto de pobreza, y quienes van a parar ahí, cis heterosexual, población trans y travesti; de la cual el 80 % está privada de su libertad por causas en relación a la ley de drogas, el 70 % son personas migrantes. La población mas vulnerada, la que peor recibe esta avanzada de represión de este gobierno que se supone que es menos de derecha y más progresivo».

«Las políticos son nominales, no tienen presupuestos y un impacto significativo sobre condiciones materiales; como el programa Enia, de prevención del embarazo adolescente que saca un material donde no hay lenguaje inclusivo y explica que van a utilizar la o y la a porque están abriendo el camino. El Programa Acompañar, un programa económico e integral, cuyo objetivo es generar redes de contención y redes a personas en situación de violencia con respecto a su género, en sus fundamentos está dirigido a población trans y travesti en situación de riesgo, sin embargo tiene incompatibilidad con programa potenciar trabajo. El problema es que a partir de la pandemia a la población en situación de prostitución se le restringe las posibilidades de realizar la actividad económica. Entonces el Ministerio de Género hace convenio con desarrollo social, e ingresan personas en situación de violencia, pero no es compatible con el Acompañar; esto no contempla las condiciones económicas, que 5000 personas dependen de ese programa social como principal sustento, y quedamos excluídas de facto, en los hechos no ingresamos. Eso significa que es una política trans excluyente».