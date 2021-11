–

¿Será el estadio

final de la evolución intelectual moderna una grotesca imitación de

nuestras acciones más triviales por las máquinas?



Conocimiento es poder: he

aquí un viejo lema de la filosofía burguesa moderna, que fue

utilizado por el movimiento de los trabajadores europeos del siglo

XIX.

Antiguamente el

conocimiento era visto como algo sagrado. Desde siempre los hombres

se esforzaron por acumular y transmitir conocimientos. A fin de

cuentas, toda sociedad se define por el tipo de conocimiento de que

dispone. Esto vale tanto para el conocimiento natural como para el

religioso o la reflexión teórico-social. En la modernidad, el

conocimiento es representado, por un lado, por el saber oficial,

marcado por las ciencias naturales, y, por otro, por la “inteligencia

libre-fluctuante” (Karl Mannheim) de la crítica social teórica.

Desde el siglo XVIII predominan esas formas de conocimiento.



Parece increíble que

desde hace algunos años se esté difundiendo el discurso de la

“sociedad del conocimiento” que adviene con el siglo XXI;

como si sólo ahora se hubiese descubierto el verdadero conocimiento

y como si la sociedad hasta hoy no hubiese sido una “sociedad

del conocimiento”. Al menos los paladines de la nueva

palabra-clave sugieren algo así como un progreso intelectual, un

nuevo significado, una apreciación más elevada y una generalización

del conocimiento en la sociedad. Sobre todo, se alega que la supuesta

aplicación económica del conocimiento está asumiendo una forma

completamente diferente.



Filosofía de los

medios



Bastante euforia es lo

que se nota, por ejemplo, en el filósofo de los medios alemán

Norbert Bolz: “Se podría hablar de un big-bang del

conocimiento. Y la galaxia del conocimiento occidental se expande a

la velocidad de la luz. Se aplica conocimiento sobre conocimiento y

en esto se muestra la productividad del trabajo intelectual. El

verdadero hecho intelectual del futuro está en el diseño del

conocimiento. Y cuanto más significativa sea la manera en que la

fuerza productiva se vuelva inteligencia, más deberán converger

ciencia y cultura. El conocimiento es el último recurso del mundo

occidental”.



Palabras fuertes. ¿Pero

qué se esconde detrás de ellas? Quizá sea esclarecedor el hecho de

que el concepto de la “sociedad del conocimiento” se está

usando más o menos como sinónimo de la “sociedad de la

información”. Vivimos en una sociedad del conocimiento porque

estamos sepultados por informaciones. Nunca antes hubo tanta

información transmitida por tantos medios al mismo tiempo. Pero ese

diluvio de informaciones ¿es realmente idéntico al conocimiento?

¿Estamos informados sobre el carácter de la información?

¿Conocemos en última instancia qué tipo de conocimiento es éste?



En rigor, el concepto de

información no coincide de ningún modo con una comprensión bien

elaborada del conocimiento. El significado de “información”

es tomado en un sentido mucho más amplio y se refiere también a

procedimientos mecánicos. El sonido de una bocina, el mensaje

automático de la próxima estación de metro, la campanilla de un

despertador, el panorama del noticiero en la TV, el altavoz del

supermercado, las oscilaciones de la Bolsa, el pronóstico del

tiempo… todo eso son informaciones, y podríamos continuar la lista

al infinito.



Conocimiento trivial

Claro que también se

trata de conocimiento, pero de un tipo muy trivial. Es la especie de

conocimiento con el que crecen los adolescentes de hoy. Quienes se

encuentran en la franja de los 40 años ya están tecnológica y

comunicativamente armados hasta los dientes. Pantallas y displays

son para ellos casi partes del cuerpo y órganos sensoriales. Saben

que hay que someterse a las informaciones para acceder a internet, y

saben cómo obtener tales informaciones de la red: por ejemplo, cómo

se hace el “download” de una canción de éxito. Y

uno de los medios de comunicación predilectos de esa generación es

por escrito, el del “Short Message Service”

