–

De parte de Nodo50 April 15, 2021 22 puntos de vista

El 15 de abril de 1961 comenzaron los bombardeos a茅reos en La Habana. Dos d铆as despu茅s, 1 200 mercenarios cubanos dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense intentaron desembarcar por Playa Gir贸n, una peque帽a franja en el centro sur de Cuba. El 19 de abril iban casi todos camino a la c谩rcel.

Eduardo Galeano, que en esa 茅poca ya escarbaba en las noticias, escribi贸: 鈥淟os invasores eran par谩sitos y verdugos, j贸venes millonarios, veteranos de mil cr铆menes. Nadie asume la responsabilidad de Playa Gir贸n ni de nada; todos eran cocineros en la expedici贸n. Ram贸n Calvi帽o, c茅lebre torturador de los tiempos de Batista, sufre amnesia total ante las mujeres por 茅l golpeadas y pateadas y violadas, que lo reconocen y lo increpan. El padre Ismael de Lugo, capell谩n de la brigada de asalto, busca amparo bajo el manto de la Virgen. 脡l hab铆a peleado del lado de Franco en la Guerra Espa帽ola, por consejo de la Virgen, y ahora ha invadido Cuba para que la Virgen no sufra m谩s contemplando tanto comunismo.鈥

Lyman Kirkpatrick, inspector general de la CIA, prepar贸 una evaluaci贸n de los hechos en 150 p谩ginas impiadosas e involuntariamente ir贸nicas. En octubre de 1961 reproch贸 a la Agencia que pasara de organizar guerrillas clandestinas a emprender una operaci贸n militar abierta, no sin antes preocuparse por los gastos de la invasi贸n: el presupuesto inicial de 4,4 millones de d贸lares termin贸 en una inversi贸n de 46 millones. Se quej贸 de sus esp铆as por haber fallado 鈥渆n reunir informaci贸n adecuada sobre las fuerzas del r茅gimen de Castro y el verdadero alcance de la oposici贸n y fall贸 en evaluar correctamente la informaci贸n disponible鈥.

En los extensos anales de la pol铆tica exterior de Estados Unidos, no hay ning煤n fiasco m谩s completo, ning煤n fracaso m谩s total que el intento de la CIA de invadir a Cuba. El historiador Arthur Schlesinger, asesor del presidente John Kennedy, lo llam贸 鈥渆l fallo perfecto鈥 y tambi茅n reconoci贸 que 鈥淐uba no es un asunto de pol铆tica exterior para Estados Unidos; es una cuesti贸n de pol铆tica interior鈥.

Han pasado 60 a帽os de aquellos hechos y siguen las amenazas, las conspiraciones, los esp铆as, los vendidos, los mercenarios, la danza de los millones, las verdades a medias, las mentiras completas, el blanco y el negro, los bloqueos y la ret贸rica anticomunista, y tambi茅n la peque帽a historia y la Gran Historia.

Ha pasado mucho tiempo desde que un muchacho de nombre Silvio, y apellido Rodr铆guez, decidi贸 subirse a un barco que llevaba por nombre Playa Gir贸n, y desde ah铆 compuso una de sus canciones m谩s estremecedoras, que habla entre l铆neas del hero铆smo de abril del 61 y expl铆citamente de los h茅roes de la cotidianidad dura e invisible en un pa铆s que ha sido reh茅n por demasiado tiempo de los asuntos interiores de una pol铆tica imperial. 鈥淐ompa帽eros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar 鈥攎e urge tanto鈥, 驴qu茅 debiera decir, qu茅 fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y despu茅s da la vida, 驴qu茅 hacer? 驴Hasta d贸nde debemos practicar las verdades? 驴Hasta d贸nde sabemos? Que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del 鈥楶laya Gir贸n鈥欌.

La canci贸n de Silvio est谩 dedicada al h茅roe (y la hero铆na) puro, fuerte y silencioso, aquel que resisti贸 todo lo que vino despu茅s, el que pasa sigilosamente, el que comete errores y luego suele estar a la altura de las circunstancias, el que hizo posible que la Revoluci贸n cubana tenga tan largo aliento. Los que escriben la historia, su historia, no son superh茅roes, sino personas que emprenden un proceso de transformaci贸n social de manera colectiva. De otro modo no se entender铆a lo que pasa en Cuba, incluso ahora, con colas, desabastecimiento y m谩s castigada que nunca, pero con cinco vacunas propias contra la Covid y Congreso del Partido Comunista este fin de semana, convocado al son de dos palabras: unidad y continuidad.

鈥淟a importancia de Gir贸n no est谩 en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que all铆 tuvieron lugar; la gran trascendencia hist贸rica de Gir贸n no es lo que ocurri贸, sino lo que no ocurri贸 gracias a Gir贸n鈥, dir铆a Fidel Castro a prop贸sito de los acontecimientos de hace 60 a帽os. O como canta Silvio, que haya trascendido esa epopeya se debe a los que escribieron, pues, la historia, su historia: a las mujeres y a los hombres del barco-isla 鈥淧laya Gir贸n鈥.

(Publicado originalmente en La Jornada, de M茅xico)