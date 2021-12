–

December 12, 2021

P贸ngase en libertad a Julian Assange

The Guardian

Al inaugurar esta semana su Cumbre para la Democracia, Joe Biden inst贸 a sus invitados a “defender los valores que nos unen”, entre ellos la prensa libre. El presidente estadounidense presumi贸 de su nueva iniciativa para la renovaci贸n democr谩tica, que incluye medidas de apoyo a unos medios de comunicaci贸n libres e independientes: “Es fundamento de la democracia. Es la forma de que el p煤blico se mantenga informado y los gobiernos rindan cuentas. Y en todo el mundo, la libertad de prensa se encuentra amenazada”.

Sin embargo, el propio gobierno de los Estados Unidos est谩 poniendo en peligro la capacidad de los medios de comunicaci贸n para sacar a la luz verdades inc贸modas y descubrir delitos y encubrimientos oficiales. Este viernes [10 de diciembre], el Alto Tribunal dictamin贸 que Julian Assange puede ser extraditado a los EE.UU., donde podr铆a enfrentarse hasta a 175 a帽os de c谩rcel. La decisi贸n no supone s贸lo un golpe para su familia y amigos, que temen que no sobreviva al encarcelamiento en los Estados Unidos. Tambi茅n supone un rev茅s para todos aquellos que desean proteger la libertad de prensa.

La sentencia revoca la decisi贸n adoptada en enero por un tribunal de distrito, seg煤n la cual el fundador de WikiLeaks no pod铆a ser extraditado debido al riesgo substancial de que se suicidara, dada su salud mental y las condiciones a las que se enfrentar铆a. Posteriormente, los EE.UU. presentaron un paquete de garant铆as en su intento de anular ese fallo, que los jueces del alto tribunal aceptaron. Pero los EE.UU. se han reservado el derecho a internarlo en un centro de m谩xima seguridad o a someterlo a medidas administrativas especiales 鈥 algo pueden incluir el aislamiento prolongado- en funci贸n de su conducta. Su equipo apelar谩, y es probable que el proceso legal se demore durante a帽os.

El centro de atenci贸n se ha desplazado al coraz贸n del asunto. Independientemente del bienestar del se帽or Assange, los Estados Unidos no deber铆an reclamar su extradici贸n, y el Reino Unido no deber铆a concederla. Se le acusa de acuerdo con la Ley de Espionaje, incluyendo la publicaci贸n de material clasificado. El caso contra este hombre de 49 a帽os guarda relaci贸n con cientos de miles de documentos filtrados sobre las guerras de Afganist谩n e Irak, as铆 como con cables diplom谩ticos, que WikiLeaks hizo p煤blicos en colaboraci贸n con The Guardian y otros medios de comunicaci贸n. En ellos se revelaban horribles violaciones por parte de los Estados Unidos y de otros gobiernos que, de otro modo, no habr铆an salido a la luz.

Tal como ha se帽alado Agn猫s Callamard, secretaria general de Amnist铆a Internacional “Pr谩cticamente no ha rendido cuentas ning煤n responsable de los presuntos cr铆menes de guerra de los Estados Unidos cometidos en el transcurso de las guerras de Afganist谩n e Irak, y mucho menos se ha visto procesado, y sin embargo, el editor que sac贸 a la luz esos cr铆menes se enfrenta potencialmente a que su vida transcurra en la c谩rcel.”

La Ley de Espionaje no permite defensa alguna del inter茅s p煤blico. Los activistas norteamericanos han advertido que su uso es un ataque directo a la primera enmienda. Y los editores de fuera corren el mismo riesgo si se extradita al se帽or Assange; los cargos se refieren a actos que tuvieron lugar cuando 茅l no estaba en el pa铆s.

Los Estados Unidos se han proclamado esta semana faro de la democracia en un mundo cada vez m谩s autoritario. Si Biden se toma en serio la protecci贸n de la capacidad de los medios de comunicaci贸n para exigir responsabilidades a los gobiernos, deber铆a empezar por retirar los cargos presentados contra Assange.

Fuente: The Guardian, 10 de diciembre de 2021

El secuestro judicial de Julian Assange

John Pilger

“Mir茅monos a nosotros mismos, si tenemos valor para ello, para ver lo que nos pasa”

Jean-Paul Sartre

Las palabras de Sartre deber铆an resonar en todas nuestras mentes tras la grotesca decisi贸n del Alto Tribunal brit谩nico de extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos, donde se enfrenta a “una muerte en vida”. Este es su castigo por el delito de periodismo aut茅ntico, preciso, valiente y vital.

