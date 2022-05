–

La Iglesia cosech贸 en 2020 un saldo favorable de 32,09 millones de euros sobre el total de 298,01 millones recibidos del dinero recaudado v铆a IRPF por Hacienda, seg煤n la informaci贸n de la 煤ltima memoria econ贸mica de la Conferencia Episcopal Espa帽ola (CEE). Esto significa que a la instituci贸n cat贸lica le sobraron del ejercicio 2020 鈥搖na vez destinados los recursos p煤blicos a distintas finalidades, fundamentalmente a pagar los sueldos dependientes de las 70 di贸cesis鈥 m谩s de 32 millones de euros, un 10,7% de lo recibido. De ese remanente, la CEE dio 5,8 millones a Trece TV y asign贸 a su fondo de reserva casi 26,3 millones. Se trata del m谩ximo saldo favorable y de la m谩xima aportaci贸n al fondo de reserva de la serie de memorias de la CEE, que arranca en 2007.

Este uso de los fondos recibidos, que incluye super谩vit y entrega de una parte del mismo a una empresa privada (Trece TV), se realiza pese al cuestionamiento del Tribunal de Cuentas, que en su informe de fiscalizaci贸n de 2020 expres贸 reservas sobre ambas pr谩cticas. El cosechado por la jerarqu铆a cat贸lica es un super谩vit logrado gracias a fondos puramente p煤blicos, y no 鈥揷omo a menudo se piensa鈥 s贸lo de la liquidaci贸n de los que marcan la equis. No funciona as铆. La cantidad que cada a帽o se paga a la Iglesia se calcula en funci贸n del n煤mero de equis, pero es detra铆da del monto total recaudado. Es decir, de los impuestos pagados por todos, marquen o no la equis, sean cat贸licos o no.

infoLibre pregunt贸 a la CEE qu茅 explicaba que se hubiera producido el mayor super谩vit hasta la fecha, sin respuesta. Tampoco quiso aclarar a cu谩nto asciende actualmente su fondo de reserva, tras una aportaci贸n al mismo de 47,44 millones en los 煤ltimos cinco ejercicios. Europa Laica lo cuantifica en un m铆nimo de 115,8 millones de euros.

Juanjo Pic贸, presidente de Europa Laica, considera “brutal” y “escandaloso” que dos a帽os despu茅s del informe del Tribunal de Cuentas, que “ya era demasiado light porque se quedaba en la superficie y s贸lo hac铆a recomendaciones”, la CEE “dispare el super谩vit, contin煤e haciendo caja para tiempos peores con un fondo de reserva sobre el que reina un oscurantismo total y siga impert茅rrita entregando fondos a Trece TV”.

Un a帽o r茅cord

Los 32,09 millones de super谩vit son un cifra r茅cord, seg煤n se desprende del examen de las memorias de la Iglesia desde el ejercicio de 2007, el primero del que CEE tuvo la obligaci贸n de publicar a qu茅 asignaba los recursos obtenidos v铆a IRPF. Dichas memorias han ido cambiando, por lo que no es posible una comparaci贸n 100% homog茅nea. Pero hay algo seguro: en ninguna aparece un super谩vit 鈥搇lamado en la memoria de 2020 “resultado del ejercicio” y antes “super谩vit” o “remanente”鈥 tan alto como en el 煤ltimo a帽o cerrado.

La publicaci贸n de la memoria es una contrapartida aceptada por la CEE en 2006 ante el Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero a cambio de disfrutar de una subida de la asignaci贸n por cada equis marcada del 0,5239% al 0,7%. Este incremento ha permitido a la Iglesia recibir 2.653,98 millones en los 煤ltimos diez a帽os directamente del Estado v铆a IRPF. Se trata de una partida dedicada fundamentalmente a sostener la estructura de la Iglesia diocesana. Aparte quedan los conciertos educativos y sanitarios con instituciones cat贸licas, los sueldos de capellanes hospitalarios y carcelarios y de los profesores de Religi贸n, las subvenciones y las exenciones fiscales, entre otras partidas y beneficios de diversas administraciones.

