De parte de Amor Y Rabia June 15, 2021 65 puntos de vista

El temor ciudadano contribuye a la dominaci贸n de los mercados

Joaqu铆n Estefan铆a

El temor ha sido siempre uno de los aliados m谩s fieles del poder, que intenta que la poblaci贸n viva inmersa en 茅l. La creaci贸n artificial de atm贸sferas de miedo obliga a los ciudadanos a blindarse frente a los contextos sociales. El miedo que anida en el cerebro quebranta la resistencia, genera p谩nico y paraliza la disidencia; no hay poder en la Tierra que no haya confiado en alguna forma de terror. Tras un desastre 鈥攏atural, pol铆tico, econ贸mico鈥 el miedo inicial deja paso a la ansiedad; la gente teme m谩s los riesgos que se le imponen que los que acepta. Todos los esfuerzos por liberar al hombre han sido en realidad impulsos por liberarlo del miedo, para crear las condiciones en que no sintiera la dependencia como una amenaza; cuanto m谩s asesino y m谩s totalitario es el poder m谩s priva al hombre de libertad porque lo que engendra es temor. Surge as铆 lo que algunos han denominado la ideolog铆a del miedo, definido en el Diccionario de la Lengua Espa帽ola de la Real Academia como una 鈥減erturbaci贸n angustiosa del 谩nimo por un riesgo o da帽o real o imaginario鈥. El miedo como arma de dominaci贸n pol铆tica y control social; el miedo como herramienta de destrucci贸n masiva en la guerra de clases. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en esa sensaci贸n, habitualmente desagradable, provocada por la percepci贸n de ese peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado. El miedo no solo como construcci贸n social sino tambi茅n ideol贸gica. Como es omnipresente y est谩 arraigado, produce desconfianza y conflicto con el 鈥渙tro鈥, al que se atribuye la culpa de lo ocurrido o de lo que puede acontecer, y genera, por tanto, la necesidad de protegerse de 茅l. Esa es la ideolog铆a del miedo, que llega a trav茅s de sus transmisores, los 鈥渇abricantes de miedo鈥, muy vinculados en la contemporaneidad a los medios de comunicaci贸n de masas y a la informaci贸n, comunicaci贸n y propaganda que se transmite instant谩neamente a trav茅s de Internet. […]

El temor es una emoci贸n que inmoviliza, que neutraliza, que no permite actuar ni tomar decisiones con naturalidad. […] Este miedo contempor谩neo hace a todos susceptibles de ser dominados, subyugados por los que poseen la capacidad de generarlo: por los que ejercitan el poder, que someten a los miedosos y les inyectan pasividad y privatizaci贸n de sus vidas cotidianas (el refugio del hogar), los culpabilizan y, a continuaci贸n, los castigan baj谩ndolos de la escala social en beneficio de los primeros. El historiador y cr铆tico social norteamericano Christopher Lasch, escribi贸 en 1979: 鈥淭ras el torbellino pol铆tico de los a帽os sesenta, los ciudadanos sociales se repliegan a cuestiones meramente formales. Sin esperanzas de mejorar su vida en ninguna de las formas que verdaderamente importan, la gente se convenci贸 de que lo importante era la mejor铆a ps铆quica personal: contentarse con los sentimientos, ingerir alimentos saludables, tomar clases de ballet o danza del vientre, imbuirse de la sabidur铆a oriental, caminar sin fin, trotar, aprender a relacionarse, superar el miedo al placer. Inofensivas en s铆 mismas, estas b煤squedas, cuando son elevadas a la categor铆a de programa y se encumbran en la ret贸rica de la austeridad y la apertura de las conciencias, implican un alejamiento de la pol铆tica y un rechazo del pasado reciente鈥. Es una especie de autogenesia social. Con la irrupci贸n de una crisis tan profunda como la de nuestra 茅poca, conceptos como los del miedo y la inseguridad, que pertenecen con m谩s propiedad a otras disciplinas sociales (la psicolog铆a, la psiquiatr铆a) que a la econom铆a, se han incorporado con mucha fuerza al an谩lisis t茅cnico de esta 煤ltima disciplina. Si uno es cliente habitual de cualquier tipo de medio de comunicaci贸n (de una u otra manera lo somos todos) habr谩 comprobado c贸mo abundan las alusiones al temor de los ciudadanos, a las secuelas de la larga recesi贸n que padece el mundo. No se trata solo de los titulares de la secci贸n de Econom铆a […], sino de las declaraciones y las valoraciones que emergen en otras materias y que derivan por extensi贸n al terreno de la Econom铆a. […]

Una periodista refleja lo que ve en la calle (y posiblemente lo que siente ella misma) y lo resume en un art铆culo en el que habla del 鈥渕iedo a quedarse en paro. A que los chavales no encuentren trabajo por mucho que estudien. A coger el coche por si acaso. A encontrar en el barrio otra tienda cerrada. A empobrecernos. A no cobrar la pensi贸n cuando nos jubilemos. A comprar y vender. Miedo a gastar lo que tenemos porque a lo mejor no es nuestro鈥. El dibujante El Roto publica una vi帽eta en la que un tipo con pinta de gran ejecutivo dice: 鈥淭uvimos que asustar a la poblaci贸n para tranquilizar a los mercados鈥. […]

鈥淒esgraciadamente esto cada d铆a se parece m谩s a la Gran Depresi贸n鈥; 鈥渘unca antes tan pocos debieron tanto dinero a tantos鈥; 鈥渓a herencia de la crisis ser谩 hijos que vivir谩n peor que sus padres鈥; 鈥溌縠ra esto lo que nos prometieron?鈥; 鈥渢ras la recesi贸n econ贸mica viene la humana鈥. Estas son algunas m谩s de las opiniones entresacadas de los medios, sobre el mismo asunto. Un estudio de la Fundaci贸n Pfizer, titulado 鈥淟os espa帽oles y la enfermedad del miedo鈥, publicado en el invierno de 2010, indicaba que m谩s del 40% de los encuestados albergaba el temor a perder su trabajo en el pr贸ximo a帽o mientras que el 86% de los desempleados consultados ve铆a dif铆cil encontrar una ocupaci贸n laboral en un plazo razonable; el estudio dec铆a, en esencia, que la poblaci贸n espa帽ola 鈥渆st谩 asustada鈥; destacaba el 鈥渕iedo al futuro鈥, que puede convertirse en una aut茅ntica paralizaci贸n, y afirmaba que 鈥渄el pavor puede pasarse a la desesperanza y de ah铆 a la rabia social, que har谩 que el problema sea infinitamente peor鈥.