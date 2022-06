–

Sin Permiso entrevist贸 a Daniel Escribano, traductor y autor de una tesis doctoral sobre el r茅gimen de oficialidad ling眉铆stica en Catalu帽a, el Pa铆s Valenciano y las islas Baleares durante la Segunda Rep煤blica, sobre distintos aspectos de la situaci贸n social y pol铆tica de la lengua catalana, especialmente sobre la ley aprobada el pasado 9 de junio por el Parlamento de Catalu帽a con el voto favorable de PSC, ERC, Junts y En Com煤 Podem.

El pasado 9 de junio, el Parlament de Catalunya aprob贸 la Ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la ense帽anza no universitaria. 驴Cu谩les son las diferencias m谩s importantes de la nueva ley respecto a la anterior?

En lo tocante a la pol铆tica ling眉铆stica escolar, actualmente est谩n en vigor dos leyes del Parlament de Catalunya: la Ley 1/1998, de 7 de enero, de pol铆tica ling眉铆stica (LPL) y, especialmente, la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educaci贸n (LEC). Esta 煤ltima es muy clara en cuanto a que el catal谩n es la lengua vehicular de la ense帽anza no universitaria en Catalu帽a (art. 11.1) y el occitano en Ar谩n (art. 17), con las 煤nicas excepciones de 鈥渓as materias de lengua y literatura castellanas y de lengua extranjera鈥 (art. 11.2) y con la posibilidad de 鈥渋mpartir contenidos curriculares y dem谩s actividades educativas en alguna de las lenguas extranjeras鈥, previa autorizaci贸n del Gobierno catal谩n (art. 12.3). La Ley tambi茅n recoge el sistema de atenci贸n individualizada en castellano para el alumnado de primera ense帽anza cuyos progenitores o tutores lo soliciten (art. 11.4). En cambio, la flamante Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la ense帽anza no universitaria, a帽ade que la 鈥渆nse帽anza y el uso curricular y educativo del catal谩n y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los curr铆culums y en los proyectos educativos鈥 (art. 2.2, la cursiva es a帽adida). Con ello, se sanciona legalmente que el castellano no se ense帽e solo como materia, sino que sea tambi茅n lengua vehicular, por mucho que algunos partidos hayan querido evitar ese t茅rmino. Por otra parte, en la medida en que la nueva Ley no ha ido acompa帽ada de una derogaci贸n o reforma de ninguno de los mencionados preceptos de la LEC, se crea una situaci贸n de inseguridad jur铆dica.

Algunos de los defensores de la nueva ley la justificaban alegando que evitar谩 la aplicaci贸n del 25% de uso docente m铆nimo del castellano que ordenaba la Secci贸n Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a (TSJC).

El secretario de Pol铆tica Ling眉铆stica de la Generalitat ha afirmado que la nueva ley hace 鈥渄ecaer鈥 el objeto de la sentencia del TSJC que impon铆a ese porcentaje en todos los centros no universitarios del sistema educativo catal谩n (STSJC 5201/2020, de 16 de diciembre), arguyendo que habr铆a 鈥渃ambiado el marco legal鈥 en funci贸n del cual el TSJC dict贸 la sentencia. Sin embargo, ocurre que lo ordenado por el TSJC era frontalmente contrario a la legislaci贸n catalana vigente y lo ha dictado igualmente, atribuy茅ndose funciones ejecutivas de que carece y llegando a forzar un cambio legislativo. Por lo dem谩s, parece bastante m谩s cierto lo contrario a lo afirmado por el secretario: la nueva ley da alguna base jur铆dica a las intromisiones del poder judicial en la pol铆tica ling眉铆stica educativa, por cuanto establece que el castellano tambi茅n debe ser lengua 鈥渃urricular鈥. Por ello, es pensable que las injerencias del poder judicial en pol铆tica ling眉铆stica educativa se multiplicar谩n a煤n m谩s.

