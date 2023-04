–

De parte de Nodo50 April 16, 2023 14 puntos de vista

Los domingos son d铆as de fe en el barrio madrile帽o de Usera. En la nave 7 de la Avenida de C贸rdoba, el centro evangelista neopentecostal Apost贸lica Cristo Viene re煤ne a una legi贸n de fieles que parecen unidos por el sue帽o de Bol铆var. Ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, dominicanos y hasta alg煤n rumano comparten id茅ntica fidelidad, cantan las mismas estrofas, claman el mismo credo. La iglesia de Usera no es el 煤nico punto de encuentro neopentecostal abierto en la capital. Cada devoto dispone de un pu帽ado de templos donde elegir, buscar a Dios o la complicidad de otros fieles. La pastora principal del reba帽o, 鈥渁p贸stol鈥 para los feligreses, es Yadira Maestre, una ultraconservadora de origen colombiano y lengua afilada que bendice a los disc铆pulos con frases que calientan su alma: 鈥淭煤 eres hijo de Dios pero el enemigo no quiere que lo entiendas鈥.

Ellos replican las palabras de la predicadora con gritos de 鈥渁leluya鈥 o 鈥渟铆, soy hijo de Dios, am茅n鈥 y alzan las palmas, y bailan al son de una cumbia que sube el fervor de una parroquia entregada a la proclamaci贸n terrenal de que Dios existe y habla a trav茅s de la pastora. Hay algo de show business en una actuaci贸n mod茅lica que recuerda a aquellas liturgias que acompa帽aban a Jair Bolsonaro en Brasil. Basta con contemplar la fascinaci贸n que ejerce Maestre sobre sus disciplinados feligreses, c贸mo les habla de los vicios depravados que arruinan al hombre y de sus conexiones con la pol铆tica actual. Un material precioso que el PP, con su presidente Alberto N煤帽ez Feij贸o e Isabel D铆az Ayuso a la cabeza, ha empezado a utilizar para hacer caja y allanar su deseado camino hacia el poder. As铆 qued贸 patente en la ceremonia que el partido celebr贸 el pasado 26 de marzo en Canillejas para captar votos de la comunidad latinoamericana, en la que tambi茅n actu贸 el reguetonero Henry M茅ndez. Todo cuenta. Todo suma. Nada se desprecia. Muchos de los mensajes que la predicadora Maestre solt贸 aquel d铆a a la concurrencia iban desprovistos de inocencia. 鈥淒ios m铆o, t煤 eres todopoderoso. Tu palabra dice que cuando gobiernan los justos, los que tienen amor y pasi贸n por la gente, tenemos paz. Se帽or Padre celestial, te pedimos que cada d铆a el amor est茅 en el coraz贸n de este partido (el PP)鈥, les espet贸 en aquel acto de comuni贸n p煤blica con su pol铆tica. Una ceremonia que el PP ha borrado de sus canales de difusi贸n, m谩s por rubor cristiano que por desavenencias con el ideario.

A fin de cuentas, la doctrina del movimiento evangelista neopentecostal, el que astutamente pastorea Maestre por estos campos de Dios, se presenta como un martillo contra la perversi贸n moral que asalta a los gobernantes de hoy en d铆a, capaces de promulgar leyes a favor del aborto, de colectivos como el LGTBI, de la igualdad de oportunidades. Y su precepto fundacional aspira a la construcci贸n de Estados confesionales firmemente autoritarios amparados en teor铆as teol贸gicas m谩s centradas en el dominio social que en liberar el alma de la gente. No lo ocultan. En sus ritos sanadores (a finales de abril celebrar谩n uno muy especial en Fuenlabrada para, entre otras cosas, 鈥渃urar鈥 homosexuales en vivo y en directo) aseguran cosas como que 鈥測a no quedan demonios en el infierno porque todos est谩n en el marxismo鈥.