o, de forma abreviada, el SMS que aparece en el display del

móvil. El máximo de comunicación está limitado ahí a 160

Resulta extraño que el

armamento tecnológico de la ingenuidad juvenil sea elevado a la

condición de parte integrante de un icono social y asociado al

concepto de “conocimiento”. Desde el punto de vista de una

“fuerza productiva inteligencia” o de un “acontecimiento

intelectual del futuro”, esto es un poco decepcionante. Quizás

nos acerquemos más a la verdad si comprendemos lo que se entiende

por “inteligencia” en la sociedad del conocimiento o de la

información. Así, en una típica nota de prensa económica

publicada en la primavera de 2001, se lee: “A pedido de la

agencia espacial canadiense, la empresa Tactex desarrolló en British

Columbia telas inteligentes. En trozos de paño se cosen una serie de

minúsculos sensores que reaccionan a la presión. Ante todo, la tela

de Tactex debe ser probada como revestimiento de asientos de

automóviles. Reconoce a quien se sentó en el asiento del

conductor… El asiento inteligente reconoce el trasero de su

conductor”.



Para un asiento de

automóvil, se trata seguramente de un hecho grandioso. Lo debemos

admitir. Pero no se lo puede considerar en serio como un paradigma

del “acontecimiento intelectual del futuro”. El problema

reside en el hecho de que el concepto de inteligencia de la sociedad

de la información –o del conocimiento– está específicamente

modelado por la llamada “inteligencia artificial”. Estamos

hablando de máquinas electrónicas que por medio del procesamiento

de datos tienen una capacidad de almacenamiento cada vez más alta

para simular actividades rutinarias del cerebro humano.



Objetos inteligentes.

Hace mucho que se habla

de la “casa inteligente”, que regula por sí sola la

calefacción y la ventilación, o de la “nevera inteligente”,

que encarga al supermercado la leche que se terminó. De la

literatura de terror, conocemos el “ascensor inteligente”,

que desgraciadamente se volvió malo y atentó contra la vida de sus

usuarios. Nuevas creaciones son el “carrito de compras

inteligente”, que llama la atención del consumidor sobre las

ofertas especiales, o la “raqueta inteligente”, que con un

sistema electrónico embutido permite al tenista un saque especial,

mucho más potente.



¿Será éste el estadio

final de la evolución intelectual moderna? ¿Una grotesca imitación

de nuestras más triviales acciones cotidianas por las máquinas,

conquistando así una consagración intelectual superior? Como todo

lo indica, la maravillosa sociedad del conocimiento aparece

justamente por eso como sociedad de la información, porque se empeña

en reducir el mundo a un cúmulo de informaciones y procesamientos de

datos, y en ampliar de modo permanente los campos de aplicación de

los mismos. Están en juego ahí, sobre todo, dos categorías de

“conocimiento”: conocimiento de las señales y conocimiento

funcional. El conocimiento funcional está reservado a la élite

tecnológica que construye, edifica y mantiene en funcionamiento los

sistemas de aquellos materiales y máquinas “inteligentes”.

El conocimiento de las señales, por el contrario, compete a las

máquinas, pero también a sus usuarios, por no decir a sus objetos

humanos. Ambos tienen que reaccionar automáticamente a determinadas

informaciones o estímulos. No necesitan saber cómo funcionan esas

cosas; sólo necesitan procesar los datos “correctamente”.

Comportamiento

programable



Tanto para el

comportamiento maquínico como para el humano, en la sociedad del

conocimiento la base está dada, en consecuencia, por la informática,

que sirve para programar secuencias funcionales. Se trabaja con

procesos describibles y mecánicamente reejecutables, con medios

formales, por una secuencia de señales (algoritmos). Esto suena bien

para el funcionamiento de tuberías hidráulicas, aparatos de fax y

motores de automóviles; está muy bien que haya especialistas en

eso. Sin embargo, cuando el comportamiento social y mental de los

seres humanos es también representable, calculable y programable,

estamos ante una materialización de las visiones de terror de las

modernas utopías negativas.