En un art铆culo reciente, hablas de 鈥渃laudicaci贸n鈥 del Parlament de Catalunya ante el 鈥渁ctivismo judicial espa帽olista鈥. 驴Puedes ampliarlo?

El origen de este conflicto se remonta a una pirueta argumentativa del Tribunal Constitucional (TC) para no anular un art铆culo del Estatuto de Autonom铆a de Catalu帽a de 2006 que reconoc铆a el “derecho a recibir la ense帽anza en catal谩n” (art. 35.2) pero dejarlo sin contenido, mediante una interpretaci贸n manipulatoria: que dicho art铆culo no era incompatible con 鈥渆l libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la ense帽anza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje鈥 (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 24). El sistema ling眉铆stico-escolar, empero, ya estaba fijado en la legislaci贸n infraestatutaria mencionada y el TC no lo pod铆a derogar, porque los preceptos que lo instituyen no hab铆an sido sometidos a su dictamen. No obstante, enseguida el Tribunal Supremo (TS) empez贸 a casar sentencias desestimatorias anteriores del TSJC de particulares que solicitaban la introducci贸n del castellano como lengua vehicular en centros concretos, esgrimiendo la argumentaci贸n del TC, posici贸n que acabar铆a asumiendo el propio TSJC. Con ello, el TS pretend铆a forzar un cambio legislativo que, a escala estatal, se producir铆a con la Ley Org谩nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que declaraba el castellano 鈥渓engua vehicular de la ense帽anza鈥 y ordenaba a las 鈥淎dministraciones educativas鈥 que se utilizara 鈥渆n proporci贸n razonable鈥 (disposici贸n adicional 38.1 y 38.4). Con ello, se produc铆a un choque entre la legislaci贸n espa帽ola y la catalana, que motiv贸 que el Ministerio de Educaci贸n interpusiera un conflicto negativo de competencias ante el TSJC por la inaplicaci贸n por parte de la Generalitat de la ley espa帽ola y que dio lugar a la STSJC 5201/2020. M谩s all谩 de la cuesti贸n de si el legislador espa帽ol ten铆a o no competencia para fijar el sistema ling眉铆stico-escolar de las comunidades aut贸nomas con lengua propia distinta del castellano y de si la Generalitat pod铆a o deb铆a inaplicar una ley del Parlament que no ha sido derogada ni anulada, lo ordenado en la STSJC 5201/2020 dej贸 de tener fundamento legal cuando la 煤ltima reforma de la Ley de educaci贸n suprimi贸 las menciones al castellano como 鈥渓engua vehicular鈥 (Ley Org谩nica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de educaci贸n, art铆culo 煤nico, apartado 89). No obstante, ante el riesgo de querellas que ya hab铆an anunciado algunos partidos espa帽olistas contra los responsables del Departamento de Educaci贸n en caso de no aplicar la sentencia, los partidos que forman el Gobierno (Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya), junto al Partit dels Socialistes de Catalunya-Units per Avan莽ar (PSC-Units) y En Com煤 Podem (ECP), han preferido aprobar una ley que no figuraba en sus programas y que s贸lo se explica por la extralimitaci贸n del poder judicial en sus funciones. Con ello, adem谩s de erosionar un poco m谩s el marco jur铆dico-ling眉铆stico escolar catal谩n 鈥攁hora por v铆a de la legislaci贸n del propio Parlament de Catalunya鈥, han elevado al poder judicial a la categor铆a de legislador, renunciando ellos a su competencia legislativa soberana y asumiendo una funci贸n subalterna consistente en la reelaboraci贸n de su propia legislaci贸n a partir de los dictados de un poder carente de competencia legislativa ni de legitimaci贸n democr谩tica.

驴C贸mo est谩 la situaci贸n de la lengua espa帽ola y la catalana entre la poblaci贸n de Catalu帽a?