Fieles del Centro Apost贸lico Cristo Viene (Madrid) | Foto: Ap贸stol Yadira Maestre Wilches en Facebook

Un fen贸meno globalizado

Todas las iglesias neopentecostales en cualquiera de sus m谩s de 19.000 versiones existentes, desde la Misi贸n Carism谩tica Internacional a la Iglesia mormona de Jesucristo de los Santos de los 脷ltimos D铆as, R铆os de Vida o 茅sta Apost贸lica Cristo Viene, surgieron en Am茅rica en las 煤ltimas dos d茅cadas y aprovecharon una globalizaci贸n decadente para extenderse como una suerte de solidaridad negativa por el mundo que les llev贸 a justificar cualquier acci贸n en nombre de Dios, incluida su presencia en la pol铆tica. Un detallado estudio de los soci贸logos Javier Calder贸n y Taroa Z煤帽iga para el Centro Estrat茅gico Latinoamericano de Geopol铆tica (Celag) revela la forma que han tenido de operar en diferentes pa铆ses del continente. En Guatemala, con el comediante Jimmy Morales, y en Nicaragua con la cooptaci贸n de la vicepresidenta Rosario Murillo. En Colombia fueron decisivos en la derrota del refer茅ndum sobre los acuerdos de paz celebrado en 2016. En Brasil participaron en el golpe parlamentario perpetrado contra Dilma Rousseff y empujaron a Jair Bolsonaro hacia la presidencia.

En Espa帽a llevan tiempo construyendo su obra. Una de las claves de b贸veda para su influencia est谩 indudablemente en la trinchera ideol贸gica de Vox, pero ha sido el PP quien mejor y m谩s r谩pido ha reaccionado poniendo parte de su maquinaria pol铆tica a picar piedra en muchos de los templos neopentecostales con la esperanza de pescar all铆 apoyos 鈥撯渓os nuevos espa帽oles鈥, tal y como los defini贸 D铆az Ayuso鈥 de cara a las citas electorales que se celebran este a帽o. La comunidad latinoamericana representa algo m谩s del 60% de la poblaci贸n migrante residente en Espa帽a, algo m谩s de 1,5 millones de ciudadanos de los que 400.000 est谩n censados en la Comunidad de Madrid, seg煤n datos del INE del pasado a帽o. La presencia del evangelismo neopentecostalista est谩 extendida entre ellos. No hay datos concretos del n煤mero de seguidores que tienen. La 煤nica referencia es la cifra de congregaciones evangelistas 鈥3.300 en todo el pa铆s, casi el triple que hace 20 a帽os鈥, pero es demasiado generalista porque, dentro del evangelismo, s贸lo las iglesias neopentecostales apelan directamente a las agendas pol铆ticas. La mormona neopentecostal de Jesucristo de los Santos de los 脷ltimos D铆as, foco de controversia en Estados Unidos desde hace varios a帽os por su nula transparencia en el manejo de unos fondos econ贸micos que algunos cifran en 100.000 millones de d贸lares, tiene abiertos 114 centros en todo el pa铆s, 22 de ellos en Andaluc铆a.

驴D贸nde radica su 茅xito? 鈥淓n sus redes de apoyo, en el trabajo que realizan a trav茅s de conferencias y canales de difusi贸n en internet, en la ayuda que prestan a aquellas familias que tienen dificultades para encontrar trabajo, documentos o sufren problemas sociales graves como el alcoholismo. Mejoran su autoestima porque no s贸lo dan comida y abrigo sino que trabajan a nivel psicol贸gico鈥, responde Carlos Garc铆a de Andoin, exasesor para asuntos religiosos durante el 煤ltimo gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero y autor de varios ensayos siempre con la religi贸n como tel贸n de fondo.

Su caladero de feligreses se encuentra entre los sectores martirizados del sistema capitalista

Es indiscutible que su caladero de feligreses se encuentra entre los sectores martirizados del sistema capitalista, muchos ahogados en la desconfianza hacia el Estado. Las sesiones motivacionales que organizan est谩n vertebradas alrededor de la vida pr贸spera que les espera si doblegan las tentaciones que el demonio pone diariamente en su camino. Pura estrategia de consolaci贸n para desempleados, trabajadores precarizados, migrantes, pobres o drogadictos porque el 茅xito prometido est谩 al alcance de pocos, de los que llegan a ser predicadores como Yadira Maestre o de los que fundan nuevos centros como el de Usera. 鈥淧ractican una especie de 鈥榯eolog铆a de la prosperidad鈥 frente a lo que represent贸 la Teolog铆a de la Liberaci贸n en Am茅rica Latina y el leg铆timo derecho de los pobres a gozar de una existencia digna, incluso apoyando las transformaciones sociales. Ellos, en cambio, defienden la sanidad divina, un orden social basado en la desigualdad, la cultura del individualismo y la riqueza material, que es lo que quiere Dios para el hombre鈥, a帽ade Garc铆a de Andoin.