Esa especie de

conocimiento social de señales sugiere vuelos mucho menos audaces

que los del famoso perro de Pavlov. A comienzos del siglo XX, el

fisiólogo Ivan Petrovitch Pavlov había descubierto el llamado

reflejo condicionado. Un reflejo es una reacción automática a un

estímulo externo. Un reflejo condicionado o motivado consiste en el

hecho de que esa reacción puede ser también desencadenada por una

señal secundaria aprendida, que está ligada al estímulo original.

Pavlov asoció el reflejo salival innato de los perros ante la visión

de la ración de comida con una señal, y pudo finalmente provocar

también ese reflejo utilizando la señal de manera aislada. Por lo

que parece, la vida social e intelectual en la sociedad del

conocimiento –o sea, de la información– debe orientarse por un

camino de comportamiento que corresponda a un sistema de reflejos

condicionados: estamos siendo reducidos a aquello que tenemos en

común con los perros, puesto que el esquema de estímulo-reacción

de los reflejos tiene que ver absolutamente con el concepto de

información e “inteligencia” de la cibernética y de la

informática. El conjunto de nuestras acciones en la vida esta

supervisado cada vez más por dígitos, reglas, clusters y señales

de todo tipo. Sin embargo, ese conocimiento de las señales, el

proceso reflejo de informaciones, no es exigido sólo en el ámbito

tecnológico, sino también en el más elevado nivel social y

económico. Así, por ejemplo, se es como se dice: los gobiernos, los

“managers”, los que tienen una ocupación, todos en fin

deben observar permanentemente las “señales de los mercados”.

Este conocimiento

miserable de las señales no es, a decir verdad, ningún

conocimiento. Un mero reflejo no es al fin y al cabo ninguna

reflexión intelectual, sino exactamente lo contrario. Reflexión

significa no sólo que alguien funcione, sino también que ese

alguien pueda reflexionar “sobre” tal o cual función y

cuestionar su sentido. Ese triste carácter del conocimiento-información reducido fue preanunciado por el sociólogo francés

Henri Lefebvre ya en los años 50, cuando en su Crítica de la

vida cotidiana describía la era de la información que se

avecinaba. “Se adquiere un ‘conocimiento’. ¿Pero en qué

consiste éste exactamente? No es ni el conocimiento (Kenntnis) real

o aquel adquirido por procesos de reflexión (Erkenntnis), ni un

poder sobre las cosas observadas, ni, por último, la participación

real en los acontecimientos. Es una nueva forma de observar: un mirar

social sobre el retrato de las cosas, pero reducido a la pérdida de

los sentidos, al mantenimiento de una falsa conciencia y a la

adquisición de un seudo conocimiento sin ninguna participación

propia…”

El “sentido de la

vida”

En otras palabras, la

cuestión del sentido y de la finalidad de los propios actos de cada

uno se hace imposible. Si los individuos se vuelven idénticos a sus

funciones condicionadas, dejan de estar en condiciones de

cuestionarse a sí mismos o al ambiente que los rodea. Estar

“informado” significa entonces estar completamente “en

forma”, formado por los imperativos del sistema de señales

técnicas, sociales y económicas; para funcionar, por lo tanto, como

una puerta de comunicación de un circuito complejo. Y nada más. La

generación joven de la llamada sociedad del conocimiento es tal vez

la primera en perder la pregunta ingenua sobre el “sentido de la

vida”. Para eso no habría espacio suficiente en el display.

Los “informados” desde pequeños ya no comprenden ni

siquiera el significado de la palabra “crítica”.

Identifican ese concepto con el error crítico, indicación de un

problema serio, que debe ser rápidamente eliminado en la ejecución

de un programa.



En esas condiciones, el

conocimiento reflexivo intelectual es tenido como infructuoso, como

una especie de tontería filosófica de la cual ya no tenemos

necesidad. Sea como fuere, se tiene que convivir con eso de manera

pragmática. El primero y único mandamiento del conocimiento

reducido dice: éste debe ser inmediatamente aplicable al sistema de

señales dominante. Lo que está en discusión es el “marketing

de la información” sobre “mercados de información”.

El pensamiento intelectual debe encogerse hasta la condición de

“informaciones”. Lo que, por ejemplo, será en el futuro un

“historiador” ya lo demuestra hoy el historiador Sven Tode,

de Hamburgo, con su doctorado.