83,8 millones de super谩vit en cinco a帽os

La memoria ten铆a, en virtud el acuerdo entre el Gobierno y la CEE de 2006, una finalidad b谩sica: aportar transparencia sobre la finalidad que la Iglesia daba al dinero recibido v铆a IRPF. 驴Ha cumplido? El Tribunal de Cuentas acredit贸 en un informe de fiscalizaci贸n publicado en julio de 2020 graves insuficiencias a la hora de alcanzar esta finalidad. No obstante, el contenido publicado cada a帽o s铆 es suficiente para acreditar que la Iglesia utiliza una parte del dinero p煤blico recibido para una doble finalidad: 1) dotarse de un colch贸n econ贸mico; 2) alimentar a una empresa, concretamente Trece TV. La CEE dedica fondos del super谩vit a Trece al menos desde el ejercicio 2016. Antes ya hab铆a enviado fondos del IRPF a esta televisi贸n, pero dentro de la partida de “actividades pastorales”.

Alcanzar super谩vit gracias al IRPF no es la excepci贸n sino la regla de la Iglesia. En 2019 la cuenta favorable a la Iglesia gracias a la equis fue de 12,74 millones, resultado de sumar los 6,8 millones para Trece y 5,94 para el fondo de reserva. En 2018, el super谩vit descendi贸 hasta 3,76 millones, 铆ntegramente dedicados a la televisi贸n que emite El Cascabel. Un a帽o antes (2017) el saldo positivo ascendi贸 a 15,9 millones: 11 para Trece y 4,9 para la hucha. Y en 2016 el super谩vit de la Iglesia gracias al dinero p煤blico que le lleg贸 v铆a IRPF fue de 19,3 millones, de los que 9 fueron a Trece y 10,3 al fondo de reserva. En 2015, cuando la CEE a煤n se refer铆a al saldo favorable como “remanente”, este fue m铆nimo, de 7.000 euros; en 2014, de 4,88 millones. El 煤ltimo a帽o con d茅ficit fue 2013 (-1,43 millones).

Tomando como referencia los 煤ltimos cinco a帽os, el super谩vit de la Iglesia ha sido de 83,8 millones, de los que 36,36 han ido a Trece TV (43,39%) y 47,44 (56,61%) al fondo de reserva, seg煤n el an谩lisis de las memorias anuales de la Conferencia Episcopal.

El reparto del dinero

驴C贸mo reparte la CEE el dinero que le llega v铆a IRPF, al margen del super谩vit? Veamos la memoria de 2020. Del total de dinero empleado, 265,96 millones, cerca del 90% (88,3%) va a dos a conceptos: “env铆o a las di贸cesis para su sostenimiento” y “seguridad social del clero”. Esto supone que el grueso del gasto es para pagar las n贸minas.

Otros destinos del dinero p煤blico recibido por la Iglesia son C谩ritas (6,49 millones), comunicaci贸n y publicidad (5,01 millones, donde se incluye la campa帽a para pedir la equis en la declaraci贸n de la renta) y las retribuciones de los obispos (2,3 millones).

Tribunal de Cuentas

Que la Iglesia siga registrando super谩vit y entregando parte del mismo a Trece TV resulta controvertido a la luz de lo advertido por el Tribunal de Cuentas, que public贸 en julio de 2020 un informe de fiscalizaci贸n sobre los fondos p煤blicos asignados a la Iglesia cat贸lica y el resto de confesiones religiosas que se帽alaba: “El importe de la aportaci贸n deber铆a ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda”. Y a帽ad铆a: “Ha de se帽alarse que no ha sido objeto de acuerdo entre el Estado y la Iglesia, o de regulaci贸n, el tratamiento de eventuales desajustes (d茅ficits y super谩vits) entre el importe de la asignaci贸n tributaria y las necesidades de financiaci贸n de la Iglesia”. El Tribunal de Cuentas alertaba adem谩s de “una posible divergencia entre el compromiso de colaboraci贸n adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiaci贸n de la Iglesia”.