Un tema 鈥渕uy grave鈥: 鈥渓a homosexualidad鈥

La iglesia evang茅lica pentecostal Jes煤s Con Nosotros, fundada en 2017 por Julien Boulou, espa帽ol nacido en Costa de Marfil, se sit煤a en una calle de casitas bajas en el barrio popular de La Trinidad, en M谩laga. Justo al lado de un ruidoso gimnasio.

Como en farmacias y hospitales, la mascarilla sigue siendo obligatoria. Si no llevas, te dan una a la entrada. 鈥淪omos mucha gente鈥, explican. 鈥淵 el covid sigue entre nosotros鈥. M谩s adelante, las pastoras Geraldine y Mari Carmen nos dir谩n que en esta iglesia se curan enfermedades mediante la oraci贸n.

Su comunidad, de acuerdo con las pastoras, est谩 formada por unas 200 personas. En el encuentro al que asistimos, un martes, hay varias decenas. La actividad de la iglesia es intensa: abre s谩bados, domingos, martes y jueves. 鈥淪i no est谩s en la iglesia puedes estar en la calle y que te pasen cosas malas鈥, explica un miembro de la comunidad procedente de El Salvador. 鈥淣o todo el mundo viene todos los d铆as, hay mujeres que trabajan como internas y s贸lo pueden venir el fin de semana鈥, cuentan las pastoras. La idea de que la iglesia 鈥渢e aleja de lo malo鈥 (la bebida, las drogas, el juego, etc茅tera) se repite entre los asistentes.

La maestra Wendy, una joven procedente de Honduras, explica que la iglesia reparte alimentos de forma gratuita a quien lo necesita y que si alguien, por ejemplo, no tiene con qui茅n dejar a sus hijos, otros fieles se ofrecen para ayudar.

Unas veinte banderas de diversos pa铆ses cuelgan del techo, entre ellas la de Israel. La mayor parte representan las nacionalidades de las personas que acuden a la iglesia: espa帽oles, latinoamericanos y africanos. Es una comunidad diversa. Hay familias con ni帽os y chicos muy j贸venes.

Ana Mar铆a tiene 77 a帽os. Como tiene las piernas d茅biles (va con bast贸n) le cuesta mucho 鈥済uisar鈥. Una amiga le recomend贸 ir a un comedor social del Ayuntamiento. All铆 trabaja Keila, con qui茅n entabl贸 amistad. Fue ella quien le anim贸 a acudir a la iglesia. Ana Mar铆a dice que es cristiana, pero que hay cosas de la Iglesia cat贸lica que nunca le convencieron. Explica que los evang茅licos no creen, por ejemplo, que Mar铆a fuese virgen y consideran que Jes煤s fue concebido normalmente, lo que en su opini贸n tiene m谩s sentido. 鈥淎qu铆 se sigue la Biblia de verdad鈥, comenta. Ella es la primera en acoger a la reportera de CTXT, a la que m谩s adelante se aproximar谩n diversos miembros de la iglesia para presentarse con gran amabilidad.

Es la segunda vez que Ana Mar铆a acude a esta iglesia, y la primera para la reportera, por lo que, en esta sesi贸n de estudio b铆blico (la actividad de todos los martes), ambas son asignadas al grupo de iniciaci贸n. Grupos de menos de diez personas se re煤nen en c铆rculo. Los maestros difunden la palabra y el resto saca papel y boli para tomar apuntes.

En esta ocasi贸n, los maestros Anil y Patricia hablar谩n de un tema 鈥渕uy grave鈥, que ha llegado incluso 鈥渁 las aulas, a los ni帽os鈥. Ese tema es ni m谩s ni menos que la homosexualidad. La 鈥渉omosexualidad鈥 engloba a todo el colectivo LGTBI, pues, en respuesta a las preguntas de un joven, los maestros afirman que ser homosexual o una persona trans son 鈥渄iferentes grados de lo mismo鈥.