Bajo el título de

History Marketing, éste escribe, por encargo, la biografía

de las empresas que conmemoran los aniversarios de su creación;

también las ayuda cuidando de sus archivos. Su gran éxito: para una

empresa norteamericana que estaba envuelta en una disputa por la

patente de una juntura tipo bayoneta para mangueras de bomberos, Tode

pudo desenterrar archivos que proporcionaron a quien encomendó sus

servicios un ahorro de siete millones de dólares.



Cada vez más

desempleados, individuos sometidos a una dieta financiera de hambre y

portadores escarnecidos de un socialmente desvalorizado conocimiento

de reflexión, se esfuerzan en transformar su pensamiento,

reduciéndolo a los contenidos triviales de conocimientos funcionales

y reconocimientos de señales, para permanecer compatibles con el

supuesto progreso y vendibles. Lo que surge de ahí es una especie de

“filosofía de asiento de automóvil inteligente”. En

verdad, es triste que hombres instruidos en el pensamiento conceptual

se dejen degradar a la condición de payasos decadentes de la era de

la información. La sociedad del conocimiento se encuentra

extremadamente desprovista de espiritualidad, y por eso hasta en las

mismas ciencias del espíritu, el espíritu está siendo expulsado.

Lo que queda es una conciencia infantilizada que juega con cosas

inútiles desconectadas de conocimiento e información.



Sin embargo, el

conocimiento degradado en “información” no se reveló todo

lo económicamente estimulante que se había esperado. La New Economy

de la sociedad del conocimiento entró en colapso tan rápidamente

como fue proclamada. Eso también tiene su razón; pues el

conocimiento, en la forma que sea, a diferencia de los bienes

materiales o los servicios prestados, no es reproducible en “trabajo”

y, por tanto, en creación de valor, como objeto económico. Una vez

puesto en el mundo, puede ser reproducido sin costos, en la cantidad

que se desee. En su debate con el economista alemán Friedrich List,

en 1845, Karl Marx ya escribía: “Las cosas más útiles, como

el conocimiento, no tienen valor de cambio”. Esto también vale

para el actualmente reducido conocimiento-información, cuya utilidad

se puede poner en duda.



Así, la escasa reflexión

intelectual se venga de los profetas de la supuesta nueva sociedad

del conocimiento. La montaña de datos crece, el conocimiento real

disminuye. Cuanto más informaciones, más equivocados los

pronósticos. Una conciencia sin historia, volcada hacia la

atemporalidad de la “inteligencia artificial” ha de perder

cualquier orientación. La sociedad del conocimiento, que no conoce

nada de sí misma, no tiene más que producir que su propia ruina. Su

notable fragilidad de memoria es al mismo tiempo su único consuelo.



Fragmentos extraídos del

libro de Robert Kurz Vies et

mort de capitalisme. Fécamp (Francia): Nouvelles Editions

Lignes, 2011. Traducción del francés: Alberto Riesco

“Los sindicatos se han

acostumbrado a no apoyar sus reivindicaciones sobre las necesidades

de sus miembros, sino a presentar dichas necesidades como una

contribución a la mejora del funcionamiento del sistema. Así, se

pretende que los salarios más elevados son necesarios para

consolidar la coyuntura o que son posibles porque el capital está

generando beneficios extraordinarios. No obstante, cuando se vuelve

obvio que la valorización del capital se encuentra paralizada, este

tipo de actitudes conducen a una renuncia voluntaria y a la cogestión

de la crisis en nombre del “interés superior” de la

economía de empresa, de las leyes del mercado, de la Nación, etc.

Esta falsa conciencia existe no sólo entre los funcionarios

[sindicales], sino también entre lo que podríamos denominar las

bases. Cuando los asalariados se identifican con sus funciones dentro

del capitalismo y se contentan con hacer valer sus necesidades

únicamente en nombre de dicha función se transforman en “máscaras”

(Marx) de un componente concreto del capital: la fuerza de trabajo.