Error judicial es un t茅rmino inadecuado en estas circunstancias. Los cortesanos con peluca del ancien r茅gime de Gran Breta帽a tardaron s贸lo nueve minutos el pasado viernes en estimar una apelaci贸n norteamericana contra la aceptaci贸n por parte de un juez de un tribunal de distrito en enero de una catarata de pruebas de que a Assange le esperaba el infierno en la tierra al otro lado del Atl谩ntico: un infierno en el que, se predijo con pericia, encontrar铆a la manera de quitarse la vida.

Se ignor贸 el ingente n煤mero de testimonios de personas distinguidas, que analizaron y estudiaron a Julian y diagnosticaron su autismo y su s铆ndrome de Asperger, y que revelaron que ya hab铆a estado a punto de suicidarse en la c谩rcel de Belmarsh, el mism铆simo infierno brit谩nico.

Se ignor贸 la reciente confesi贸n de un informante crucial del FBI, t铆tere de la fiscal铆a, estafador y mentiroso en serie, de que se hab铆a inventado sus pruebas contra Julian. Se ignore tambi茅n la revelaci贸n de que la empresa de seguridad, de gesti贸n espa帽ola, de la embajada de Ecuador en Londres, donde se hab铆a concedido refugio pol铆tico a Julian, era una tapadera de la CIA que espiaba a los abogados, m茅dicos y confidentes de Julian (yo mismo incluido).

La reciente revelaci贸n period铆stica, repetida gr谩ficamente por el abogado de la defensa ante el Alto Tribunal en octubre, de que la CIA hab铆a planeado asesinar a Julian en Londres鈥asta eso se ignor贸.

Cada una de estas “materias”, como les gusta decir a los abogados, era suficiente por s铆 sola para que un juez que defiende la ley desechara el vergonzoso caso montado contra Assange por el corrupto Departamento de Justicia de los Estados Unidos y sus pistoleros a sueldo en Gran Breta帽a. El estado mental de Julian, bram贸 James Lewis, abogado, el hombre de los Estados Unidos en el Old Bailey [sede de los tribunales londinenses] el a帽o pasado, no era m谩s que “malingering” [鈥渇ingirse humano鈥漖, un arcaico t茅rmino victoriano utilizado para negar la existencia misma de la enfermedad mental.

Para Lewis, casi todos los testigos de la defensa, incluidos quienes describieron desde la profundidad de su experiencia y conocimiento el b谩rbaro sistema penitenciario estadounidense, ten铆an que ser interrumpidos, maltratados, desacreditados. Sentado detr谩s de 茅l, y pas谩ndole notas, se encontraba su director de orquesta estadounidense: joven, de pelo corto, claramente un hombre de la Ivy League [las universidades norteamericanas m谩s elitstas] en ascenso.

En sus nueve minutos de desestimaci贸n del destino del periodista Assange, dos de los m谩s altos jueces de Gran Breta帽a, entre ellos el Lord Chief Justice, Lord Burnett (compa帽ero de toda la vida de Sir Alan Duncan, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Boris Johnson que organiz贸 el brutal secuestro policial de Assange en la embajada de Ecuador) evitaron referirse a cualquiera de los roarios de verdades ventiladas en audiencias anteriores en el tribunal de distrito, verdades que hab铆an pugnado por escucharse en un tribunal inferior presidido por una juez extra帽amente hostil, Vanessa Baraitser. Su insultante comportamiento hacia un Assange claramente afectado, que se debat铆a entre la niebla de la medicaci贸n dispensada en prisi贸n para recordar su nombre, constituye algo imposible de olvidar.

Lo que result贸 verdaderamente chocante el viernes pasado fue que los jueces del Tribunal Superior -Lord Burnett y Lord Justice Timothy Holyrode, que leyeron sus palabras- no mostraran ninguna vacilaci贸n en enviar a Julian a la muerte, vivo o no. No ofrecieron ninguna atenuaci贸n, ni sugirieron que se hubieran atormentado por los elementos legales o siquiera por la moralidad b谩sica.