En esta iglesia no consideran que la homosexualidad sea una enfermedad, sino una conducta aprendida en la infancia por diversas causas: ausencia de figura paterna o materna, exposici贸n elevada al g茅nero opuesto y sus costumbres, un 鈥渉ogar roto鈥, abusos sexuales鈥 De acuerdo con ellos, esta conducta es tan negativa como la drogadicci贸n y contraria a la voluntad de Dios. Por lo tanto, encamina a quienes la practican al infierno. El maestro Anil subraya que no se ha de odiar a las personas homosexuales, sino persuadirlas de que deben abandonar esa vida si quieren salvarse. El 煤nico modo de lograrlo es abrazar la fe.

Se produce un debate cuando, hablando de los abusos sexuales en la infancia, los maestros explican que incluso eso hay que perdonarlo. Uno de los asistentes asegura que no ser铆a capaz, pero le cuentan que el perd贸n es necesario para que Dios d茅 a cada cual lo que se merece en el D铆a del Juicio, que el infierno est谩 lleno de cristianos, y en la mayor铆a de los casos es porque no han perdonado.

M谩s adelante, preguntamos a las pastoras si hay casos en su comunidad de personas que han abandonado la homosexualidad. La pastora Mari Carmen responde: 鈥淵o misma鈥. 鈥淵o era lesbiana, llegu茅 a tener una pareja, pero encontr茅 a Cristo, y ahora tengo hasta nietas鈥.

Hablan con naturalidad de curaci贸n de enfermedades a trav茅s de la oraci贸n. Aseguran que algunas personas se han salvado del c谩ncer gracias a ella, que una mujer recuper贸 la vista (su testimonio est谩 en Youtube). Que el ap贸stol Julien Boulou, l铆der de la iglesia, acude con frecuencia al cercano hospital, donde los m茅dicos le muestran un gran respeto.

El maestro Anil asegura que no entiende la pol茅mica generada por la presencia de la pastora Yadira Maestre en un acto del Partido Popular en Madrid. Le parece algo positivo, una oportunidad de difundir la palabra de Dios. Explica que los antiguos reyes de Israel, aquellos que eran justos, buscaban siempre el consejo de los profetas y que ellos tienen el deber de orar por quienes gobiernan, desde el rey hasta el alcalde. Preguntado sobre si les molesta que se vincule a la comunidad evang茅lica con el PP, lo niega. En cuanto a si esa asociaci贸n puede disuadir a potenciales fieles, asegura que es algo que s贸lo inquietar谩 a personas 鈥渃on una mente pol铆tica鈥.

Preocupaci贸n en el Vaticano

En tiempos de crisis profundas e indefinici贸n ideol贸gica es f谩cil encharcar las cabezas de extremismos autoritarios y lecturas fieras de la religi贸n. Pero la folcl贸rica participaci贸n televisada de la pastora neopentecostalista en el acto de los l铆deres del PP de marzo traspas贸 alguna frontera difusa. Quien mejor ha palpado la grieta que este movimiento religioso ultraconservador intenta abrir bajo los pies de una sociedad mayoritariamente apost贸lica y romana es el propio Vaticano, que no oculta su preocupaci贸n ante la incapacidad para conectar con esos nuevos espa帽oles llegados de Am茅rica Latina en los 煤ltimos a帽os. Al menos a Garc铆a de Andoin, que acaba de publicar en Espa帽a un ensayo revelador titulado La construcci贸n del Estado laico, le inquietan los motivos por los que cientos de ciudadanos en situaci贸n de vulnerabilidad social puedan acabar uni茅ndose a congregaciones religiosas que predican soflamas contra sus propios intereses. La propia Conferencia Episcopal no ha ocultado su malestar por la aproximaci贸n de los populares a los neopentecostalistas en busca de votos. Por no hablar ya del impacto causado en la Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de Espa帽a (Ferede), donde est谩 integrada la congregaci贸n Cristo Viene que lidera Yadira Maestre, que no tard贸 ni un d铆a en emitir un comunicado de rechazo a la 鈥減articipaci贸n de Ministros de Culto evang茅licos en m铆tines pol铆ticos鈥.