Reconocen así que no tienen derecho a vivir sino a condición de

poder producir plusvalor. De ello resulta una competencia sin piedad

entre las distintas categorías de asalariados y una ideología

socio-darwinista de la exclusión. Esto puede verse especialmente en

la lucha por el mantenimiento del empleo, una lucha defensiva que no

tiene ninguna perspectiva más allá de sí misma”.

“Marx, en primer lugar,

había señalado oportunamente que el anti-industrialismo abstracto

constituye una posición reaccionaria en la medida en que tira por la

borda el potencial ligado a la socialización y porque, al igual que

los apologetas del capitalismo, no es capaz de imaginar otra

estructura universal de reproducción social que no sea bajo las

formas del capital. El anti-industrialismo saca la conclusión de que

la autodeterminación del ser humano no es posible sino a condición

de una “desocialización” en pequeñas redes basadas en una

economía de subsistencia (small is beautiful). El retorno

propuesto a la reproducción agraria no es más que la plasmación

material de esta ideología. Una especie de do it yourself

inmediato que se supone debería reemplazar una división

diversificada y articulada de las funciones. Como fantasía económica

nos encontramos ante un aspecto de lo que Adorno denominó la “falsa

inmediatez”. Si tales condiciones se hicieran realidad buena

parte de la humanidad actual moriría de hambre. La tan en boga

crítica al crecimiento –que aspira a una “producción

mercantil simple” sin la presión por el crecimiento o a un

sucedáneo de relaciones contractuales burguesas bajo forma de

pequeñas estructuras cooperativas– no es mucho mejor, sin tan

abstracta como las otras. Lo que, en el ámbito germanófono, se

presenta bajo la etiqueta de “economía solidaria” no es

más que un cajón de sastre de ideas pequeño burguesas que se han

demostrado estériles desde hace mucho tiempo y que, bajo las nuevas

condiciones de la crisis, no ofrecen ninguna perspectiva. Este tipo

de ideas constituyen una simple huida. No quieren enfrentarse a la

gestión de la crisis, sino cultivar su propio mundo supuestamente

idílico “al lado” de la síntesis social real5 efectuada

por el capital.

Desde un punto de vista

práctico, este tipo de proyectos son absolutamente insignificantes.

No son más que una ideología del “bienestar” de una

izquierda desorientada que trata de encontrar una vía de escape

suave al capitalismo de crisis y que corre el riesgo de convertirse

ella misma en un recurso de gestión de la crisis”.

“La verdadera tarea a

realizar consiste en transformar las condiciones de la producción

material a escala del conjunto de la sociedad, haciendo de las

necesidades y de la conservación de las condiciones naturales de

vida una finalidad en sí misma. Esto significa que no podría seguir

existiendo un desarrollo incontrolado basado en el criterio

universalmente abstracto de la “racionalidad de la economía de

empresa”. Los diferentes aspectos de la reproducción social

deben ser tomados en consideración en función del contenido de su

propia lógica. De este modo, el sector sanitario o el educativo no

podrían estar organizados con el mismo modelo empleado para la

producción de taladros o de rodamientos”.

“Es imposible imaginar

una sociedad postcapitalista como un “modelo” positivo que

se pudiera presentar como ya cerrado. Estaríamos ahí no ante una

concretización, sino únicamente ante una miserable abstracción y,

nuevamente, ante la anticipación de una falsa objetividad de la que

sería necesario, precisamente, desprenderse. Por el contrario, lo

que la teoría puede desarrollar como crítica del economicismo

capitalista son los criterios de una socialización de otro tipo.

Esto implica, en particular, una planificación consciente de los

recursos que reemplace la dinámica ciega impuesta por las “leyes

coercitivas de la competencia” (Marx). Sin embargo, incluso la

izquierda pone mala cara hoy a la planificación porque su concepto

de planificación no ha sido nunca capaz de ir más allá de la

visión que tenía de ella el difunto socialismo burocrático de

Estado. Éste no constituía una alternativa al capitalismo, sino que

se trataba fundamentalmente de una “modernización de puesta al

día” en la periferia del mercado mundial, utilizando para ello

los mecanismos del capitalismo de Estado. La lógica del valor no fue

allí jamás abolida, sino únicamente estatalizada”.