Las investigaciones hist贸ricas y socioling眉铆sticas datan en la d茅cada de 1960 el per铆odo de consumaci贸n del largo proceso de castellanizaci贸n de todos los sectores de la sociedad catalana. La movilizaci贸n antifranquista, socialmente mayoritaria en Catalu帽a y en cuyo programa conflu铆an las reivindicaciones democr谩ticas con las autonomistas y de restauraci贸n funcional y reconocimiento oficial de la lengua catalana, forz贸 una suerte de soluci贸n de compromiso en la Constituci贸n pactada entre la elite posfranquista y las fuerzas democr谩ticas. Por una parte, el constituyente ratific贸 el car谩cter oficial del castellano en todo el territorio espa帽ol, incluyendo a las comunidades de lengua distinta, y anunci贸 el car谩cter tambi茅n oficial de los dem谩s idiomas peninsulares, pero restringido a su dominio territorial. En cualquier caso, la restauraci贸n de la Generalitat y el ejercicio de las competencias asumidas en materia de ense帽anza y cultura permiti贸 la generalizaci贸n del nivel de conocimiento de la lengua catalana. Sin embargo, en lo tocante a su uso social, la din谩mica es recesiva. Seg煤n la Encuesta de usos ling眉铆sticos de la poblaci贸n, elaborada por la antigua Direcci贸n General de Pol铆tica Ling眉铆stica de la Generalitat y el Institut d鈥橢stad铆stica de Catalunya, en 2003 el 46% de los entrevistados declaraba tener el catal谩n como lengua de uso habitual. En 2018, la cifra hab铆a bajado al 36,1%. En lo atinente al grupo de edad comprendido entre los 15 y los 29 a帽os, la din谩mica es la misma: entre 2003 y 2018 el porcentaje de encuestados que declaraban tener el catal谩n como lengua habitual descendi贸 del 42,2% al 35,2%. Igualmente, un informe del Consejo Superior de Evaluaci贸n del Sistema Educativo del Departamento de Educaci贸n de la Generalitat consigna que, en el curso 2020-2021, el alumnado de 4.潞 de Ense帽anza Secundaria Obligatoria (ESO), cualquiera que fuera el nivel socioecon贸mico de su familia, obten铆a de media mejores resultados en lengua castellana que en catal谩n, conclusi贸n que tambi茅n se desprende de datos del datos del Ministerio de Educaci贸n de 2010 y 2011. Algunos socioling眉istas explican esta din谩mica como el producto exclusivo del volumen de los movimientos migratorios producidos en Catalu帽a durante las 煤ltimas d茅cadas y destacan que no se ha interrumpido la transmisi贸n intergeneracional entre la poblaci贸n catalanohablante. Sea como fuere, la din谩mica recesiva afecta a la totalidad del dominio territorial de la lengua catalana y, en los casos del Pa铆s Valenciano, las illes Balears i Piti眉ses y la Franja, s铆 se constata una tendencia a la recesi贸n en la transmisi贸n intergeneracional del propio grupo catalanohablante. Esta din谩mica ha tenido como efecto que, simult谩neamente, y especialmente al socaire del proceso soberanista, los partidos independentistas hayan rebajado el estatus de la lengua catalana en sus programas pol铆ticos, considerada un obst谩culo para la extensi贸n de las bases sociales del independentismo, y hayan aceptado aproblem谩ticamente el estatuto jur铆dico de la lengua sustituidora, desentendi茅ndose de las tendencias socioling眉铆sticas de fondo.

驴A qu茅 achacas la ofensiva contra el catal谩n de amplios sectores pol铆ticos y judiciales espa帽oles?

