–

De parte de ANRed May 11, 2023 386 puntos de vista

El mi茅rcoles 10 de mayo se inaugur贸 en la c煤pula del Centro Cultural Kirchner La imaginaci贸n pol铆tica al poder, lanzamiento de una serie de encuentros que se dar谩n a lo largo de quince d铆as dentro del Proyecto Ballena, con el fin de pensar la pol铆tica por afuera de la caja. Participaron Trist谩n Bauer, Ministro de Cultura, Mart铆n Bonavetti, Subsecretario de Gesti贸n de Espacios y Proyectos Especiales, Ana Cacopardo, Directora del Proyecto Ballena, y los artistas Roberto Jacoby, Cristina Banegas, Lorena Vega y Rafael Spregelburd, quienes leyeron e interpretaron manifiestos de distintas 茅pocas. Entre el 13 y el 28 de mayo, bajo el lema acu帽ado por el Mayo franc茅s, m谩s de 100 actividades est谩n pautadas en cinco sedes de la 贸rbita del Ministerio de Cultura de la Naci贸n. El Festival articular谩 el pensamiento cr铆tico con lenguajes art铆sticos: debates, entrevistas, homenajes, talleres, cine, m煤sica, danza, presentaciones de libros, poes铆a, teatro, tecnoarte, feria de econom铆a popular y de agroecolog铆a. Habr谩 tambi茅n un homenaje desde el feminismo a Nora Corti帽as. Actividades que tienen el objetivo de estimular la reflexi贸n colectiva, el di谩logo de saberes y la conversaci贸n intergeneracional. Enlace a toda la programaci贸n al final de la nota. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

Dentro del Centro Cultural Kirchner todo parece perfecto. Pero desde su ojo de vidrio de 500 metros de superficie, escoltados por las dos terrazas con vistas a la Casa Rosada, a las torres de Puerto Madero, al r铆o y sus velas, por un lado; y por otro, hacia las antiguas c煤pulas que pinchan el cielo de la ciudad vieja, es fundamental mantener una actitud cr铆tica, abierta. Que el poder no ti帽a el juicio.

Roberto Jacoby fue el primero en tomar la palabra. El artista y soci贸logo, relat贸 el experimento art铆stico titulado Diarios del odio, que implic贸 extraer insultos y todo tipo de discursos estigmatizantes en foros de los diarios m谩s importantes del pa铆s, entre 2010 y 2014. Sobre la pantalla a sus espaldas, se leyeron las consignas de quienes quieren eliminar al adversario, de quienes se pronuncian a favor del poder por la fuerza, de quienes reclaman represi贸n y mano dura, y de todos aquellos que se lamentan porque las cosas no son como antes. Los discursos que proliferan, se multiplican y viralizan son los m谩s violentos. Negacionismo, xenofobia, racismo y clasismo preparan el trago de radical intolerancia que bebemos a diario a nivel social. La escalada de violencia se desaf铆a siempre para ir por lo peor del ser humano. Jacoby sostuvo que estos discursos se construyen a partir del miedo, a trav茅s de relaciones fantasm谩ticas en relaci贸n con las representaciones sociales realizadas sobre la base de la oposici贸n y la diferencia. Y que la degradaci贸n sociol贸gica no tarda en convertirse en degradaci贸n ontol贸gica. Es decir, la vieja estrategia de oposici贸n que no lleva a ninguna s铆ntesis: nosotros/ ellos, civilizaci贸n/ barbarie. El otro enemigo que habr谩 que animalizar para as铆 despejar la conciencia y poder avanzar sin culpa sobre sus derechos o, lisa y llanamente, sobre la vida. El soci贸logo se pregunt贸 si las noticias no est谩n, de alguna manera, pensadas para generar esas maquinarias de la violencia que alientan la degradaci贸n. Y cerr贸 con un poema.