La participaci贸n televisada de la pastora neopentecostal en el acto del PP traspas贸 alguna frontera difusa

Seg煤n el responsable de prensa de la organizaci贸n, Jorge Fern谩ndez Basso, Ferede defiende el principio de neutralidad, 鈥渞ecogida en nuestro C贸digo 脡tico鈥, y tambi茅n la separaci贸n iglesia-Estado, 鈥減rincipio democr谩tico enunciado por la reforma protestante radical del siglo XVI que los evang茅licos siempre hemos defendido鈥. La secretaria ejecutiva de Ferede, Carolina Bueno, reconoce que el ambiente dentro de la toda comunidad evang茅lica y protestante es de 鈥減rofunda tristeza porque se nos est谩 utilizando y faltando al respeto desde el m谩s absoluto desconocimiento medi谩tico a todo el colectivo, que es muy amplio y plural, por el comportamiento de una ministra de culto al participar en un mitin pol铆tico鈥. Respecto a la posibilidad de imponer una sanci贸n a la pastora Maestre por saltarse el c贸digo 茅tico que rige en la organizaci贸n, Bueno revela que no est谩 contemplado porque las iglesias evang茅licas son independientes y aut贸nomas en su funcionamiento. 鈥淗ay que entender que los protestantes no nos organizamos de manera jer谩rquica como otras confesiones. Lo que s铆 podemos hacer como federaci贸n es mostrar nuestra posici贸n y dar recomendaciones o consejos a nuestras entidades鈥, a帽ade. Garc铆a de Andoin defiende que el di谩logo entre el Gobierno y todas las congregaciones religiosas que hay en Espa帽a, desde los musulmanes a los bautistas y protestantes, es permanente y siempre fluido. 鈥淧ero el conservadurismo de estos evangelistas neopentecostalistas, con unos valores morales tan radicales contra la Ley Trans, contra el aborto, contra la igualdad de g茅nero les sit煤a en un plano pol铆tico muy a la derecha y Ayuso quiere capitalizarlo鈥, reitera.

Isabel D铆az Ayuso junto al secretario de Nuevos Madrile帽os del PP, Gustavo Eustache. | Foto: Twitter @gustavoeustache

Los lazos con el PP de Ayuso

El acercamiento del PP a esta congregaci贸n religiosa comenz贸 con el nombramiento de Gustavo Eustache, un venezolano hijo de espa帽oles que huy贸 de su pa铆s 鈥渆n busca de libertad鈥, al frente de la secretar铆a de Nuevos Madrile帽os creada por D铆az Ayuso expresamente para ganar a su causa a pastores evangelistas con pujanza como Yadira Maestre, considerada por el vicesecretario electoral del PP de Madrid, Jorge Rodrigo, 鈥渃omo la aglutinadora de las iglesias evang茅licas de la Comunidad de Madrid鈥. Puede ser que sea cierto pero evangelistas hay de muchas clases y no todos predican con la vehemencia apocal铆ptica de la pastora de Cristo Viene. Eustache no es el 煤nico puente erigido entre los populares y la orilla de los neopentecostalistas. Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso y secretario general del PP regional, acudi贸 el pasado mes de septiembre al multitudinario evento evang茅lico 鈥業nvasi贸n Madrid Fest鈥, donde recogi贸 un premio de manos de la misma Yadira Maestre para la presidenta madrile帽a.

Aquel d铆a, como siempre en las ceremonias de esta iglesia neopentecostal, la m煤sica y las luces despejaban el camino para que la pol铆tica llegara al centro de la devoci贸n. Es entonces cuando la catarsis arrastra almas y algunos pecadores entran en trance en medio del templo. El 茅xtasis del pobre que carga su 谩nimo para el resto de la semana. En realidad, s贸lo es la muestra de la batalla que los neopentecostales han declarado al laicismo endemoniado, la defensa de la familia tradicional contra la homosexualidad, de la castidad contra el aborto. Es decir, de la derecha contra la izquierda.