Su fallo a favor, si no en nombre de los Estados Unidos, se basa directamente en “garant铆as” transparentemente fraudulentas reunidas por el gobierno de Biden cuando pareci贸 que la justicia podr铆a prevalecer en enero.

Estas “garant铆as” son que, una vez bajo custodia norteamericana, Assange no se ver谩 sometido a las orwellianas SAMS -Medidas Administrativas Especiales-, que lo convertir铆an en una no persona, que no ser谩 encarcelado en ADX Florence, una prisi贸n de Colorado condenada desde hace tiempo por juristas y grupos de derechos humanos como ilegal: “un pozo de castigo y desaparici贸n”, que pueda ser trasladado a una c谩rcel australiana para terminar all铆 su condena.

El absurdo estriba en lo que los jueces omitieron decir. Al ofrecer sus “garant铆as”, los Estados Unidos se reservan el derecho de no garantizar nada en caso de que Assange haga algo que desagrade a sus carceleros. En otras palabras, como ha se帽alado Amnist铆a, se reserva el derecho de romper cualquier promesa.

Hay abundantes ejemplos de que esto es precisamente lo que hacen los EE.UU. Como revel贸 el mes pasado el periodista de investigaci贸n Richard Medhurst, David Mendoza Herrarte fue extraditado de Espa帽a a los Estados Unidos con la “promesa” de que cumplir铆a su condena en Espa帽a. Los tribunales espa帽oles lo consideraron una condici贸n vinculante.

“Documentos clasificados revelan las garant铆as diplom谩ticas dadas por la Embajada de los EE.UU. en Madrid y el modo que los EE.UU. violaron las condiciones de la extradici贸n”, escribi贸 Medhurst, “Mendoza pas贸 seis a帽os en los EE.UU. tratando de volver a Espa帽a. Los documentos judiciales muestran que los Estados Unidos denegaron su solicitud de traslado en m煤ltiples ocasiones”.

Los jueces del Alto Tribunal -que eran conscientes del caso Mendoza y la duplicidad habitual de Washington- describen las “garant铆as” de no tratar bestialmente a Julian Assange como un “compromiso solemne ofrecido por un gobierno a otro”. Este art铆culo se extender铆a hasta el infinito si enumerase las veces en que los rapaces Estados Unidos han roto “compromisos solemnes” con los gobiernos, como esos tratados que se rompen sumariamente y esas guerras civiles que se fomentan. Es el modo en que Washington ha gobernado el mundo y, antes de 茅l, Gran Breta帽a: el modo del poder imperial, tal como nos ense帽a la historia.

Esta mentira y duplicidad institucional es la que Julian Assange sac贸 a la luz, y al obrar de este modo, acas贸 cumpliera el mayor servicio p煤blico de cualquier periodista en los tiempos modernos.

El propio Julian lleva preso de gobiernos mentirosos ya m谩s de una d茅cada. Durante estos largos a帽os, me he sentado en muchos tribunales cuando los Estados Unidos han intentado manipular la ley para silenciarlo a 茅l y a WikiLeaks.

Esto alcanz贸 un momento estrafalario, en la diminuta embajada ecuatoriana, cuando 茅l y yo nos vimos obligados a aplastarnos contra una pared, cada uno con un bloc de notas que us谩bamos para conversar, teniendo buen cuidado de proteger lo que nos 铆bamos escribiendo de las omnipresentes c谩maras esp铆a, instaladas, como ahora sabemos, por un apoderado de la CIA, la organizaci贸n criminal m谩s duradera del mundo.

Esto me lleva a la cita que encabeza este art铆culo: “Mir茅monos a nosotros mismos, si tenemos valor para ello, para ver lo que est谩 pasando”.

Jean-Paul Sartre escribi贸 esto en su pr贸logo a Los condenados de la tierra, de Franz Fanon, el estudio cl谩sico de c贸mo los pueblos colonizados y seducidos y coaccionados y, s铆, cobardes, cumplen las 贸rdenes de los poderosos.

驴Qui茅n de nosotros est谩 dispuesto a levantarse en lugar de seguir siendo meros espectadores de una parodia 茅pica como es el secuestro judicial de Julian Assange? Lo que est谩 en juego es tanto la vida de un hombre valiente como la conquista, si permanecemos en silencio, de nuestros intelectos y del sentido del bien y del mal: de hecho, nuestra propia humanidad.

Fuente: Counterpunch, 10 de diciembre de 2021