A pesar de ello, en las memorias de 2019 y 2020 鈥損ublicadas en 2021 y 2022, despu茅s de la fiscalizaci贸n鈥 hay saldo favorable a la Iglesia, aunque ese dinero no aparece rotulado como “super谩vit”, como s铆 hab铆a ocurrido antes. Parece un cambio meramente cosm茅tico, dado que los conceptos que aparec铆an como “super谩vit” antes 鈥揻ondo de reserva y Trece TV鈥 se repiten en las memorias del 19 y del 20 con otras etiquetas.

A ojos del Tribunal de Cuentas, no s贸lo es controvertido que la Iglesia acumule un remanente. Tambi茅n lo es el destino que le da. El porqu茅 tiene un nombre: Trece TV. El informe de fiscalizaci贸n recalcaba que las memorias de 2016 y 2017 recog铆an 鈥渁portaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia [Trece TV, entidad que no menciona por su nombre el informe final] por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignaci贸n tributaria鈥. El Tribunal de Cuentas, que recomendaba la regulaci贸n del “tratamiento que debe darse a los eventuales super谩vits”, tambi茅n ped铆a al Estado “comprobar si el destino” del dinero p煤blico es compatible con el derecho comunitario. Esto pon铆a esta entrega de dinero bajo sospecha de constituir una ayuda de Estado, prohibida por la Uni贸n Europea.

A pesar de estas alertas, las memorias de 2019 y 2020 vuelven a recoger que Trece TV ha recibido dinero del IRPF, 6,8 y 5,8 millones, salidos del super谩vit. En 2019 hab铆a un elemento de posible descargo para la CEE: la memoria, aunque se present贸 con posterioridad al informe de fiscalizaci贸n, era sobre el ejercicio de 2019, antes del informe del Tribunal de Cuentas. En la memoria sobre 2020 no se da esa circunstancia eximente.

El Tribunal de Cuentas no s贸lo hac铆a recomendaciones sobre el super谩vit y la entrega de dinero a Trece TV. Aunque la versi贸n final de la fiscalizaci贸n era m谩s suave que la preliminar, despu茅s de que un sector del 贸rgano fiscalizador se alinease con las posiciones de la Iglesia y lograse rebajar las conclusiones, el informe s铆 daba algunas alertas: falta de seguimiento de los poderes p煤blicos sobre el contenido de la memoria, indefinici贸n de las necesidades de la Iglesia para cuyo 鈥渁decuado sostenimiento鈥 colabora el Estado 鈥”esta inconcreci贸n impide determinar con precisi贸n la existencia de insuficiencias o excesos de financiaci贸n”鈥, insuficiencia de informaci贸n para “evaluar el grado de autofinanciaci贸n de la Iglesia”…

驴Qu茅 ha sido de estas recomendaciones?

infoLibre pregunt贸 a la Conferencia Episcopal por el grado de cumplimiento de las mismas, sin respuesta.

El Ministerio de Presidencia se帽al贸 que “en el 煤ltimo a帽o” se ha cumplido con una de las recomendaciones, de un total de ocho. Se trata de la s茅ptima, la que llama a modificar la regulaci贸n jur铆dica de las subvenciones de la Fundaci贸n Pluralismo y Convivencia, el ente p煤blico creado en 2005 para subvencionar a las religiones minoritarias [ver aqu铆 y aqu铆]. Para atender dicha recomendaci贸n se public贸 un real decreto en 2021 por el que se regula la concesi贸n directa de subvenciones a las confesiones isl谩mica, evang茅lica y jud铆a. “Respecto del resto de recomendaciones del informe 鈥揳帽ade Presidencia鈥, se contin煤a trabajando en la medida que, en general, requieren de un acuerdo con la Iglesia cat贸lica a trav茅s de los mecanismos de cooperaci贸n existentes, tal y como reconoce el propio informe del Tribunal”.

Otra recomendaci贸n cumplida es la dirigida a la Agencia Tributaria para que actualice los datos de las entidades calificadas como confesiones religiosas, para conseguir una depuraci贸n similar a la de otros censos de obligados tributarios. “Esta identificaci贸n ya se realiza por parte de la Agencia Tributaria”, seg煤n Hacienda.

