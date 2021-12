–

De parte de Indymedia Argentina December 2, 2021

El Gobierno avanza en la negociaci贸n por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La semana del 6 de diciembre pretende enviar el programa econ贸mico plurianual al Congreso de la Naci贸n, que negoci贸 con el staff t茅cnico del organismo internacional. Sin embargo, el informe publicado por la Coordinadora de Abogadxs de Inter茅s P煤blico demuestra que la deuda fue contra铆da no tiene ning煤n basamento legal.

Francisco Verbic, abogado y uno de los autores del informe, manifest贸 en Radio Gr谩fica que el problema que no se avance en la investigaci贸n de la deuda est谩 en el Poder Judicial.

鈥淗ay que separar la pol铆tica del gobierno del Poder Judicial, son dos poderes del Estado completamente diferentes. Siempre se habla de la independencia del Poder Judicial, y ac谩 tenemos que tener claro que tanto la causa penal, como la causa Codianni, la causa por la nulidad de Mur煤a son causas que se est谩n tramitando en el Poder judicial鈥, explic贸.

Y remarc贸: 鈥淟a causa Codianni, que es la causa de acceso a la informaci贸n p煤blica por la cual se pudieron obtener los expedientes donde surge, demostrado con documentos oficiales, que el cr茅dito se contrajo en la m谩s absoluta ilegalidad, tiene una sentencia de la C谩mara Contencioso Administrativo Federal de septiembre del a帽o 2019 que ordena informar si el acuerdo con el Fondo en el 2018 existe y, en su caso, acompa帽ar la documentaci贸n que acredite cu谩les son los t茅rminos finales del acuerdo. Esa causa lleg贸 a la Corte a principios de noviembre de 2019 y desde entonces est谩 ah铆鈥.

Adem谩s, el integrante de la Coordinadora de Abogadxs de Inter茅s P煤blico asegur贸 que lo 煤nico que vieron en el expediente fue 鈥渓a carta de intenci贸n de la toma original del cr茅dito y su ampliaci贸n鈥.

鈥淪e escucha a mucha gente hablando de las condicionalidades, de las medidas de austeridad, de lo que pide el Fondo. Deber铆amos preguntarnos d贸nde est谩 eso que pide el Fondo鈥, sostuvo el abogado

Por otra parte, Francisco Verbic consider贸 que el acuerdo con el FMI puede implicar que se convalide la deuda. 鈥淗ay que analizarlo desde diferentes planos. El plano pol铆tico no deber铆a perderse de vista. Ah铆 no se puede convalidar absolutamente nada de lo que pas贸. Despu茅s ten茅s responsabilidades penales, responsabilidades patrimoniales, responsabilidades administrativas. Todo eso hay que ver c贸mo se va a poder trabajar. El escenario est谩 muy lejos de ser el ideal鈥, analiz贸.

Y continu贸: 鈥淪e entiende, como se plantea, que la correlaci贸n de fuerzas no da, que no se puede romper con el fondo. Y la verdad que uno se resiste a pensar eso, a convencerse de eso. La pregunta que nos hacemos es 驴si no es ahora, cu谩ndo? Porque todo el mundo se sigue indignando, se sigue hablando de la causa Olmos, de todo lo que pas贸 en la dictadura con la deuda, y la verdad es que ahora tenemos eso documentado en tiempo real para tomar decisiones en funci贸n de eso. No hay solamente una solucion de suma cero, de blanco o negro, pero parece que la urgencia no lo permite鈥.

Entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida (lunes a viernes de 8 a 10hs).

Fuente: https://radiografica.org.ar/2021/12/01/la-ilegalidad-de-la-deuda-externa-las-implicancias-de-un-acuerdo-con-el-fmi/