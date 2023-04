–

De parte de Periodico Anarquia April 19, 2023

La ilusi贸n de la elecci贸n es lo que mantiene en pie un sistema que no elegimos. El truco de una buena imposici贸n es que no se perciba su or铆gen. Que se construya una ideolog铆a para justificarla, que te brinde diferentes opciones para elegir tu identidad, tu partido, tu bandera. El capitalismo se impone como realidad 煤nica y condici贸n de posibilidad para las otras 芦elecciones禄, que resultan ser solo modos distintos del capitalismo.

En cada lucha social particular vive una 煤nica lucha de fondo, contra el partido del capital. Por eso nos solidarizamos con cada rebelde, con cada colectivo que desborda los l铆mites de la autoridad. Y despreciamos el oportunismo hip贸crita de lxs que se acercan solo para acumular votos, que enmarcan cada conflicto en una estrategia electoral.

Al final del cuentito, lxs que nos oponemos a los proyectos del capital y su miseria siempre estamos del mismo lado. Mientras ellxs juegan sus fichas y se reparten la gesti贸n de la miseria, nosotrxs nos fortalecemos desde lo social con cada lucha.

Im谩genes: reciente desalojo de la ocupaci贸n del IAVA, y desalojo del CODICEN ocupado por estudiantes en 2015.