A la ideolog铆a monoling眉ista que ha impregnado al nacionalismo espa帽ol desde de su propia constituci贸n, basada en el principio un Estado, una lengua. La oficialidad de los dem谩s idiomas peninsulares es una concesi贸n asumida como mal menor, que el espa帽olismo ha intentado rebajar tanto como ha podido, ya por v铆a legislativa, ya por v铆a jurisprudencial. En el fondo, jam谩s ha abandonado la idea de que el castellano debe ser la 煤nica lengua socialmente obligatoria 鈥攅l propio TC ha establecido que el 煤nico deber de conocimiento 鈥渏ur铆dicamente exigible con car谩cter generalizado鈥 es el referido al castellano (STC 31/2010, FJ 14.a)鈥 y el resto de idiomas peninsulares pueden ser, a lo sumo, optativos. Al cabo, la reticencia a la generalizaci贸n del conocimiento y uso de las dem谩s lenguas responde al supuesto idealista de que la presencia socialmente mayoritaria de idiomas originarios distintos puede facilitar procesos de construcci贸n nacional alternativa, soslayando que los procesos de emancipaci贸n nacional responden a l贸gicas causales estructuralmente distintas y que la mencionada recesi贸n del uso social del catal谩n en Catalu帽a no ha sido 贸bice para el crecimiento del apoyo a la opci贸n independentista en el 煤ltimo decenio, hasta el punto de haberse convertido en mayoritaria entre los votantes.

En el Reino de Espa帽a, fuera de Catalu帽a, 驴se tiene un conocimiento ajustado de la situaci贸n ling眉铆stica catalana?

En general, es aplicable la tesis de Marx y Engels seg煤n la cual las ideas de la clase dominante son las ideas socialmente dominantes. Ello explica que el grueso de la poblaci贸n espa帽ola est茅 imbuida de los esquemas ideol贸gicos del nacionalismo espa帽ol, tambi茅n en la cuesti贸n ling眉铆stica. En menor medida, algunos de esos esquemas tambi茅n persisten en la propia Catalu帽a e incluso se detectan residuos en las relaciones cotidianas de la inmensa de mayor铆a de catalanohablantes, como en la confusi贸n entre 鈥渃ortes铆a鈥 o 鈥渆ducaci贸n鈥 y h谩bitos de sumisi贸n ling眉铆stica producto de un largo proceso de socializaci贸n ideol贸gica.

Pero hay muchas personas de izquierda fuera de Catalu帽a y tambi茅n con la notable excepci贸n de la Comunidad Aut贸noma Vasca y m谩s parcialmente en el resto del Pa铆s Vasco, que consideran que el castellano est谩 dicriminado en Catalu帽a. Incluso algunos que se califican de republicanos consideran que en Catalu帽a el castellano est谩 perserguido. 驴C贸mo es posible?

Nuevamente, las ideas de las clases dominantes son las ideas socialmente dominantes. En este caso, se trata de un ejemplo m谩s de victimismo del hombre blanco que se niega a perder sus privilegios. No s茅 a qu茅 se refieren con que una lengua “est谩 discriminada”, en la medida en que el sujeto del principio de no discriminaci贸n son las personas, no los c贸digos comunicativos. El castellano, en el dominio territorial de la lengua catalana, ha sido 煤nicamente la lengua de las elites hasta que, en el marco del proceso de construcci贸n del Estado nacional espa帽ol, su aprendizaje se impuso al conjunto de la poblaci贸n, especialmente durante la dictadura franquista, y la ciudadan铆a de estos territorios no ha podido pronunciarse sobre su oficialidad en ellos, por cuanto se trata de una decisi贸n unilateral del constituyente espa帽ol. Por otra parte, si con que “el castellano est谩 discriminado en Catalu帽a” se refieren a que no se le aplica el tratamiento singularizado reconocido al catal谩n y al occitano como lenguas propias de Catalu帽a y Ar谩n (esto es, de m谩xima historicidad en sus dominios respectivos), lo mismo podr铆an decir los hablantes de los tres centenares de otras lenguas residentes en Catalu帽a y en el resto del Estado cuyos idiomas no gozan de reconocimiento oficial alguno.