Luego, tomaron la palabra Mart铆n Bonavetti y Ana Cacopardo. El Subsecretario de Gesti贸n de Espacios y Proyectos Especiales agradeci贸 el inicio que diera la gesti贸n de Ricardo Forster, presente en la sala, y destac贸 las alianzas entre las cinco sedes. Pens贸 en la posibilidad de colocar la imaginaci贸n en un presente acuciante, y pens贸 en la cultura 鈥減ara hacernos preguntas en torno a un porvenir.鈥 La periodista, guionista, presentadora y documentalista, Ana Cacopardo se pregunt贸 sobre los lazos sociales se est谩n rompiendo. Hizo una s铆ntesis de la programaci贸n y sostuvo que la pol铆tica no es s贸lo programa, sino m铆stica y pasi贸n por los derechos, por la igualdad, y por la participaci贸n. Y mencion贸, con preocupaci贸n, la dificultad de que los saberes de los movimientos sociales accedan a los despachos de funcionarios, para trabar verdadera agenda en la sociedad y la econom铆a; saberes que est谩n poniendo sobre la mesa temas como la soberan铆a alimentaria, las econom铆as populares, nociones de territorio, artivismos y activismos villeros y/o feministas que vienen a disputar los sentidos contenidos por el mercado. Destac贸 las conversaciones que se dar谩n en el festival entre Ailton Krenak, autor de La vida no es 煤til (Ed. Eterna Cadencia) y Gabriela Cabez贸n C谩mara. Y el di谩logo pautado entre Rita Segato y Nacho Levy. La presencia del grupo Piel de Lava, y el trabajo que vienen realizando sobre las mujeres de la derecha, en puestos claves del poder.

Tristan Bauer, el Ministro de Cultura tom贸 la palabra para leer 鈥淯na maquinaci贸n diab贸lica: las desapariciones forzadas鈥, que Julio Cort谩zar expuso ante las Naciones Unidas, en noviembre de 1983. Y cerr贸 diciendo: 鈥淯na vez m谩s nos toca vivir tiempos dif铆ciles en el mundo鈥 un mundo en el que continuamos da帽ando a la madre tierra, a pesar de las alertas, un mundo de injusticia, de violencia y guerra. Con este encuentro, procuramos lo contrario, buscamos contribuir a una cultura de la vida y al fortalecimiento de la democracia.鈥

Rafael Spregelburd, antes de leer el potente Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, dijo algo que qued贸 sobrevolando la sala: 鈥淗abr铆a que preguntarse si existe imaginaci贸n que no sea pol铆tica. Imaginar es un acto pol铆tico.鈥 Y despu茅s ley贸, con cierta cuota de interpretaci贸n, el incendiario manifiesto donde el calor de las palabras y la fuerza de la convicci贸n sonaron en su voz con un valor renovado, calando el aire con la idea del 鈥渄erecho sagrado a la insurrecci贸n鈥.

Luego, Cristina Banegas ley贸 La voz de la Mujer Anarquista, que defini贸 como testimonio protofeminista. Y, al final, Lorena Vega interpret贸 con potencia el discurso que brind贸 Eva Per贸n cuando anunci贸 el voto femenino. Y as铆 se dio por terminada la inauguraci贸n de la cuarta edici贸n del Festival.

Habr谩 lugar para actividades art铆sticas como Habitaci贸n Macbeth, la obra de teatro de Pompeyo Audivert; conciertos como el que recrea el disco De Ushuaia a la Quiaca, de Le贸n Gieco; la inauguraci贸n de muestras fotogr谩ficas, y un homenaje desde el feminismo a Nora Corti帽as, Madre de Plaza de Mayo, as铆 como actividades pensadas para la infancia.

El s谩bado 13 de mayo, se pondr谩 en marcha el Festival con una actividad que tiene como protagonista al ex vicepresidente de la Rep煤blica Plurinacional de Bolivia, Alvaro Garc铆a Linera en di谩logo con el periodista Pedro Brieger, sobre su 煤ltimo libro La comunidad ilusoria.

La programaci贸n es ambiciosa, variada, llamativa. Mantener el contacto estrecho con la temperatura de la calle que cada vez se pone m谩s fr铆a y que desde la c煤pula est谩 nueve pisos m谩s abajo, es tarea indispensable de las pol铆ticas p煤blicas que se pretendan inclusivas. La c煤pula de cristal refiri贸 durante a帽os a la alienaci贸n de artistas, pensadores o intelectuales que tomaban distancia de su presente. Esperamos que este Festival sirva para poner en agenda p煤blica la suerte de las grandes mayor铆as desplazadas, fuera de toda posibilidad, para restituir los lazos sociales indispensables para una convivencia pac铆fica.

Enlace a la programaci贸n completa